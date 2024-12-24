  • 24 ARALIK Salı 21:18
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

Tur Rehberi Prens Ercü olursa!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 24-12-2024 18:04

2025’in  ilk günü sinemalarda Cem Gelinoğlu  rüzğarı  esecek gibi,  01 Ocak 2025  tarihinde BKM yapımı ‘Tur Rehberi’ seyirci ile buluşacak. Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü olarak seyircilerinin karşısına çıkacak  Cem Gelinoğlu ile kahkaha dolu  bir macera ile karşı karşıya kalacağız.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı başrolünü Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve Altın Kelebek gecesi ekranlarda küçük yaşına rağmen şahane bir konuşma yapan Melisa Duru Ünal’ın paylaştığı ‘ Tur Rehberi’ nde  ayrıca Alp Öyken, Atılgan Gümüş,  Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu  gibi özel isimlerde yer alıyor.



Filmde rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment’in hikayesi var, yaşanılan anlarda  her durumdan kendine has yöntemleriyle sıyrılan  Ercü bakalım neler yapacak, yolcularla neler yaşayacak!



‘Tur Rehberi’nde Ercüment ölmeye yemin etmiş bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkıyor.  Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?



Bakalım Aykut  Enişte Prens Ercü olursa  neler olacak!

 

Parla Şenol’dan yepyeni bir şarkı ‘Sardunyalar’!

Ekranın ve sahnelerin en sevilen  sanatçılarından  oyuncu, seslendirme sanatçısı ve müzisyen Parla Şenol, yıllar sonra yayınladığı  “Sardunyalar” adlı şarkısıyla bu aralar alkış topluyor.  Müzik hayatına uzun yıllar önce  çıkardığı 45’lik plaklarla döneme damga vuran sanatçı, epey  bir aranın ardından sözü ve bestesi kendisine ait olan “Sardunyalar” adlı şarkıyla müzik kariyerine yeni bir soluk getirdi.



Müzisyen Armağan Şenol’un kızı Necdet Mahfi Ayral’ında yeğeni olan Parla Şenol İstanbul Belediye Konservatuarı’nda bale bölümü öğrencisi iken solfej eğitimi de alan sanatçı, sinemadan sahneye geçiş yapan ilk isimlerden biri olarak hem oyunculuk hem de müzik yaşamında hep başarı elde etmiş özel bir isim.

‘ Sardunyalar ‘çıktığı günden bu yana Tiktok’ta milyonlarca kez paylaşılan, Youtube’da  1 milyonu aşkın dinlenmeyi aşan ve trendlere giren “Sardunyalar” şarkısı, müzikseverlerden tam not almaya ve tüm dijital platformlarda ilgi odağı olmaya devam ediyor. 

Parla Şenol, yeni şarkısı ile ilgili olarak yaptığı  açıklamada; “Oyunculuğun yanı sıra müzik eğitimi de aldım. Yıllarca severek plaklar çıkardım, sahnelerde sevenlerimle buluştum. Uzun bir aradan sonra çıkardığım şarkı için aldığım güzel yorumlar beni çok mutlu etti. Bu başarıyı sevenlerimle kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi. 

Sanatçı  bu arada Tiyatro Oyun Kutusu’nun yeni oyunu ‘Oyun’ ile yeniden tiyatro sahnesinde. Canan Sanan’ın yazıp yönettiği oyunda sahneyi Alişan Özkan ile paylaşıyor.

 

Yeni yılda Kültür Yolu Festivali’nin yeni rotaları!

 2024  yılı içerişinde  Türkiye  Kültür  Yolu  Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler  yurdumuzun 16 şehrinde gerçekleşmişti, gidilen şehirlerde halkın  sanata olan ilgisi paha biçilmez bir ölçüde  oldu.



 "2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yıl ki 16 şehire  ilaveten  Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'de yeni yılda festival rotasında olacaklar.

Bu şehirlerde, tarih ve kültürleriyle festivale yeni değerler, zenginlikler katarken, özellikle uluslararası alanda ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını bütünüyle ortaya çıkarıyorlar.

