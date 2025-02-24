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Sibel Can ve yeni şarkıları!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 24-02-2025 17:14

Sibel Can’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı, kariyerinin 24. albümü olan ‘Drama’  14 Şubat tarihinde yayınlandı. Beş yıl aradan sonra  çıkan albümde 12 eser yer alıyor.



İlk albümü ‘Günah Bize’den beri takipteyim Sibel Can’ı her şarkısı her konseri ile beğendiğim en özel isimlerden, Can’ı geçtiğimiz Mayıs ayında Cahide Palazzo izlemiş, Ekim ayında kaybettiğimiz menajeri sevgili Cengizhan Sabuncu sayesinde konseri sonrası kulisinde ziyaret etmiştim.


‘Drama ‘ derin duyguların ve etkileyici hikayelerin buluştuğu bir albüm olmuş, hayatın iniş çıkışlarına dair duygusal bir keşif yolculuğu niteliğinde. Sibel Can’ın da ‘Telaşsız ve demlenmiş’ olarak tanımladığı albüm, dinleyenleri müziğin farklı tonlarıyla buluşturmayı vadediyor… Sibel Can’ın eşsiz yorumu ile her türden müzikten renkler taşıyan şarkılar, sanatçının yeni hitleri olmaya aday. Her türden müziği yorumlaması ile Türk müzik tarihinde adını altın harflerle yazdırmış bir isim olan Sibel Can, en üretken sanatçıların başında yer alıyor.

Drama, Sibel Can’ın müzikal çeşitliliği ve sanatındaki derinliği bir kez daha gözler önüne sererken, modern müzik prodüksiyonlarıyla da dikkat çekiyor. Albümün Dolby Atmos formatında yayınlanmışolması, dinleyicilere benzersiz bir ses deneyimi sunuyor.



Müzikal yolculuğunda her eseriyle başka bir dünyayı yansıtan sanatçı yeni albümünde farklı türlere şans vermiş.   Birçok müzisyen ile uzun süredir albümü üzerinde çalışan Sibel Can bu albümde oğlu Engin Can Ural ile iş birliği yapmış. Özenle seçilen 12 eserin 4 tanesinin prodüktör koltuğunda müzik sektörüne sayısız eser kazandırmış aranjör Volga Tamöz otururken . 5 eser Emre Moğulkoç tarafından aranje edildi, Çağrı Telkıvıran, Asil Gök ve Nushadow (Kadir Akgöl) gibi değerli aranjörlerlerin de katkılarıyla Drama  albümü ortaya çıkmış.

Albümde farklı müzikal tarzlardan eserler yer alıyor. Ünlü isimlerden Cem Adrian, Derya Uluğ, Buray, Berksan gibi müzisyenlerin albümde birer adet eserleri varken, Gülsen Karatoprak albümde üç adet eseri ile dikkat çekiyor.        

                 Gökkuşağı" Söz & Müzik : Gülsen Karatoprak

                 Drama" Söz : Gülsen Karatoprak & Müzik : Volga Tamöz   

                 "Pes" Söz & Müzik: Cem Adrian

  • "Efil Efil" Söz & Müzik : Emrah Karakuyu
  • "Ninni" Söz & Müzik: Özlem Güneykaya
  • "Fani" Derya Uluğ, Asil Gök, Emrah Karakuyu
  • "Erguvan Günleri" Buray & Gözde Ançel
  • "Bize Has" Söz : Berksan & Müzik : Volga Tamöz
  • "Akbaba" Söz & Müzik: Nil Karaibrahimgil
  • "İhtiyacım Var" Isra Gülümser – Ehab Abdelwahed Edrees Esmaeel - Amir Ismail Mohamed Teima
  • "Yapboz" Söz & Müzik : Gülsen Karatoprak
  • "Dağlara mı Yazdın" (Melinay Melahat)

Müzikseverlerin büyük bir merakla beklediği ‘Drama’ nın ilk klibi de yine albüme adını veren şarkıya çekildi. Dinleyiciyle 14 Şubat’ta buluşan ve albümle eş zamanlı olarak paylaşılan klibi, Melih Kun çekti. Ünlü sanatçı Sibel Can’ın müzik kariyerinin en başından günümüze uzanan yolculuğundaki bazı güzel anları gördüğümüz video, başarıya vesile olan her şeye teşekkür niteliğinde.

