Tur Rehberi Prens Ercü olursa!

2025’in ilk günü sinemalarda Cem Gelinoğlu rüzğarı esecek gibi, 01 Ocak 2025 tarihinde BKM yapımı ‘Tur Rehberi’ seyirci ile buluşacak. Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü olarak seyircilerinin karşısına çıkacak Cem Gelinoğlu ile kahkaha dolu bir macera ile karşı karşıya kalacağız.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı başrolünü Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve Altın Kelebek gecesi ekranlarda küçük yaşına rağmen şahane bir konuşma yapan Melisa Duru Ünal’ın paylaştığı ‘ Tur Rehberi’ nde ayrıca Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu gibi özel isimlerde yer alıyor.





Filmde rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment’in hikayesi var, yaşanılan anlarda her durumdan kendine has yöntemleriyle sıyrılan Ercü bakalım neler yapacak, yolcularla neler yaşayacak!





‘Tur Rehberi’nde Ercüment ölmeye yemin etmiş bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkıyor. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?





Bakalım Aykut Enişte Prens Ercü olursa neler olacak!

Parla Şenol’dan yepyeni bir şarkı ‘Sardunyalar’!

Ekranın ve sahnelerin en sevilen sanatçılarından oyuncu, seslendirme sanatçısı ve müzisyen Parla Şenol, yıllar sonra yayınladığı “Sardunyalar” adlı şarkısıyla bu aralar alkış topluyor. Müzik hayatına uzun yıllar önce çıkardığı 45’lik plaklarla döneme damga vuran sanatçı, epey bir aranın ardından sözü ve bestesi kendisine ait olan “Sardunyalar” adlı şarkıyla müzik kariyerine yeni bir soluk getirdi.





Müzisyen Armağan Şenol’un kızı Necdet Mahfi Ayral’ında yeğeni olan Parla Şenol İstanbul Belediye Konservatuarı’nda bale bölümü öğrencisi iken solfej eğitimi de alan sanatçı, sinemadan sahneye geçiş yapan ilk isimlerden biri olarak hem oyunculuk hem de müzik yaşamında hep başarı elde etmiş özel bir isim.

‘ Sardunyalar ‘çıktığı günden bu yana Tiktok’ta milyonlarca kez paylaşılan, Youtube’da 1 milyonu aşkın dinlenmeyi aşan ve trendlere giren “Sardunyalar” şarkısı, müzikseverlerden tam not almaya ve tüm dijital platformlarda ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Parla Şenol, yeni şarkısı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Oyunculuğun yanı sıra müzik eğitimi de aldım. Yıllarca severek plaklar çıkardım, sahnelerde sevenlerimle buluştum. Uzun bir aradan sonra çıkardığım şarkı için aldığım güzel yorumlar beni çok mutlu etti. Bu başarıyı sevenlerimle kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

Sanatçı bu arada Tiyatro Oyun Kutusu’nun yeni oyunu ‘Oyun’ ile yeniden tiyatro sahnesinde. Canan Sanan’ın yazıp yönettiği oyunda sahneyi Alişan Özkan ile paylaşıyor.

Yeni yılda Kültür Yolu Festivali’nin yeni rotaları!

2024 yılı içerişinde Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler yurdumuzun 16 şehrinde gerçekleşmişti, gidilen şehirlerde halkın sanata olan ilgisi paha biçilmez bir ölçüde oldu.





"2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yıl ki 16 şehire ilaveten Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'de yeni yılda festival rotasında olacaklar.

Bu şehirlerde, tarih ve kültürleriyle festivale yeni değerler, zenginlikler katarken, özellikle uluslararası alanda ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını bütünüyle ortaya çıkarıyorlar.

Kazanımları koruyarak yeni başarı hikayeleriyle yarınları ihya edeceklerinin altını çizen Ersoy, "Ben bu muazzam metropolün sosyal hayatında kültür-sanatı zirveye taşımamıza ve bunu yaparken tarihi ihya, yeni eserleri inşa etmemize en güçlü şekilde destek veren bütün paydaşlarımıza, katılımlarıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne hayat veren, renk ve değer katan yerli ve yabancı bütün sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu, Nadir Alpaslan, Serdar Çam, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi'nin de aralarında bulunduğu protokol katılımcıları sahnede fotoğraf çekildi.

Randevu İstanbul’da ödüller sahiplerini buldu!

Yılın son festivali 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen ödül töreni geçtiğimiz günlerde Nayme Taylan Sarul’un sunumuyla The Bank Hotel’de gerçekleştirildi.

Ödül töreni TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Törende, Hollanda’dan 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali için İstanbul’a gelen Sandra Bolz, Vincent Boy Kars, Lisa Zweerman ve Nafiss Nia sahneye davet edilerek, kendilerine katılımları için teşekkür edildi. Törende; Kültür ve Sanata Katkı Ödülü Yılmaz Ulusoy adına kızı Pelin Ulusoy Tepret’e, Sinemaya Katkı Ödülü Burçak Evren’e ve Uluslararası Randevu Ödülü Kerem Çatay’a takdim edildi.

16-20 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ödül gecesinde Emre Kızılırmak, Bestemsu Özdemir, Hande Dane, Aslıhan Saraçoğlu, Mutlu Hesapçı, Selma Semiz, Murat Evgin gibi sektörden özel isimler vardı.

İngiliz Anahtarı ‘ Recep Usta’!

Rüştü Onur Atilla’nın başrolünü üstlendiği komedi filmi İngiliz Anahtarı "Recep Usta" 27 Aralık tarihinde sinemalarda.

Bir cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan Recep Usta’nın komik hikâyesini konu alan film,

yönetmen koltuğunda Onur Öğden’in oturduğu İngiliz Anahtarı "Recep Usta” nın oyuncu kadrosunda Rüştü Onur Atilla’nın yanı sıra Kadir Çermik, Can Yılmaz, Itır Esen, Ayşegül Ünsal, Burak Topaloğlu, Tuna Orhan, Begüm Öner, Orhan Kanalp, Cemil Büyükdöğerli, Hülya Aydın, Sercan Batık, Nilgün Belgün, Hakan Meriçliler ve Ege rol alıyor. Yapımcılığını Cocoon Medya firmasıyla girişimci iş kadını Leman Kurtcan’ın üstlendiği filmin senaryosunda ise Meltem Çitci’nin imzasını taşıyor.

İngiliz Anahtarı "Recep Usta", işini sevmeden ve beceriksizce yapan tesisatçı Recep Usta’nın başına gelen bir dizi tuhaf ve komik olayı konu alıyor. Tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltına alınan Recep Usta, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli hale geliyor!

Rap müziğin yeni ismi Görko!

NOW Tv yayınlanan Ay Yapım imzalı başrollerini Cemre Baysel ve Alperen Duymaz’ın rol aldıkları ‘Leyla ‘ dizisinde kullanılan ‘Yok Sayılmaz Kurallar’ şarkısı ile dikkat çeken müzik dünyasında ‘Görko’ olarak tanınan Görkem Danacı başarıları ile son haftalarda alkış topluyor.





2018 yılında ‘Sar Geri Başa’ şarkısı ile rap müzik kariyerine emin adımlarla başlayan Görko yeni tarzı ile 2022 yılında yayınladığı ‘Aklın Çıkar’ dan sonra ‘Benlik Değil’ ‘Saltanat’ ile ve bu en son şarkısı ‘Yok Sayılmaz Kurallar’dan sonra 2025 başından itibaren şarkılarını rap sevenler ile paylaşacak.