Nuh, Tufan, Gecce ve ‘Dünya Varmış’

Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun ve Erkan Can’ın başrollerini üstlediği post-apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi ‘ Dünya Varmış’ 22 Kasım tarihinde sinemalarda.



Değişik konseptiyle sinema seyircilerinin ilgisini çekmeye hazırlanan Dünya Varmış filmi, heyecan, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olayları gelecekten günümüze gelip beyaz perdeye yansıtacak türden. Filmde ayrıca Ece Sükan, Atilla Olgaç, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın gibi değerli isimler var.





Film dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlıyor. Her şeyi önceden bilen ‘Kadimler’ adında gizli bir oluşumun, seçilmiş kişilerden oluşan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için inşa ettikleri sığınak otelde heyecan ve gizem dolu günler yaşanıyor.

Macera-komedi alanında en fantastik ve özgün konseptlerinden birine sahip olan filmin eğlenceli ve gizemli hikayesi seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Macera komedi türünde; yenilikçi tarzı, çarpıcı görsel efektleri, fütüristik atmosferli mekanları, geleceğin modasını yansıtan özel tasarım kostümleri ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla son zamanların en farklı filmi olma özelliğini taşıyor.

Uzun bir hazırlık süresinin ardından özellikle sinema perdesinde etkisinin bolca hissedileceği yapay zeka ile hazırlanan özel efektler sinemaseverlerin beğenisini toplayacak.

Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Dünya Varmış’ sezonun en iddalı yerli yapımları arasında…..





İlk kez senaryosunu yazdığı bir filmde rol almanın mutluluğunu dile getiren Sarp Bozkurt, “İlk göz ağrım diyebilirim. Vizyonda rakip tanımıyorum; ciddi bir rakip göremedik. Herkesin yolu açık olsun, sinemalar dolsun,” derken, filmin devam hikayesini yazmaya başladığını Dubai’ye gidip ikinci filmi orada çekmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.





Yönetmenliğini Ali Adnan Özgür’ün yaptığı filmin geçtiğimiz Mayıs Bodrum’da gerçekleşen çekimlerinde idim.

Set arasında Melisa Şenolsun ve Sarp Bozkurt ile ‘Dünya Varmış’ı konuştum…

Melisa Şenolsun; Artık her şey bana olabilir geliyor!

‘Dünya Varmış’ değişik bir konuyu işliyor sanırım, teklif nasıl geldi? Heyecan var mı?

Heyecan tabii ki her yeni işte her yeni karakterde olduğu gibi var. Zaten heyecan olmadığında işin anlamı olmuyor. Teklif direk olarak yönetmenimiz Ali Adnan Özgür’den geldi. Enerjilerimiz uyuştuğu için çok hızlı yol artık. Hemen el sıkıştık başladık, çok hızlı bir süreç oldu.





Sanırım yaklaşık iki yıldır setlerden uzakta idiniz, ‘ Dünya Varmış’ ta Gece karakterini seçmenizin ana nedeni ne oldu?

Öncelik ile filmin türü bana değişik geldi. Filmin güçlü bir yapımcı, iyi bir yönetmen, iyi bir partner ve güzel bir senaryonun oluşu. Bu arada ben hep komedi yapmak istiyordum, bilirsiniz bir oyuncu bir türde kaldı mı hep aynı tür de oyunlar çıkarır, bunu kırmak içinde ‘Dünya Varmış’ı seçtim diyebiliriz.

Rol aldığınız Gece karakterini anlatabilir misiniz?



Gece hırslı, işkolik hayatında işinden fazla bir şeyi olmayan, çok fazla insana sahip olmayan kapalı bir karakter. Aslında güçlü bir kadın Gece, ama içinde her kadında olduğu gibi kız çocuğu var. Ama kız incinmiş yaralı kırılgan birisi. Bunları örtmek için köşeleri olan hırslı kendini işine adamış dengeli bir karakter Gece.





Dünyanın sonunun gelmesine 24 saat kala yaşanan olaylar var filmde, siz de inanıyor musunuz dünyanın sonu olacak mı?



Vallahi, her şey olabilir, neden olmasın, artık her şey bana olabilir geliyor. Dünyanın sonu da gelir gelmeye de bilir, hepsine ok’i

Sarp Bozkurt; Dünyanın elbette sonu olacak!

‘Dünya Varmış’ sanırım yazdığın ilk sinema filmi hem senaryoda hem de oyuncusu olmak nasıl bir duygu? Ali Adnan Özgür ile yollarınız nasıl kesişti?

