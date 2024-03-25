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Ferhat Göçer Kuzey Amerika turnesine çıkıyor!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 25-03-2024 18:24

İnstagram: @canerural

Son dönemde pandemi sürecinde   art arda yayınladığı tekli şarkıları ile büyük beğeni toplayan özellikle İskender Paydaş ile ‘ Fİ SENFONİK’ ile büyük sükse yapan Ferhat  Göçer  hafta sonu  itibari ile  Amerika  ve Kanada turnesine çıkıyor.  

Göçer ile başkanı olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğinin (MSG) Esentepe’deki ofisinde  buluştuk. Turneden yeni sezondan konuştuk.

Yıllardır yorumladığı  her şarkı ile dikkat çeken güçlü sesi, mükemmel sahnesi ile büyük beğeni toplayan Göçer, yaz ayları  evvelinde  gerçekleştireceği bu özel turnede yine ‘Fİ SENFONİK’de olduğu gibi  İskender Paydaş ile sahne alacak.  Ayrıca ekipte  klanette  Selçuk Suna, davulda Engin Günaydın, bas da ise Roberto Riverden ve Panagiotis Andreov olacaklar.

Ferhat Göçer  Kuzey  Amerika turnesinde dünden bugüne yorumladığı o klasik şarkıları  yanında  Türk müziğinin en özel eserlerini de sahnede söyleyecek.

29  Mart  Dallas

30  Mart New York

31 Mart  Toronto

01 Nisan Boston

05 ve 06 Nisan Toronto turnede  sahne alacakları  şehirler  olacak.

Sanatçı  bu  yaz aylarında yine yurdun dört  bir  yerinde  sevenleri ile beraber olmaya hazırlanıyor.  Alanya, Antalya, Bodrum tarihleri şimdiden belli olmuş durumda,

 

Beren Gençalp gelecek vaad ediyor!

Battal Karslıoğlu’nun yönettiği  ‘Sırrını Biliyorum ‘ adlı  film aslında anne kız hikayesi olarak görülse de karanlığından kurtulmak isteyen bir adamında  hikayesini anlatıyor.

Timur Acar, Didem Balçın, Reha Özcan, Beren Gençalp, Sedef Şahin, Kahraman Sivri, Mihriban Er, Soner Türker, Alper Atak ve Eda Özerkan’ın rol aldığı  film Bursa’nın Mudanya ilçesinde çekilmiş, filmde  kasaba sokaklarının nostaljisi çok güzel yansıtılmış, ekip  ve oyunculuklar çok çok iyi,

Sırrını Biyiyorum’un asıl başrolü aslında Nora  karakteri ile küçük oyuncu  Beren Gençalp, o kadar başarılı o kadar içten bir rol sergiliyor ki inanılmaz, daha evvel  Sefirin Kızı, Evlilik Hakkında  Her Şey  ve Misafir  adlı dizilerde  rol almış henüz 13 yaşında, Bursa ‘da  o gece  Das Das bünyesinde Sinema Kino  by Das Das’da gerçekleşen galasında  tanıdım  Beren Gençalp’i minyon duruşu, sapsarı saçları,güzel gözleri ve çıtı pıtı halleri ile dikkatimi çekti bir anda, film başlayınca  küçük yaşına rağmen büyük oyunculuğunu ekrana taşıyor olması beni ayrıca mtulu  etti. İzmir’de  yaşayan Beren Gençalp’in gelecek vaad eden oyuncu olarak gelecek yıllarda  çok başarılı olacağına  inanıyorum.     Bu arada  filmde  Beren’i 10 yaş sonraki halini gerçek ablası Beyza Gençalp  canlandırıyor.

Gençalp yaptığı açıklamada;  ‘Senaryo  aşırı güzel. Çok duygusal ve aksiyon dolu bir film oldu. Aslında bir kız çocuğunun çaresizliğini de izlemiş olacaksınız. Umarım izlerken siz de bizim kadar duygusal ve mutlu olursunuz. İnanırsanız, inanılmaz değildir.’ dedi.

