Altın Laleler sahiplerini buldu!

Kendimi bildim bileli her bahar büyük keyif alarak fikirlerimi güçlendirdiğim İstanbul Film Festivalinde bu pazar gecesi çoğu ödülü sezinlediğim bir festivali daha sonlandırdık,

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleşen 43. İstanbul Film Festivali’nin 17-28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.

Beyoğlu Atlas 1948’de gerçekleşen kapanış töreninde festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında kısa ve uzun metrajlı toplam 51 film yarıştı. Geceyi festival direktörü Kerem Ayan sundu.

Sinemaseverler İstanbul’un iki yakasındaki 6 salonda dünya sinemasının en iyi örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler, kült yapımlar ve söyleşilerle buluşturan festival ile yoğun sinema dolu günler yaşadılar.

Yapımı Türkiye’de tamamlanan veya Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin çektiği filmlerin yer aldığı Ulusal Yarışma’da 2023-2024 sezonunda çekilen 10 film yarıştı.

Ulusal Yarışma jürisinin başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge üstlenirken Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil bulunuyordu.

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği Yurt kazandı.

Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği Bildiğin Gibi Değil layık görüldü. Ödülü kazanan filmi jüri üyelerinden Merve Dizdar açıkladı.

En İyi Yönetmen ödülünü, Tereddüt Çizgisi filmiyle Selman Nacar kazandı. Ödülü kazanan filmi, festivalin konuklarından yönetmen Tarsem Singh açıkladı.

En İyi Senaryo Ödülü’nü Bildiğin Gibi Değil filmiyle yönetmen ve senarist Vuslat Saraçoğlu kazandı. Kazanan ismi, uluslararası jüri üyelerinden Guy Lodge açıkladı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Tereddüt Çizgisi filmindeki rolüyle Tülin Özen’in oldu. Ödülü, festivalin bu yılki onur konuklarından, oyuncu Koji Yakusho takdim etti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Bildiğin Gibi Değil filmindeki rolleriyle Alican Yücesoy ve Serdar Orçin’in oldu. Ödülü geçtiğimiz yıl festivalden En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Manolya Maya takdim etti.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü Yurt filmiyle Florent Herry’ye verildi. Geçen yıl bu ödülü alan jüri üyesi Barış Aygen açıkladı.

En İyi Kurgu Ödülü Bildiğin Gibi Değil filmiyle Naim Kanat’a verildi. Ödülü jüri üyelerinden Gladys Joujou takdim etti. En iyi Kurgu Ödülü İKSV tarafından 25 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’nü Beraber filmiyle Nadide Argun van Uden kazandı.

En İyi Özgün Müzik Ödülü Son Hasat filmiyle Doğan Duru’nun oldu..

İstanbul Film Festivali, 2012 yılında erken yaşta kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına En İyi İlk Film Ödülü de veriliyor. Bu yıl, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’ne altı film aday oldu.

Jüride yönetmen Orçun Köksal, yapımcı İpek Erden, yönetmen Nesimi Yetik yer aldı. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü Büyük Kuşatma filminin yönetmeni Sinan Kesova ‘ya verildi.

Jüri ayrıca Ozan Yoleri’nin yönettiği Başlangıçlar’a Mansiyon vermeyi uygun gördü.

Türkiye’de belgesel sinemacılığa uzun yıllardır katkıda bulunan İstanbul Film Festivali’nin, belgesel üretimini ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 10 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Orhan Eskiköy ve sinema yazarı Evrim Kaya yer aldı.

En İyi Belgesel Ödülü, Berke Baş’ın yönettiği Dargeçit filmine verildi.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Aybüke Avcı’nın yönettiği Domates Biber Depresyon’a Mansiyon verildi.

Uluslararası Yarışma bölümünde Oyuncu Kerry Fox başkanlığındaki 43. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Maryna Er Gorbach, kurgucu Gladys Joujou, Selanik Uluslararası Film Festivali ve Selanik Belgesel Festivali'nin artistik direktörü Orestis Andreadakis, film eleştirmeni Guy Lodge bulunuyordu.

İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen 10 film yarıştı.

