Uluslararası Sinop Bienali ‘Sinopale’ başladı!

Sinopale 9, Dokuzuncu Uluslararası Sinop Bienali başladı. “Tükenmeden Önce: Yeni Değerler Evreni” başlığı altında Sinop’ta gerçekleştirilecek bienal 31 Ekim’e kadar sürece

Sinop’un çağdaş sanat sahnesinde önemli bir yer tutan Sinopale Uluslararası Bienali dokuzuncu kez düzenleniyor. “Tükenmeden Önce: Yeni Değerler Evreni” başlığı altında gerçekleştirilecek bienal bu yıl ekoloji, döngüsellik ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanıyor.

Eş-küratörlüğünü Melike Bayık, Deniz Erbaş, İpek Sur’un, Nil İlkbaşaran ve Hal Kolektif’in üstlendiği bienalin üretim süreci 23 Eylül’de başladı ve ana sergisi 11 Ekim 2024 tarihinde ziyaretçilere açılacak. Serginin yanı sıra Sinop'un farklı mekanları ve kamusal alanlarında film gösterimleri, performanslar, atölyeler ve uluslararası kültür sanat ilgililerinin buluşmaları gerçekleştirilecek.

Başladığı 2006 yılından bu yana yerel kültürü ve hafızayı kendine konu edinen Sinopale, sahiplendiği “imece usulü sanat” anlayışıyla, Sinop halkı ile çalışarak, halkı uluslararası sanatsal bir etkinliğin içine çekmiş ve yerli ve yabancı sanatçıların, küratörlerin ve Sinop halkının ortak buluşma, düşünme ve üretme alanı olmaya devam ediyor.



Sinopale 9, sanatın dönüştürücü gücünü sürdürülebilirlik ve döngüsel yaklaşımlar çerçevesinde ele alarak; dünyada olan dönüşümlerin farkına varmamızı sağlayacak diyaloglar geliştirmeyi hedeflerken, Sinopale, ivedilikle ve “Tükenmeden Önce” farkına varmamız gereken durumların, almamız gereken önlemlerin ve yaratmamız gereken yeni değerlerin önemini önceki edisyonlarda olduğu gibi katılımcı ve süreç odaklı bir biçimde hep birlikte düşünmeye davet ediyor.

Sinopale, Uluslararası Sinop Bienali, Sinop Belediyesi başta olmak üzere bir çok kuruluşun, özel kişilerin ve Sinop halkının katkıları ve iş birliğiyle, Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından organize ediliyor. Yerel kalkınma bağlamında sivil toplumun kültür ve sanat temelli diyalog geliştirmek amacıyla “paylaşıma dayalı bir sanat üretimi” modelinde bir araya gelmesini sağlayan uluslararası bir etkinlik.

İki yılda bir gerçekleştirilen Sinopale her yaştan kentlinin kendi yaşam alanlarını gelecek vizyonuna sahip olarak yeniden algılamaları, kent sorunları üzerine düşünmeleri, ortak tarihsel belleğin paylaşımı ve bunun sanat üretimine yönelik olarak düzenlenmesini, daha iyi bir sosyal yaşam alanını oluşturmaya yönelik olarak kentsel, ulusal ve uluslararası çalışmayı amaçlıyor.



‘Ayna ‘ prömiyer yaptı!

Das Das 8.sezonunu geçtiğimiz hafta yazar Sam Holcroft’ın yazdığı ‘Ayna’ adlı oyun ile yeni sezonunu açtı. Mert Fırat ve Didem Balçın’ın açılış konuşmasıyla başlayan sezon kokteylinde Vildan Atasever, Selen Uçer, Kerem Ayan, Ayşe Balıbey, Emre Oskay, Tuğrul Tülek, Seda Bakan, İdil Yürük, Nila Fırat, Günay Acar, Doğukan Polat, Onur Dilber, Hülya Gülşen, Selen Özbayrak, Can Aydın, Deniz Türkali, İpek Bilgin gözüme takılan özel isimler idi.

‘Ayna’yı İlksen Başarır çevirmiş, Afife ödüllü İlhami Yazar yönetmiş, müziklerini Ali Erel’in yaptığı iki perdelik oyunda her oyununu beğendiğim Barış Gönenen yanında özellikle ses tonuna bayıldığım Aytek Şayan, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel ve Serhat Barış rol alıyorlar.

