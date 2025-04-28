Devlet Opera ve Bale Yeni Sezona Hazır!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, büyük beğeni ile yıllardır takip edilen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali (10 Mayıs - 3 Haziran), 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali (27 Haziran - 13 Temmuz), 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali (1 - 25 Ağustos) ve 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali (14 Eylül – 1 Ekim) seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Şimdilerde 2024 - 2025 sanat sezonuna devam eden ve perdelerini hiç kapatmadan yerleşik sahnelerinde faaliyetlerine devam eden temsillerinin yanı sıra festivallere de hazırlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bağlı müdürlükleri Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri ile festivallere katılacak dünyaca ünlü yabancı konuk sanatçı ve topluluklar sanat dolu bir yaza hazırlanıyor.

Büyüleyici performansları ile yerli ve yabancı topluluk ve sanatçıların sahneleyeceği eserlerle gerçek bir sanat şöleni olacak dört uluslararası festivalde bu yıl Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Moğolistan, Bulgaristan, Rusya, Sırbistan ve Özbekistan’dan festivallere katılan dünyanın önde gelen yabancı konuk sanatçı ve topluluklar olacak.

Tan Sağtürk’ün genel müdürü olduğu Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü geçen yıl ki seyirci rekorundan sonra bu yıl da 10 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’ni AKM Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

AKM’nin modern ve geniş teknik imkanları ile Süreyya Operası’nın tarih kokan havasında dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve toplulukların sahneleyeceği eserlerin de içinde olduğu 11 eserin 20 temsili her yaştan seyircinin beğenisine sunulacak.

Ünlü Bulgar Orkestra Şefi Nayden Todorov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde solist sanatçılar soprano Nazlı Deniz Süren ve Perihan Nayır Artan, mezzosoprano Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan ile Güney Koreli solist sanatçı, bariton Sung - Hwan Damien Park ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden festivale katılan solist sanatçı, bas Li Huanhong AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde olacaklar.

11 - 24 Mayıs tarihlerinde ilk kez festival kapsamında sahnelenecek çocuk operası “Külkedisi”, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Minik seyircileri büyülü bir masal dünyasına davet eden ve ünlü İtalyan besteci Gioacchino Rossini’nin “La Cenerentola” operasının müzikleri ve librettosundan uyarlanan çocuklara özel versiyonu “Külkedisi” çocuk operasını Nazlı İktu sahneye koyuyor.

16 Mayıs 2025 Cuma akşamı doğumunun 100. Yılı’na ithafen bir kez daha değerini ve eserlerini hatırlayacağımız, Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü, eğitmen ve orkestra şefi Ahmet Adnan Saygun anısına “Saygun’a Saygı” adlı konser festival kapsamında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde izlenebilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından kemanda Özgecan Günöz, yaylı sazlar dörtlüsü Murat Erginol, Bora Gökay, Verda Gül, Burak Ayrancı ve piyanoda İbrahim Yazıcı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından mezzosoprano Aylin Ateş ve bas Zafer Erdaş’a eşlik ederek değerli bestecinin eserlerinden bir seçki sunacak.

17 Mayıs Cumartesi, saat: 20.00’de, Dünya Prömiyeri, 20 Mayıs Salı, saat: 20.00’de ise ikinci temsili gerçekleştirilecek “Gilgameş” operası AKM Türk Telekom Sahnesi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Adını Antik Mezopotamya mitolojisinin önemli kahramanlarından alan ve M.Ö. 2. binyılın sonlarında kaleme alınan Gılgamış Destanı’nın baş karakteri Sümer Kralı Gılgamış’ın hikâyelerinden esinlenen opera eseri, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Ahmet Adnan Saygun’un 1964 - 1983 yılları arasında bestelediği ve librettosu da kendisine ait olan ve 3 perde, 12 sahne ve bir ara olarak sahnelenecek bu eser, Gılgamış aracılığıyla ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi insanlığın ortak temalarını sahneye taşıyacak.

Orkestra Şefleri Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Koro Şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde Caner Akın rejisiyle sahnede olacak.

18 Mayıs ve 1 Haziran Pazar günleri, 13.00 ve 16.00 saatlerinde sahnelenecek “Bale Dünyası” Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından minik seyircilerin karşısında olacak.

