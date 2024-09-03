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Emre Fel, Harbiye'de

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 03-09-2024 12:33

'Senden Güzeli Mi Var' ve 'Sana El Pençe Durmam' şarkılarıyla dijital platformlarda sesini başarı  ile duyuran  Emre Fel, 14 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da vereceği konserle sevenleri ile buluşacak.
 

Müzik   tarzını 'Yeni Anadolu' ismiyle adlandıran başarılı sanatçı, şimdiye  kadar Türkiye'nin bir çok farklı şehrinde verdiği konserlerle hayranlarıyla buluştu. 2023 yılında "Veda Türküsü" isimli albümüyle çıkış yapan  Emre Fel, şimdilerde 'Sana El Pençe Durmam'la Türkiye'de dijital platformlarda zirveye yerleşti.

Şarkının klibi ise yayınlanmasından kısa bir süre sonra YouTube’da en çok izlenen videolar listesine girdi. BKM organizasyonuyla 14 Eylül'de Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Emre Fel,  13 Eylül Cuma günü  yayınlanacak  ‘Naçar’ ismini verdiği  yeni şarkısını da ilk kez bu konserde canlı olarak seslendirecek.



Emre  Fel  yaptığı  açıklamalarda müzik  yaşamını son sekiz yılda şekillendiğini hayatını adeta müziğe endekslediğini ifade  ederken kendime ‘ 2024 yılının benim yılım olacağına söz vermiştim’  diyerek  müzikte  daha yolun başında olmasına rağmen adından iyi işler  yaptığını dile getirdi.

Tam bir  Cem Karaca tutkunu olduğunu  onun izninden yürüdüğünü söyleyen Fel 14 Eylül akşamı  Harbiye’de  Cem Karaca şarkılarından söyleyecek. 

Yeni Anadolu’nun temsilcisi başarılı sanatçı Emre Fel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Efes Selçuk’ta verdiği konserde

viral olan şarkıları ile  birçok listede zirveye yerleşen ve tüm konserlerinde biletleri tükenen Emre Fel, dinleyicilere bayram coşkusunu yaşattı.


Dinamik sahnesi ve kendine has vokali ile beğeni toplayan sanatçı, sevilen tüm şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan seslendirerek unutulmaz bir bayram kutlamasına imza attı.

Konserlerine  Harbiye  Açıkhava sonrası hız kesmeden devam edecek olan sanatçı,  yeni çalışmalarını sonbaharın ilk günlerinde sevenleri ile paylaşacak.  

Emre  Fel  4 Eylül Manisa, 5 Eylül Çanakkale, 6 Eylül Kocaeli, 7 Eylül Ataköy Marina, 11 Eylül Aksaray, 20 Eylül Sakarya, 21 Eylül Parkorman, 22 Eylül Ankara, 25  Eylül Güre, 27  Eylül Gaziantep, 29 Eylül İstanbul Life Park’ta sahnede olacak.

 

Salih Kalyon’a Onur Ödülü!

12. “Bodrum Türk Filmleri Haftası’’ 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleşecek.  Bu yıl  60. sanat yılını yaşayan tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon’a onur  ödülü takdim edilecek.



Her yıl  olduğu gibi yıl da  "Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" mottosuyla düzenlenecek 12. BOTH – “Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi”, sinemaseverler, sinema dünyası  ve turistler için güzel bir  etkinlik olarak  gerçekleşiyor.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, yaptığı  açıklamada “Bodrum Türk Filmleri Haftası, 14 farklı mekânda ünlü oyuncuları, yönetmenleri, sinema işletmecilerini, basın mensuplarını, turistleri ve Türk ve Yunanlı sinemaseverleri bir araya getirecek. Bodrum ve Kos Adası'nda eş zamanlı olarak uluslararası izleyicili galalar, oyunculu gösterimler, söyleşilerle dolu dolu geçecek. “CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde de salon sahipleri, film yapımcıları ve diğer profesyonelleri buluşturarak Türk sinemasının sağlıklı büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Gerçekleşecek paneller ve çalıştayda, izleyici verileri ışığında yeni trendlerin analizi, ortak proje ve çözümler, teknolojik yenilikler ve uluslararası rekabet stratejileri gibi konular ele alınacak” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Birol Güven’in de katılacağı “Nitelik ve Gişe” konulu çalıştayda Türk Sinema Endüstrisine ulusal ve uluslararası başarı getirecek stratejilerin tartışmaya açılacağını aktaran Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti” dedi.

