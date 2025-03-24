Ömer Faruk Sorak: Sinema Görüntüyle Düşünmektir!

Ömer Faruk Sorak, sanatından evvel insanlığını sevdiğim; dürüst, çalışkan, başarılı adam gibi adam diyebileceğim enden insanlardan.

Sorak imzası olduğu her projesiyle dikkat çeken bir isim. En son bu ay başında Disney için çektiği 'Bir Başka Sen' adlı filmini izlemiştim, yapımcılığını yaptığı ‘Bağlantı Hatası’ adlı filmi de 31 Ekim’de sinemalarda olacak. Ve çalışmaları devam eden Haluk Levent projesi de gündemde...

Sinemaya olan ilgisini çocukluk yıllarında mahallesindeki yazlık sinemada keşfettiğini dile getiren Ömer Faruk Sorak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Her pazartesi yeni film gelirdi. Çocuk olarak görevimiz de yeni filmleri yerine koymak, çıkan eski filmleri de kamyonete yüklemekti. Karşılığında da bize film bileti verirlerdi. Sinemaya ilgim böyle başladı.” dedi.

Ciddi bir Metin Erksan hayranı olduğunu belirten başarılı yönetmen, “Metin Erksan'ın farklı bir ülkede doğsaydı daha başka şekilde anılacak bir yönetmendi.” Kariyerine TRT’de başlayan yönetmen, Lütfi Akad ve Türk sinemasının önemli isimleriyle çalışma fırsatı bulduğunu dile getirerek, “Bu sayede eklenerek ve katlanarak yoluma devam ettim.” açıklamalarında bulundu.

Serbest kameramanlık yaptığı dönemler klip teklifleri almaya başladığını dile getiren Sorak, “’Yönetmen oldum’ demek yerine, ‘Sen oldun’ denmesini seviyorum ve aşama aşama öyle oldu. Her klip benim için ayrı bir hikâye deneyimiydi. Sinema, görüntüyle düşünmektir. Diyalog olmayan görüntüleri insanların anlamasını sağlamak ve anlatmak istediğinizin anlaşılması çok önemli bir süreç.” sözleriyle izleyicinin anlayabileceği sahneler yaratmanın önemine dikkat çekti.

Vizontele’nin hayatının dönüm noktası olarak nitelendiren Ömer Faruk Sorak, “Yılmaz Erdoğan’ın bir şiirinin klibini çektim ve ardından bana Vizontele’yi teklif etti. ‘Bu hikâye çocukluğumun hikayesi, gel sen gözü ol, ben kulağı olayım dedi.’ Onun için çok önemli olan bu hikâyeyi benimle paylaştığı için teşekkür ediyorum.” dedi.

21 yıl önce çekilen bilim-kurgu-komedi filmi G.O.R.A’nın çekim teknikleri hakkında konuşan Sorak, “Ben o görsel efektleri Anadolu usulü, yoktan var ettim. Oradaki uzay gemisinin arkasında yanan alev, bir puro çakmağının ateşiydi. Amerikan sineması gibi sonsuz ve sınırsız koşulların olmadığı ortamlarda çalıştığımız için, anlık ve hızlı çözümler bulmak zorunda kalıyoruz.” diyerek yaşadığı teknik zorluklardan bahsetti.

Sinema izleme alışkanlıklarının değişmesiyle ilgili düşüncelerini de dile getiren Sorak, "Evde film izlemek, sinema salonundaki deneyimin yerini tutamaz. Pandemi döneminde alışkanlıklar değişti ancak iyi filmler yapıldığı sürece sinema kültürünün yeniden güçleneceğine inanıyorum" sözleriyle bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Yapımcılığını Böcek Films ve Atölye Producton’un yaptığı Gökçen Usta’nın yönettiği sinema sezonun finaline doğru merakla beklenen “Bağlantı Hatası” filmi 31 Ekim tarihinde sinemalarda olacak.

Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Çağdaş Onur Öztürk, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli gibi özel isimlerin yanında Utku Coşkun, Çağdaş Onur Öztürk, Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz rol aldığı “Bağlantı Hatası” bu yılın en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday.

“Zorbalık okulda değil, ailede başlar" mottosuyla dikkat çeken film, ailelerin çocuklarını yetiştirirken onlara gerçekten iyi birer rol model olup olmadıklarını sorgulamaya davet ediyor. Lise çağındaki gençlerin sık sık karşılaştıkları zorbalıkları ve büyüme sancılarını da cesur bir dille ele alan film, aile içindeki dinamiklerin gençler üzerindeki etkisini de çarpıcı bir sinema diliyle anlatıyor.

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması!

33. yıldır bir gelenek olana İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği Türkiye’nin ilk ve en prestijli moda tasarım yarışması ‘KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’ 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek son başvuru tarihi ise 16 Mayıs 2025.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen ve Türk moda dünyasına bugüne kadar Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya’nın da aralarında bulunduğu pek çok değerli ismi kazandıran KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, moda alanında kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri sektöre kazandırmaya devam ediyor.

Yonca Eldener’in Yeni Kitabı ‘Kaderin Üç Dokumacısı’

Yonca Eldener ile ' Göbekli Tepe Muhafızı ' adlı kitabının Kanyon da ki tanıtımında tanışmıştık yıllar evvel, anneliği yanında tam bir gezgin ve araştırmacı kimliği ve yazdığı beş romanı ile dikkat çekiyor başarılı yazar.

Eldener’in yeni romanı Kaderin Üç Dokumacısı geçtiğimiz günlerde Remzi Kitabevi imzasıyla kitapevlerinde yerini aldı!

Aynı zamanda kurgu ustası olan Eldener, geçmişi ve gizemi olan coğrafyalarda geçen sürükleyici macera romanlarıyla tanınıyor. Bu kez Galata’nın mistik sokaklarında geçmişin sırları ve bugünün sınavları iç içe geçiyor. Üç kız kardeş —Hayat, Kader ve Sonver— ezelden beri yapageldikleri gibi Galata’da insanların yaşam halılarını dokurken Elif’in kaderi onu eski aşkı Ozan ve yüzyıllar öncesine uzanan bir gizemle karşı karşıya bırakıyor.

Eldener, hayalle gerçeği, geçmişle günümüzü, macerayla masalı harmanladığı romanında Beyoğlu severleri heyecanlandırdı. Bu kadar anlatmakla yetinelim ve kitabın sürprizlerini bozmayalım.

Nilüfer’den Yeni Şarkı: 'Sebebi Sen'

Türk pop müziğinin dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen efsane isim Nilüfer, sevenlerine yeni şarkısı “Sebebi Sen” ile bayram hediyesi yapıyor adeta.

Her zaman olduğu gibi yine kalplere dokunan sanatçı güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında derin izler bırakmaya devam ediyor, ayrılığın hüznünü ve kalpte bıraktığı yaraları anlatan yeni şarkısı ‘Sebebi Sen’in sözlerini Gülsen Karatoprak yazmış, şarkının müzikleri ise Volga Tamöz imzalı.

Şarkının Mix&Mastering'i Tarık Ceran/Digilog by TC tarafından yapılmış.

Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen kilpte sanatçı Dilara Ba şköylü’nün AI teknolojisyle oluşturduğu özel bir klip eşlik ederken klip çekimleri Greenbox’ta gerçekleştirildi.

Ayrılık acısının en yalın ve güçlü şekilde hissedildiği şarkı, dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor...

Nilüfer Ramazan Bayramı sonrası konser maratonuna 26 Nisan'da Ankara’da başlıyor, hemen akabinde 3 Mayıs cumartesi geccesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde...