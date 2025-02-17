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Halil İbrahim Ceyhan şimdi de sinemada!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 17-02-2025 17:07

Ekranların başarılı  ismi son dönemin gözdesi  Halil İbrahim Ceyhan yeni filmi ‘Son Bilet' ile 21 Şubat’ta sevenleri ile bu kez sinemalarda buluşacak.



Son dönemde  Now Tv ‘de ‘Leyla’ dizide izlediğimiz Halil İbrahim Ceyhan mütevazi kişiliği yanında  güler yüzlü duruşu ile de dikkat  çekiyor.

Son yıllarda   Candler  araştırmalarında  dünyanın en yakışlıklı erkekleri arasında ilk sıralarda yer alan  başarılı  oyuncu müzisyen kimliğini de geçtiğimiz günlerde  açıklamış başta Serdar Ortaç ve Adnan Koç olmak üzere bir çok sanatçıya eserlerini verdiğini söylemişti.



Yakın zamanda Hande Subaşı ve Yonca Lodi yanında  güçlü bir ekip ile ‘Bir Masaldı’ adlı müzikaline hazırlanan Ceyhan 2025  yazı içinde ciddi projeler içinde.



 Altyazı Film yapımcılığında çekilen ve yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği bu hafta vizyona girecek  “Son Bilet” de  Halil İbrahim Ceyhan yanında Hamdi Alkan, Altan Erkekli, Zeynep Alkan,  ve Önder Yalçın gibi değerli isimler rol alıyor.



Aksiyon ve dram türündeki ‘Son Bilet ‘ adlı filmde  ailesi öldürülen eski asker Barbaros’un adalet ve intikam arayışını konu alıyor. Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Son Bilet”, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.
 

 

‘Yenilmez’ kaçırılmayacaklar listesinde olsun!

Şehir Tiyatrolarında bu sezonun en dikkat çeken oyunlarından ‘Yenilmez’ İngiliz yazar Torben Betts’in yazdığı ve 10 ülkede sahnelenen “ oyun, Türkiye’de  ilk kez Nihat Alpteki rejisinde sahneleniyor.

Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği iki  perdelik oyun farklı sosyal sınıfların “komşu”luklarının çatışmasını sahneye taşımış.

Dramaturgisini Ergün Özdemir’in, müziklerini   Barış Manisa’nın, dekor tasarımını Cihan Aşar’ın, kostüm tasarımını Almila Altunsoy’un, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, efekt tasarımını Umut Yüzbaşıoğlu’nun, video tasarımını Enes Altuğ Avşar’ın yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Nurdan Kalınağa, Gökçer Genç, Gizem Akkuş  ve  Tankut  Yıldız rol alıyorlar.



‘Yenilmez ‘’de ekonomik kriz sebebiyle Londra’da yaşamaları imkânsız hale gelen Oliver ve Emily çifti, Londra’dan İngiltere’nin kuzeyindeki küçük bir kasabaya taşınırlar ve burada “gerçek” insanlarla tanışmaya karar verirler. Burada yeni komşuları Alan ve Dawn’ı evlerine davet ederler. Farklı sınıflara ait insanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan ve giderek tuhaflaşan ilişkiler trajik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.

Oyun, ideolojiler duygularımızı öldürür mü? İşçi sınıfı ile beyaz yakalılar komşu olursa neler olur? Ekonomik kriz en çok hangi sınıfı etkiler? İdeoloji vicdanı ve empatiyi yok eder mi? gibi çok önemli sorulara yanıtlar arıyor.

İzlerken oyunun aslında yeni kaleme alındığını algılıyor insan, yaşanılanlar ve anlatılanlara aslında günümüz Türkiye’sinde de hiç yabancı  değiliz. Tüm  oyuncular rollerini benimsemişler  oldukça başarılılar, özellikle ikinci perdede Nurdan Kalınağa ve Gökçer Genç’in sarhoş halleri o kadar  gerçek ki, Tankut Yıldız’ın rolü gereği ani çıkışları, Gizem Akkuş’un final sahnesi hepsi hepsi ‘Yenilmez’in  her anında başarılılar……

Çok beğendim ‘Yenilmez’ i  iki ay kaldı Şehir Tiyatrolarının sezon bitimine kaçırmayın oyunu.

 

Hülya Düzenli’nin  ‘’ The Code/Kod’’ sergisi!

Ressam Hülya Düzenli’nin “The Code/Kod” adını verdiği sergisi, 20 Şubat-20 Mayıs tarihleri arasında spatial computing (uzay bilgisayar teknolojisi ) kullanılarak Metaverse / Sanal Ortam'da sanatseverlerle buluşacak.



