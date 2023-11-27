2023 biterken film festivalleri!

Sanatın en önemli dallarından sinema her dönem film festivalleri ile sektöre ve sanata değer katmaya devam ediyor. 27 Kasım itibariyle 31 Aralık tarihine kadar ki süreçte Türkiye’de yine birbirinden değerli film festivalleri ile filmler sinema seyircisi ile buluşacak.

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen “İtalyan Sinemasıyla Buluşma”, çağdaş İtalyan sinemasının en yeni ve dikkat çeken yapımlarını 27 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da sergiliyor.

İtalya’nın son dönem sinemasına ışık tutarak, dünya festivallerine damga vuran ve büyük beğeni toplayan filmleri izleme fırsatı sunan seçkide bu yıl toplam sekiz yapımın Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

14. İtalyan Sinemasıyla Buluşma, Beyoğlu’nda bulunan İtalyan Kültür Merkezi’nin Tiyatro Salonu’nda İtalya’nın Oscar adayı, Matteo Garrone imzalı “Kaptan Benim” filminin gösterimiyle başlıyor.

Seçki kapsamında İstanbullu sinemaseverler ayrıca Enrico Maria Artale’nin “Cennet”, Ginevra Elkann’ın “Sana Söylemiştim”, Edoardo De Angelis’in “Komutan”, Alain Parroni’nin “Sonsuz Pazar”, Simone Massi’nin “Hiçbir Yerde”, Giorgio Diritti’nin “Lubo” ve Paola Cortellesi’nin “Hâlâ Umut Var” adlı filmlerini İtalyan Kültür Merkezi’nde ve Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de izleme imkanı bulacaklar.

Beri Kültür ve Sanat Derneği olarak Big Bang ve Berisi Big Bang ekibince organize edilen ve bu yıl Culture CIVIC tarafından desteklenen 4.Antep Kısa Film Festivali; ulusal kısa film yarışmaları, bölgesel senaryo yarışması, kısa film gösterimleri ve söyleşileri içeren bölümleriyle 24-26 Kasım 2023 tarihlerinde Gaziantep Forum AVM Paribu Cineverse sinema salonlarında gerçekleşti.

Seçici kurul, toplamda 20 kısa filmi yarışma bölümüne, 32 filmi de gösterim seçkisine dahil etti.

Selen Uçer, Mahmut Fazıl Coşkun, ve Uygar Şirin 4. AKFF Ulusal Kısa Film Yarışması Kurmaca ve Belgesel Kategorileri'de

14 yönetmen filmlerini sinema salonunda seyirciyle ve jüriyle beraber izledikten sonra söyleşilerini gerçekleştirdi.

Senaryo Yarışmasında ise Tuğrul Tülek, Övgü Gökçe, Senem Birlik’ten oluşan Jüri sonuçları belirledi.

4.Antep Kısa Film Festivali bu yıl Polonya’nın en eski bağımsız festivallerinden olan Uluslararası Lublin Film Festivali ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında festivalin ödüllü filmlerini izleyici ile buluşturuyor. Lublin seçkisinde İspanya, Macaristan, İran, Polonya ve Fransa'dan ödüllü filmler yer aldı.

1.Uluslararası Mardin Kısa Film Festivali 6- 8 Aralık tarihleri arasında Mardin’de Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği tarafından gerçekleşecek. Zeki Sincar’ın başkanlığında gerçekleşecek festivalde kısa filmler yarışacak. Festivalin son akşamında Erkan Kolçak Köstencil’in tek kişilik oyunu ‘ 12 Numaralı Adam ‘ adlı oyunu sergilenecek. Festival sunucuları Arzu Yanardağ, Sefa Zengin, Wilma Elles olacak. Emin Olcay ve Hayat Olcay’a Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edilecek.

07 -10 Aralık tarihlerinde 1. Fethiye Film Festivali FEFSAD ( Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ) tarafından gerçekleştirilecek. Kurmaca, Animasyon, Belgesel ve Kısa Film dallarında izleyici ile buluşacak eserler Fethiye Aksin Sinemaları'nda ücretsiz olarak gösterilecek. Festival boyunca film gösterimleri yanında atölye, söyleşi, workshoplar olacak. Özel gösterim bölümünde ise dünyada ve Türkiye den filmler gösterilecek. Galip Niya ve Melek Yel’in rol aldığı ‘Ruhun Lekesi’, Merve Dizdar, Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş ve Saygın Soysal’ın rol aldığı ‘Kar ve Ayı’, Aytaç Arman, Macit Koper ve Zuhal Olcay’ın rol aldığı ‘Gece Yolculuğu’ filmi seyirci ile buluşacak.

11. Boğaziçi Film Festivali 08- 16 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleşecek. Ulusal ve Uluslararası Film Yarışması kategorilerinde yarışacak filmler yanında söyleşi, paneller olacak.

İpekyolu Film Festivali, bu yıl 11’inci kez kadim İpekyolu coğrafyasından topladığı filmleri İstanbul’da sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl festival kapsamında 14 ülkeden 62 film seyirci ile buluşmuştu.