Kazanımları koruyarak yeni başarı hikayeleriyle yarınları ihya edeceklerinin altını çizen Ersoy, "Ben bu muazzam metropolün sosyal hayatında kültür-sanatı zirveye taşımamıza ve bunu yaparken tarihi ihya, yeni eserleri inşa etmemize en güçlü şekilde destek veren bütün paydaşlarımıza, katılımlarıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne hayat veren, renk ve değer katan yerli ve yabancı bütün sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu, Nadir Alpaslan, Serdar Çam, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi'nin de aralarında bulunduğu protokol katılımcıları sahnede fotoğraf çekildi.

 

Randevu  İstanbul’da ödüller sahiplerini buldu!

Yılın son festivali 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen ödül töreni geçtiğimiz günlerde Nayme Taylan Sarul’un sunumuyla The Bank Hotel’de gerçekleştirildi.

Ödül töreni TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Törende, Hollanda’dan 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali için İstanbul’a gelen Sandra Bolz, Vincent Boy Kars, Lisa Zweerman ve Nafiss Nia sahneye davet edilerek, kendilerine katılımları için teşekkür edildi. Törende; Kültür ve Sanata Katkı Ödülü Yılmaz Ulusoy adına kızı Pelin Ulusoy Tepret’e, Sinemaya Katkı Ödülü Burçak Evren’e ve Uluslararası Randevu Ödülü Kerem Çatay’a takdim edildi.

 

16-20 Aralık 2024 tarihleri arasında   gerçekleşen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ödül gecesinde  Emre Kızılırmak, Bestemsu Özdemir, Hande Dane, Aslıhan Saraçoğlu, Mutlu  Hesapçı, Selma Semiz, Murat Evgin  gibi sektörden özel isimler vardı.

 

İngiliz Anahtarı ‘ Recep Usta’!

 Rüştü Onur Atilla’nın başrolünü üstlendiği komedi filmi İngiliz Anahtarı "Recep Usta" 27 Aralık tarihinde sinemalarda.

Bir cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan Recep Usta’nın komik hikâyesini konu alan film,

yönetmen koltuğunda Onur Öğden’in oturduğu İngiliz Anahtarı "Recep Usta” nın oyuncu kadrosunda  Rüştü Onur Atilla’nın yanı sıra Kadir Çermik, Can Yılmaz, Itır Esen, Ayşegül Ünsal, Burak Topaloğlu, Tuna Orhan, Begüm Öner, Orhan Kanalp, Cemil Büyükdöğerli, Hülya Aydın, Sercan Batık, Nilgün Belgün, Hakan Meriçliler ve Ege rol alıyor. Yapımcılığını Cocoon Medya firmasıyla girişimci iş kadını Leman Kurtcan’ın üstlendiği filmin senaryosunda ise Meltem Çitci’nin imzasını taşıyor.

 

İngiliz Anahtarı "Recep Usta", işini sevmeden ve beceriksizce yapan tesisatçı Recep Usta’nın başına gelen bir dizi tuhaf ve komik olayı konu alıyor. Tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltına alınan Recep Usta, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli hale geliyor!

 

Rap müziğin yeni ismi Görko!

NOW Tv yayınlanan  Ay Yapım imzalı  başrollerini   Cemre Baysel  ve Alperen Duymaz’ın rol aldıkları  ‘Leyla ‘  dizisinde  kullanılan  ‘Yok Sayılmaz Kurallar’ şarkısı ile  dikkat  çeken  müzik  dünyasında ‘Görko’ olarak tanınan Görkem Danacı başarıları ile  son haftalarda alkış topluyor.



2018  yılında  ‘Sar Geri Başa’ şarkısı ile rap müzik kariyerine emin adımlarla başlayan Görko yeni tarzı ile 2022 yılında yayınladığı  ‘Aklın Çıkar’ dan sonra  ‘Benlik Değil’  ‘Saltanat’ ile ve bu en son şarkısı ‘Yok Sayılmaz Kurallar’dan sonra 2025 başından itibaren şarkılarını rap sevenler ile paylaşacak.