Bu yenilikçi teknoloji sayesinde sergi, dijital ve fiziksel dünyayı birleştirerek sanal gerçekliğin içinde, tamamen etkileşimli bir sanat deneyimi sunacak izleyenlere. Ressam Hülya Düzenli “The Cod/Kod” adını verdiği sergisiyle fiziksel sınırları ortadan kaldırarak, küresel ölçekte erişimle, sanatı herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlıyor.

Metaverse platformunda yer alacak olan ‘The Code / Kod” sergisi, izleyicilere sanal ortamda sürükleyici bir deneyim yaşatırken, dijital teknolojilerin sanatla birleştiği yeni bir çağın da kapılarını  aralıyor. Web3 ileri teknolojisini ve sanal evreni günlük hayatımıza entegre eden sergi, sanatı daha erişilebilir ve etkileşimli kılarken, aynı zamanda, çağdaş ve yenilikçi bir vizyon da sunuyor.

Ece Sontaş tarafından özel olarak tasarlanan sergi alanı iki salondan oluşuyor.

Birinci Salon: Hülya Düzenli’nin sanat pratiğinde geliştirdiği ve Türkiye ile Avrupa Birliği tesciline sahip olan “Körler İçin Renk Alfabesi” üzerine kurulu "The Code / Kod" sergisi. Bu bölümde, “Avatar”larıyla sanal ortamda gezinen ziyaretçiler, eserlerin ve renk alfabesinin açıklamalarını etkileşimli olarak dinleyebilecekler.

İkinci Salon: Sanatçının 2019 yılında düzenlediği “Altın Değerinde!” sergisinden itibaren ele aldığı zeytin ağaçları konulu "Altın Küp / The Golden Cube" çalışmaları. Bu eserler, Kaz Dağları'nda siyanürle yapılan altın madenciliği nedeniyle yok olan zeytin ağaçlarına dikkat çekmektedir.

Üç ay sürecek metaverse sergi sırasında, farklı etkinlikler düzenlenecek, yapıtların bir kısmının NFT leri (Non-fungable token) sunulacak ve en güzeli, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir sanatsever, açılışa, etkinliğe ya da günün kendisine uygun herhangi bir saatinde avatarı ile bu sergiyi gezebilecek, sanatçı ile etkileşim içinde olabilecektir.

Sanatçının eserlerini satın almak isteyen sanatseverler, İyzico üzerinden dijital olarak satın alma işlemini gerçekleştirebilecekler.

 

Güliz Ayla’dan yeni şarkı ‘SUR’

Güliz Ayla’yı  yıllar evvel Emaar Hayal Kahvesi sahnesinde izlemiştim,  Aralık ayı sonuna doğru bir yılbaşı  partisinde sürpriz olarak sahne almış orada şarkıları ve duruşu ile  daha da beğendim.  Yani şu sıralar Güliz Ayla dinliyorum sık sık….


Kendine has dinamik yapısında ürettiği şarkılarla kariyerinde güçlü bir ivme yakalayan  Ayla, yeni şarkılar üretmeye hızla devam ediyor, kah sahnede kah tv dizilerine verdiği şarkılar ile.

Son iki yıl içinde, sık ve kaliteli teklilere imza atan Güliz Ayla bu sefer ilk defa yan yana geldiği oyuncu müzisyen Mert Carim ve Mert Başoğlu ortaklığından doğan “Sur” şarkısını yorumladı. ”Sur 14 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda Pasaj Müzik etiketiyle yerini aldı.

Bütün enstürmanların canlı çalındığı şarkının sözü, müziği, düzenlemesi Mert Carim ve Mert Başoğlu’na ait “Sur” Güliz Ayla’nın yorumcu olarak son yıllarda imzasını attığı güçlü bir balad.

Aşka tutkulu bir bakış açısıyla yaklaşan “Sur”un, yavaş yavaş yürüyen temposu, nakaratta Güliz Ayla’nın vokal performansıyla daha da büyüyor.

Şarkının video klibi Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilmiş.  Klipte, Güliz Ayla’ya konservatuvardan arkadaşı Sertan Erkaçan eşlik etti.

 

Aşkın Derin Kodları’nı konuştuk!

 Hafta içi Sevgililer Günü'ne özel bir etkinlikte idim.  

 Psikiyatrist Doç. Dr. Onur Okan Demirci'nin liderliğinde Haver Farma işbirliği ile gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, Suadiye de yeni açılan The One'da gerçekleşti. Etkinlikte aşkı derinlemesine keşfetmek için bir araya gelen isimler  arasında  oyuncular Tuğba Melis Türk, Alican Aytekin, Elçin Afacan, Klinik Psikolog Melikşah Çakın ve birçok influencer vardı.