Bu sene 15-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek festivalin afiş tasarımında Kırgızistan’da bulunan Cengiz Aytmatov Müzesi bahçesinde yer alan Köktürk Kağanlığı (6-8. Yüzyıl arasına) döneminden kalma Umay Ana heykeli yer alıyor. Afişte yer alan fotoğraf sanat tarihi alanında uzman olan Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’ya ait.

Festival İpekyolu coğrafyasının yüzyıllara meydan okuyan kültürünü değerli sinemacılarımız aracılığıyla İstanbul’da buluşturmayı hedefliyor…

11.Uluslararası İpekyolu Film Festivalinde Ulusal ve Uluslararası Kategorilerde ülkemizden başvuracak belgesel, animasyon ve kısa film sahiplerin başvurularını SETEM2003 koduyla ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorlar

Bu yıl 11’uncusu düzenlenen Uluslararası İpekyolu Film Festivalinde ilk kez İpekyolu coğrafyası dışından başvuran ülkeler arasından 1 filme (Belgesel, Animasyon, Kısa Film) “İpekyolu Kardeşlik Ödülü” verilecek.

Ve 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Türkiye’nin dünyada az rastlanan en değerli festivallerimden biri olan bu sinema şöleni Ekim ayında alınan bir karar ile ertelenmişti. 2023 yılı içinde yapılacağı duyumu sinema kulislerinin en çok konuşulanı bakalım Antalya’dan festival haberi ne zaman gelecek.

KARŞINIZDA YALNIZ KADIN

Dario Fo’nun yazdığı Füsun Demirel’in çevirdiği 'Yalnız Kadın' şimdilerde T1 Yapım ve Pmr Yapım’ın ortaklığı ile tiyatro sahnesinde. Tuğrul Tülek’in muhteşem rejisi ve Şenay Gürler’in güçlü performansıyla modern bir yapıda 'Karşınızda Yalnız Kadın' adıyla 21 Kasım akşamı Kadıköy Baba Sahne'de prömiyer yaptı.

Maria’nın hikayesi aslında ‘Eskisi gibi olmaktansa deli olmayı tercih ederim’ ve ‘Ben her şeyi içimden yaparım’ diyen Maria’yı sahneye Şenay Gürler çok güzel taşımış. Cihan Aşar ‘ın fevkalade dekoru, Çağatay Kehribar’ ın müzikleri sahneyi dolduruyor.

Prömiyer gecCesi Füsun Demirel, Emre Dinler, Ahmet Kayakesen, Hülya Şen, Mehmet Kurtuluş, Emre Buga, Eminşah Özkalay, Bedir Bedir, Su Kutlu, Bahtiyar Memili, Serkan Rutkay Ayıköz, Doğaç Yıldız gibi popüler isimler vardı.

'Karşınızda Yalnız Kadın' 28 Kasım Dada Salon, 7 Aralık Baba Sahne, 20 Aralık da Fişekhane’de seyirci ile buluşacak.

KİRPİK BODRUM’DA ÜNLÜ İSİMLER KIŞ SEZONUNDA DA SAHNEDE OLACAK

Her mevsimi ayrı güzel Bodrum'da eğlence yazın olduğu gibi kış aylarında da devam ediyor.

Bodrum Marina içerisinde eğlencenin nabzını tutan Kirpik Bodrum bu yaz Mehmet Erdem, Derya Bedavacı, Öykü Gürman, İskender Paydaş, Cengiz Kurtoğlu, Metin Arolat gibi ünlü isimlere ev sahipliği yaptı.

Kasım ayı ortası itibari ile de kış sezonuna Merhaba diyen Kirpik Bodrum’da geçtiğimiz Cuma geccesi Cefi sahne aldı.

Kış sezonu boyunca Rubato, Hera Aslan, Ahmet Parlak, Güven Yüreyi, Özgür Alter gibi pop ve arabesk müziğin ünlü isimlerini ağırlayacak olan mekanda Pazar günleri de kabare şov olacak.

Kirpik Bodrum, yenilenen dekorasyonu, kış için yapılan kapalı mekanı ve geniş yemek menüsü ile kış sezonunda da hem Bodrum’luların hem de turistlerin uğrak mekanı olacak

KÜÇÜK PRENS TAHA TEGİN ÖZDEMİR!

Hepimizin bir 'Küçük Prens' hikayesi vardır diye düşünüyorum. Yazar Antonie de Saint Exupery’in 1943 yılında yazdığı hikaye şimdilerde Das Das İstanbul'da sahneleniyor.

O çok yağmurlu fırtınalı 19 Kasım tarihinde prömiyer yapan oyunu izledim. Son dönemde adından pek sık söz ettiren Kayhan Berkin yönetiyor Küçük Prens’i. Dekor tasarımını Merve Yörük yapmış oyunun.

