Emre Fel, Harbiye'de

'Senden Güzeli Mi Var' ve 'Sana El Pençe Durmam' şarkılarıyla dijital platformlarda sesini başarı ile duyuran Emre Fel, 14 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da vereceği konserle sevenleri ile buluşacak.



Müzik tarzını 'Yeni Anadolu' ismiyle adlandıran başarılı sanatçı, şimdiye kadar Türkiye'nin bir çok farklı şehrinde verdiği konserlerle hayranlarıyla buluştu. 2023 yılında "Veda Türküsü" isimli albümüyle çıkış yapan Emre Fel, şimdilerde 'Sana El Pençe Durmam'la Türkiye'de dijital platformlarda zirveye yerleşti.

Şarkının klibi ise yayınlanmasından kısa bir süre sonra YouTube’da en çok izlenen videolar listesine girdi. BKM organizasyonuyla 14 Eylül'de Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Emre Fel, 13 Eylül Cuma günü yayınlanacak ‘Naçar’ ismini verdiği yeni şarkısını da ilk kez bu konserde canlı olarak seslendirecek.





Emre Fel yaptığı açıklamalarda müzik yaşamını son sekiz yılda şekillendiğini hayatını adeta müziğe endekslediğini ifade ederken kendime ‘ 2024 yılının benim yılım olacağına söz vermiştim’ diyerek müzikte daha yolun başında olmasına rağmen adından iyi işler yaptığını dile getirdi.

Tam bir Cem Karaca tutkunu olduğunu onun izninden yürüdüğünü söyleyen Fel 14 Eylül akşamı Harbiye’de Cem Karaca şarkılarından söyleyecek.

Yeni Anadolu’nun temsilcisi başarılı sanatçı Emre Fel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Efes Selçuk’ta verdiği konserde

viral olan şarkıları ile birçok listede zirveye yerleşen ve tüm konserlerinde biletleri tükenen Emre Fel, dinleyicilere bayram coşkusunu yaşattı.



Dinamik sahnesi ve kendine has vokali ile beğeni toplayan sanatçı, sevilen tüm şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan seslendirerek unutulmaz bir bayram kutlamasına imza attı.

Konserlerine Harbiye Açıkhava sonrası hız kesmeden devam edecek olan sanatçı, yeni çalışmalarını sonbaharın ilk günlerinde sevenleri ile paylaşacak.

Emre Fel 4 Eylül Manisa, 5 Eylül Çanakkale, 6 Eylül Kocaeli, 7 Eylül Ataköy Marina, 11 Eylül Aksaray, 20 Eylül Sakarya, 21 Eylül Parkorman, 22 Eylül Ankara, 25 Eylül Güre, 27 Eylül Gaziantep, 29 Eylül İstanbul Life Park’ta sahnede olacak.

Salih Kalyon’a Onur Ödülü!

12. “Bodrum Türk Filmleri Haftası’’ 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleşecek. Bu yıl 60. sanat yılını yaşayan tiyatro ve sinema sanatçısı Salih Kalyon’a onur ödülü takdim edilecek.





Her yıl olduğu gibi yıl da "Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" mottosuyla düzenlenecek 12. BOTH – “Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi”, sinemaseverler, sinema dünyası ve turistler için güzel bir etkinlik olarak gerçekleşiyor.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ve 12. BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, yaptığı açıklamada “Bodrum Türk Filmleri Haftası, 14 farklı mekânda ünlü oyuncuları, yönetmenleri, sinema işletmecilerini, basın mensuplarını, turistleri ve Türk ve Yunanlı sinemaseverleri bir araya getirecek. Bodrum ve Kos Adası'nda eş zamanlı olarak uluslararası izleyicili galalar, oyunculu gösterimler, söyleşilerle dolu dolu geçecek. “CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’nde de salon sahipleri, film yapımcıları ve diğer profesyonelleri buluşturarak Türk sinemasının sağlıklı büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Gerçekleşecek paneller ve çalıştayda, izleyici verileri ışığında yeni trendlerin analizi, ortak proje ve çözümler, teknolojik yenilikler ve uluslararası rekabet stratejileri gibi konular ele alınacak” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Birol Güven’in de katılacağı “Nitelik ve Gişe” konulu çalıştayda Türk Sinema Endüstrisine ulusal ve uluslararası başarı getirecek stratejilerin tartışmaya açılacağını aktaran Sezgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti” dedi.

