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Big Chefs Almanya’da dikkat  çekiyor!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 24-06-2024 19:14

02-07 Haziran 2024  tarihleri arasında Hüseyin  gerçekleşen 24. Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında  iki akşam Türkiye’nin olduğu  kadar Almanya’nın da  başarılı  restaurantlarından Big Chefs Frankfurt’ta  idik, Gamze Cizreli’nin sahibi olduğu Frankfurt'un göbeğinde My Zeil terasında bulunan mekanda şef Serhat Özalp ve ekibi sanatçı dostlarımızı  ve biz festival ekibini ağırladılar.

2019  yılından beri Frankfurt’ta  faaliyet gösteren  Big Chefs Frankfurt’ın Avrupa’nın ortasında bizleri özellikle mutfağımızla temsil etmesi ne güzel.

Her zaman zengin mutfağı  kaliteli serrvisi yenilikçi  tavrı  ile  dikkat  çeken mekan bu defada   güler yüzlü personeli değişik  damak tadları ve zengin kavı  ile  dikkatimizi çekti.

Bu yıl  ki festival yemeklerimizde   Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı  Hüseyin Sıtkı,  T.C Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer, Taha Feyizli, Erkan Can, Derya Alabora, Mehmet Kurtuluş, Çiçek Dilligil, Selin Kavak, Aygün Selvitopu, Zeynep Subaşı,  Cengiz Bozkurt, Selma Semiz, Boran Kuzum, Merve Ataç, Gökmen Ulu, Mehmet Özgür, Turgut Yüksel, Serap Gedik, Mahiye  Sabuncuoğlu, Onur Tuna, Gülper Özdemir, Çağla Yozgatlı, Ushan Çakır, Özay Fecht, Şebnem Schaefer, Eray  Yasin Işık, İsmet Kurtuluş, Kaan Arıcı, Kerem Soyyılmaz, Korhan Topcu  konuklarımızdan bazıları idi.

Masamıza  yine önce yöresel tadların geldiği mezeler sunuldu, lezzeti yanında aromaları ve sunumları  her zaman ki gibi muhteşem idi. Ana yemek olarak makarna, şinitzel  ve tavuk speciyallerini seçtik. Yemekler yanındaki pilav, patates ve kızartma çeşitleri fevkalede idi.

Festival sürecinde kısa bir vakit bulup    Big Chefs Frankfurt ‘un şefi Serhat Özalp ile muhabbet ettim, aslen Trakyalı  olan Özalp hayatını işe adamış özel isimlerden   Eylül 2019`da açılanan mekanın esas hedefi hemen ertesi yıl  2. şubeyi açmak ve bu şekilde Avrupa´da büyümekti derken, geçtiğimiz dönemde pandemi sebebiyle planlarını değiştirmek zorunda kalmışlar.

2023 yılı itibari ile yeniden planlarının hayata geçirmeye baslamışlar. Aynı yıl  Oberhausen ve Antwerp , Stuttgart şubelerini açmışlar, 2024  başında da ise  Hamburg’da yeni şubelerini faaliyete  geçirmişler. Yönetim kadrosu ağırlıkla Türk olsa da, mutfak ve servis elemanları sadece Türk değil adeta İnternational. Özellikle Frankfurt’un muftak  şefi Fas kökenli, Pazar günleri zengin kahvaltısına yer  bulmak oldukça zor, Türkler yanında  Alman müşterilerin mekana talep  görmesi  de  ayrı  bir  değer. Günün her saati  yoğun olmasına karşın haftasonları ayrı  bir  yoğunluk var  mekanda.

Frankfurt Big Chefs’in  her  kitleden misafir ziyaret ediyor.  Tabii ki en sadık  müşterileriler Türk´ler. Ancak Alman´lar ve diğer  Almanya´da yaşayan yabancılar da mekanı tanıdıkça buranın müdavimi  olmaya devam ediyorlar. Özellikle fuar zamanlarında çok fazla yabancı misafiri var mekanın.

Restaurant zincirinin ilk  Frankfurt’da açılmasının en önemli nedenlerinden  biri buranın  hem çok uluslu hem de gastronomi  açısından çok zengin bir şehir oluşu diyor Serhat Özalp, finans merkezi de olması sebebiyle bir nevi Avrupa’ ya açılan bir kapı olarak görülmüş.

Menüyü aslında levantin mutfağı olarak tanımlanabilliniyor.   Klasik Türk yemeklerinin yanında tabii Burger, Pizza, Pasta gibi international  speciyaller  de var. Bu nedenle menüde  herkese göre bir seçenek var.

Alman müşterilee en çok meze  ve pide çeşitlerini seviyorlar.

 Burada gün kahvaltı  ile  başlıyor, Cafe & Brasserie  tarzındaki mekanda Kaffee & Kruvasan , Balık çeşitleri, Et sunumları, özellikle makarnalar, çay çeşitleri, limonata her şey  dikkat  çekici. Mekan içerisinde  kitap  okuma bölümü, çeşitli mutfak gereçleri satış alanı mevcut. Özel günler  için tam buluşma noktası BigChefs, özellikle şık terasında  gün batımı  kokteyl tadımları için mükemmel.



‘Ayağımın Tozuyla Aşk’ raflarda!

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra yıllarca  ilaç sektöründe yönetici olarak görev yapan Burçak Gönül,  daha sonra  kurumsal yapılarda eğitmen-danışman olarak çalıştığı bir firmanın yönetici ortağı olması ile beraber şimdilerde  Abu  Dhabi de yaşayan Gönül instgramda 'ayağımın tozuyla' adındaki seyahat anıları ile dikkat  çekiyor. Ve yazdığı  kitaplarla dikkat  çekiyor.