Prömiyerinde çok beğenerek izlediğim ‘Ayna’ aslında her şeyin önemini yitirdiği bir toplumda sevginin aşkın ve adaleti arayan hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını sahneye taşıyan eğlenceli bir oyun.

Oyun 4-5-20-21 Ekim 11- 21 -27 Kasım tarihlerinde Ataşehir Das Das sahnesinde.

Rize’de Gastronomi Günleri!

Türkiye’nin her köşesi bir değer, doğası, tarihi, doğal kaynakları, insanı özellikle yöresel tatları ile bir başka, son dönemde yurdumuzun her köşesinde Gastronomi günleri düzenleniyor.

11 Ekim – 13 Ekim 2024 tarihleri arasında Karadeniz’in en güzel şehirlerinden Rize zengin mutfağı ve geleneksel lezzetleriyle ünlü 4. Gastronomi Rize Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

Rize Gastronomi Günleri daha evvelki yıllardan farklı olarak bu kez yalnızca merkez ilçede değil, Rize’nin 11 ilçesini de kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek. Rize'nin dört bir yanındaki yerel üreticiler, aşçılar ve gastronomi meraklıları bu etkinlikte bir araya gelerek bölgenin lezzetlerini tanıtma fırsatı bulacak.

Bu yıl ki festival, sadece lezzetli yemeklerin tadına varılacağı bir etkinlik olmanın yanında sürdürülebilirlik ilkesini de merkezine alıyor. Topraktan sofraya kadar uzanan süreçte yerel üreticilere destek vermek, geleneksel üretim yöntemlerini korumak ve bu tatları gelecek nesillere taşımak, festivalin en önemli amaçları arasında yer alıyor.

Gastronomi Günleri, Rize’nin tarım ve turizm potansiyelini bir araya getirerek bölge ekonomisine önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Etkinlik, yerel üreticilerin ürünlerine yeni pazarlar yaratırken, bölgenin gastronomi turizmi açısından da cazibesini artırıyor. Misafirler, Rize’nin eşsiz doğasında bu zenginlikleri keşfederken yerel ekonominin gelişmesine de katkıda bulunuyor.

Gastronomi Rize Festivali, Rize’nin gastronomi sahnesindeki yerini güçlendirmek için önemli bir platform oluşturacak.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, festivalin Rize için önemine vurgu yaparak; “Bu yıl ilçelerimizin de katılımıyla daha da zenginleştirdiğimiz Gastronomi Rize Günleri Festivali, yerel lezzetlerimizi koruma ve geliştirme çabalarımızın en somut göstergelerinden biri. Amacımız, Rize’nin bu zengin mutfak kültürünü geniş kitlelere tanıtarak, turizmde ve tarımda sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Tüm hemşehrilerimizi ve Rize sevdalılarını, bu benzersiz lezzet yolculuğunda bizimle olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Rize kent merkezindeki festival alanında konserler, paneller, söyleşiler düzenlenecek. Yerel yemeklerin tanıtımından mutfak atölyelerine kadar birçok farklı aktivite yer alacak. Ünlü gastronomi uzmanlarının katılımıyla, bölgenin lezzet mirası en ince ayrıntısına kadar keşfedilecek.

Akbank Caz Festivali başlıyor!

28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında 34’üncü yılında Akbank Caz Festivali 34 konsere ev sahipliği yapamaya hazırlanıyor.





Festival, caz dünyasının değerli isimlerini ve en heyecan verici müzik projelerini bir araya getirerek, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

34. Akbank Caz Festivali, müzikseverleri 200’den fazla müzisyenle ve özgün performanslarla buluşturacak.

34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül’de Müze Gazhane’de Kenan Doğulu’nun klasik parçalarının caz düzenlemelerinin yanı sıra, ‘İhtimaller 2 - Konular var’ isimli yeni caz albümünden parçaları seslendireceği konseri ile başlayacak. Ücretsiz gerçekleşecek konserde müzisyene sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik edecekler.

