Big Chefs Almanya’da dikkat  çekiyor!

02-07 Haziran 2024 tarihleri arasında Hüseyin gerçekleşen 24. Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında iki akşam Türkiye’nin olduğu kadar Almanya’nın da başarılı restaurantlarından Big Chefs Frankfurt’ta idik, Gamze Cizreli’nin sahibi olduğu Frankfurt'un göbeğinde My Zeil terasında bulunan mekanda şef Serhat Özalp ve ekibi sanatçı dostlarımızı ve biz festival ekibini ağırladılar.

2019 yılından beri Frankfurt’ta faaliyet gösteren Big Chefs Frankfurt’ın Avrupa’nın ortasında bizleri özellikle mutfağımızla temsil etmesi ne güzel.

Her zaman zengin mutfağı kaliteli serrvisi yenilikçi tavrı ile dikkat çeken mekan bu defada güler yüzlü personeli değişik damak tadları ve zengin kavı ile dikkatimizi çekti.

Bu yıl ki festival yemeklerimizde Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, T.C Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer, Taha Feyizli, Erkan Can, Derya Alabora, Mehmet Kurtuluş, Çiçek Dilligil, Selin Kavak, Aygün Selvitopu, Zeynep Subaşı, Cengiz Bozkurt, Selma Semiz, Boran Kuzum, Merve Ataç, Gökmen Ulu, Mehmet Özgür, Turgut Yüksel, Serap Gedik, Mahiye Sabuncuoğlu, Onur Tuna, Gülper Özdemir, Çağla Yozgatlı, Ushan Çakır, Özay Fecht, Şebnem Schaefer, Eray Yasin Işık, İsmet Kurtuluş, Kaan Arıcı, Kerem Soyyılmaz, Korhan Topcu konuklarımızdan bazıları idi.

Masamıza yine önce yöresel tadların geldiği mezeler sunuldu, lezzeti yanında aromaları ve sunumları her zaman ki gibi muhteşem idi. Ana yemek olarak makarna, şinitzel ve tavuk speciyallerini seçtik. Yemekler yanındaki pilav, patates ve kızartma çeşitleri fevkalede idi.

Festival sürecinde kısa bir vakit bulup Big Chefs Frankfurt ‘un şefi Serhat Özalp ile muhabbet ettim, aslen Trakyalı olan Özalp hayatını işe adamış özel isimlerden Eylül 2019`da açılanan mekanın esas hedefi hemen ertesi yıl 2. şubeyi açmak ve bu şekilde Avrupa´da büyümekti derken, geçtiğimiz dönemde pandemi sebebiyle planlarını değiştirmek zorunda kalmışlar.

2023 yılı itibari ile yeniden planlarının hayata geçirmeye baslamışlar. Aynı yıl Oberhausen ve Antwerp , Stuttgart şubelerini açmışlar, 2024 başında da ise Hamburg’da yeni şubelerini faaliyete geçirmişler. Yönetim kadrosu ağırlıkla Türk olsa da, mutfak ve servis elemanları sadece Türk değil adeta İnternational. Özellikle Frankfurt’un muftak şefi Fas kökenli, Pazar günleri zengin kahvaltısına yer bulmak oldukça zor, Türkler yanında Alman müşterilerin mekana talep görmesi de ayrı bir değer. Günün her saati yoğun olmasına karşın haftasonları ayrı bir yoğunluk var mekanda.

Frankfurt Big Chefs’in her kitleden misafir ziyaret ediyor. Tabii ki en sadık müşterileriler Türk´ler. Ancak Alman´lar ve diğer Almanya´da yaşayan yabancılar da mekanı tanıdıkça buranın müdavimi olmaya devam ediyorlar. Özellikle fuar zamanlarında çok fazla yabancı misafiri var mekanın.

Restaurant zincirinin ilk Frankfurt’da açılmasının en önemli nedenlerinden biri buranın hem çok uluslu hem de gastronomi açısından çok zengin bir şehir oluşu diyor Serhat Özalp, finans merkezi de olması sebebiyle bir nevi Avrupa’ ya açılan bir kapı olarak görülmüş.

Menüyü aslında levantin mutfağı olarak tanımlanabilliniyor. Klasik Türk yemeklerinin yanında tabii Burger, Pizza, Pasta gibi international speciyaller de var. Bu nedenle menüde herkese göre bir seçenek var.

Alman müşterilee en çok meze ve pide çeşitlerini seviyorlar.

Burada gün kahvaltı ile başlıyor, Cafe & Brasserie tarzındaki mekanda Kaffee & Kruvasan , Balık çeşitleri, Et sunumları, özellikle makarnalar, çay çeşitleri, limonata her şey dikkat çekici. Mekan içerisinde kitap okuma bölümü, çeşitli mutfak gereçleri satış alanı mevcut. Özel günler için tam buluşma noktası BigChefs, özellikle şık terasında gün batımı kokteyl tadımları için mükemmel.





‘Ayağımın Tozuyla Aşk’ raflarda!

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra yıllarca ilaç sektöründe yönetici olarak görev yapan Burçak Gönül, daha sonra kurumsal yapılarda eğitmen-danışman olarak çalıştığı bir firmanın yönetici ortağı olması ile beraber şimdilerde Abu Dhabi de yaşayan Gönül instgramda 'ayağımın tozuyla' adındaki seyahat anıları ile dikkat çekiyor. Ve yazdığı kitaplarla dikkat çekiyor.