Balenin doğuşundan günümüze kadar gelişiminin sahneye aktarılacağı “Bale Dünyası” Mert Aksu’nun anlatısı ile sahnede olacak.

Rejisi ve koreografisi Deniz Özaydın ve Çiğdem Erkaya Öztürk’e ait bir perdelik eser; XIV. Louis döneminin canlandırılmasıyla başlıyor.

19 Mayıs Pazartesi akşamı AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek “Bütün Umudum Gençliktedir” konseri; Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemine uygun olarak geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerleyen genç yetenekleri sahneye taşıyacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sanatla ilgilenen gençlerin hayallerine ulaşmasına ve sanatlarını geliştirmelerine olanak sağlayan projelerinden biri olan ve 2024 yılı Aralık ayında Şırnak’ta başlatılarak ülkemizin birçok şehrinde “Opera ve Bale Her Yerde” mottosuyla düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde yapılan "Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması”na katılan gençleri seyirci ile buluşturacak.

Solistler Arjin Belge, Sılanur Özevin, Ada Ulucan, Keman Duru Önhon, Viyolonsel İdil Bursa, Bağlama Efecan Hasar, Piyano Nehir Akkaş, Fikret Uçar ve İbrahim Yazıcı sahnede olacak.

22 Mayıs Perşembe, saat: 20.00’de Doğudan Batıya Barok Eserler Konseri “Sultans of The Opera” AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Almanya’dan festivale katılan evrensel üne sahip yabancı konuk topluluk Pera Ensemble’ın Müzik Yönetmeni ve Orkestra Şefi Mehmet C. Yeşilçay yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Pera Ensemble ile Koro Şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu Türk ve dünyaca ünlü yabancı konuk solistlere eşlik edecek.

“Timur” rolünde Esen Demirci ve İtalya’dan katılan solist sanatçı Nicholas Tamagna, “Sufi Derviş” rolünde Murat Irkılata, “Moğol” rolünde Moğolistan’dan festivale katılan sanatçılar Uranchimeg Nyamsuren ve Zolzaya Boldbaatar, “Sultan Bayezid” rolünde Fuat Kılıç Aslan, “Bayezid’ın Hatunu” rolünde Elif Tuğba Tekışık, “Timur’un Hatunu” rolünde Ceren Aydın sahnede olacak.

Almanya’dan festivale katılan Theorbo sanatçısı Vanessa Heinisch, Ud sanatçısı Bülent Okan, Kanun sanatçısı Serkan Mesut Halili, Rebab sanatçısı Enes Durceylan, Ney sanatçısı Hüseyin Avni Özaydın ve Perküsyon sanatçısı Mevlüt Gökhan Başin, doğu ve batı barok müzik örneklerinin seslendirileceği konserde yer alacaklar.

29 Mayıs Perşembe, saat: 20.00’de, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde Bulgaristan’dan festivale katılan dünyaca tanınmış ve prestijli ünlü yabancı konuk topluluklarından Sofya Opera ve Balesi “Elektra” operasını sahneleyecek.

Klasik Yunan mitolojisine dayanan librettosu Hugo van Hofmannsthal, bestec Richard Strauss'a ait “Elektra” operası ünlü Yunan kumandan Agamemnon ile kızı Elektra’nın hikâyesini Plamen Kartaloff’un rejisi ile sahneye taşıyor. Elektra” operası ünlü Yunan kumandan Agamemnon ile kızı Elektra’nın hikâyesini Plamen Kartaloff’un rejisi ile sahneye taşıyor.

Orkestra Şefi Evan - Alexis Christ yönetiminde Sofya Opera ve Balesi Orkestrası, “Klytaemnestra” rolünde Gergana Rusekova, “Elektra” rolünde Lilia Kehayova, “Chryzothemis” rolünde Tsevetana Bandalovska, “Orest” rolünde Atanas Mladenov ve “Aegisth” rolünde Daniel Ostretsov’a eşlik edecek.

Eserin Koreografisi Fredy Franzutti, kostüm tasarımı Leo Kulash, dekor tasarımı Sven Jonke ve ışık tasarımı Andrej Hajdinjak imzası taşıyor.