Yapımcılığını Trio Pictures / Ali Ertem’ ve Veysel Dalgıç’ın üstlendiği, Sırrını Biliyorum’un senaryosunda, Battal Karslıoğlu ile Ebru Erdemoğlu’nun imzası var.  22 Mart’tan vizyona giren film saf  tebessüm ve göz yaşları  yanında  heyecanlı sahneleri de dikkat  çekiyor.

Sırrını  Biliyorum da  ayrıca dikkatimi çeken benzerlikler de olmadı  değil hani, benzerlik ve rol türü olarak  Reha Özcan’ı  Nuri Alço’ya Soner Türker’i de Tecavüzcü Çoşkun lakaplı Çoşkun Göğen’e çok benzettim.  Ayrıca  2016  yılında  evlenen  Timur Acar ve Eda Özerkan ilk defa aynı filmde rol alırken kardeşler Reha Özcan ve Serhat Özcan da bu filmde rol almışlar.

 

Filmi Bursa gala gecesinde  Bursa Downtown da açılan Das Das Bursa  bünyesinde Sinema Kino by Das Das salonunda izledik oyuncular ile rengarenk koltuklarda  rahat rahat  film izlemek mükemmel idi.

 

Ata  Demirer ve Gazinosu’nu kaçırmayın!

Onu ilk yıllar yıllar  evvel Akatlar Kültür Merkezi’nde izlemiş, o dönemde  arkadaşlarıma  ‘ pek yakında  Ata Demirer çok meşhur  olacak’ demiştim.


Ve oldu da, yıllar yıllar içerisinde stand -up  gösterileri yanında  Avrupa Yakası  başta  olmak üzere  birçok film ve dizi projesi ile evlerimize   konuk olmuş, 16 yıl kadar Tek Kişilik Dev Kadro 1” ve “Tek Kişilik Dev Kadro 2” adlı iki büyük stand-up gösterisiyle  sahnede seyircisiyle buluşmuştu

Ata Demirer  geçtiğimiz yıl   ‘ Bursa Bülbülü ‘ filminde ki Cengiz karakteri ile büyük sükse yapmıştı.

Pandemi evveli Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, o dönemde kapalı gişe sergilenen, çok sevilen gösterilerinin ardından ilk kez ‘ATA DEMİRER GAZİNOSU ile ay  yeniden sahnelere döndü, daha biletlerin çıktığı gün tükenen gösteriyi geçen hafta  Bostancı Gösteri Merkezi’nde izledim. Ve bayıldım.

Demirer  Taşkın Sabah yönetimindeki güçlü orkestrası  ile yine yakıp yıktı  geçti ortalığı. hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine muhteşem idi. Özellikle Taşkın Sabah  ve orkestrasına yaptığı şakalar  görülmeye  değerdi.

Sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile unutulmaz bir gece yaşattı  bizlere.

Pek spoiler  vermek istemiyorum ama sahnede  Ferdi Özbeğen, Tarkan, Zeki Müren, Sezen Aksu, Erkan Can, Fatih Terim, Nejat Alp,  Bülent Ersoy, Küçük Emrah, Safiye  Soyman, İlber Ortaylı daha kimler kimler  yoktu ki anlayın yani.

Bostancı Gösteri Merkezi gecesinde  Erol Evgin ve Emel Evgin, Derya Alabora, Şebnem Özinal sanat dünyasından dikkatimi çeken isimler oldu.

Ata  Demirer 1 Nisan da Zorlu Psm’de, 18 Nisan da  Volkswagen Arena sahnesinde olacak, sanırım bu yaz BKM organizasyonu yurdun çoğu  yerinde  ‘ ATA DEMİRER GAZİNOSU’ ile sahnelerde olacak ünlü sanatçı.

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