Burçak Gönül’ün ilk romanı 'Falezlere Götür Beni Aysel'  teyzesinin  yaşam öyküsünden yola çıkılarak yazılmış. İkinci kitabı 'Yeldeğirmenlerine Karşı Bir Ressamın Anıları' ise babası, ressam ve eğitimci Zahit Büyükişliyen’in hayatını anlatan biyografik roman olmuş.

Ve Remzi Kitabevi'nden çıkan yeni kitabı 'Ayağımın Tozuyla Aşk' şimdilerde kitapçılarda.

“Ayağımın Tozuyla Aşk”, modern çağın gezgin külkedisi masalını  anlatıyor.  Her fırsatta seyahat eden bir gezgin ve popüler bir gezi programının yapımcısı, plaza kadını Asuman’ın öyküsü... Bu genç kadın, gezgin yaşamı ve İstanbul’daki rutini arasında gidip gelirken iki erkek arasında kalıyor. Bir gezi veya yemek kitabı değil, aşk romanı olmasına rağmen, içinde dünya mutfaklarından seçilmiş yemek tarifleri var.

Romanlarında karakterlerin hayatlarını ve ilişkilerini daha iyi anlatmak için yemek tariflerine yer veren, "Acı Çikolata", "Aşk Tarifi”, “Julia ve Julia” ve “Yalnız Havyarla Yaşanmaz” gibi birçok yapıt mevcut. Bir gezgin olan Burçak Gönül  dünyanın değişik destinasyonlarında tattığı, döndükten sonra araştırıp deneyerek kendi mutfağına uyarladığı gerçek yemek tariflerine yer vermesinin amacını şöyle açıklıyor: “Betimlemeleri yaparken, okuyucunun öykünün içine daha derinlemesine girmesini sağlamak, karakterlerin, mekanların veya olayların daha canlı bir şekilde hayal edilmesini desteklemek için mümkün olduğunca beş duyuya hitap etmek istedim”.  diyor.

“Ayağımın Tozuyla Aşk”, dünya mutfaklarını ve yemek kültürünü hikayenin içine entegre ederek okuyucuya farklı bir deneyim sunuyor.

 

Küçükçiftlik Park’ta Sinema Geceleri başlıyor!

 

Yaz akşamlarında sinemaseverlere yemyeşil bahçe ortamında, açık havada film izleme keyfi sunan KüçükÇiftlik Film Kulübü Bahçe Sineması’nda bu yaz gösterimler, 2 Temmuz – 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında her hafta salı akşamı gerçekleşecek. İstanbullular, şehrin merkezi KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de yaz boyunca, lezzetli yiyecek ve içecek alternatifleri eşliğinde sinema gecelerinin tadını çıkaracaklar.

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması 2024 Programı

2 Temmuz Salı     21.00     “Bob Marley: One Love” (2024)

9 Temmuz Salı     21.00     “Mükemmel Günler” (Perfect Days) (2023)

16 Temmuz Salı   21.00     “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomied’une chute) (2023)

23 Temmuz Salı   21.00     “Zavallılar” (Poor Things) (2023)

30 Temmuz Salı   21.00     “Öğretmenler Odası” (Das Lehrerzimmer) (2023)

6 Ağustos Salı      21.00     “Dolunay Katilleri” (Killers Of The FlowerMoon) (2023)

13 Ağustos Salı    21.00     “Vanya” (2024)

20 Ağustos Salı    21.00     “Başka Bir Hayatta” (Past Lives) (2023)

27 Ağustos Salı    21.00     “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) (2013)

 

Mine Ayman ‘Ben Kimselere Yar  Olmam’

Bayramda müzik kanallarında  gezinirken 2000 li yılların başında  Ayşegül Aldinç’ten dinlediğim halen de çok sevdiğim ‘ Ben Kimselere Yar Olmam ‘ adlı şarkı başka bir yorumla kulağıma gelince dikkatimi çekti.

Biraz araştırınca  şarkıyı  başarılı radyo programcısı ve astrolog Mine Ayman’ın söylediği çok da güzel yorumladığını  fark  ettim. İki yıl evvel Ferhat Göçer’le düet yaptığı “Reva” şarkısının çok sevilmesi üzerine, yine çok sevilen bir cover şarkıyla karşımıza çıkan Mine Ayman söz ve müziği Barlas Erinç’e, düzenlemesi Toylan Kaya’ya, mix-mastering ise Özgür Yurtoğlu’na ait olan neşeli aşk şarkısı “Ben Kimselere Yar Olmam” ile bu yaz herkesin dilindeki şarkılardan biri olmuş bile.

Grand Müzik  imzalı  bu şarkısında başarılı vokal koçu Fatih Ertür’le çalışan ve şarkı söylemekten çok keyif alan Mine Ayman, bundan sonra da aklındaki keyifli cover şarkıları yorumlamaya devam etmeyi planlıyor.

İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde Beykoz Kundura’nın bahçesinde ve iskelesinde çekilen klipte, Mine Ayman’ın pozitif enerjisini ve yazın neşesini hissettiriyor.  Klipteki renkli kıyafetleri zevkine göre seçen ve stylingini yine kendi yapan Mine Ayman, moda renkler eşliğinde yaz stilini de gözler önüne seriyor.

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