Burçak Gönül’ün ilk romanı 'Falezlere Götür Beni Aysel' teyzesinin yaşam öyküsünden yola çıkılarak yazılmış. İkinci kitabı 'Yeldeğirmenlerine Karşı Bir Ressamın Anıları' ise babası, ressam ve eğitimci Zahit Büyükişliyen’in hayatını anlatan biyografik roman olmuş.

Ve Remzi Kitabevi'nden çıkan yeni kitabı 'Ayağımın Tozuyla Aşk' şimdilerde kitapçılarda.

“Ayağımın Tozuyla Aşk”, modern çağın gezgin külkedisi masalını anlatıyor. Her fırsatta seyahat eden bir gezgin ve popüler bir gezi programının yapımcısı, plaza kadını Asuman’ın öyküsü... Bu genç kadın, gezgin yaşamı ve İstanbul’daki rutini arasında gidip gelirken iki erkek arasında kalıyor. Bir gezi veya yemek kitabı değil, aşk romanı olmasına rağmen, içinde dünya mutfaklarından seçilmiş yemek tarifleri var.

Romanlarında karakterlerin hayatlarını ve ilişkilerini daha iyi anlatmak için yemek tariflerine yer veren, "Acı Çikolata", "Aşk Tarifi”, “Julia ve Julia” ve “Yalnız Havyarla Yaşanmaz” gibi birçok yapıt mevcut. Bir gezgin olan Burçak Gönül dünyanın değişik destinasyonlarında tattığı, döndükten sonra araştırıp deneyerek kendi mutfağına uyarladığı gerçek yemek tariflerine yer vermesinin amacını şöyle açıklıyor: “Betimlemeleri yaparken, okuyucunun öykünün içine daha derinlemesine girmesini sağlamak, karakterlerin, mekanların veya olayların daha canlı bir şekilde hayal edilmesini desteklemek için mümkün olduğunca beş duyuya hitap etmek istedim”. diyor.

“Ayağımın Tozuyla Aşk”, dünya mutfaklarını ve yemek kültürünü hikayenin içine entegre ederek okuyucuya farklı bir deneyim sunuyor.

Küçükçiftlik Park’ta Sinema Geceleri başlıyor!

Yaz akşamlarında sinemaseverlere yemyeşil bahçe ortamında, açık havada film izleme keyfi sunan KüçükÇiftlik Film Kulübü Bahçe Sineması’nda bu yaz gösterimler, 2 Temmuz – 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında her hafta salı akşamı gerçekleşecek. İstanbullular, şehrin merkezi KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de yaz boyunca, lezzetli yiyecek ve içecek alternatifleri eşliğinde sinema gecelerinin tadını çıkaracaklar.

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması 2024 Programı

2 Temmuz Salı 21.00 “Bob Marley: One Love” (2024)

9 Temmuz Salı 21.00 “Mükemmel Günler” (Perfect Days) (2023)

16 Temmuz Salı 21.00 “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomied’une chute) (2023)

23 Temmuz Salı 21.00 “Zavallılar” (Poor Things) (2023)

30 Temmuz Salı 21.00 “Öğretmenler Odası” (Das Lehrerzimmer) (2023)

6 Ağustos Salı 21.00 “Dolunay Katilleri” (Killers Of The FlowerMoon) (2023)

13 Ağustos Salı 21.00 “Vanya” (2024)

20 Ağustos Salı 21.00 “Başka Bir Hayatta” (Past Lives) (2023)

27 Ağustos Salı 21.00 “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) (2013)

Mine Ayman ‘Ben Kimselere Yar Olmam’

Bayramda müzik kanallarında gezinirken 2000 li yılların başında Ayşegül Aldinç’ten dinlediğim halen de çok sevdiğim ‘ Ben Kimselere Yar Olmam ‘ adlı şarkı başka bir yorumla kulağıma gelince dikkatimi çekti.

Biraz araştırınca şarkıyı başarılı radyo programcısı ve astrolog Mine Ayman’ın söylediği çok da güzel yorumladığını fark ettim. İki yıl evvel Ferhat Göçer’le düet yaptığı “Reva” şarkısının çok sevilmesi üzerine, yine çok sevilen bir cover şarkıyla karşımıza çıkan Mine Ayman söz ve müziği Barlas Erinç’e, düzenlemesi Toylan Kaya’ya, mix-mastering ise Özgür Yurtoğlu’na ait olan neşeli aşk şarkısı “Ben Kimselere Yar Olmam” ile bu yaz herkesin dilindeki şarkılardan biri olmuş bile.

Grand Müzik imzalı bu şarkısında başarılı vokal koçu Fatih Ertür’le çalışan ve şarkı söylemekten çok keyif alan Mine Ayman, bundan sonra da aklındaki keyifli cover şarkıları yorumlamaya devam etmeyi planlıyor.

İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde Beykoz Kundura’nın bahçesinde ve iskelesinde çekilen klipte, Mine Ayman’ın pozitif enerjisini ve yazın neşesini hissettiriyor. Klipteki renkli kıyafetleri zevkine göre seçen ve stylingini yine kendi yapan Mine Ayman, moda renkler eşliğinde yaz stilini de gözler önüne seriyor.