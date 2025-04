Pulp Fiction 30. Yılında Sinemalarda!

QuentCn TarantCno’nun en ikonik filmlerinden olan PULP FICTION, 30. yılında 25 Nisan 2025 tarihi itibariyle restore edilmiş şekilde yeniden sinemalarda….

Bu yıl 44. İstanbul Film Festivalinde birbirinden özel filmler izledim, benim bölüm yerli yapım ağırlıklı bir seçkiydi. Öldürdüğün Şeyler, Adresi Olmayan Ev, Histeri, Gecce Apollon Gündüz Athena, Buradayım İyiyim, O da Bir Şey Mi? favori filmlerim olurken; Ekin Koç, Boran Kuzum ve Bige Önal ödül alabilir diye düşündüğüm oyuncular oldu. 22 Nisan Salı geccesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ödüller belli olacak. Bakalım bu yılın Altın Laleleri kimlerin olacak…

14 Nisan1995 vizyonundan beri adından hep övgü söz ettiren PULP FICTION efsanevi sahneleri, unutulmaz diyalogları ve eşsiz tarzıyla bir kez daha sinema izleyicilerine benzersiz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor

PULP FICTION 30. yıl kutlamaları çerçevesinde, 12 Nisan Cumartesi günü 44. İstanbul Film Festivali’nde özel bir gösterimle galasını gerçekleştirdi. Film, bu unutulmaz geccede festival programında yer alarak sinemaseverlerle buluştu. Pek çok izleyici filmi ilk defa beyaz perdede izleme fırsatı bulmanın heyecanını yaşarken, sinemanın en ikonik yönetmenlerinden Tarantino’yla yeniden buluşma fırsatı yakaladı.

Quent"n Tarantino, Reservo"r Dogs (1992) ile çıkış yaparak, stilize çekimleri ve keskin diyaloglarıyla kendine özgü bir sinema dili oluşturdu. PULP FICTION , 1994 yılında Cannes’da Altın Palmiye kazandı ve En İyi Özgün Senaryo Oscarı’nı alırken film Tarantino’yu çağımızın en önemli yönetmenleri arasına taşıdı.

Kaç tane kültür sanat dergisi kaldı ki!

Kültür sanat insanı olunca kendini beslemek için hep araştırma yapmak şart. Şimdilerde sosyal medya olduğu için bu biraz kolay gibi gelse de yazmaya başladığım ilk yıllarda hep kaynaklardan faydalanırdım. Geçenlerde eski dostlarımdan 19 yıldır yayınlanan Yeni Tiyatro Dergisi'nin yeni sayısını İstanbul Film Festivali arasında Beyoğlu Mephisto Kitapevinde gördüm.

Meğersem son iki sayıdır Yeni Tiyatro Dergisi, Yeni Sinema ile beraber yayınlanmaya başlamış.

Nisan sayısında Gaziantep Belediyesi Şehir Tiyatrosu özel dosyasına yer veren dergiye, Kubilay Karslıoğlu, Nejat Şener ve Ahmet Serhat Artunç röportajlarıyla renk katmışlar, kendi biyografilerini ve son çalışmalarını anlatmışlar.

Yaşam Kaya ve Oğuz K. Oğuz, gündemi meşgul eden iki önemli oyunun analizlerini yapmışlar.

Sayım Çınar'ın yönetimiyle oluşturulan Yeni Sinema bölümü oldukça başarılı

Atilla Dorsay'ın İstanbul gezisinden notları, Agatha Christie'nin Orient Express'ine uzanan nostaljik tatlar sunmuş.

Mehmet Erduğan Berlinale ile İKSV arasına kurduğu köprüde çok özel filmlere dair ayrıntılı açıklamalar ve öneriler getirmiş, çok da güzel olmuş.

Oscar tarihini kısa ve çarpıcı notlarla ele alan Kerem Akça yine keyifli bir yazı ortaya çıkarmış.

Murat Erşahin 'Cherbourg Şemsiyeleri' başlıklı yazısıyla ilgi uyandırırken Arzu Haksun 'Savaşım şarkıları', Nilgün Karataş ise; Kubrick başyapıtı 'Eyes Wide Shut' izlediğinde bol sürprizli tespitler yapıyorlar.

'Kaybettiklerimiz' bölümününde Pınar Çekirge'nin derlediği Filiz Akın yazısından Erbil Göktaş ve Sayım Çınar'ın başyazılarına kadar farklılık ve çeşitlilik içeren Yeni Tiyatro & Sinema Dergisi'ni illaki alın okuyun derim, kaç tane kültür sanat dergi kaldı ki!

Urla’da Gastronomi ve Sinema !

23-24-25 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin en popüler yerlerinden İzmir’in Urla ilçesinde 1. Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali gerçekleştirilecek.

