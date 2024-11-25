Çalışmalarına 1952 yılında harçlıklarından biriktirdiği paralarla başlayan İzzet Keribar’ın belgeseli Bir Keribar Fotoğrafı, sanatın ve inceliğin içinde geçen yaşamını anlatıyor. Belgesel, 22 Kasım akşamı Rixos Tersane’de izleyicilerle buluştu.

İkinci Dünya Savaşı’ndan Kore Savaşı’na, 6-7 Eylül olaylarından 1980 darbesine kadar, yakın tarihin pek çok önemli dönüm noktasına bizzat tanıklık etmiş bir fotoğraf sanatçısının portresi olan Bir Keribar Fotoğrafı, 88 yaşındaki İzzet Keribar’ın “Bu ülkeye nasıl faydalı olurum?” sorusuna cevap arayarak deneyimlerini gençlere aktardığı çalışmalarına odaklanıyor.

İzzet Keribar’ın hikâyesi, 1940’lardan bugüne İstanbul’un resimli bir güncesi aynı zamanda. Beyoğlu, Eminönü ve Büyükada üçgeninde geçen, Musevi bir ailenin yaşamı üzerinden dönemin siyasi iklimi ve sosyolojik dönüşümünü de gözler önüne seren bir biyografi... Aynı zamanda, yakın tarihin küçük bir ailenin mikro evrenine yansıyan bir özeti...

Fotoğraf makinesiyle 70’ten fazla ülke gezen, ancak en çok Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Keribar, en zor dönemlerde dahi asla İstanbul’u terk etmeyi düşünmedi. 2 milyona yakın fotoğrafıyla hem Türkiye’ye hem de dünyaya dair değerli bir bellek oluşturan sanatçı, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yapımcılığını Gökhan Mumcu ile Vildan Mumcu Özol’un üstlendiği başarılı belgeselin yönetmeni Batuhan Tunçer. Görüntü yönetmenleri Aydın Kapancık ve Barış Kılınç. Müzikleri Murat Tuğsuz’a ait belgeselin danışmanlığını gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral üstlenirken, senaryo tasarım ve editörlüğünü Azade Aslan Kalaycı gerçekleştirdi. Bir Keribar Fotoğrafı, sanatçının kendi anlatımıyla ekrana yansıyan, sanatın ve inceliğin peşinde geçen bir ömrü, zamanın duraklarından geleceğe uzanan bir yolculuğun izlerini izleyiciye aktarıyor.

Sanatçının hayat yolculuğunun kilometre taşlarını paylaştığı belgeselin gösterimine Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Vildan Mumcu Özol, Bülent Eczacıbaşı, Coşkun Aral, Nefise Karatay, Gökhan Mumcu, Ceren Aksan, Kerem Cem, Halil İbrahim Ceyhan, Başak Parlak, Güliz Ayla, Gözde Kuyumcu, Yağmur Kalyoncu, Aslıhan Kapanşahin, Ali Aksöz, Özgün Karaman, Ahmet Kayakesen, Neslihan Yavuzcan ve Barış Erbil gibi birçok isim katıldı.

Bir Keribar Fotoğrafı belgeseli pek yakında dijital platformda izleyiciyle buluşacak.





Yunanistan Sinema Günleri!

Yıl sonuna doğru film festivalleri gelecek yılın takvimini oluşturmaya başlamışken 03-08 Aralık 2024 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek Yunanistan Sineması Günleri sinema sevdalılıları için güzel bir etkinlik olacak.

80’ler ve 90’lar Yunanistan sinemasından klasiklerinin sergileneceği etkinlikte İstanbullu sinemasever çok özel bir seçki ile karşı karşıya kalacaklar.

Yunanistan Sineması Günleri, Pera Müzesi’nde gerçekleşecek.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinliğin açılışını ise, Pantelis Voulgaris’in dokunaklı spor draması “9 Numaralı Forma” filmi yapacak

3.Yunanistan Sinema Günleri etkinlikleri kapsamında Petros Markais İstanbul’a gelecek ve yönetmen Hüseyin Karabey ile söyleşiye katılacak.

Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın katkıları ve Yunan Film Merkezi’nin destekleriyle ve Pera Müzesi’nin işbirliğinde yapılacak Yunanistan Sineması Günleri programı çok yakında açıklanacak.

Cansiparane Sergisi!