Yeni nesil cazın heyecan uyandıran iki vokalisti ve 19. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması kazananları Güneş Cengiz ve Adar Geçimli, enstrümanının kendine has olanaklarını yansıtmaya çalışan ve müziği türlere ayırmaksızın yaşamın ahengiyle ilişkilendirerek üreten arp sanatçısı Meriç Dönük, farklı geçmişlere sahip müzisyenlerin bir araya gelmesiyle kurulan ve büyütülen bir müzik kolektifi İstanbul West Side Collective, caz müziğinin temel unsurlarından doğaçlama ve farklı ritmik yaklaşımlarıyla tanınan gitarist ve besteci Barış Arslan ve orkestrası, Betty Carter’ın dünyasını keşfe çıkacak yetenekli müzisyen İpek Göztepe, müziğin iyileştirici ve dönüştürücü gücünden faydalandığı çalışmalar yapan müzisyen, besteci ve söz yazarı Asena Akan, güçlü ve duygusal caz vokallerinin derin ve zengin müzikal dokularla birleşeceği performanslarıyla Selût & Tuğçe Şenoğul, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi’nin katkılarıyla Kore cazında öne çıkan çalışmalar yapan Sori Quartet sahne alacak.

‘Jazzy, Rocky, Funky’ konserleri ve sürprizli düzenlemeleriyle Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet, Borusan Sanat iş birliği ile Londra’nın yeraltı müzik sahnesinin kilit ve merkezi figürlerinden İngiliz davulcu, besteci ve prodüktör Tom Skinner, Borusan Müzik Evi’nde festival izleyicisiyle buluşacak.

Mehmet Uluğ Gecesi’nde bu yıl, iki yaşayan efsane Burhan Öçal ve Jamaaladeen Tacuma’nın hayata geçirdiği Trakya Funk projesi ile konukları Gazapizm ve King Noli, Türkiye’nin mozaik kültüründen ve müziğinden de ilham alan besteleri ve değerli müzisyenlerden oluşan beşlisiyle Bilge Günaydın Quintet festivalde yer alacak.

Aynı zamanda caz ve dünya müziğinin başarılı isimlerini onlarca farklı mekanda ağırlayacak festivalde; 25 yıllık kariyerinde 16 kez aday gösterildiği Grammy Ödülü’nü 2 kez havaya kaldıran efsanevi caz vokalisti Kurt Elling, 2005’te Montreux Jazz Piano Yarışması’nı kazanan ve Latin caz müziğe kattığı yorumla adını duyuran Kübalı piyanist Harold López-Nussa, Vanity Fair’in “caz sahnesini silkeleyen milenyal” olarak tanımladığı Tatiana Eva-Marie ve modern klasik kompozisyon ve doğaçlamanın renkli kesişimini sahnesinde sunan Tomas Fujiwara 7 Poets Trio gibi isimler festivale katılan isimlerden bazıları.

Caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği 34. Akbank Caz Festivali’nde aynı zamanda çocuklar ve yetişkinler için atölyeler ve caz odağında özel etkinlikler de gerçekleşecek.

Çocukların müzik yeteneklerini geliştirmelerine ve yaratıcı bir deneyim yaşamalarına olanak tanımayı hedefleyen çocuk atölyesi Fantastik Seslerden Renkli Çizgilere, 7-12 yaş aralığındaki çocukları, içsel ve çevresel sesleri keşfetmeye, kendi müziklerini yaratmaya ve bir orkestra oluşturmak için harekete geçmeye teşvik edecek.

Festivalin bir diğer özel etkinliği, kurduğu büyük orkestraların yanı sıra 60’lar ve 70’lerde dünyaca ünlü müzisyenlerle konserler veren saksafon ustası İsmet Sıral’ı ve onun sıra dışı müzikal vizyonunu yeniden keşfetmeye davet eden Çağının Ötesinde Müzisyen İsmet Sıral ve “Belgeselin Belgeseli” ve belgesel sonrası Ayşe Tütüncü ve Meriç Demirkol dinletisi olacak.



Kahveler ve Şarkılar Ataköy Marina’da!

"Şehri Uyandıran Festival" İstanbul Coffee Festival 2024 Yılında 10. kez kahve severler ile buluşuyor. Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları siz Kahve Severler için yine bir araya geliyor.

Festival katılımcıları her yıl olduğu gibi özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konser ve sahne performansları ile dolu dolu bir deneyim yaşıyor olacaklar. "Şehrin Buram Buram Kahve Koktuğu" festival dönemlerinde ise ülkemizin ve İstanbul'un en önemli marka festivallerinden birisi olan İstanbul Coffee Festival 3-4-5-6 Ekim tarihlerinde Ataköy Marina’da gerçekleşecek.