“Sofradan Beyaz Perdeye” temasıyla bu sene ilk kez gerçekleştirilecek festival, üç gün boyunca birbirinden keyifli film gösterimleri, gastronomi ve sinema atölyeleri ile katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Gastronomiyle ilgili hikâyeleri sinema perdesine taşımanın gücüne inanarak yola çıkan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali söyleşi, workshoplar, masterclass etkinlikleri, film gösterimleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında düzenlenecek olan Masterclass etkinlikleri sinema ve gastronomi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Festival, mutfak dünyasının profesyonellerinden üniversite öğrencilerine, yerli-yabancı şeflerden yönetmen ve yapımcılara, restoran işletmecilerinden turizm sektörünün önde gelen isimlerine ve yerel gıda üreticilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesini, kültür ve sanat tutkunlarıyla Urla’da buluşturacak.

Urla Dam ‘da gerçekleşecek festivalde Ercan Kesal, Ebru Köktürk Korali, Müge Akgün, Nazan Kesal, Levent Köstem, Rıza Sönmez, Levon Bağış, Ezel Akay sinema ve gastronomi dallarının özel isimlerinin söyleşileri olacak.

LINKIN PARK, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN AÇILIŞ GÖSTERİSİNDE!

Dünyanın en ikonik rock gruplarından LINKIN PARK’ın 31 Mayıs’ta Münih Futbol Arenası’nda gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Kick-Off Şovu üstleneceğini duyurmanın heyecanını yaşıyor. Pepsi ve UEFA bir kez daha finalin heyecanla beklenen perde açılışını gerçekleştirecek ve maça dakikalar kala unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

LINKIN PARK, kısa bir filmde yer alan heyecan verici yeni bir remiks besteledi ve kaydetti. Parça, grubun ikonik sesini Avrupa futbol kültürüyle harmanlayarak, "Numb" şarkılarının tanınan akor dizisini (rifflerini) UEFA Şampiyonlar Ligi futbolundan esinlenen seslerle birleştiriyor (serbest vuruş düdüğü, dünyanın en tutkulu taraftarlarının sesleri gibi). Film, yüksek oktanlı UEFA Şampiyonlar Ligi futbol görüntüleriyle birlikte duygu yüklü bir performansı buluşturuyor ve Pepsi tarafından sunulan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Kick-Off Şovu’nun futbol ve eğlenceyi bir araya getirerek destansı bir eğlence gecesi yaratmasını vurguluyor.

LINKIN PARK geçtiğimiz günlerde, yedi yıl aradan sonra yeni albümü FROM ZERO'yu yayınlayarak harika bir dönüş yaptı. Tüm dünyada listelerin zirvesine yerleşen albüm, 250 milyondan fazla dinlenmeyle 2024'ün bir numaralı rock şarkıları olarak yükselen "Heavy Is The Crown" ve "The Emptiness Machine" parçalarını içeriyor.

Billboard tarafından yayınlandığı gibi, LINKIN PARK 2024 yılında 2 Milyar yıllık dinleme sayısını aşan tek rock grubu oldu. Grubun bu yılki ivmesi, 16 Mayıs'ta yayınlanacak olan From Zero (Deluxe Edition) albümünde yer alacak yeni single "Up From The Bottom" ile devam ediyor. Grup, 26 Nisan'da Austin, TX'de başlayacak, yaz boyunca Avrupa'da kapalı gişe stadyumları dolaşacak ve bu sonbaharda Güney Amerika'da sona erecek olan devasa From Zero Dünya Turnesi'ne çıkacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan LINKIN PARK, "Yeni albümümüz ve devam eden turnemizle birlikte hayranlarımızın enerjisi ve heyecanı bizi çok etkiledi. Aynı enerji ve heyecanı Pepsi tarafından sunulan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Kick-Off Şov'da paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu, grup olarak bizim için yepyeni bir deneyim olacak ve geçmişten günümüze en sevdiğimiz şarkılardan bazılarını binlerce kişiyle ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyen milyonlarla paylaşacağımız için heyecanlıyız" dedi.

Ayşe Üstünsoy’dan ‘ Zamansız Dalgalar’

Üretken kendine ek iş bulan özellikle benim gibi hobisini meslek edinen insanları çok seviyorum. İşte bunlardan biri Ayşe Üstünsoy. Bir ev hanımı kendisi, onu uzun yıllardır tanıyorum. Ev işlerinden arta kalan zamanlarda kendini seramik sanatına adamış özel isimlerden.

Ayşe Üstünsoy da sanırım hatırlamıyor kaçıncı sergisi olacağını ama 27 Nisan - 03 Mayıs tarihleri arasında yepyeni eserleri ile Kadıköy Zühtüpaşa’da Sanatta Engel Yok Vakfın da ‘Zamansız Dalgalar’ adlı sergisini açıyor. Kaçırmayın derim...