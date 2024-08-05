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Üstatlar ile  Şile’de İsmet Ay’ı andık!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 05-08-2024 13:37

20. yıl evvel kaybettiğimiz sanat dünyasının en değerli isimlerinden İsmet Ay’ı 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında   üstadlar   Haldun Dormen, Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora’nın katılımı  ile  Şile’de yeniden faaliyete geçen İsmet Ay Sahnesi’nde andık!



Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın çabalarıyla yeniden kapılarını açan  İsmet Ay Sahnesi, 2 Ağustos Cuma akşamı festival kapsamında bu anlamlı bir söyleşiyle  Şile halkı ile buluştu, öyle kalabalıktı ki bize ayrılan yere güçlükle oturabildik, sanat dünyasının çok sevilen isimlerinden İsmet Ay  o  gece  öyle içten öyle  güzel anıldı ki, merhum sanatçının yakın arkadaşları  değerli sanatçılarımız Haldun Dormen, Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora, Banu Zeytinoğlu moderatörlüğünde  ve Şile Belediye Başkanı  Özgür Kabadayı’nın da katılımıyla gerçekleştirdikleri özel söyleşide, İsmet Ay’ın sanatı ve Şile'ye katkıları üzerine sohbet ettiler. Tabi ki espriler gırla idi, o gece ekibe gülmek iyi gelirken üstadların her cümlelerini alkışlamaktan kollarımız yoruldu adeta. Gecede Şile halkı yanında  gözüme çarpan tandık simalar arasında Cemil İpekçi,  Menderes Samancılar  gibi sanatçılar yanında  daha evvel Şile’de  görev yapmış eski Belediye Başkanı İhsan Çayıroğlu’da vardı.

Anılar ile  geçen söyleşiden sonra Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun yıllardır kapalı gişe  oynadıkları  “Bir Baba Hamlet” oyunuyla İsmet Ay Sahnesi,  yeniden tiyatroyla buluştu.



Şile’nin kültürüne, geleneklerine, sanatçılarına gösterdiği vefayla köklerine sahip çıkmaya devam eden Şile Belediyesi, aynı zamanda İsmet Ay’ın Şile’de bulunan mezarını da sanatçıya yakışır şekilde yeniden yaptırmış ve sanatçının son rol aldığı oyundan replikleri mezar taşına yazdırmış.


Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 35. kez Şile’nin eşsiz atmosferinde konserler, söyleşiler, atölyeler, defile gibi birçok etkinlikle renkli bir program ile devam ediyor, 11 Ağustos tarihinde bitecek olan festivalde o gece Ağva’da sahneye  Melek Mosso çıkacak.



Şile Belediye Başkanlığı görevine seçilen Özgür Kabadayı, Şile’yi yeniden inşa etmek ve hak ettiği değeri kazandırmak için kararlı ve cesur adımlarla yoluna  devam ediyor, Şile Gönen Hotel’de yaptığımız söyleşide başkan 925 milyon liralık borçla devraldığı belediyeyi yeniden yapılandırmak ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmak için kolları sıvadığını, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik büyük projelere imza atacaklarını bir kez daha anlatırken, sanat çalışmalarına daha ağırlık vereceğini gelecek yıl Sinema Günleri organize edeceklerini ve pek yakında Şile’yi çok seven Zeki Müren içinde bir gece organize edeceklerini söyledi.
 

FİLM- SAN  VAKFI YILIN EN İYİLERİNİ SEÇECEK!

Türk  Sinemasının özellikle  Yeşilçam'ın var olmasında  büyük çabalar  sarf  eden FİLM-SAN  VAKFI  9 Eylül pazartesi akşamı  Harbiye'de bulunan  Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek ödül töreni ile   2023-2024 sezonundaki başarılı sinema ve tv dizilerini ödüllendirecek.

32 dalda ödül dağıtılacak bu özel gecenin sunucuları Meral Konrat ve Kıvanç Terzioğlu  olurken  gecede ödül alacak isimleri ve yapımları Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu’dan oluşan jüri belirleyecek.



1975 yılından bu yana Türk sineması için çalışmalar yürüten Film-San’ın ilk kez düzenleyeceği törende, bu yıl kaybettiğimiz  iki değerli isim  Ayla Algan ve Türker İnanoğlu ‘’Vefa Ödülü’’  ile onurlandırılacak.

Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan FİLM-SAN Ödül Töreni gecesinde sinema dünyası  buluşacak.  

Törende Dizi Ödülleri; En İyi Dizi, En İyi Dizi Yönetmen, En İyi Dizi Görüntü Yönetmeni, En İyi Dizi Senarist, En İyi Dizi Müzik, En İyi Dizi Kurgu, En İyi Dizi Erkek Oyuncu, En İyi Dizi Kadın Oyuncu, En İyi Dizi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu, En İyi Dizi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu, Umut Veren Ödülleri;  Umut Veren Erkek Oyuncu, Umut Veren Kadın Oyuncu, Digital Ödülleri; En İyi Digital Sinema Filmi; En İyi Digital Sinema Erkek Oyuncu, En İyi Digital Sinema Kadın Oyuncu, En İyi Digital Dizi; Digital En İyi Dizi Erkek  Oyuncu, Digital En İyi Dizi Kadın Oyuncu, Sinema Ödülleri; En iyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Senarist, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu, Onur  & Vefa Ödülleri  olmak üzere 32 Kategoride ödüller verilecek.   

49  yıldır  sanatçıların emeklilik hakları  için ciddi mücadeleler veren FİLM -SAN VAKFI  1975 yılında Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Erkan Özerman, Emel Sayın, Selim Soydan, Murat Soydan, Muazzez Arçay, Aytaç Arman, Meral Orhonsoy, Fatma Belgen, Devlet Devrim, Bahar Öztan, Anta Toros gibi sinema, müzik ve tiyatro dünyasının önde gelen isimleri tarafından kurulmuş ve sanat emekçilerinin sosyal güvencelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza atmış, 49 yıllık geçmişiyle Türkiye'de halen hizmet veren ilk ve tek kuruluş olma özelliğini sürdüren  4500'den fazla vakıf üyesine emeklilik hakkı sağlamış ve çalışmalarına hızla devam eden başarılı  bir vakıf olma özellliğini tek  olarak  devam ettiriyor.

 Perşembe geceleri assolist sensin!

Herkes şarkı söylemek ister ama imkanlar vs. nedenlerle bu şansı yakalayamaz, Hafta içinde yaklaşık bir buçuk yıldır Perşembe akşamları  gerçekleşen çok farklı  bir  geceye  tanık oldum ve en yakın zamanda bende  çalışıp bu gecelere  katılacağım.

Levent  Kanyon içinde bulunan bir mekanda gerçekleşen bu geceler hiç sahne deneyimi olmayan amatörlerin sahne aldıkları çok şık bir  buluşma.

Canlı Karaoke grubunun sahne aldığı  Aytaç Er’in şarkıları ve sahne esprileri ile  renk kattığı  gecede   sizler masanızda bulunan küçük kağıtlara isminizi ve söyleyeceğiniz şarkının ismini yazıyorsunuz, Kavanoza bıraktığınız bu kağıtlar çekildiğinde siz sahnedesiniz   öyle güzel öyle net şarkılar dinledim ki sahnede sanki Yaşar, Yeliz, Tarkan, Sertab Erener vardı. Kendi mesleklerinde  başarılı oldukları   belli bu amatör  isimleri izlerken sahne sanatçılarından ne farkları  var  diye düşünmedim değil.

Tabii bu buluşmalarda Canlı Karaoke  grubu ve solistleri Aytaç Er’in katkıları büyük, grup şarkıları çok iyi çalıyor ama aslında oyuncu olan Aytaç Er’in de sahne hakimiyeti çok çok iyi Arka Sıradakiler, Küçük Yolcu ve Kördüğüm gibi tv dizilerinde rol alan ve tiyatro çalışmaları da yapan sanatçı sahnesine aldığı yetenekleri şarkılarını daha güzel yorumlamaları adına motive ediyor.

Perşembe geceleri assolist olmak istiyorsan bu şansı kaçırma!

 

 Haliç’te  kürek festivali!

Son dönemin en popüler sporlarından  kürek çekmenin de artık bir festivali var. Rüzğar  ve deniz ile bütünleşen kürek çekmek bu aralar pek moda.



19-22 Eylül tarihleri arasında Haliç’de bulunan  Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali’nde, dört gün boyunca  keyifli bir  festival  gerçekleşecek.

Festival boyunca her gün saat 10.00 da başlayacak etkinliklerde kürek  yarışları yanında  gün boyunca farklı deneyim ve gösteriler, deniz üstüne kurulacak sahnede muhteşem konserler gerçekleşecek. Kenan Doğulu, Zeynep  Bastık, Sertab Erener, Motive, Sıla, Köfn, Murat Dalkılıç konser  verecek sanatçılardan bazıları.

 

‘Harold ve Mor  Tebeşir’ sinemalarda!

2 Ağustos  tarihinde  vizyona giren Carlos Saldanha’nın yönettiği  Harold ve Mor Tebeşir  yaz sezonun en ilginç  filmlerinden.



Başarılı  oyuncu Zachery  Levi’nin rol aldığı animasyon ağırlıklı fantastik  tarzdaki filmde Her şeyi sadece çizerek hayata geçirebilen maceracı Harold’ın  büyüyüp kendini kitabın sayfalarından uzaklaştırıp fiziksel dünyaya  geçişi anlatıyor. Hayal gücünün gücü yanlış ellere geçtiğinde hem gerçek dünyayı hem de kendi dünyasını kurtarmak için Harold ve arkadaşlarının tüm yaratıcılığını kullanması gerektiği yansıtılıyor.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek  92 dakikalıl Harold ve Mor Tebeşir’in ilk altı dakikası çizgi film olarak ekrana yansıyor.

 

Ayvalık Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı!

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 17-22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ayvalık Uluslararası Film Festivali ‘ne  geri sayım başladı.

2024 Cannes Film Festivali’nin ödüllü yapımları Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan Miguel Gomes’in Grand Tour’u; En İyi Senaryo ödüllü Colin Fargeat imzalı The Substance; Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi Payal Kapadia yönetmenliğindeki All We Imagine as Light ve Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Mohammad Rasoulof’un yönettiği The Seed of the Sacred Fig ile Altın Palmiye için yarışan Ali Abbasi yönetmenliğindeki The Apprentice; Christophe Honoré imzalı Marcello Mio ve Paolo Sorrentino’nun yeni filmi Parthenope Türkiye prömiyerlerini Ayvalık’ta yapacak.

 

17 Eylül gecesi  Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, ASKEV Sera, İsmet İnönü Kültür Merkezi ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek. 

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