21 Aralık tarihine kadar Gama Gallery de ziyaretlere açık olacak olan ‘Cansiparane Sergisi ‘ Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesine sanatsal bir bakış sunuyor.

Çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın liderliğinde gerçekleşen sergi, 15 sanatçının kelebeklerin zarif formlarından ilham alarak yarattığı 25 eserden oluşuyor.

Serginin en dikkat çeken yönlerinden biri ise, sosyal sorumluluk bilinciyle sanatı birleştiren yapısı oldu. Sergiden elde edilen gelirin bir kısmı, 06 Şubat deprem felaketinden etkilenen Hatay’da sanat eğitimi alan kız öğrenciler için yürütülen projelere destek sağlamak amacıyla Biriz Dayanışma Derneği’ne bağışlanacak.

Kadına yönelik şiddete karşı sanatsal bir direniş manifestosu sunan sergi, kelebeklerin zarafetini ve özgürlüğünü, bireysel ve toplumsal mücadelenin güçlü bir simgesi olarak izleyicilere sunuyor.

Fethiye Film Festivali sinema sevdalılarını mutlu etti!

20-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Canan Tor başkanlığında gerçekleşen 2. Fethiye Film Festivali çok özel bir seçki ve etkinlikler ile gerçekleşti.

Bu yıl festivalin ‘Gösterim Seçkisi’ 23 kısa kurmaca, 19 kısa deneysel, 17 kısa canlandırma ve 11 kısa belgesel olmak üzere toplam 70 kısa film gösterildi.

Aksin sinemalarında seyirciyle buluşan filmlerin gösterimi sonrasında yönetmenleriyle de söyleşi yapıldı. Ayrıca festival komitesinin seçtiği yedi uzun metrajlı filmde festival gösterim programında yer aldı.

Film Sınıfı Atölyesi ekibi de aynı saatlerde sinema eğitimi verdikleri okullarda atölye çalışmaları gerçekleşti. Bu proje Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Fethiye Film Festivali kapsamında gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış, liselilere yönelik bir sinema eğitim projesi. ‘Liseliler Film Çekiyor’ sloganıyla başlayan üç aylık eğitimde eğitimciler Cem Özer, Önder Şengül, Can Pacacıoğlu ve Veysel Gençten’in katkılarıyla öğrencilerin kurmaca bir film çekmesi görüşüldü.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 24 Kasım Pazar akşamı Eylem Kaftan’ın 1 Gün 365 Saat filmi gösterildi.

48 ülkeden 732 filmin müracaat ettiği festivalde yazar Olgay Söyler'in Tarihin Filmini yapmak sunum ve söyleşisi Ceres Fethiye'de yapıldı, daha sonra yapımcı yönetmen Neşe Kayardı ve görüntü yönetmeni Can Paçacıoğlu'nun Kim Bunlar Biz Kimiz adlı kısa belgeseli de Ceres Fethiye'de seyirciyle buluştu.

Yeşilçam filmleri afiş sergisi Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezî Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi festival sonuna kadar sergilenmeye devam etti.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan törende Festival Başkanı Canan Tor ve Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı açılış konuşması yaptı. Festivalde Fethiye’de sinemaya katkı verenlere Onur Ödülleri takdim edildi. Canan Tor ve Ömer Öner’in birlikte hazırladıkları Sinemaya Katkı ve Gönül Verenler belgeseli salonda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Yüksel Aksu’nun sohbetinden sonra yönetmenin Dondurmam Gaymak filmi seyircilerle buluştu,

Sinemaya Kadın Dokuşunu adlı panelde Dr. Eda Arısoy’un moderatörlüğünde Hatice Aslan, Meryem Yavuz Arık, Banu Sıvacı ve Mine Pakel’in katılımıyla sinema ve kadın konuşuldu. Festivalde yönetmen Turgut Yasalar’ın en tecrübelerini anlatışı, Metin Erksan’a Saygı Kuşağında Yalçın Savuran ve Efser Semizoğlu’nun başarılı sunumları dikkat çekti. Sanat Tarihçisi Ayşe Bayvas’ın anlatımları, Nebil Özgentürk’ün tarihi detayları paylaşımı mükemmel idi.

Festivalin son gecesinde geçen Eylül ayında kurulan yedi müzisyenden oluşan Fethiye merkezli Film Müzikleri Orkestrası’nın konseri unutulmaz bir gece yaşattı.