Yönetmenimiz Ali Adnan Özgür ile bir ortak arkadaşım sayesinde tanıştım. O dönem kafasında bir başka bir senaryo vardı. Aslında onu konuşmak için gitmiştik yanına, konuştuk, senin ‘Dünya Varmış’ın senaryo sürecinde de olmanı isterim dedi. Ben daha evvel Deniz Işın ile beraber ‘Bizden Olur Mu? diye tv dizisi yazmıştım. Ama ilk sinema deneyimim ‘Dünya Varmış’ ile oldu. Aslında kendimden pek emin değilim fakat senaryoyu yazdıkça hoşumuza gitti film. Bu arada benim rol aldığım Tufan karakteri de yoktu hikayede. Bunu eklemek de istemedik, bu vesile ile ‘Dünya Varmış’ı baştan yazmaya karar verdik. Oturduk yaklaşık beş ay filmi yazdık. Aynı filmde hem senarist hem de oyuncu olmak stresli oluyor, çünkü sürekli revize yapmanız gerekiyor. Ben oyunculuk kısmı bittikten sonra senaryo yazmak zorunda kaldım. Yani zor bir süreç oldu.

Değişik bir konu var filmde sanırım, senaryo yazım aşaması zor olsa gerek nasıl bir çalışma oldu?

Bu Ali Adnan Özgür’ün dört yıllık rüyası aslında, böyle bir konuyu anlatmak. Kabaca anlatmam gerekirse beyazlar ve kahverengiler var, dünyanın sonu geliyor diye 100 tane insan paralarını ödeyip bir otele geliyorlar. Beyazlar yeni medeniyeti kurmaya çalışırken 1000 tane kahverengi de para vermeden beyazlara hizmet vermek için getirilmişler. Medeniyet kurulma aşamasında bir takım gizemler başlarına gelirken olaylar gelişiyor. Bunu yazarken anafikir Ali Adnan’ın kafasında idi. Aslında film komedi değil idi, o ve ben tuğlaları üst üste getirip bir kara komedi ortaya çıkardık.

Dünyanın sonunun geleceğine inanıyor musun?

Ben her şeyin sonunun olacağına inanıyorum, bence dünyanın da elbette sonu olacak. Bilime de inanan meraklı bir insanım. Bu nedenle dünyanın da sonunun geleceği bir sürpriz değil.



Birazda senin karakterinden bahsedelim Tufan kimdir?



Aslında Altan Abi’nin ( Engin Altan Düzyatan) oynadığı Nuh karakateri ve Gecce ( Melisa ŞenOlsun) karakterinin yol arkadaşı Tufan, Nuh’a kardeşlik yapacak onun başına gelecek garip gizemleri çözmesine yardımcı olacak bir karakter. Gerektiğinde ona omuz verecek, gerektiğinde düştüğünde onu kaldırabilecek yada neşeli anlarında onun yanında olacak bir kardeşi Tufan.

Filmdeki isimler neleri ifade ediyor?

Gece ismi kulağa güzel bir tınlıyor, Nuh’un tabii ki farklı bir anlamı var, herkesin dünyanın sonu geliyor yanıtına cevap, benim adımında Tufan oluşu buna paralel.

Endüstri Mezunu olduktan sonra oyuncu olmak hayatında nasıl gelişti?

Aslında oyuncu olmam daha önce idi. İlk 1999 yılında ‘Baba Evi’ adlı dizi ile başladım oyunculuğa o zaman çocuk oyuncu olarak 9 yaşında idim. İki yıl o proje devam ettikten sonra Şehir Tiyatrolarına girdim. Orada da iki sezon ‘Aşk-ı Memnu’ adlı oyunda rol aldım. Çok fazla sahne deneyimim olunca konservatuar okumak istemedim. Senaryo ve matematiği çok seviyordum. Matematiği çok kullanacağım Endüstri Mühendisliğini seçtim, İyi ki de onu seçmişim senaryo yazarken matematik bilmenin bu kadar işime yaracağını düşünemezdim.

Ömür Gedik ve Ferhat Göçer şarkısı!

Son dönemde çok iyi çıkışlar yapan Ömür Gedik’in sözlerini kendisinin yazdığı son teklisi “Özlüyorum İkimizi’ geçtiğimiz hafta dün dijital platformlarda yerini buldu.

Şarkının bestesinde ise Ömür Gedik’in hayat arkadaşı Ferhat Göçer’in imzası var. Göçer, Ömür Gedik’le bu ilk ortak şarkılarına back vokallerde de eşlik etti.

