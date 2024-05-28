Frankfurt’ta Altın Elmalar sahiplerini bekliyor!

Almanya'da yaşayan Türk ve Alman sinemaseverlerin ilgi ile takip ettiği 24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 02-07 Haziran 2024 tarihleri arasında Frankfurt'ta gerçekleşecek.





Hüseyin Sıtkı başkanlığında gerçekleşecek festivalin mottosu bu yıl ‘Şiddet ve Sinema’ olacak.

Festivalde bu yıl Derya Alabora, Erkan Can ve Mehmet Kurtuluş’a Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek.

Unutulmayanlar bölümünde Avni Dilligil, Belkıs Dilligil ve Aliye Rona anılırken Dilligil Ailesi adına sanatçı Çiçek Dilligil’e Vefa Ödülü verilecek.

Festivalin açılış filmi Tolga Örnek’in yönettiği ‘Mucize Aynalar’ olacak. 3 Haziran gecesi ödül töreni sonrası film gösterimi olacak, daha sonra yönetmen Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt ve Boran Kuzum seyirci ile söyleşi de buluşacaklar.

5 Haziran gecesi Abdullah Oğuz'un yönettiği 'Zaferin Rengi' gösterilecek, oyuncusu Gülper Özdemir seyirci ile söyleşi de olacak.

6 Haziran akşamı 'Son Akşam Yemeği' filmi sonrası oyuncusu Onur Tuna söyleşi de olacak.





7 Haziran gecesi açıkhava sinemasında başrollerinin Cem Yiğit Üzümoğlu, Dilan Çiçek Deniz ve Fırat Tanış’ın rol aldıkları ‘Aşk Mevsimi’ adlı film gösterimde olacak, gösterim sonrası filmin yönetmeni Murat Şeker ile söyleşi gerçekleşecek.





Festivalde Uzun Metraj Ana jüri bu yıl Alman , Özay Fecht Jüri Başkanı olurken Klaus Peter Roth, Briggtte Kramer, Susanne Jager, Erika Surat Andersen jüri de, Alman Kısa Film Jüri Gülçin Wilhem, Nicole Werth, Paula Laier Belgesel Jüri Aydın Orak, Feride Çetin, Merve Kuş Mataracı, Türk Kısa Film Jürisinde Eren Danışman Boz, Ramazan Kılıç ve Dr. Öğrt. Gör. Erkan Çiçek den oluşuyor.





Benim de 2011 yılından beri Festival Danışmanlığını yaptığım 24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinde filmler Frankfurt'un çeşitli sinemaları yanında okullarda, huzurevi ve hapishanede gösterilecek.

Yerli yabancı 40'a yakın film gösterimi olacak. Panel ve workshoplar yanında Aygün Selvitopu'nun hazırladığı Türk Sinema Sanatçıları Resim Sergisi, Türk- Alman sinemacıları bir araya getiren iş birliği için yıllardır başarı ile koordine edilen Yapımcılar Buluşması 24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin en önemli bölümlerinden biri olacak.

7 Haziran gecesi Uzun Metraj, Kısa Film ve Belgesel Film Ödülleri takdim edilecek.

Biz de Türkiye ekibi olarak çok heyecanlıyız, Festival Türkiye Koordinatörümüz Serap Gedik, Pr/ Festival Danışmanımız Mahiye Sabuncuoğlu, asistanımız Günay Alioğlu ile yedi aylık bir süreçte sıkı bir çalışma yaptık,

7 Haziran gecesi Altın Elmalar sahiplerini bulacak. Sizde festivalin @turkfilmfestivalifrankfurt instgram hesabından 24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ni takip edebilirsiniz.

Grill İstanbul’da neler olacak?

Gastronomi ve müzik bu hafta sonu KüçükÇiftlik Park’da buluşuyor.

Lezzet, müzik ve eğlence dolu yeni Grill İstanbul’da popüler restoranlar, birbirinden farklı lezzetler, konserler, atölyeler ve yarışmalarla dopdolu bir hafta sonu vadeden yeme içme festivali Grill İstanbul, 1-2 Haziran’da ızgara severleri Maçka KüçükÇiftlik Parkta buluşturacak.

Et seçme ve pişirmeden tadımlara, kokteyl yapımından dünya kahvelerini tanımaya farklı konularda Levon Bağış, Sidar Budak, Onur Balk gibi uzman isimlerden bilgi edinme fırsatı sunan festivalde İstanbullular, sevilen mekânların stantlarını ziyaret etme imkânı da bulacaklar.

Yemek ve eğlencenin, sohbet ve müziğin ızgara kokusuyla birleştiği Grill İstanbul’un sahnesi ise iki gün boyunca Cem Adrian, Yüksek Sadakat, KÖFN, Jabbar, Selin, Can Gox, Ceren Akın ve Emir Yargın’ın şarkılarıyla renklenecek.

Grill İstanbul’da yeme içme uzmanı Levon Bağış, şef Sidar Budak, miksolog Onur Balk, Orman Lezzetleri, şef Çağrı Burak Sağlam gibi isimler iyi et seçme ve pişirme, viski ve şarap tadımı, doğada pişirme yöntemleri, kokteyl yapımı gibi birçok eğlenceli konuda atölye çalışması gerçekleştirecekler.

Festivalde ayrıca Şef Somer Sivrioğlu, Yağız İzgül konuklara tadım yapacaklar.

İstanbullular, iki gün boyunca sevdikleriyle birlikte güneşin, baharın, yeşil çimlerin, dev ızgaralarda pişen barbekü çeşitlerinin ve ateş başının tadını doyasıya çıkaracakları Grill İstanbul’da ayrıca, yarışmalarda birbirlerine meydan okuyup ödüller kazanacak; alışveriş alanında ise yaşam tarzına yönelik ürünleri inceleme fırsatı bulacaklar.

90’lar Türkçe Pop Ankara’da!

Unutulmaz 90’lar şarkıları 2 Haziran gecesi Ankara ODTÜ Vişnelik Çim Amfi muhteşem bir 90’lar Türkçe Pop Fest'e ev sahipliği yapacak.





Dj Hakan Küfündür’ün öncülüğünde gerçekleşecek renkli festivalde Çelik'ten Burak Kut'a Yonca Evcimik'ten Ege'ye Ümit Sayın'dan Mansur Ark'a Grup Vitamin'den Şahsenem'e her biri milyonların kalbini fethetmiş pop starlar sahne alacak.

90‘lar döneminin en güzel şarkılarının söyleneceği gecede Ateşteyim'den Aboneyim'e Delice Bir Sevda'dan Yaşandı Bitti'ye asla modası geçmeyen şarkıların yıldızları bu festivalde buluşacak.

Ferzan Özpetek’in yeni kitabı ‘Saklı Yürek’

Yönettiği filmler ile Türk izleyici yanında dünyanın da çok yakından tandığı ve İtalya’da yaşayan ünlü yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek, yakında başlayacağı yeni filmi evveli Haziran başında Can Yayınlarından yayınlayacağı yeni kitabı Saklı Yürek ‘ı çıkarma arifesinde…..





Özpetekîn dördüncü kitabı olan Saklı Yürek’de hayal gücünü, bir kez daha romanının sayfalarına aktarmış.

Saklı Yürek’te farklı zaman ve mekânlarda yaşayan, her engeli aşarak birbirleriyle konuşmaktan vazgeçmeyen iki kadını ve onları buluşturan büyük sırrı ustalıkla anlatıyor. Roma’nın merkezinde anılarla dolu görkemli bir ev, uzun süredir kilitli kalan bir kapı, değerli bir tablo koleksiyonu…