Sezgin ayrıca, 11 yıldır gerçekleşen organizasyon fikrinin nereden ve nasıl doğduğunu, amaçlarını ve hedeflerini de açıklarken bugüne gelinmesinde emeği ve katkıları bulunan kurum, kuruluş, sinema sektör ve sanatçılarına teşekkür etti. Sezgin, festivalin isim ve fikir babası sinema ve tiyatro sanatçısı Salih Kalyon’u sahneye davet ederek, 12. BOTH ‘Yaşam Boyu Onur Ödülünü’ takdim etmekten ve kabulünden onur duyacaklarını da belirtti.

 
12 yıldır sürdürülen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın önümüzdeki yıldan itibaren Bodrum Uluslararası Film Festivali ile taçlandıracağı sürprizini açıklayan Sezgin, “Biz filmleri yarıştırmıyoruz deriz, her zaman mottomuz buydu. Filmlerinin tanıtımına destek vereceğiz, filmleri yarıştırmayacağız derdik. Bu sene noktada farklı bir çizgiye geldik. Bu sene son kez Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sektör Zirvesi’ni yalnız başına görüyorsunuz. Gelecek sene yanlarına büyük kardeşleri geliyor. Uluslararası Bodrum Film Festivali için bu seneden çalışmalara başladık. Bakanlıkla çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bodrum bambaşka bir festivalle dünya sinemasına merhaba diyecek” dedi.

Bodrum ve Kos Adası’nda sinemanın kalbinin atacağı 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sektörel büyüme ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda kültür, sanatı ve turizmi bir araya getiren önemli bir buluşma olacak. Bodrum Kalesi, Trafo, Mandalin, Black7, Bodrum Golf Club, Dibeklihan, Primetime Yatı, CineMarine Salonları, Hapimag Sea Garden Resort Otel, Değirmenler, Kumbahçe, Kos Açık Hava ve Salon, Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikler ile konuk ve izleyiciler beldemizin kültür, sanat ve turizm yelpazesinin genişliğini tanıma, deneyimleme fırsatı bulunacak.

BOTH, iki ülke ve iki kıtada Türk sinemasını tanıtarak yapımcılara uluslararası seyirci etkileşimi ve geri bildirimi konularında fırsatları ile; uluslararası sinema tutkunlarına yönelik Kos Adası'nda düzenlenecek gösterimler ile etkinliğin ülkeler arasındaki   dayanışmasını güçlendirecek. 

BOTH, izleyicilerini Türk sinemasının seçkin filmleriyle buluştururken, “CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi” ile sahneyi işin profesyonellerine bırakıyor. Sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatan BOTH, bu yıl da Türk sinemasının en yeni örnekleri arasından gişe başarısı elde etmiş filmleri ve özel seçkileri sunacak.

Her yıl olduğu gibi 12.BOTH’un bu yılda Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek olan Açılış Galası ve Ödül Töreni’nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerince tasarlanıp özel üretilen ödüller sahiplerine takdim edilecek.

 

 

‘Dolap’   yeni sezonu Antalya’da açıyor!

Biraderler Yapım  tarafından sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro tarafından sahnelenen, Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençlik müzikali DOLAP, yeni sezonunu  18  Eylül akşamı Antalya’da açıyor.

Geçtiğimiz sezon 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri  “ Yılın En Başarılı Çocuk - Gençlik Oyunu “ ödülünü alan ‘Dolap ‘ adlı  oyunu küçük büyük her çocuğun izlemesi kanatındayım

Yonca İnal’ın yazıp  yönettiği, müziklerini Orçun Tekelioğlu ve Arda Aydın’ın yaptığı oyunun koreografisi Ece Irmak Albayrak  imzalı oyun çocuk ve gençlerin gelişimlerini tiyatro merkezli sanat programları ile desteklemek üzere bir sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro tarafından sahnelenen, Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençlik müzikali DOLAP, daha çok yetişkin, genç ve çocuğa ulaşmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana yüzlerce çocuk ve genci tiyatro, dans ve müzik çalışmalarıyla buluşturan, çocuk ve gençlerin gelişimlerini tiyatro merkezli sanat programları ile desteklemek üzere bir sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro’nun, İki perdeden oluşan ve 25 kişilik dev prodüksiyonla sahne  gençlik müzikali “DOLAP”,

Gençlerin bakış açılarını genişletmeyi, kendileriyle barışmalarını ve kendilerini ifade etmek için önlerinde fırsatlar olduğunu da göstermeyi hedefleyen DOLAP, 8-18 yaşları arasındaki 25 çocuk ve gencin performansıyla, yaşıtlarına da ilham ve güç kaynağı olmaya devam ediyor.