Sezgin ayrıca, 11 yıldır gerçekleşen organizasyon fikrinin nereden ve nasıl doğduğunu, amaçlarını ve hedeflerini de açıklarken bugüne gelinmesinde emeği ve katkıları bulunan kurum, kuruluş, sinema sektör ve sanatçılarına teşekkür etti. Sezgin, festivalin isim ve fikir babası sinema ve tiyatro sanatçısı Salih Kalyon’u sahneye davet ederek, 12. BOTH ‘Yaşam Boyu Onur Ödülünü’ takdim etmekten ve kabulünden onur duyacaklarını da belirtti.



12 yıldır sürdürülen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın önümüzdeki yıldan itibaren Bodrum Uluslararası Film Festivali ile taçlandıracağı sürprizini açıklayan Sezgin, “Biz filmleri yarıştırmıyoruz deriz, her zaman mottomuz buydu. Filmlerinin tanıtımına destek vereceğiz, filmleri yarıştırmayacağız derdik. Bu sene noktada farklı bir çizgiye geldik. Bu sene son kez Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sektör Zirvesi’ni yalnız başına görüyorsunuz. Gelecek sene yanlarına büyük kardeşleri geliyor. Uluslararası Bodrum Film Festivali için bu seneden çalışmalara başladık. Bakanlıkla çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bodrum bambaşka bir festivalle dünya sinemasına merhaba diyecek” dedi.

Bodrum ve Kos Adası’nda sinemanın kalbinin atacağı 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sektörel büyüme ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda kültür, sanatı ve turizmi bir araya getiren önemli bir buluşma olacak. Bodrum Kalesi, Trafo, Mandalin, Black7, Bodrum Golf Club, Dibeklihan, Primetime Yatı, CineMarine Salonları, Hapimag Sea Garden Resort Otel, Değirmenler, Kumbahçe, Kos Açık Hava ve Salon, Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikler ile konuk ve izleyiciler beldemizin kültür, sanat ve turizm yelpazesinin genişliğini tanıma, deneyimleme fırsatı bulunacak.

BOTH, iki ülke ve iki kıtada Türk sinemasını tanıtarak yapımcılara uluslararası seyirci etkileşimi ve geri bildirimi konularında fırsatları ile; uluslararası sinema tutkunlarına yönelik Kos Adası'nda düzenlenecek gösterimler ile etkinliğin ülkeler arasındaki dayanışmasını güçlendirecek.

BOTH, izleyicilerini Türk sinemasının seçkin filmleriyle buluştururken, “CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi” ile sahneyi işin profesyonellerine bırakıyor. Sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatan BOTH, bu yıl da Türk sinemasının en yeni örnekleri arasından gişe başarısı elde etmiş filmleri ve özel seçkileri sunacak.

Her yıl olduğu gibi 12.BOTH’un bu yılda Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek olan Açılış Galası ve Ödül Töreni’nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerince tasarlanıp özel üretilen ödüller sahiplerine takdim edilecek.

‘Dolap’ yeni sezonu Antalya’da açıyor!

Biraderler Yapım tarafından sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro tarafından sahnelenen, Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençlik müzikali DOLAP, yeni sezonunu 18 Eylül akşamı Antalya’da açıyor.

Geçtiğimiz sezon 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri “ Yılın En Başarılı Çocuk - Gençlik Oyunu “ ödülünü alan ‘Dolap ‘ adlı oyunu küçük büyük her çocuğun izlemesi kanatındayım

Yonca İnal’ın yazıp yönettiği, müziklerini Orçun Tekelioğlu ve Arda Aydın’ın yaptığı oyunun koreografisi Ece Irmak Albayrak imzalı oyun çocuk ve gençlerin gelişimlerini tiyatro merkezli sanat programları ile desteklemek üzere bir sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro tarafından sahnelenen, Türkiye’nin en büyük çocuk ve gençlik müzikali DOLAP, daha çok yetişkin, genç ve çocuğa ulaşmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana yüzlerce çocuk ve genci tiyatro, dans ve müzik çalışmalarıyla buluşturan, çocuk ve gençlerin gelişimlerini tiyatro merkezli sanat programları ile desteklemek üzere bir sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro’nun, İki perdeden oluşan ve 25 kişilik dev prodüksiyonla sahne gençlik müzikali “DOLAP”,

Gençlerin bakış açılarını genişletmeyi, kendileriyle barışmalarını ve kendilerini ifade etmek için önlerinde fırsatlar olduğunu da göstermeyi hedefleyen DOLAP, 8-18 yaşları arasındaki 25 çocuk ve gencin performansıyla, yaşıtlarına da ilham ve güç kaynağı olmaya devam ediyor.

