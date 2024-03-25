Ferhat Göçer Kuzey Amerika turnesine çıkıyor!

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Son dönemde pandemi sürecinde art arda yayınladığı tekli şarkıları ile büyük beğeni toplayan özellikle İskender Paydaş ile ‘ Fİ SENFONİK’ ile büyük sükse yapan Ferhat Göçer hafta sonu itibari ile Amerika ve Kanada turnesine çıkıyor.

Göçer ile başkanı olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğinin (MSG) Esentepe’deki ofisinde buluştuk. Turneden yeni sezondan konuştuk.

Yıllardır yorumladığı her şarkı ile dikkat çeken güçlü sesi, mükemmel sahnesi ile büyük beğeni toplayan Göçer, yaz ayları evvelinde gerçekleştireceği bu özel turnede yine ‘Fİ SENFONİK’de olduğu gibi İskender Paydaş ile sahne alacak. Ayrıca ekipte klanette Selçuk Suna, davulda Engin Günaydın, bas da ise Roberto Riverden ve Panagiotis Andreov olacaklar.

Ferhat Göçer Kuzey Amerika turnesinde dünden bugüne yorumladığı o klasik şarkıları yanında Türk müziğinin en özel eserlerini de sahnede söyleyecek.

29 Mart Dallas

30 Mart New York

31 Mart Toronto

01 Nisan Boston

05 ve 06 Nisan Toronto turnede sahne alacakları şehirler olacak.

Sanatçı bu yaz aylarında yine yurdun dört bir yerinde sevenleri ile beraber olmaya hazırlanıyor. Alanya, Antalya, Bodrum tarihleri şimdiden belli olmuş durumda,

Beren Gençalp gelecek vaad ediyor!

Battal Karslıoğlu’nun yönettiği ‘Sırrını Biliyorum ‘ adlı film aslında anne kız hikayesi olarak görülse de karanlığından kurtulmak isteyen bir adamında hikayesini anlatıyor.

Timur Acar, Didem Balçın, Reha Özcan, Beren Gençalp, Sedef Şahin, Kahraman Sivri, Mihriban Er, Soner Türker, Alper Atak ve Eda Özerkan’ın rol aldığı film Bursa’nın Mudanya ilçesinde çekilmiş, filmde kasaba sokaklarının nostaljisi çok güzel yansıtılmış, ekip ve oyunculuklar çok çok iyi,

Sırrını Biyiyorum’un asıl başrolü aslında Nora karakteri ile küçük oyuncu Beren Gençalp, o kadar başarılı o kadar içten bir rol sergiliyor ki inanılmaz, daha evvel Sefirin Kızı, Evlilik Hakkında Her Şey ve Misafir adlı dizilerde rol almış henüz 13 yaşında, Bursa ‘da o gece Das Das bünyesinde Sinema Kino by Das Das’da gerçekleşen galasında tanıdım Beren Gençalp’i minyon duruşu, sapsarı saçları,güzel gözleri ve çıtı pıtı halleri ile dikkatimi çekti bir anda, film başlayınca küçük yaşına rağmen büyük oyunculuğunu ekrana taşıyor olması beni ayrıca mtulu etti. İzmir’de yaşayan Beren Gençalp’in gelecek vaad eden oyuncu olarak gelecek yıllarda çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu arada filmde Beren’i 10 yaş sonraki halini gerçek ablası Beyza Gençalp canlandırıyor.

Gençalp yaptığı açıklamada; ‘Senaryo aşırı güzel. Çok duygusal ve aksiyon dolu bir film oldu. Aslında bir kız çocuğunun çaresizliğini de izlemiş olacaksınız. Umarım izlerken siz de bizim kadar duygusal ve mutlu olursunuz. İnanırsanız, inanılmaz değildir.’ dedi.

Yapımcılığını Trio Pictures / Ali Ertem’ ve Veysel Dalgıç’ın üstlendiği, Sırrını Biliyorum’un senaryosunda, Battal Karslıoğlu ile Ebru Erdemoğlu’nun imzası var. 22 Mart’tan vizyona giren film saf tebessüm ve göz yaşları yanında heyecanlı sahneleri de dikkat çekiyor.

Sırrını Biliyorum da ayrıca dikkatimi çeken benzerlikler de olmadı değil hani, benzerlik ve rol türü olarak Reha Özcan’ı Nuri Alço’ya Soner Türker’i de Tecavüzcü Çoşkun lakaplı Çoşkun Göğen’e çok benzettim. Ayrıca 2016 yılında evlenen Timur Acar ve Eda Özerkan ilk defa aynı filmde rol alırken kardeşler Reha Özcan ve Serhat Özcan da bu filmde rol almışlar.

Filmi Bursa gala gecesinde Bursa Downtown da açılan Das Das Bursa bünyesinde Sinema Kino by Das Das salonunda izledik oyuncular ile rengarenk koltuklarda rahat rahat film izlemek mükemmel idi.

Ata Demirer ve Gazinosu’nu kaçırmayın!

Onu ilk yıllar yıllar evvel Akatlar Kültür Merkezi’nde izlemiş, o dönemde arkadaşlarıma ‘ pek yakında Ata Demirer çok meşhur olacak’ demiştim.



Ve oldu da, yıllar yıllar içerisinde stand -up gösterileri yanında Avrupa Yakası başta olmak üzere birçok film ve dizi projesi ile evlerimize konuk olmuş, 16 yıl kadar Tek Kişilik Dev Kadro 1” ve “Tek Kişilik Dev Kadro 2” adlı iki büyük stand-up gösterisiyle sahnede seyircisiyle buluşmuştu

Ata Demirer geçtiğimiz yıl ‘ Bursa Bülbülü ‘ filminde ki Cengiz karakteri ile büyük sükse yapmıştı.

Pandemi evveli Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, o dönemde kapalı gişe sergilenen, çok sevilen gösterilerinin ardından ilk kez ‘ATA DEMİRER GAZİNOSU ile ay yeniden sahnelere döndü, daha biletlerin çıktığı gün tükenen gösteriyi geçen hafta Bostancı Gösteri Merkezi’nde izledim. Ve bayıldım.

Demirer Taşkın Sabah yönetimindeki güçlü orkestrası ile yine yakıp yıktı geçti ortalığı. hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine muhteşem idi. Özellikle Taşkın Sabah ve orkestrasına yaptığı şakalar görülmeye değerdi.

Sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile unutulmaz bir gece yaşattı bizlere.

Pek spoiler vermek istemiyorum ama sahnede Ferdi Özbeğen, Tarkan, Zeki Müren, Sezen Aksu, Erkan Can, Fatih Terim, Nejat Alp, Bülent Ersoy, Küçük Emrah, Safiye Soyman, İlber Ortaylı daha kimler kimler yoktu ki anlayın yani.

Bostancı Gösteri Merkezi gecesinde Erol Evgin ve Emel Evgin, Derya Alabora, Şebnem Özinal sanat dünyasından dikkatimi çeken isimler oldu.

Ata Demirer 1 Nisan da Zorlu Psm’de, 18 Nisan da Volkswagen Arena sahnesinde olacak, sanırım bu yaz BKM organizasyonu yurdun çoğu yerinde ‘ ATA DEMİRER GAZİNOSU’ ile sahnelerde olacak ünlü sanatçı.