Dünyanın çocuk ve gençlerin ağzından duymaya alışkın olmadığı, korkuyla ve bastırılmışlıkla sadece akıllarından geçirebildikleri “Ben kimim, kim olmak üzereyim, kim olmak istiyorum?” sorularını sahneden seyirciye ve en önemlisi çocuk ve genç izleyiciye haykırıyorlar.  Dolap, dev prodüksiyonların sahnelendiği, Boradway ve Westend oyunları ayarında hatta bazı anlarında onların bile erişemeyecekleri büyüklükte bir sahne showu sahnede keyif ile izliyorsunuz.

Dolap  müzikleri ve koreografisiyle Türk çocukları ve gençlerinin sahne sanatlarında ne denli yetkin olduğunu gösteren bir oyun.  Dolap  18  Eylül’de  Antalya Aktüel Açıkhava Sahnesi, 22 Eylül ve  10 Ekim’de  Kartal  Bülent  Ecevit  Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

 

Türkiye’nin En Zorlu Yarışı TransAnatolia start  verdi!

Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan TransAnatolia Rally Raid  31 Ağustos tarihinde  Mersin’de  başladı, 7 Eylül tarihinde  Van ‘da  tamamlanacak.



Dünyanın en zorlu ralli raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia  Rally Raid yine heyecan dolu  hızlı  bir  maratonda gerçekleşecek. Ralliye  yerli yabancı birçok pilot  katılacak.

2.200 kilometrelik rallide Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde yarışılacak. 

Bu arada TransAnatolia’nın Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde, 2022’de ilk kez başlatılan Castrol POWER1 Rookie Cup yarışması bu yıl da devam edecek. TransAnatolia’ya ilk kez katılan sporculara yönelik düzenlenen Castrol POWER1 Rookie Cup yarışmasında, her günün en hızlısına ödül takdim edilecek. TransAnatolia’ya ilk defa katılan pilotları destekleyen bu yarışmada, rallinin sonunda da ilk üçte yer alan çaylak pilotlar ödüllerini alacak.

 

 

Yalova’nın Aronya Festivali!

Geçtiğimiz Kasım ayında  Gastronomi  Turizmi Derneği’nin düzenlemiş olduğu  ‘Yalova’da  Gastronomi’  gezisi ile keşfettiğim Yalova’da üretilen Aronya  diğer bildiğimiz adıyla   Yaban Mersi olan ürünün  Yalova’da 6- 7  Eylül tarihlerinde  gerçekleşecek 1. Aronya Tıbbi Aromatik Bitki Festivali şehire  farkındalık   yaratacak.


Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalova Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali düzenlenecek  etkinlikte  festivale konu alanlarda üretim yapan ve bu ürünleri kullanan sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri, üreticiler ve bağlı kuruluşların katılımı ile standlar kurulacak.

İki gün boyunca konserler, paneller, söyleşiler, yarışmalar ve atölyeler kurulacak, workshoplar gerçekleşecek.

Gastronomi  Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin başkanlığında Doç. Dr. Efsun Dindar, Şef Aydın Salman, Kalbur Et’in sahibi Metin Akdemir ve Cem Polatoğlu’nun katılımı ile Şehirlerin Gastoronomik Markalaşması ile ilgili bir panel 6 Eylül tarihinde saat 17.30 da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek

 

Pınar Çubukçu şarkıları  geliyor!

Sahnelerin en başarılı  en popüler  vokallerinden Pınar  Çubukçu  geçtiğimiz hafta yayınladığı  yeni şarkısı  Kalbim Vazgeçer mi? ile  dikkat  çekmeye devam ediyor.



Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Deniz Seki, Gülben Ergen, Gökhan Tepe gibi isimlerin vokalistliğini yapan uzun yıllardır çizgisi hep yükseklere taşıyan Çubukçu’nun bu şarkısının bestesini de  kendisi yapmış. Sözlerini Hande Özkaş’ın yazdığı ‘Kalbim Vazgeçer mi? adlı şarkının düzenlemesi Alper Atakan  imzalı. Şarkının klibi yazın son demlerinde Emrah Özbilen tarafından çekilmiş.

Yeni yıla doğru yeni şarkısını da sevenlerine ulaştırmaya çalışan Pınar Çubukçu’nun başarılı  sahnesini kaçırmayın.

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