Albümün fotoğrafları ise Aytekin Yalçın’ın bakış açısıyla Paris’te gerçekleştirilirken, birbirinden dramatik tasarımlarda Amor Garibovic, styling’te ise Kevin Lanoy imzası bulunuyor.

Sanatçının  albüm lansman konseri 27  Nisan Pazar gecesi Atatürk Kültür Merkezinde……

 

 

Kerem Kazaz Portekiz yolcusu!

Petrol Ofisi Grubu’nun ana sponsorluğunda Gençler Dünya Ralli Şampiyonası (JWRC) ile sezonu açan, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en genç ralli şampiyonu unvanına sahip Kerem Kazaz, 13 – 16 Şubat tarihlerinde İsveç’te düzenlenen şampiyonanın ilk rallisini yeni başarılarla tamamladı.

Kerem Kazaz 19 yaşında Dünya Ralli Şampiyonası’nın  en genç ikinci pilotu olarak 1.050 km’lik kar ve buzla kaplı zeminde 300 kilometreyi aşkın özel etapta 13- 16 Şubat  tarihleri arasında  4 gün boyunca mücadele eden Team Petrol Ofisi pilotu olurken ilk kez yarıştığı JWRC’nin 7. etabında gösterdiği performansla, 12 yıldır gerçekleşen şampiyonada bir etapta ‘en iyi zamanı yapan ilk Türk pilotu oldu’.

Genç şampiyon 2 kez lastiği patlamasına rağmen 10 ülkeden 12 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda 5. olarak finişe ulaşmayı başaran Kazaz, aynı zamanda şampiyonanın “en hızlı çaylağı” olarak adını tarihe yazdırdı.

Ve Kazaz 15 – 18 Mayıs Portekiz, 26 – 29 Haziran Yunanistan, 31 Temmuz – 3 Ağustos Finlandiya ve 16 – 19 Ekim Orta Avrupa rallileriyle şampiyon olmak için yarışacak.

 

 

32. İstanbul Caz Festivalinin Onur Ödülleri!

 1-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 32. İstanbul Caz Festivali yine  güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle tekrar bir araya getirmeye hazırlanıyor.



32. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahipleri belirlendi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl Türkiye’de caz müziğinin ustalarından Yalçın Ateş ve müzik yayıncılığı alanında öncü çalışmalarıyla cazın geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunan İzzet Öz’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü sunacak.

İki değerli isime  ödülleri 1 Temmuz Salı akşamı düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek.

 

4 Mayıs’ta  Wings for Life- World Run’da buluşalım!


4 Mayıs sabahı gerçekleşecek Wings for Life- World Run için geri sayım başladı. Çünkü ben de orada olacağım. Bu yıl 12.’si gerçekleşecek, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run Arnavutköy – Kuruçeşme hattında gerçekleşecek.



İstanbul dışında Wings For Life World Run koşusu  Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin’de de yerel koşu grupları ile organize edilecek.

Bu yıl ünlü oyuncular Müjde Uzman ve Bülent Şakrak koşuya sesleriyle katkıda bulundu. İkili koşuculara eşlik edecek akıllı telefon uygulaması Wings For Life World Run App’teki (AppRun) uyarıları ve yönlendirmeleri seslendirdi.

Gelirleri Omurilik Felci araştırması için kullanılacal Wings for Life World Run’a katılım ücretlerinin tamamı her yıl olduğu gibi omurilik felcinin tedavisi amacıyla yapılan araştırmalar için kullanılacak. Wings for Life World Run ile ilgili detaylar, katılım ve kayıt bilgileri https://www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinde.

 

Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit Düzce Konuralp Film Festivalinde!

2025 yılı film festivallerin takvimleri yavaş yavaş açıklanmaya başladı, bu yıl ilki gerçekleşmesi planlanan Düzce Konuralp Film Festivali 15-18 Mayıs 2025  tarihleri arasında  Düzce’de  gerçekleşecek.

Festivalin bu yıl ki onur ödülleri Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit olurken  birçok sinema insanı da festival döneminde Düzce’de olacaklar.



Düzce’de 20 Şubat günü yapılan basın toplantısına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık basın toplantısına katıldı. 

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 1. Düzce Konuralp Film Festivali'ne ulusal basın mecraları, İstanbul ve Ankara çalışanları ile katılım sağlayarak büyük ilgi gösterdi.