Dünyanın çocuk ve gençlerin ağzından duymaya alışkın olmadığı, korkuyla ve bastırılmışlıkla sadece akıllarından geçirebildikleri “Ben kimim, kim olmak üzereyim, kim olmak istiyorum?” sorularını sahneden seyirciye ve en önemlisi çocuk ve genç izleyiciye haykırıyorlar. Dolap, dev prodüksiyonların sahnelendiği, Boradway ve Westend oyunları ayarında hatta bazı anlarında onların bile erişemeyecekleri büyüklükte bir sahne showu sahnede keyif ile izliyorsunuz.

Dolap müzikleri ve koreografisiyle Türk çocukları ve gençlerinin sahne sanatlarında ne denli yetkin olduğunu gösteren bir oyun. Dolap 18 Eylül’de Antalya Aktüel Açıkhava Sahnesi, 22 Eylül ve 10 Ekim’de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Türkiye’nin En Zorlu Yarışı TransAnatolia start verdi!

Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan TransAnatolia Rally Raid 31 Ağustos tarihinde Mersin’de başladı, 7 Eylül tarihinde Van ‘da tamamlanacak.





Dünyanın en zorlu ralli raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rally Raid yine heyecan dolu hızlı bir maratonda gerçekleşecek. Ralliye yerli yabancı birçok pilot katılacak.

2.200 kilometrelik rallide Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde yarışılacak.

Bu arada TransAnatolia’nın Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde, 2022’de ilk kez başlatılan Castrol POWER1 Rookie Cup yarışması bu yıl da devam edecek. TransAnatolia’ya ilk kez katılan sporculara yönelik düzenlenen Castrol POWER1 Rookie Cup yarışmasında, her günün en hızlısına ödül takdim edilecek. TransAnatolia’ya ilk defa katılan pilotları destekleyen bu yarışmada, rallinin sonunda da ilk üçte yer alan çaylak pilotlar ödüllerini alacak.

Yalova’nın Aronya Festivali!

Geçtiğimiz Kasım ayında Gastronomi Turizmi Derneği’nin düzenlemiş olduğu ‘Yalova’da Gastronomi’ gezisi ile keşfettiğim Yalova’da üretilen Aronya diğer bildiğimiz adıyla Yaban Mersi olan ürünün Yalova’da 6- 7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 1. Aronya Tıbbi Aromatik Bitki Festivali şehire farkındalık yaratacak.



Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalova Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali düzenlenecek etkinlikte festivale konu alanlarda üretim yapan ve bu ürünleri kullanan sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri, üreticiler ve bağlı kuruluşların katılımı ile standlar kurulacak.

İki gün boyunca konserler, paneller, söyleşiler, yarışmalar ve atölyeler kurulacak, workshoplar gerçekleşecek.

Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin başkanlığında Doç. Dr. Efsun Dindar, Şef Aydın Salman, Kalbur Et’in sahibi Metin Akdemir ve Cem Polatoğlu’nun katılımı ile Şehirlerin Gastoronomik Markalaşması ile ilgili bir panel 6 Eylül tarihinde saat 17.30 da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek

Pınar Çubukçu şarkıları geliyor!

Sahnelerin en başarılı en popüler vokallerinden Pınar Çubukçu geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni şarkısı Kalbim Vazgeçer mi? ile dikkat çekmeye devam ediyor.





Ajda Pekkan, Ziynet Sali, Deniz Seki, Gülben Ergen, Gökhan Tepe gibi isimlerin vokalistliğini yapan uzun yıllardır çizgisi hep yükseklere taşıyan Çubukçu’nun bu şarkısının bestesini de kendisi yapmış. Sözlerini Hande Özkaş’ın yazdığı ‘Kalbim Vazgeçer mi? adlı şarkının düzenlemesi Alper Atakan imzalı. Şarkının klibi yazın son demlerinde Emrah Özbilen tarafından çekilmiş.

Yeni yıla doğru yeni şarkısını da sevenlerine ulaştırmaya çalışan Pınar Çubukçu’nun başarılı sahnesini kaçırmayın.