Oyunda çok başarılı bulduğum Taha Tegin Özdemir yanında Kenan Ece, Doruk Şengün ve Deniz Işın rol alıyorlar. Küçük Prens Sahara Çölü’nde bozulan uçağını tamir etmeye çalışan pilotun gizemli Küçük Prens ile karşılaşmasıyla gelişiyor. Tek perdelik oyun 3 - 10 - 17 Aralık tarihinde sahnede.

Prömiyer geccesinde Das Das da oyunu izleyenler arasında Damla Sönmez, Didem Balçın, Canan Ergüder, Doğukan Polat, Ömür Akkan, Metin Akdülger gibi isimler vardı.

GECCELERE YENİ İSİM "ÇAL İSTANBUL"

İstanbul geccelerinin yeni adresi Gayrettepe’de ‘Çal İstanbul’ geçtiğimiz Cuma geccesi sanat dünyası ve cemiyet hayatının en özel isimleri ile açıldı.

İdil Yürük ve Nur Sirmen’in işletmeciliğini yaptığı mekan Şef Tolga Atalay’ın hazırladığı füzyon mutfağı ile dikkat çekiyor, özellikle meze ve ara sıcaklar mükemmel.

Çal İstanbul müzik işinin ehli DJ Özhan Özal’a ait yerli yabancı seçkileri ile DJ misafirleri epey eğlendiriyor. Geccenin ilerliyen saatlerinde davul şov, dans şovlar görülmeye değer.

Yiğit Kirazcı, Rojda Demirer, Meral Asiltürk, Semra San, Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak, Nurhan Özenen, Levent Can, Yıldız Çağrı Atıksoy ilk haftanın birkaç popüler isminden biri.

Bu kış epey ses getirecek olan Çal İstanbul gecce eğlencesi severler için ideal, ama illaki rezervasyon gidilmesini öneririm.

FUNDA BOZKURT'UN YENİ ŞARKISI "HADİ BIRAK"

Funda Bozkurt'un, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Hadi Bırak" isimli pop müzik türündeki şarkısını hafta sonu Youtube gezinirken fark ettim.

10 gün evvel yayınlanan şarkı ritmi, sözleri ve video klibi ile dikkat çekiyor. Şarkının sözlerini Gürdal Çakır yazmış, müziği ise Emrah Samet’e ait. Aranje Emirhan Cengiz imzalı fakat şarkı da Altuğ Öncü farkı buzuki ile belli oluyor.

Daha önce Canımı Acıttı, Bir Bilen Varsa, Sarılınca şarkıları epey ses getiren Funda Bozkurt yeni teklisi Hadi Bırak ile bayağı beğeni topluyor.

Başarılı yorumcu 3 Aralık Pazar akşamı Göztepe Emaar Hayal Kahvesi sahnesinde...

MAGAZİN KARAKÖY AÇILDI

Başarılı işletmeci Civan Şapkacı'nın yeni mekânı Magazin Karaköy’ü Karaköy'ün tarihi dokusunu yansıtan yüksek tavanlı bir binada Boğazkesen Caddesi'nde faaliyete geçirdi.

Sıcak ve samimi konseptiyle, içeri girdiğiniz anda sizi farklı bir dünyaya çeken Magazin Karaköy, 'İyi yemek iyi müzik' mottosuyla yola çıkmış. VallaHİ o gecce ben eğlendim.

Tarkan, Sezen Aksu,Yıldız Tilbe Tilbe, Tan Taşcı’nın dev portreleri, mekanın atmosferine keyifli bir hava katıyor.

DJ Hande Aras'ın seçtiği 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla gecce, dans etmek ve eğlenmek için ideal bir ortam sunuyor. Gecce saat 23:00'ten sonra müziğin ritmi artarken, davul, darbuka ve oryantal performanslarıyla gecenin enerjisi doruğa çıkıyor. Menüde ise geleneksel lezzetlerin yanı sıra modern tatlar da bulunuyor; atom, humus, babaganuş gibi klasiklerle çıtır mantı ve kasap köfte gibi lezzetler ama ciğer ve sunumuna bayıldım diyebilirim.

HARUN ACI'DAN YENİ SERGİ "FARKLILIKLARIN DANSI"

Renkler, ışıklandırma, çizgiler ve şekillerin bütünlüğü resimlerinin yapısını belirlediğini söyleyen ressam Harun Acı yeni sergisi ‘ Farklılıkların Dengesi’ 25 Kasım akşamı Kızıltoprak Fulart Sanat Evi sanat severlere sunmaya başladı.

9 Aralık akşamına kadar açık olacak sergide ressam Harun Acı’nın birbirinden değerli eserleri sergileniyor.

Çalışmalarında, tuvale yansıyan, kompozisyonun bütününe hakim olan ve dijital benzeri bir görsel izlenimi veren ışık oluşumlarına vurgu yapan Acı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden eğitim almış. Prof. Dr. Ressam Özdemir Altan’ında öğrencisi olan Harun Acı kolaj tekniğini eserlerine yansıtmış. Renkleri, ışıklandırmayı ve şekilleri belli bir tarzda düzenleyerek resmin melodisini bulan ressam Harun Acı’nın eserleri dikkat çekiyor.