*Düzce Valisi Selçuk Aslan: "İyi olanı sanatla gösterebilmek vizyonumuzdur"

*Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç: "Festival, şehrin değerine değer katacak"*

*Düzce Belediye Başkan Yardımcı Burak Coşkun: "İşin özü sanat"*

*Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık: "Düzce Konuralp Film Festivali şehrin tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacak"*

*Ceyhan Kandemir: "Ana akım festivallerin gücünde bir yapı"*

Festival Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir, festivalin  film projeleri için yapım desteği sunulmasının büyük bir motivasyon kaynağı olacağını belirterek, “Bu festivali alternatif ancak ana akım festivallerin gücünde bir yapı olarak düşünüyorum. Valilik; belediye ve üniversite yönetimlerinin buluşabildiği kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöründe ilgisi ve desteğiyle sinema sektöründe başarılı bir şekilde yerini alacaktır. Genç sinemacılara kendi filmlerini izleyici ile buluşturma olanağının sağlanması; film projeleri için yapım desteği sunulması büyük bir motivasyon kaynağı ve umut verici. Düzce’nin doğası, tarihi ve kültürel yapısından etkilenmemek mümkün değil; bu festivalde bir araya gelecek tüm sinemacılar bu etkiyi güçlendirerek arttırmaya devam edecektir” dedi.

*Üç kategoride yarışma olacak*

"Festivalde 3 ana kategoride yarışma olacak. 'Kurmaca Film', 'Belgesel Film' ve 'Yapım Destek' kategorilerinde dereceye girenlere para ödülleri verilecektir. 

*'Kurmaca Film' ve 'Belgesel Film' kategorileri birincisine 75.000 TL ödül*

Buna göre, 'Kurmaca Film' kategorisi birincisine 75.000 TL, ikincisine 50.000 TL, üçüncüsüne 25.000 TL, 'Belgesel Film' kategorisi birincisine 75.000 TL, ikincisine 50.000 TL, üçüncüsüne 25.000 TL ve 'Yapım Destek' kategorisi birinci projeye 65.000 TL, ikinci projeye 50.000 TL ödül miktarı belirlenmiştir. 'Valilik Özel Ödülü' ise her yıl verilecek bununla birlikte bu yıl belirlenen ödül miktarı 60.000 TL olmuştur.

 

 

 'Zona Her An Uyanabilir'

24 Şubat – 02 Mart 2025 tarihleri arasında Zona Farkındalık Haftası olarak zona konusu ele alınacak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak görülen ve her 3 kişiden 1'inin yaşamı boyunca en az bir kere yakalandığı tahmin edilen zona hastalığına dikkat çeken “Zona Her An Uyanabilir” farkındalık kampanyası için geçtiğimiz günlerde Ortaköy Feriye de idik.



Selçuk Yöntem'in kampanya yüzü olduğu “Zona Her An Uyanabilir” kampanyası, sunuculuğunu gazeteci Mirgün Cabas’ın üstlendiği basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. Şubat ayının son haftasında gerçekleşen Zona Farkındalık Haftası’nda duyurulan kampanya, ana risk grubunda bulunan “50 yaş ve üzeri” yetişkinler başta olmak üzere tüm kamuoyunda zona hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.  Etkinlikte Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Doç. Dr. Hasan Selçuk Özger ve Doç.Dr. Andaç Salmam Cabas’ın moderatörlüğünde izleyenlerin sorularını cevapladılar.

Zona nedir?

Bilimsel adı herpes zoster olan zona, suçiçeğine neden olan varisella zoster virüsünün yeniden aktif hale gelmesiyle oluşan, vücutta şiddetli ağrı, deride yanma ve döküntülere sebep olan ciddi bir zona  vücudun bir tarafında ya da yüzde ortaya çıkabiliyor.  Ağrı, kabarcıklı döküntü ile kendini gösteren zona, yalnızca kızarıklıkla seyreden bir cilt hastalığı değildir, günlük yaşam aktivitelerini zor ve ağrılı bir hale getirebilir ve hayatı zorlaştıracak komplikasyonlara yol açabilir. Ülkemizde yaygın görülen bu viral cilt hastalığı, en sık 50 veya üzeri yaştaki yetişkinlerde görülmekte olup, her 3 kişiden 1’i yaşamı boyunca zona geçirmektedir.

 

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