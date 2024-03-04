Sıradışı bir temsil; II.Mehmet!

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin en yeni projesi II. Mehmet (Maometto II) Operası’nı hafta içinde Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda izledim.





Romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan iki perdelik opera, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı ve İstanbul’un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet’in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz adasının kuşatması sırasında âşık olduğu Anna’nın hikâyesini anlatıyor.



Sezonun en en yeni projesi besteci Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen eser, zengin orkestrasyonu ile dikkat çekiyor. II. Mehmet siyasi entrika, komplo ve trajedi gibi melodram ögeleri taşıyor.

II. Mehmet iki düşman arasındaki kahramanca çatışma öyküsü, imkansız bir aşkın dramına dönüşüyor. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet’e âşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet’e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda oluşu anlatılıyor.





Sahnede adeta görsel bir şölende izlediğimiz II. Mehmet’in rejisi Renato Bonajuto tarafından yapılmış. Temsilde orkestrayı Zdravko Lazarov yönetiyor. Eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu, o muhteşem kostümler Gizem Betil, ışık tasarımı Ahmet Defne imzalı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nu Paolo Villa yönetiyor. Eserdeki koreografi ise Nil Berkan İmzalı. II. Mehmet’de çok sevdiğim arkadaşlarım opera sanatçısı Esin Hoşsöyler’i ve Özgür Sevinç’i de orkestra da korno çalarken görmek güzel oldu.

II.Mehmet rolünde Doğukan Özkan, Anna rolünde Dilruba Bilgi, Calbo rolünde Esen Demirci, Paolo Erisso rolünde Ufuk Toker, Condulmiero rolünde Yoel Keşap, Selim rolünde Hazal Ata sahnede tüm kadro gibi muhteşem idiler. Ama kalabalık sahneye canlı canlı at çıkarmak biraz cesaret isteyen bir durum olsa gerek. Yine adının ‘ Çilli’ olduğunu öğrendiğim beyaz safkan at kalabalığa ve sese karşı sahnede sakin idi.



Sanatseverlerin yoğun beğenisini kazanan ve ayakta alkışlanan eser, 6 Mart, 2 / 4 Mayıs 2024 tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk başta olmak üzere tüm kadroyu tebrik ederim, böyle güzel bir etkinlikle sanat severleri mutlu ettikleri için.

Ankara’da Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi!



Küratörlüğünü gazeteci, yazar ve tv programcısı Özlem Özdemir’in gerçekleştirdiği “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi”, 5-18 Mart 2024 tarihleri arasında başkent Ankara’da gerçekleşiyor.





Cumhuriyet ile yükselen kadınların yaşam öykülerinin anlatıldığı sergi ilk olarak 27 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmişti.

Sergi Çankaya Belediyesi ve KASAİD işbirliği ile Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Füreya Koral Sergi Salonu’nda 5-18 Mart tarihleri arasında halka açık ve ücretsiz olarak görülebilecek.

Cumhuriyet’in kadınlar için açtığı özgürlük kapısından cesurca ilerleyen kadınların öyküleriyle tarihi bir sergi niteliği taşıyan “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi”ni başkent Ankara’ya taşımanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Küratör Özlem Özdemir, ‘’ Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’ni İstanbul’dan sonra Atatürk’ün evim dediği Ankara’ya götürerek Cumhuriyet’in biz kadınlar için neden önemli olduğunu gerçek örneklerle ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu projeyi içtenlikle sahiplenmeye devam Açık Holding’e ve Ankara’ya gelmemize vesile olan KASAİD ile desteklerinden ötürü Çankaya Belediyesi’ne teşekkürü borç bilirim,” dedi.

Kadınların gücünü Cumhuriyet’in değerleriyle bir araya getiren bu kapsamda tarihi bir serginin ilk defa yapıldığına dikkat çeken Özdemir, serginin içeriği hakkında şu bilgileri aktardı: “Üç bölümden oluşan serginin ilk bölümünde, Atatürk'ün kadına bakışını kronolojik olarak ortaya koyuyor ve Türk kadınlarının haklarını kazanma sürecini dünyayla kıyaslayarak anlatıyoruz. İkinci bölümde, fotoğrafların biyografilerle bütünleştiği 20 öncü kadının hayatını sergiliyoruz. Son bölümünde ise dünden bugüne, bazıları bugün aramızda olan, adları bilinmeyen 100 kadının adlarını anarak, onlara da bir saygı duruşunda bulunuyoruz. İstanbul’da beklenenin de üzerinde ilgi gören serginin, Ankaralılar tarafından da beğenilmesini dilerim,” diye konuştu.

Kadın Hikayeleri Dünya Kadınlar Günü'nde Almanya’da!

Yüksek Ökçeler Tiyatrosu'nun bu sezon sergilenen oyunu ' Kadın Hikayeleri' epey ses getirdi. Geçtiğimiz aylarda Kozzy'de keyif ile izlediğim başarılı yapım Şubat ayı başından beri turnede, oyun adında anlaşıldığı gibi kadın hikayelerini anlatıyor.

Oyununun oyuncularından arkadaşım Seren Fosforoğlu'nu bir süredir göremiyordum, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İzmir, Bodrum, Denizli turnesinden yeni dönen Seren ile geçtiğimiz hafta Bağdat Caddesinde buluştuk.

Pek yakında rol aldığı 'Adresi Olmayan Ev 'adlı film ile sinemalarda ve festivallerde olacak Seren çok heyecanlı idi. Kadın Hikayeleri ile adlı oyun ile 8-9-10 Mart tarihlerinde Frankfurt ve Berlin'de olacaklarını İngiltere turnesi için görüştüklerini, 13 Mart İstanbul, 22 Mart Ankara, 24 Nisan Adana, 03 Mayıs Isparta, 04 Mayıs Afyon turnelerinin kesinleştiği diğer tarihlerinde pek yakında belli olacağını söyledi.