 

  • Etiketler
DİĞER YAZILARI Seren Fosforoğlu; Hayatımda her şey hızlı değişiyor! Ayça Varlıer müzikal hazırlığında! Çakallarla Dans 7 hepimize iyi gelecek! Bir Keribar Fotoğrafı Nuh, Tufan, Gecce ve ‘Dünya Varmış’ ‘Aşk Listesi’  prömiyer yapıyor! Taylan Kümeli: Ne lezzetten ne de sağlıktan vazgeçmeyin Safranbolu’da ‘Safran Hasadı!' Senan Kara ‘İlk ve Son’ ile BluTV’de! Ayşe Balıbey: Gelin Takımı benim göz bebeğim! Yine yeniden Altın Portakal! Ziynet Sali: Yeni şarkım Mabel’in! Uluslararası Sinop Bienali ‘Sinopale’ başladı! Bambaşka Bir Avşa! Alanya’da Mango zamanı! Emre Fel, Harbiye'de Tan Sağtürk; Bodrum’da gurur duydum! Antalya’da lezzet şöleni başlıyor! Aşkın Nur Yengi: Eylül’de Sezen şarkılarım geliyor! Üstatlar ile  Şile’de İsmet Ay’ı andık! Bora Gencer’den Elvedasız Şarkılar! Meis Adası'nda su festivali! Kerem Kazaz Dünya Ralli Şampiyonasına katılıyor! Porto Rikolu Süperstar Ricky Martin! Şevval Sam geccesi! Big Chefs Almanya’da dikkat  çekiyor! Bayram Hediyesi ‘Tarkan' Frankfurt’ta sinema şöleni! Aydan Şener: Hayat bana kendi değerimi bilmeyi öğretti! Frankfurt’ta Altın Elmalar sahiplerini bekliyor! Stadyum Gecceleri başlıyor! Sibel Can ile müzik şöleni! Yerli Charlie Chaplin ‘Özgür Daniel Foster’ Altın Laleler sahiplerini buldu! Yeni şarkıları ile Müslüm Gürses!  Işıl Yücesoy: 'İzninle' çok eski bir rüyam! Ferzan Özpetek, İstanbul Film Festivali’nde! Halil İbrahim Ceyhan’ın sürprizleri var! Ferhat Göçer Kuzey Amerika turnesine çıkıyor! Kara Ağaç Destanı’nın üç farklı kadını! Musicandle Concerts ile büyülendim!   Sıradışı bir temsil; II.Mehmet! 'Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?' yeniden İstanbul’a geliyor!    Yasemin Sakallıoğlu kendi rekorunu kıracak mı? Tiyatronun melekleri sahnede! Kendini Köroğlu hisseden balet; Erhan Güzel! Aşkın Mevsimi olur mu? İsmail Hacıoğlu’ndan şarkılar! Griye Çalıyor Gece prömiyer yaptı! Şampiyon Melekler Kıbrıs'ta anıldı! Başkan geliyor! Acilen Norveçli Frida Aasen podyumda rüzgar gibi esti! Fethiye’de Yüksel Aksu çoşkusu! Antalya'da Piyano Festivali 2023 biterken film festivalleri! Ajda Pekkan sahnede fırtına estirdi! Deniz Barut: Aynı yöne baktığınız insanlarla çalışmak şans! Efe Eroğul: İçime sinen karakterleri canlandırmak istiyorum! Cumhuriyet'in 100. Yılında Atatürk Filmleri! Sedef Şahin: Dünyayı sevgi kurtaracak! Okan Urun: Her türlü ayrımcılık kırmızı çizgim! Seray Sever: Oyunculuğu çok özledim! Rojda Demirer: Komedi oynamayı özledim! Türkan Şoray ve Kadir İnanır, Altın Koza'da el ele! Adana Altın Koza Film Festivali'nde neler oluyor? Ayça Varlıer Broadway müzikalinde! Meral Asiltürk'e Festivallerin şehri Antalya! Adana Altın Koza başlıyor! Ferhat Göçer: "Kandırdın Beni Hayat!" Şile’de festival başladı! Timur Acar; Biz yine sinemalarla baş başa kalacağız! Mahsun Kırmızıgül'ü Harbiye’ye bekliyoruz! Tan Taşçı konser maratonunda! 