Uluslararası Yarışma’da Altın Lale’yi bu yıl, Anna Buryachkova’nın yönettiği Sonsuza Dek kazandı.

Uluslararası Yarışma’da Jüri Özel Ödülü, Ena Sendijarević’in yönettiği Tatlı Rüyalar adlı film kazandı.

İstanbul Film Festivali'nin, genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer aldığı Genç Ustalar bölümündeki 11 film, 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan Nespresso Genç Jürisi tarafından değerlendirildi. Festivalin bu yılki Nespresso Genç Jürisi’nde Ahmet Faruk Aksoy, Damla Yağız, Nisa Nemutlubakış, Nour Abu Abdou, Sarp Polat, Yavuz Alp Ayata ve Zehra Akaslan vardı.

Genç Usta Ödülü’nü İstif filmiyle Luna Carmoon kazandı.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI de İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında birer ödül verdi. Başkanlığını Paola Casella’nın yaptığı FIPRESCI jürisinde Géza Csákvári, Sezen Sayınalp, Nino Kovacic, Valentina Giraldo Sánchez ve Selin Gürel yer aldı.

Uluslararası Yarışma’da Anna Buryachkova’nın yönettiği Sonsuza Dek, Ulusal Yarışma’da Selman Nacar’ın yönettiği Tereddüt Çizgisi, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise Yalçın Çiftçi’nin yönettiği Beyaz Dağın Çocukları FIPRESCI ödüllerine layık bulundu.

İzmir’de müzik dolu haftasonu!

Yaz mevsimine o güzel havalara az kaldı, uzun zamandır düzenledikleri konserler ile dikkat çeken Milyonfest sezonu geçtiğimiz hafta Çanakkale’de açtı. 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen konserlerde yine her zaman olduğu gibi birçok başarılı ses ve grup sahne aldı.

3-4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye’nin sevilen sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak olan Milyonfest İzmir konserlerinde 15 sanatçı yer alacak.

Milyon Yapım organizasyonuyla Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek olan festival de Athena, Can Gox, Emre Aydın, Adamlar, Kozmonot, Redd, Mavi Gri, Ufuk Beydemir, Dionysos, Pinhâni, Yaşlı Amca, Fatma Turgut, Yedinci Ev, Adamlar, Redd, İyi Kötü Kararsız, Umut Kuzey’in de aralarında olduğu sanatçılar sahne alacak.

Milyonfest İzmir sonrası 09- 12 Mayıs tarihlerinde Denizli’de, 16-19 Mayıs tarihlerinde Adana’da konserler tüm hızıyla devam edecek.

“DEVRİM” belgeseli ekranda!

60 yılı aşan süredir resim yapan, Akademi’de sayısız öğrenci yetiştiren, eserleri dünyanın dört bir yanında sergilenen dünya genelinde sanatçımız Devrim Erbil. Doğumundan bugünlere kendi anlatımı ile ‘Devrim ‘belgeseli ile Netflix ekranında.



Doğanın ritmini çizgilerle anlatan, ağaç ve kuş soyutlamalarıyla ayrışan, Anadolu çeşitlemeleri ve İstanbul serileriyle tanınan Devrim Erbil, özgün baskı yöntemleri ya da halı dokumaları gibi farklı teknikleri denemekten de çekinmiyor. Minyatür sanatının kompozisyon düzeninden lirik ve geometrik soyutlamalarına, monokrom renk kullanımından iki farklı boyutu iç içe geçirdiği “ikili bakış”larına Türk resminde adı gibi bir devrim yapan “Devrim”in hikâyesi...

Sanatçının eserleri İstanbul-Ankara-İzmir Resim ve Heykel müzelerinde, Bükreş Modern Sanatlar Müzesi’nde, Banja Luka Umnetnicka Galerija`da Ben and Abby Grey Foundation Koleksiyonu'nda, Ankara Milli Kütüphane Koleksiyonu`nda, yurtiçi ve yurtdışında resmi kurumlarda ve özel koleksiyonlarda halen sergilenmekte.

