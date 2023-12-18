Norveçli Frida Aasen podyumda rüzgar gibi esti!

Victoria’s Secret’in ünlü mankenlerinden Norveçli Frida Aasen Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıktı.

Aasen’e aralarında Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say ve Melike Kanbur’un da bulunduğu toplam 70 model eşlik etti.

“Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla” özel olarak hazırlanan podyumda düzenlenen defilenin baş mankeni Victoria’s Secret’in ünlü top modeli Norveçli Frida Aasen oldu. Yaklaşık 8 yıl önce Türkiye’ye gelmiş olan 29 yaşındaki top model o dönem Kerem Bursin ile beraber aylık bir derginin kapağına konuk olmuştu. Temmuz 2022 de İtalyan Tommy Chiabra evlenen ünlü modelin Antalya’da yayında eşi de vardı. 1.78 boyunda olan Aasen basın toplantısında ‘Merhaba Türkiye’ diyerek alkış aldı.

Geçtiğimiz yıllarda aralarında Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendal Jenner ve Isabeli Fontana’nın da olduğu birçok top modeli podyumuna çıkararak dünya çapında ses getiren moda etkinliklerine imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yine unutulmaz bir defile gerçekleştirdi.

Bu hafta Antalya’da ünlü mankenler, Lady Estrella by Pınar Kerimoğlu, Of White ve Modalinda markalarının 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarından oluşan kıyafetleri başarıyla sergiledi. Defilenin finalinde ise Frida Aasen ve diğer modeller, izleyenlere sürpriz yaparak Cumhuriyetin 100. yılına ithafen kırmızı kıyafetlerle podyuma çıktı. Defilede Romanya’nın ünlü şarkıcılarından Minelli de tek şarkılık performansı ile defileye renk kattı.

Antalya Belek’de bulunan Nest Convention Center’da toplam bin 400 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen defileyi iki bin özel davetli ile beraber izledik. Ünlü top modellerin yanı sıra podyum konseptleriyle de adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show için yine özel bir tasarım hazırlanmış. Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla, dünyanın kurak ve çölleşmiş görünümü fanuslar içinde kurtarılabilmiş bitkilerle sergilendi. Sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapan podyum tasarımı konuklardan tam not aldı. Kurumuş çimler üzerinde gerçekleşen renk, ışık ve görsel efektleri ile görülmeye değerdi.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 13-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 40 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısını ağırladıklarını söylerken, Eraslan, “Konuklarımızı kadın, erkek, çocuk, iç giyim, ayakkabı ve ev tekstili alanlarındaki Türk üreticilerin ürünleriyle buluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz defilede ünlü modellerimiz Türk tekstilinin katma değeri yüksek dünya standartlarındaki ürünlerini başarıyla sergilediler” dedi.

13 Aralık tarihinde başlayan etkinliğin 2. geccesinde Antalya’da yaklaşık beş bin kişilik bir parti düzenlendi. Anfaş Expo Center’da kurulan Türkiye’nin en büyük iç mekan sahnesi, ilk olarak Ruslar’ın ünlü şarkıcılarından olan ve milyonlarca hayranı bulunan Faydee sahne aldı. Sevilen şarkılarını etkinliğe katılan Rus izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan seslendiren Faydee, konukları çoşturdu.

Eğlencenin zirve yaptığı geccede Mr. Dosso Dossi kimliğiyle DJ setinin başına geçerek kitleleri müziğin büyülü dünyasında buluşturan Hikmet Eraslan sahne aldı. Popüler parçaları kendi üslubuyla sunan ve daha önce Doğubayazıt, Cizre ve Harran’da verdiği konserler ile Türkiye’nin gündemine oturan Mr. Dosso Dossi, performansında konser alanını dolduran 30 değişik ülkeden gelen yaklaşık 5 bin kişiyi, ışık ve lazer şovlarla da büyülü bir yolculuğa çıkardı. Özellikle Tarkan ‘ın ‘Fındıkkıran ‘ şarkısında binlerce kişinin çoşkusu görülmeye değerdi doğrusu.

Mr. Dosso Dossi, dünyada az görülür sahne ve ışık şovlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. “Fashion Party” Romanya’nın ünlü şarkıcılarından Minelli’nin performansıyla devam etti. Gecce müzik ziyafeti ve görsel şölen eşliğinde tamamlandı.

“Business Holiday” fikriyle hayata geçirilen ve iş ile tatili birleştiren dünyanın ilk ve tek moda organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, çok kısa bir süre içinde dünyanın en büyük moda etkinliklerinden biri haline geldi. 04-09 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek yeni Dosso Dossi Fashion Show için çalışmalara şimdiden başlanmış bile.

İspanyol Sineması 24. Randevu İstanbul’da!

TÜRSAK Vakfı tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 18-22 Aralık tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sinemasında ücretsiz gösterimler ile gerçekleşecek.

Ülkeler arası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul’da konuk eden Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, bu sene 24.yaşını kutluyor, festivalin bu yılki odağında Avrupa sinemasının bağımsızlık ve gerçeklik adına en büyük örneklerini içeren İspanyol Sineması var.