Etkinliğe katılanlar  Aşkın Derin Kodları’nı konuşarak aşkı farklı bakış açılarıyla ele alıp  bu duygunun derinliklerine inmeye çalıştılar. Psikiyatrist Demirci, aşkın karmaşıklığını ve insan ilişkilerindeki rolünü sorgulayan ilham verici bir konuşma yaptı.

Katılımcılar, aşkın yalnızca romantik bir duygu olmadığını, aynı zamanda arkadaşlık, aile bağları ve öz sevgi gibi birçok boyutu olduğunu keşfetme fırsatı buldular. Bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmanın yanı sıra, duygusal bağları güçlendirmeyi de amaçladı.

Psikiyatrist Doç. Dr. Onur Okan Demirci bu tür etkinliklerle toplumda duygusal sağlık ve odaklanmanın önemine dikkat çekmeyi hedefliyor. Aşkı ve insan ilişkilerini tartışmak üzere yapılan bu buluşma, katılımcıların hayatlarına dokunan bir deneyim sundu.


 

‘Bu Kitabı Tersten Okuyun’ = İzzet Çapa 

İzzet  Çapa hayatımıza  renk  katan çok özel isimlerden, onu yaklaşık 25  yıldır tanıyorum, Dedikoludu Cafe, Dedikodulu Meyhane, Salopet, People, Balkon5, Cahide daha bir sürü eğlence mekanı, yani şimdi faaliyette olan bir çok eğlence  mekanı ve restaurantın var olma sebebi.

Çapa her açtığı  mekana değer katan onu hep bir üst kademeye çıkaran çok iyi işletmeci aslında, İstanbul Bodrum Çeşme üçgenine çok özel mekanlar kazandıran bu arada hangi şehire  gitseniz  onun işletmelerinin  bir örneği onun yanında çalışanların açtığı  mekanlar ile karşılaşıyorsunuz aslında  yani İzzet  Çapa  markası   Çapamarka ile bir  okul……… 


Aynı zamanda kalemi de oldukça kuvvetli olan İzzet Çapa’nın yeni kitabı  ‘ Bu Kitabı Tersten Okuyun’ hafta sonu Masa Kitap etiketi ile çıktı. Kitapta  çocukluk yaşlarından bugüne İzzet Çapa var, daha okumaya yeni başladım fakat sayfaları karıştırdıkça hep bildiğim ilgimi çeken noktalar  var.

Sevdagül Kasap’ın hazırladığı söyleşi kitabı ‘ Bu Kitabı Tersten Okuyun’ da  Çapa’nın doğumundan aile hayatına, öğrencilik ve iş hayatı yani her şeyi açık ve seçik olarak öğrenebiliyorsunuz. Başından geçen ilginç ve  hayatını değiştiren olayları, annesi ve babası ile  hikayelerini , yazmaya nasıl ve neden başladığını, gazeteciliği, ilk röportajını Semra Özal ile yaptığını, Hürriyet  yılları, iyi bir kariyer için neler yapılması  gerektiği, gerçek aşk ile 56 yaşında tanıştığını, toplumda ki LGBTİ+ çatışmasını, ona göre başarılı insan olmanın kaidelerini, Miami macerasını, Fatih Altaylı, Sezen Aksu, Aysel Gürel, Ali Poyrazoğlu, Seyfi Dursunoğlu, Murat Bardakçı, Semiramis Pekkan, Bülent Ersoy, Fikret Şeneş, Semra Özal, Nükhet Duru, Süleyman Demirel, Sacit Aslan, Özcan Deniz, Celil Nalçakan daha birçok isim ile anılarını ‘Bu Kitabı Tersten Okuyun’ da bulabiliyorsunuz.

Okurken bir anda o gece gözümün önüne geldi Maçka Cahide’de sahnede şarkılarını söyleyen Özcan Deniz’i sahneden indirtmesi şaşırmıştık nasıl oluyor  diye, yıllar sonra o anı kaleme alması İzzet Çapa’nın ne kadar dobra, dürüst işini severek yaptığının göstergesi  değil mi?

Benim için çok özel bir isim İzzet Çapa onun sayesinde tanıdığım bir çok dostta iyi ki varlar...

Ben ‘ Bu Kitabı Tersten Okuyun’u çok sevdim, siz de  seveceksiniz. Kitabın tüm gelirinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakıyor olması ise ayrı bir değer.

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