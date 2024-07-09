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Porto Rikolu Süperstar Ricky Martin!

Caner Ural
Caner Ural
Yayın Tarihi : 09-07-2024 10:57

Porto Rikolu dünyaca ünlü sanatçı Ricky  Martin 31 Temmuz gecesi Antalya Belek’de sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar   95 milyondan fazla albüm satması yanında ve aralarında iki GRAMMY ve dört Latin GRAMMY® ödülünün de bulunduğu çok sayıda ödüle layık görülen  Latin Kayıt Akademisi tarafından en genç yaşta "Yılın Kişisi" seçilerek tarihe geçmişti.

Ricky Martin müzisyenliğinin yanında aynı zamanda başarılı bir aktör olan sanatçı  FX'in "The Assassination of Gianni Versace" ve American Crime Story "deki rolüyle EMMY® adaylığı kazanmış ve Broadway'de yeteneğini sergilemişti.

Forest Whitaker, Anika Noni Rose ve Hugh Bonneville ile birlikte Netflix için "Jingle Jangle "da rol aldı ve şimdilerde  20 Mart’ta  gösterime giren  Laura Dern, Kristen Wiig, Allison Janney ve Carol Burnett ile birlikte rol aldığı  ve çok beğenilen  Apple TV dizisi "Palm Royale "de rol alıyor.  

Taa yıllar  evvel  1998  yılı  Ekim ayı idi sanırım Sony Music’in organize ettiği bir konserde Yeşilköy CNR da çok yakından izleme fırsatım olmuştu  muhteşem konseri o geceyi  çok iyi hatırlıyorum Sertab Erener, Çağla Şıkel, Esin Moralıoğlu gibi popüler isimler ile çoşku ile en önlerden Ricky Martin’i alkışlamıştık. Kısmet  belli mi olur  belki 31  Temmuz  gecesi yeniden sahnede Ricky  Martin’i izlemek güzel olur.

 

Temmuz ayı  içerisinde İspanya’da yaklaşık  13  konser verecek olan Ricky Martin 16 Ağustos tarihinde Amerika’da 31 Ağustos gecesi de Kosta Rika’da sevenleri ile buluşacak.

 

Ressam Tuba Renkçi Taştan’da yeni sergi!

 

Temmuz ayı  içerisinde  Trump Art  Gallery’de  sergilenecek Ressam Tuba Renkçi Taştan 6. kişisel sergisi ‘Form ve Ötesi’nde; günlük yaşamında karşılaştığı nesneleri, kendine özgü estetik bir anlayışla soyut ve soyutlamacı bir perspektifte ele alıyor.

Eserler, izleyiciye düşünsel ve duygusal bir deneyim sunuyor.  

Taştan bu çalışmalarında hayal gücünü içsel dünyasının imgeleriyle birleştirmiş, karışık bir teknik uygulamış ve soyut ve soyutlamacı bir perspektif sunuyor.  

Son yıllarda sakin bir  yaşam süren Tuba Renkçi Taştan, ev ve doğaya artan ilgisini coşkulu renk ve doku anlayışıyla resimlerinde de ifade ediyor. Kalp, karga, ev, ağaç ve doğayı çağrıştıran imgeler ya da sırf dokusal bir kompozisyondan oluşan formun ötesindeki soyut yüzeyler, sanatçının kendisinin bir yansıması. Sanatçının son dönem eserleri “Resim, resmi doğurur” anlayışından hareketle zaman zaman ev imgesine, doğa stilizasyonlarına, formsuzluğa, daha soyuta, yoğun dokulara ve ötesine doğru evrimleşmiş. Sanatçı, dünyanın ruhsal karmaşasını postmodern analiz yöntemi yapıbozum ile parçalayarak, hayata ve içinde yaşadığımız dünyaya ironik bir bakış açısıyla düşünmeye sevk ediyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Temmuz tarihine kadar görülebilinir.