Kadın Hikayeleri ekibine konuk oyuncu olarak katılan Ayşenil Şamlıoğlu işi sevinceartık her oyunda konuk olmaya devam ediyormuş. Gerçek kadın hikayelerinden oluşan interaktif gösterinin yönetmeni Almula Merter. Kadronun devamlı üyelleri : Almula Merter, Ayşe Erbulak, Seren Fosforoğlu, Yeşim Gül'den oluşuyor. 'Kadın Hikayeleri'ni kaçırmayın derim.



Fethiye’de festivaller başlıyor!

Geçtiğimiz Aralık ayında Fethiye’de Canan Tor başkanlığında gerçekleşen 1. Fethiye Film Festivali festival sürecinde Fethiye halkının göstermiş olduğu yoğun ve değerli ilgi üzerine 2024 yılı hazırlıklarına epey erken başladı.

Bu yıl 20- 24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Fethiye Film Festivalinin başvuruları 1 Mart tarihinde başladı. Festival Kasım ayında olsa bile festival komitesi yıl boyunca etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Ayda bir kez yapılacak Sinemada Görme Biçimleri Atölyesi Yalçın Savuran tarafından ilk olarak 19 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Bu arada 3. Fethiye Fotoğraf Festivali ise 20-23 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşecek festivalin onur konuğu ise fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar olurken festival sürecinde geziler, söyleşiler ve atölyeler gerçekleşecek.

Ömür Gedik‘ten ‘İs ve Duman’

Geçen yıl bu zamanlarda yıllar yıllar evvel Mustafa Sandal’dan dinlediğimiz ‘Pazara Kadar’ın cover klibinin çekiminde beraber idik Ömür Gedik ile, aradan bir yıl geçti Hürriyet Kelebek de yayınladığı yazıları yanında 2023 yılında bu şarkı ona uğurlu gelmişti. Geçtiğimiz yaz başından beri İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bodrum ve Çeşme de bulunan Günay Restaurantlarda Mahsun Kırmızıgül ile soldout konserler verdi,

Ömür Gedik şimdilerde şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarlığı ile de ön plana çıkardı, sözlerini kendi yazdığı “İs ve Duman” adlı şarkısını ve klibini DMC ve Tayga Prodüksiyon ortaklığında sevenleriyle buluşturdu.

Sözü Ömür Gedik, beste ve aranjesi Cenk Kandıralı’ya ait olan şarkının klibi Üsküdar’da 360 derece boğaz manzaralı A11Bosphorus’da çekilmiş.

Daha ziyade belgesel ve kısa filmleriyle tanınan yönetmen Seyithan Kartal’ın çektiği klip, şarkının sözleriyle de orantılı olarak zamansız bir ayrılığın derinleştirdiği özlem ve hüzün dolu aşk hikayesini metaforlarla anlatıyor.

Otomatik Porkatal izlenmeli!

«Tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek olduğunu bilen insanoğluna bir baskı yöntemi uygulayarak onu otomatik işleyen bir makine haline getirenlere kılıç kadar keskin olan kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. » diyor yazar Anthony Burgess

Tatbikat Sahnesi’nin sergilediği “Otomatik Portakal” adlı tek perdelik oyun uyumsuz varoluşlarını düzen karşıtı bir yıkımda arayan, baskıcı toplumsal kontrole boyun eğmeyen, var olan tüm dillerden sıyrılarak öğretilmiş tüm kuralları reddeden Alex ve çetesinin ‘şiddete övgü’ niteliğindeki başkaldırışlarının hikayesinde tüm bu soruları, rap müziğinin provokatif diliyle yeniden soruyor. Aslında sahnede mükemmel bir rap müzikali de izliyorsunuz diyebilirim.

Elvin ve Erdal Beşikcioğlu’nun yönettiği ‘ Otomatik Portakal’ da sahne ve arkası fevkalade koordine edilmiş. Tan Temel ve Evrim Akyay’in koreografileri ile yurt dışında bir müzikal izlyormuş kalitesinde keyif alıyorsunuz. Her yaptığı işte alkış alan Barış Dinçel burada da adından söz ettiriyor. Kostümler Eylül Gürcan imzalı.

Sahnede Sarp Palaur, Samet Gönüllü, Adem Uslu, Basri Fırat Bayraktar, Burak Kaya ve son dönemde sahnelerde söylediği şarkılar ile büyük alkış alan Müjde Kızıltan büyük beğeni topluyorlar.

Erciyes’te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası….

08 Mart ve 10 Mart tarihleri arasında Türkiye'de ilk Snowcross Dünya Şampiyonası Kayseri Erciyes’de gerçekleşecek. 2004 yılından beri dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen bu yarışma için Türkiye 2024 yılında ilk kez Kayseri - Erciyes Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geniş destek verdiği etkinlik, Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezi olan Kayseri Snowcross Center ile dünyanın en iyi binicilerini Erciyes Dağı'nda buluşturmaya hazırlanıyor.

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Şampiyonanın yanı sıra Türkiye'nin en büyük Kış Şenliği olacak olan festival, doğa sporları tutkunlarını ve heyecan arayanları Erciyes Dağı'nda buluşturacak. Etkinlikte Ferhat Göçer, İrem Derici, Gülşah Tanrıöver, Nuri Savruk, Asude Cemre şarkıları ile Dj Funkyc dj kabininde şampiyona katılanları motive edecekler.