30 Mayıs Cuma saat: 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda modern dans eseri “Deliriyum” eserinin Dünya Prömiyeri 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında izlenebilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTİst) tarafından sahnelenecek eserin koreografisi Canberk Yıldız’a, müzikleri Onur Seçki’ye, ışık tasarımı Yasin Gültepe’ye, görsel efektler Emir Ünalan ve Ziya Gökoğlu’na, kostüm tasarımı ise YARGICI imzası taşıyor.

31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar akşamları, saat: 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde Rus St. Petersburg Eifman Balesi “Anna Karenina” bale eserini sahneleyecek.

1870'lerin Rusya'sında yaşanan aşk, evlilik, sadakat konularının anlatıldığı, Lev Tolstoy'un aynı adlı romanına dayanılarak Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin bestesi ile oluşturulan Anna Karenina balesi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında iki temsil ile sahnede olacak.

Ünlü Rus koreograf Boris Eifman’ın bale uyarlaması olan eseri, sadakat, tutku ve kıskançlık arasında kalan çaresiz Anna Karenina’nın öyküsü dansın zarafetiyle sunacak.

2 - 3 Haziran Pazartesi ve Salı saat: 20.00’de St. Petersburg Eifman Balesi tarafından sahnelenecek “Rus Hamlet” balesi iki temsil ile sahnede olarak festivalin kapanışını yapacak.

Ünlü Rus koreograf Boris Eifman "Rus Hamlet" eserinde Rus tarihinin en gizemli ve tartışmalı karakterlerinden biri olan ve İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’in ünlü tragedya kahramanı Hamlet’in kaderiyle çarpıcı bir benzerlik taşımasından yola çıkarak Rus Prens I. Pavel figürünü Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler müzikleri ile sahneye taşımıştır.

Bu bale eseri ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Çin, Güney Kore, Arjantin ve daha birçok ülkede inanılmaz bir başarıyla sahnelenmiştir.

Fikri Karayel’den ‘Aşk Değil Hatıra Zorlar’!

Alternatif müziğin en beğenilen seslerinden Fikri Karayel, “Aşk Değil Hatıra Zorlar” adlı yeni teklisini 25 Nisan itibariyle DokuzSekiz Müzik etiketiyle sevenlerine sundu.





2024 yılında yayınladığı “Ben Fikri Karayel” proje albümü ile müzik kariyerinin 10. yılını kutlayan sanatçı, şarkılarına hız kesmeden devam ediyor.

Tamamı canlı kaydedilen performans albümünün ardından gelen ‘Aşk Değil Hatıra Zorlar’, Karayel’in müzikal anlatımındaki olgunlaşmayı bir kez daha gözler önüne seriyor.



Söz ve müziği Fikri Karayel’e ait olan “Aşk Değil Hatıra Zorlar”, duygusal bağların zamanla nasıl birer hatıraya dönüştüğünü ve insanı aşkın kendisinden çok, geride kalan izlerin zorladığını etkileyici bir şekilde anlatıyor.

Şarkının düzenlemesi ve mix-masteringi Ufuk Kevser imzası taşırken; duygusunu sinematik bir dille yansıtan video klip ise yönetmen İsa Kurt tarafından Beyoğlu ve Galata sokaklarında çekilmiş. Kısa film tadındaki klip, şarkının derinliğini görsel olarak da güçlendiriyor.





‘Akdeniz Mutfağı’ Antalya Food Fest’de!

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl sonbahar da gerçekleşen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali bu yıl 4.kez 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

4. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin bu yılki teması “Akdeniz Mutfağı”.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’nın lezzetlerini dünyaya tanıtmak için dört yıl önce başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni her yıl daha üst seviyelere çıkarttık. Food Fest bu yıl ‘Akdeniz mutfağı” teması oldu. Atölyeler, tadım etkinlikleri, yarışmalar, panel, söyleşi ve konserlerle dolu dolu bir lezzet buluşması gerçekleştireceğiz” dedi.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, doğal güzellikleri, zengin tarihi ve köklü kültürüyle turizmin başkenti olan Antalya’yı; kültür ve sanatın, tarımın ve gastronominin de başkenti yapacaklarını sözünü verdiğini hatırlatarak, “Sözlerimizin arkasında durduk. Azimle, gururla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2025 yılında Asya Belediye Başkanları forumunda, Antalya olarak 2025 yılı çevre başkenti ilan edildik. Antalya’nın lezzetlerini dünyaya tanıtmak için dört yıl önce başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni her yıl daha üst seviyelere çıkarttık. Geçen yılki festivalimizde yaklaşık 800 bin ziyaretçimizi ağırladık. Bu yılki festivalimizde, Antalya’mızın verimli topraklarında çiftçilerimizin alın teri ile yetiştirdiği ürünleri, dünya mutfağında başarılarını kanıtlamış ödüllü şefleriyle gastronomi dünyasında önemli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Etkinlikte dünyaca ünlü pek çok şefe, söyleşiye, tadım etkinliğine, atölye çalışmalarına, yarışmalara, gönüllerin buluştuğu sofralara ev sahipliği yapılacağı, konserler ve daha birçok renkli etkinlikler ile katılımcılar, hem Antalya mutfağını daha yakından tanıyacak, hem de gastronomi dünyasındaki son yenilikler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Üç gün boyunca sürecek festivalimize, yurt içinden ve yurt dışından gelen ödüllü şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, kısacası sektörün farklı alanlarındaki profesyoneller katılım sağlayacağı açıklandı.

Festival kapsamında bu yıl Kumluca İlçemizde başta domates olmak üzere rengarenk mevsim sebzelerimizin ve doğal otların hasadını 9 Mayıs’ta ve 9-11 Mayıs tarihleri arasında, Food Fest Antalya Karaalioğlu parkında gerçekleşecek.

Gripin ‘Kim Tutar Beni’ ile yollarda!

Türk rock müziğinin en başarılı gruplarından Gripin, yeni teklisi “Kim Tutar Beni”nin lansman konserlerine hafta sonu Malatya’da başladı.

Geçtiğimiz Mart ayında Amerika’da verdikleri bir dizi konser serisinde dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan grup üyeleri, bu hafta başlayan Türkiye turnesinde de hayranları ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Gripin Yapım etiketiyle yayımlanan ve müzik platformlarında üst sıralara yerleşen “Kim Tutar Beni”nin iddialı sözleri ise Birol Namoğlu ve Murat Başdoşan’a ait. Başarılı grup, merakla beklenen yeni albümünden izler barındıran parçalar yayımlamaya devam edecek.

Gripin’in Türkiye turnesini;

28 Nisan ELAZIĞ – Akgün Otel

2 Mayıs RİZE - İsmail Kahraman Kültür Merkezi

3 Mayıs TRABZON - KTÜ AKM Salonu

4 Mayıs ERZİNCAN - Erzincan Üniversitesi Kongre & Kültür Merkezi

5 Mayıs ERZİRUM - Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

9 Mayıs ADANA - Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

22 Mayıs BURSA – Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

24 Mayıs ANTALYA – Aktüel Sahne

3 OSCARLI “ZORBA” GİRİT’TEN SİDE’YE KÜLTÜR VE LEZZET FESTİVALİ’NDEYDİ...

Bu yıl ilk defa 24 - 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde gastoronomi ve sanat ile dopdoluydu.

Etkinliğin son günü Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden Nikos Kazantzakis’in dünyaca ünlü romanından uyarlanan 3 Oscar ödüllü kült film Zorba’nın özel gösterimi gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Michael Cacoyannis’in yaptığı, başrollerini Anthony Quinn , Alan Bates , Irene Papas ve Lila Kedrova’nın paylaştığı, 1964 yapımı Zorba filmi, Antik Liman Side Kültür Evi’nde ekrana yansıtıldı.

Zorba filminin özel gösteriminden sonra Hürriyet Gazetesi Yazarı ve Suare Dergi Yayın Danışmanı Sayım Çınar’ın moderatörlüğünde Sinema Yazarı Kerem Akça ve Kültür Sanat Yazarı Mustafa İri, Nikos Kazantzakis’in ölümsüz karakteri Zorba üzerinden hayata, özgürlüğe ve tutkulara dair derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Festivalin ev sahibi Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, hikâyesi Girit’te yaşanan ve Girit’te çekilen bir filmin Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde gösterilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Bu filmin festival programına alınması fikrini veren Sayım Çınar’a, eserin verdiği mesajların Manavgatlı sinemaseverler tarafından daha iyi anlaşılması konusunda yorumlarda bulunan yazarlar Kerem Akça ve Mustafa İri’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.