Sanatçı, resimlerinde başta nesne ve kolaj olmak üzere farklı malzemeleri kullanarak plastik ve deneysel bir kurgulama yapıyor. Nesnelerin ve malzemelerin sezgisel ve örtük alanlar oluşturduğu eserlerinde yaşam, ölüm, umut ve umutsuzluğun sembolleri yer alıyor. Bu eserler, sanatçının yaşam deneyimini yansıtan bir ifadeyle, çağdaş dünyanın sanatını entegre ederek deneysel bir araştırma yapmayı amaçlıyor.

Dışavurumcu bir tarzda ele alınan eserler soyut öğeler içerirken sanatçı resimlerinde sadece formla değil anlamla da meşgul oluyor. Yer yer bulanık, parçalı, keskin, az ya da çok dokulu veya katmanlı bir dünyayı tasvir ediyor. İçsel olan dışsallaşıp görünürleşiyor; bu sayede izleyiciye düşünsel ve duygusal bir deneyim sunuyor. 

 

Çanakkale’de sinema profesyonelleri buluşacak!

 

Film üreticilerine, girişimcilere, ilgili alanda eğitim gören üniversite öğrencilerine , görsel üreticilere fon, eğitim, proje geliştirme ve ağ oluşturma imkanları sunmayı hedefleyen Troya Film Platform, bu yıl ilk kez 1-4 Eylül tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek.

“Troya Film Platform” kapsamında Pitching Lab. bölümünde gerçekleştirilecek olan İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. başvuruları 28 Haziran’da başladı. Kategoriye başvurular 25 Temmuz tarihine kadar devam edecek.   Finale kalacak projeler  20 Ağustos tarihinde belli olacak.  Ön eleme sonrasında finalde yarışacak 5 projeden, jüri tarafından belirlenen bir projeye "İlyada Kurmaca Film Pitching Lab. Ödülü" verilecek.

Tarihin ve mitolojinin buluştuğu nadide Troya Kentinde dünya genelinden sinema profesyonelleri ile bir araya gelecek.

 

Adalarda Sinema Geceleri!

 

Geçen hafta adalarda büyük bir çoşku  ile  gerçekleşen Caz Festivalinden sonra  sinema severler 12-21 Temmuz tarihlerinde 4. Sinemada Film Festivali adıyla gerçekleşecek etkinlikte sezonun en başarılı  yapımlarından bazılarını  Adalarda izleyecekler.

Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı’nda gerçekleşecek halka  açık ve ücretsiz olarak düzenlenen festivalde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik film gösterimlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat, Derviş Zaim, Kerem Soyyılmaz, Kıvanç Sezer gibi yönetmen ve oyuncularla söyleşiler ve atölyeler de gerçekleşecek.

Yönetmen Hüseyin Karabey’in 18-25 yaş arasındaki gençler için düzenlediği üç günlük atölye çalışması, 16-17-18 Temmuz’da saat 11.00’de Büyükada Taş Mektep’te gerçekleşecek.

Çay Saati söyleşileri, 16-17-18 Temmuz’da üç gün boyunca sinemacılarla seyircileri saat 18.00’de Büyükada Taş Mektep’te buluşturacak. Her gün, kamera arkası veya önünden bir kişinin konuk olacağı söyleşiler, sinemanın özel anlarına ve anılarına uzanan bir yolculuk sunacak.

Film Programı; 

12  Temmuz -  Bildiğin Gibi Değil!

13  Temmuz – Mucize Aynalar

13  Temmuz – 8X8

14  Temmuz – Sanki Her Şey  Biraz Felaket

14  Temmuz – Cam Perde

16  Temmuz – Oyuncaklarda  Firarda.

16  Temmuz-  Öğretmenler Odası

17 Temmuz – 80.Günde Devri Alem

17 Temmuz – İlgi Alanı

18 Temmuz – Karganın Uykusu

18 Temmuz – Rodakis’i Ararken

18 Temmuz-  Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir

19 Temmuz -  Aniden

19 Temmuz-   Sanatoryum

20 Temmuz – Tavuri

20 Temmuz – Tereddüt Çizgisi

21 Temmuz-   Faruk

21 Temmuz – Umudunu Kaybetme.

 

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