İstanbul Coffee Festival boyunca Levent Yüksel, Buray, Ceza, Gripin Deniz Tekin yanında Ezgi Alaş, Emir Yargın, Çınar Türker, Hünkar, Zei, Melis Karaduman, Canay Doğan gibi isimler şarkıları ile sahne alacaklarç



‘ Ayrılık A.Ş’ sinemalarda!

Melis Tüzüngüç ve İdris Nebi Taşkan’ın başrollerinde olduğu ‘ Ayrılık A.Ş.’ adlı film 11 Ekim tarihinde sinemalarda.

Kadın erkek ilişkilerinde yaşanan zorlukları mizahi bir dille ele alan film ilişkilerinde sorun yaşayan kişilerin başvurduğu profesyonel bir ekibin komik ve bir o kadar da karmaşık planlarını konu alıyor, sıradışı ve eğlenceli hikayesiyle izleyicileri kahkaha dolu bir maceraya davet ediyor.

Tans Production yapımcılığında çekilen filmin yönetmeni ve senaristi Tanser Yılmaztürk, aynı zamanda filmde de rol alıyor. Uzun zamandır oyunculuk yapan Yılmaztürk’ün ilk uzun metrajı olan filmin Genel Yönetmenliğini ise usta yönetmen Uğur Yağcıoğlu yapmış.

Filmde başrollerin yanı sıra Zeynep Urhan, Tuğçe Sarıkaya Dağıstanlı, Bella Nabivi, Etem Caner Karaüç, Mertkan Arat, Volkan Cal, Bahattin Gök, Aydın Genç, Ezgi Say, Eren Genç, Turgut Özdemir, Ceren Arı, Bektaş Erdoğan, Serkan Yakın gibi isimler de rol almışlar.

Yönetmen ve senaristi Tanser Yılmaztürk, filmin yurt dışında merak uyandırdığını belirterek, Fransız bir yapım şirketinin filmin Fransız versiyonunu çekmek için kendilerine teklifte bulunduğunu açıkladı. Hatta Fransız şirketin, devam filmini Türkiye - Fransa ortak yapım olarak çekmeleri önerisinde bulunduğunu ve bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Filmin müzikleri, dünya çapında tanınan, pek çok uluslararası projeyi müziklendirmiş ve uluslararası birçok festivalden ödül almış İrsel Çivit tarafından hazırlanmış. 'Ayrılık A.Ş.'nin müzikleri, Hollanda’da, canlı olarak Senfoni Orkestrası tarafından çalınmış.



INJI Ekim ortası Türkiye’de!

INJI, 13 Eylül tarihinde yeni EP’si “WE GOOD” i tüm dijital platformlarda yayınladı. Şimdilerde dünya çapında yoğun bir start veren INJI, 22 ayaklı dünya turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 3 konser için de Türkiye’ye gelecek.

Kuzey Amerika, Ingiltere, Türkiye ve Avrupa’da toplamda 22 şehirde müzikseverlerle buluşacak olan INJI, BKM Organizasyonu ile 10 Ekim’de Ankara'da 11 Ekim İzmir’de ve 12 Ekim’de İstanbul'da olacak.

INJI “WE GOOD” adlı 5 parçadan oluşan yeni EP’sinde hepimize göz kırparak ve gülümseyerek hayatın kaosuna karşı koymaya davet ediyor!

Enerjisi ile coşkunun tavan yapacağı, sahnede adeta inci gibi parlayan INJI'nin bol bol dans edeceğiniz Türkiye konserlerini kaçırmayın…

“WE GOOD” adlı EP'nin odak parçası "SEXY 4EVER" da, müzik ikonu, birden fazla Grammy ödülü sahibi Nile Rodgers yer alıyor. "SEXY 4EVER" adlı parça aynı zamanda INJI’nin, yaşlanmaya yönelik toplumsal baskılara cesur tepkisi ortaya çıktı. Şarkı, Rodgers'ın efsanevi etkisiyle mesajını güçlendiriyor: INJI, Rodgers gibi 70'li yaşlarının ötesinde seksi ve başarılı kalmayı planlıyor!

Enerjisi ile coşkunun tavan yapacağı, sahnede adeta inci gibi parlayan INJI'nin bol bol dans edeceğiniz Türkiye konserlerini kaçırmayın…