Adeta bir sonbahar şarkısı olan "Özlüyorum İkimizi" biten bir aşkı ve ona olan özlemi anlatan duygu yüklü bir şarkı. Cenk Kandıralı, şarkının elektronik pop tarzına harmanladığı etnik melodilerle hüzünlü sözleri pekiştirdi.

"Özlüyorum İkimizi" klibi Batum’da, dünyanın en büyük botanik parklarından biri olan Batum Botanik Parkı’nda, bir kitaba ve filme de konu alan büyük aşkı simgeleyen Ali ve Nino Heykeli’nde ve Batum şelalesinde çekilmiş.

Çekimlerinde yönetmen koltuğuna Rus yönetmen Ilya çok iyi bir iş çıkarmış. Çekimlerine Batum’un simgelerinden olan sokak köpeklerinin de eşlik ettiği klipte doğallık ön planda tutulmuş.

Ankara’da ödüller dağıtıldı!

Bu yıl 7-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 35. Ankara Film Festivali’nde ödüller belli oldu.





15 Kasım Cuma akşamı Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşen ve sunuculuğunu Nefise Karatay’ın yaptığı gecede ödüller dağıtıldı.

ÖDÜLLER

Ulusal Uzun Film Yarışması

En İyi Film Ödülü (150.000 TL): Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / Murat Fıratoğlu

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü (60.000 TL): Ölü Mevsim

En İyi Yönetmen: Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

En İyi Kadın Oyuncu: Serpil Gül (Döngü)

En İyi Erkek Oyuncu: Alp Öyken (Büyük Kuşatma)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ece Yaşar (Ölü Mevsim)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Serkan Ercan (Ölü Mevsim)

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Döngü / Erkan Tahhuşoğlu

En İyi Görüntü Yönetmeni: Matteo Cocco (Gecenin Kıyısı)

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Büyük Kuşatma)

En İyi Özgün Müzik: Ahmet Kenan Bilgiç (Hakkı)

En İyi Kurgu: Eyyüp Zana Ekinci (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Büyük Kuşatma / Sinan Kesova

Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Ödülü (45.000 TL): Sürgün Asla Bitmez / Bahar Bektaş Jüri Özel Ödülü: Zamanın Kıyısında Sınav / İlkay Nişancı

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Film Ödülü (20.000.TL): Morî / Yakup Tekintangaç

Jüri Özel Ödülü: Görüşürüz Kaplumbağa / Selin Öksüzoğlu, Günaydın Anne / Oben Yılmaz)



Ankara Filmleri Yarışması

VEKAM Ödülü (30.000,00 TL): Bir Orkestranın İzinde / Musa Ak, Hasan Basri Özdemir

Gençler dizileri konuştu!

Popüler Kültür ve Sanat Derneği 14-15 Kasım 2024 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi'nde 'Dizi Günleri” ile sektörün önde gelenleri gençlerle buluşturdu.

Sinema Genel Müdürlüğü ve Kadir Has Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşecek etkinlikte, Türkiye’de ve dünya çapında büyük ilgi gören dizilerin yaratıcıları, senaristleri, oyuncuları ve yapımcıları gençlerle bir araya geldi. Bu etkinlik, dizi sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerin sektörü daha yakından tanımasını ve alanında uzman isimlerden ilham almasını amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında; Show Tv'de yayınlanan Kalpazan dizisinin yaratıcı yapımcısı Mehmet Ada Öztekin ve oyuncuları, Gain de ki Ayak İşleri dizisinin senaristi Volkan Öge, Prens ve Var Bunlar gibi yeni nesil komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Kerem Özdoğan, Karadayı, Kara Para Aşk, Yargı dizilerinin senaristi Sema Ergenekon, Bir Zamanlar Çukurova, Aldatmak ve Siyah Kalp dizilerinin senaristi Ayfer Tunç, Türkiye ve yurt dışında ses getiren pek çok diziye imza atan yapımcılar Burak Sağyaşar ve Onur Güvenatam gençlerle buluştu. Ayrıca, Türk dizilerini yurt dışında tanıtan ve satışını üstlenen Ekin Koyuncu Karaman, Hasret Özcan ve Müge Akar da konuklar arasında yer aldı.

Etkinlik içinde Oben Budak'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Mizahta Yeni Dönem ' başlıklı konuşmanın konukları Kerem Özdoğan ve Volkan Öğe idi.





BluTV’nin CMO’su Merve Naz Atmaca Özdurak, etkinlikte düzenledeği atölye de, farklı içeriklere ve hedef kitlelere sahip dizilerin nasıl başarılı bir şekilde tanıtılabileceğini örnekleriyle aktardı.