Festival bu yıl, hem İspanyol hem de Türk sinemasını tüm yönleriyle temsil eden filmlerinisinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanırken, paneller, endüstri buluşmaları ve söyleşilerle de İspanya’nın ve Türkiye’nin önde gelen sektör profesyonellerini bir araya getirecek. İspanya’dan ünlü yönetmen Pedro Almodovar seçkileri yanında Türk Sineması’ndan Atatürkk 1881-1938, Bayram Şekeri, Benim Babam Bir Kahraman, Uçuş 811, Kim Bu Aile, Tebessüm, Sevda Mecburi İstikamet, Bergen, Ölümlü Dünya 2 gibi filmler festival kapsamında seyirci ile buluşacak.

Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza aynı sahnede!

Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza 22 Aralık geccesi Zorlu Turkcell Sahnesi'nde görkemli bir performans sergileyecekler, birbirinden farklı müzik türlerinin bir araya geleceği iddialı bir konserle aynı sahnede buluşuyorlar.

Dünya müziğinin ülkemiz ve uluslararası platformdaki en saygın sanatçılarından Mercan Dede, Türkçe rock müziğinin yıkılmaz kalesi Hayko Cepkin ve Türkçe rap sahnesinin ustalarından Ceza, bu ender buluşmada sıra dışı bir performans sergileyecek.

Rapçi Ceza, “Değerli sevenlerimizle, huzur ve heyecanı paylaşıyoruz” derken, Mercan Dede “Üç ses bir söz: müzik ola aşk ola” dedi. Hayko Cepkin ise “Farklılıkların pozitif birleştiğinde ne kadar özel olduğunun kanıtı gibiyiz” diyerek müzikseverleri bir kat daha heyecanlandırdı.

İstanbul Comics and Art Festival başlıyor!

Çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon, atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi yaratıcı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiren İstanbul Comics and Art Festival 22-24 Aralık tarihlerinde Müze Gazhane ’de gerçekleşecek.

2016 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Dream Sales Machine organizasyonuyla sanat severlere ulaşacak.

Çizgi sanatı dünyasından çok sayıda sanatçıyı, birbirinden renkli etkinliklerle ağırlayan İstanbul Comics and Art Festival; çizgi roman, karikatür, illüstrasyon, animasyon, fanzin ve sokak sanatı gibi farklı yaratıcı alanlarını 22-24 Aralık tarihlerinde Müze Gazhane’ye taşıyarak katılımcılara unutulmayacak 3 gün yaşatacak. İCAF 2021 yılında da Kadıköy Müze Gazhane’de gerçekleşmiş ve çok büyük katılımla kapılarını kapatmıştı.

Binlerce sanat severin ilgi gösterdiği İCAF, çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon disiplinleri üzerinden atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi yaratıcı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getirerek, Müze Gazhane’nin açık ve kapalı alanlarında festival havası estirecek. Yılbaşı öncesi düzenlenecek olan İCAF’ta çok sayıda stantta yılbaşı alışveriş alternatifleri de olacak.

Girişlerin ücretsiz olacağı, stand-up ve DJ performanslarının da yer alacağı İCAF’ta bu yıl çok çeşitli alışveriş stantları da yer alacak

11. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ’NDE ALTIN YUNUS’LAR SAHİPLERİNİ BULDU!

8-16 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşan 11. Boğaziçi Film Festivali’nin, 16 Aralık akşamı AKM ‘de gerçekleştirilen ödül töreninde“Altın Yunus” ödülünü alan isimler belli oldu. Törenin sunuculuğunu ise Nefise Karatay gerçekleştirdi.

Başkanlığını Türk sinemasının önemli tarihçi ve yazarlarından biri olan Burçak Evren’in yaptığı ve senarist Hilal Çelenk, yönetmen Ahmet Sönmez, sinema yazarı Serdar Arslan ve yapımcı Esi Gülce Kutluata’dan oluşan jürini seçimi ile

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: Annesinin Kuzusu / Umut Evirgen

En İyi İlk Film Ödülü: Zamanımızın Bir Kahramanı / Miraç Atabey

En İyi Yönetmen Ödülü: Annesinin Kuzusu / Umut Evirgen

En İyi Senaryo Ödülü: Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Yiğit Küçükkibar

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Annesinin Kuzusu / Selin Şekerci

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Uğur Güneş

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Annesinin Kuzusu / Sebastian Weber

En İyi Kurgu Ödülü: Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Umut Sakallıoğlu

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü: Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Serhan Aydın, Güvenç Selekman, Uğur Güneş, Emrah Esin, Yeşim Kocaman

ULUSLARARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü: A House In Jerusalem / Muayad Alayan

En İyi Yönetmen Ödülü: A House In Jerusalem / Muayad Alayan

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sea Sparkle / Saar Rogiers

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Empty Nets / Hamid Reza Abbasi

Jüri Özel Ödülü: Àma Gloria / Marie Amachoukeli

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Belgesel Ödülü: Oyun Bitti / Saeid Mayahy, Miriam Carlsen

Jüri Özel Ödülü: Kedi Adam / Seyid Çolak

KISA FİLM YARIŞMASI

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü: Highway Of A Broken Heart/ Nikos Kyritsis

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film: Kurdun Kutusu / Uğur Savaş

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film: Silhoutte / Savva Dolomanov

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Apartman Boşluğu / Can Baran