Yapımcılığını Vildan Mumcu Özol ve Gökhan Mumcu’nun yaptığı belgeselin yönetmeni Batuhan Tuncer, görüntü yönetmeni Burcu Camcıoğlu olmuş, belgeselin müzikleri ise Murat Tuğus imzalı. Çekimleri 2023 yılında başlayan, 2024 yılında tamamlanan belgesel gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral’ın danışmanlığında, Azade Aslan Kalaycı’nın senaryo tasarım ve editörlüğünü üstlendiği ‘Devrim’le, sanatçının ekrana yansıyan, renklerin eşliğinde, başarılarla dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz belgeseli izlerken.

Sanatçının kendi anlatımıyla hayat yolculuğunun kilometre taşlarını paylaştığı belgeselin gösterimine, sanat, iş ve cemiyet hayatından Devrim Erbil’in oğlu Barış Erbil, Aslı Tandoğan, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Ece Özdikici, Esra Ronabar, Arzu Kunt, Zerrin Arbaş, Yaman Yoldaş, Murat Subay, Hatice Aşkın, Nebi Birgi, Taner Rumeli, Ceren Benderlioğlu, Sümeyra Koç, Yasemin Şefik, Alara Bozbey, Ceren Aksan, Dilara Yurduseven, Nefise Karatay, Arzu Kunt, Göktuğ-Olcay Sevinçli, Ece Göksu, Ceren Akdağ, Eylem Şenkal, Melike Öcalan, Kerem Cem, Sena Seçen, Tolga Özol ve Coşkun Aral katılan isimlerden bazıları idi.

Inspera Bodrum Ana Sahne’si artık Livaneli Sahne

Bodrum’a sanat dalında yeni bir soluk kazandıran Inspera Bodrum, artık Inspera Ana Sahne’sini değerli sanatçı Zülfü Livaneli’ye ithaf ediyor.

Livaneli Sahne’nin ilk konseri ise 5 Mayıs’ta gerçekleşecek Jamal Aliyev & Ece Dağıstan olacak.

İngiltere Classic FM tarafından “30 yaş altı dünyanın önde gelen 30 müzisyeni” arasında gösterilen Jamal Aliyev ve Viyana Müzik Akademisi konser piyanistliği eğitiminin ardından kariyerinde gerçekleştirdiği klasik ve farklı türlerde akustik projelerle müzikseverlerin yakından takip ettiği piyanist Ece Dağıstan, 5 Mayıs'ta Inspera Bodrum’un Livaneli Sahne’sinde buluşacaklar.

Fatih Ürek ve ‘Balkaymak’

Fatih Ürek’in yeni single çalışması “Bal Kaymak” 26 Nisan tarihinde FAM Music Company & Sony Music Türkiye ortaklığıyla tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluştu.

Şarkının sözü ve bestesi Özlem Güney Kaya imzalı, aranjesi ise Fatih Ahıskalı imzası taşıyor.

Sanatçı “Bal Kaymak” adlı yeni single çalışmasıyla gönül muhakemeleri konusuna dikkat çekiyor. Her şarkısı her sahnesi ile insana şene katan pozitif duruşu ile her zaman beğendiğim Fatih Ürek’i ne zamandır sahnede izlemedim, bu yaz Ürek şarkılarının yaşanacağı güzel bir gece için sanatçının konserlerini takibe alıp Gecce de sizlerle paylaşacağım.

Yıllar yıllar evvel Bursa Gemlik Küçük Kumla’da halen yazlığımız olan sitenin yanında ki mekanda daha Fatih Ürek ismi bilinmez iken dinlemiştim sanatçıyı yani gencecikken, daha sonra ki yıllarda Şaziye, Kapkara, Bodrum, Uludağ, Çeşme de Fatih Ürek geceleri hayatımızın en güzel günleri idi, geçtiğimiz yıllarda Su Ada da gerçekleşen Gecce Mekan Ödülleri Gecesinde sanatçıyla anılarımızı paylaşmıştık. Yeni şarkı ‘Balkaymak ‘ değişik ama başarılı olmuş, Fatih Ürek’in o keyifli sahneleri için gün sayıyorum şimdiden.