Dizi sektöründe globalleşme ve kariyer olanakları Dizi Günleri’nde, “Globalleşen Türk Dizilerinde Hikaye ve Karakter Yaratmak”, “Mizahta Yeni Dönem” ve “Dizi Sektörünün Geleceği” gibi başlıklarda düzenlenecek panellerle, Türkiye’nin dizi ihracatında dünya çapında ilk 3’te yer alması ve sektörün geleceği üzerine kapsamlı bir tartışma ortamı sunuldu. Etkinlik, dizi sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerin sektörü daha yakından tanımasını ve alanında uzman isimlerden ilham almasını amaçlıyor.

Hatice Aslan 2. Fethiye Film Festivali’nde!

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından, Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle Canan Tor başkanlığında ikincisi düzenlenecek Fethiye Film Festivali bu yıl 20-24 Kasım tarihleri arasında Fethiyeli sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıl festivalin ‘Gösterim Seçkisi’ 23 kısa kurmaca, 19 kısa deneysel, 17 kısa canlandırma ve 11 kısa belgesel olmak üzere toplam 70 kısa filmden oluşuyor.

Fethiye Aksin sinemalarında seyirciyle buluşacak filmlerin gösterimi sonrasında yönetmenleriyle de söyleşi yapılacak.

Ayrıca festival komitesinin seçtiği yedi uzun metrajlı filmde festival gösterim programında yer alıyor.





23 Kasım cumartesi saat 13.00’de gerçekleşecek ‘Sinemaya Kadın Dokunuşu’ adlı panele oyuncu Hatice Aslan, yönetmen Banu Sıvacı, besteci ve ses tasarımcısı Mine Pakel, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz Arık katılırken Dr. Eda Arısoy etkinliğin moderatörü olacak.

Aşk Biter Mi? sahnede!

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı “Aşk Biter mi?”adlı sezonun en yeni oyunu tüm hızıyla devam ediyor, iki sanatçı arasında aşk bar mı bilemem ama her iki oyuncu da işlerini aşk ile yapıyorlar.





Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı "Aşk Biter mi?" oyunu Serhat Yiğit yazmış.

Oyun izleyenlere “aşk biter mi?” sorusunu sorarken duygusal anlar da yaşatıyor. On iki yıl sonra buluşmuş iki sevgilinin hikayesi bu. Aşk Biter mi ? ekibi, rejisiyle, metniyle, dekoruyla, müziğiyle, edebiyatımızdan aldığı etkileyici hikayeleriyle dikkat çekiyor.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arıyor. Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikayelerini yaşamakla kalmıyor, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Ruhi Su, Ahmet Kaya gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor.

Alışık ve Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyunu izlerken geçmişteki kendi aşk hikayeleriniz ile baş başa kalıyorsunuz.

Oyunda Hakan Dündar’ın dekor tasarımı da mükemmel, gerçek yağmur yanında kar taneleri, o devasa elma ağacı ve tahterevalli de ki oyuncuların şarkıları ve dansları mükemmel.

Aşk Biter Mi? 20-26 Kasım, 04- 25-26 Aralık 2024 , 5-25 Ocak 2025 de Zorlu PSM sahnesinde olacak.

‘Adresi Olmayan Ev ‘ ayakta alkışlandı!

Hatice Aşkın’ın yönettiği ve uzun zamandır sinema sektöründe merakla beklenen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük film fonu olan Eurimages’dan yapım desteği kazanan distopya filmi ‘Adresi Olmayan Ev’ dünya prömiyerini en prestijli festivallerden biri olan 28.Tallinn Black Nights Film Festivali’nde 16 Kasım gecesi gerçekleştirdi. Festival 8-24 Kasım tarihleri arasında Estonya’da gerçekleştirilecek.





Türkiye-Yunanistan ortak yapımı yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos’un üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran yaparken filmin müziklerini ise Nassos Sopilis ve Saki Çimen hazırlamışlar.

Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Seren Fosforoğlu, Yeliz Bozkurt, Cem Uras ve Şan Bingöl’ün yer aldığı ‘Adresi Olmayan Ev’ distopik bir dünyanın kapısını aralıyor.





Adresi Olmayan Ev’in prömiyer gecesinde Hatice Aşkın, Boran Kuzum, Osman Sonant, Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat ve Seren Fosforoğlu gibi değerli isimler vardı.

Estonya’da 8 Kasım’da başlayan festival 24 Kasım tarihinde bitecek.