2. Gemlik Film Festivali bu hafta! Kemal Sunal Müzesi sonbaharda açılıyor! Sennur Nogaylar; Her şeyi halen sinema da izlemeyi tercih ediyorum! Big Chefs; Hedefimiz  Avrupa’da  büyümek! Frankfurt’ta Altın Elmalar cuma geccesi sahiplerini bulacak! Zerrin Tekindor; Distopik bir zamandan geçtiğimizi düşünüyorum! Toz! Ajda Pekkan konseri anlatılmaz, yaşanılır! Hatay'da çocuklar ile beraberdik! Türsak Vakfı Ödülleri dağıtıldı! Cyrano Bülent Emin Yarar! Kerem Ayan ve Oregon! Alaçatı, Karsu ve Duman ile sezonu açıyor! Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi Almanya'da! Doğancan Özadlı: 'Sesim güzel bende radyocu olmak istiyorum.’  diyenler çok! 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutlu olsun! "8. Renk Kadın ve İz" AKM’de! Şehir Tiyatroları "Sanat İyileştirir" diyor! İlker Çatak: "Kağıtta yazılı olanlara hayat vermek, film çekmenin en güzel yanı!" Aslında sanat bize iyi gelecek! Karot Testi yeniden gündemde! Türkiye’nin kaderi mi bu? Küheylan sahnede! Mahsun Kırmızıgül’ün "Prestij Meselesi"! Şehirde kültür sanat turları Serafina Akmerkez'de öğle yemeği Şehirde haftalık kültür sanat turları Antakya Kahvaltısı gibi var mı? Günay Acar: "Ajda Pekkan bir şarkıcının uyması gereken yaşam biçiminin tam örneğidir!" Ahmet Öre: "Hayatta Paris’te yaşamam demiştim!" Şebnem  Özinal; Kantocular sesleri hala yankılanan kadınlar! İstanbul'da Adnan Koç, Yeliz ve Yılmaz Sütçü sahneleri! Murat Şeker; Çakallarla Dans ile Türk Sinema tarihine geçtik! 2. Distopya Film Festivali’nde yılın en iyileri belli oldu ! Tiyatro her zaman olmalı! Elazığ’da 'SARDUNYA' açtı! İstanbul geccelerinde Emre Altuğ, Sıla ve Soner Olgun sahneleri! Nazan Kesal  ‘Yaralarım Aşktandır’ ile sahnede! Antakya’da  ilk ödüller  Yeşilçam emekçilerine! Altın Portakal rüzgar gibi geçti! Stanley Kubrick Beyoğlu’nda! Antalya  Altın Portakal Film Festivali  başlıyor! Adana Altın Koza’da yıldızlar geçidi! Son günlerin dikkat çeken jönü Ahmet Kayakesen ! Burak  Kut  ve ‘Kafam Leyla’
ÇOK OKUNANLAR
Gürkan Boztepe yazdı: Dünyanın en güzel şatolarında gastronomik deneyimler
  • 24-12-2024 18:50

Gürkan Boztepe yazdı: Dünyanın en güzel şatolarında gastronomik deneyimler

Caner Ural yazdı: Tur Rehberi Prens Ercü olursa!
  • 24-12-2024 18:12

Caner Ural yazdı: Tur Rehberi Prens Ercü olursa!

2025’i Izaka Terrace’ın lezzet dolu menüsü ve büyüleyici manzarası eşliğinde karşılayın
  • 18-12-2024 16:00

2025’i Izaka Terrace’ın lezzet dolu menüsü ve büyüleyici manzarası eşliğinde karşılayın

Gürkan Boztepe yazdı: Ekstrem Çılgın İnsan: Çizgilerin Dışında Yaşayanlar
  • 17-12-2024 18:13

Gürkan Boztepe yazdı: Ekstrem Çılgın İnsan: Çizgilerin Dışında Yaşayanlar

Caner Ural: Seren Fosforoğlu; Hayatımda her şey hızlı değişiyor!
  • 17-12-2024 17:57

Caner Ural: Seren Fosforoğlu; Hayatımda her şey hızlı değişiyor!