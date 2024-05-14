Akra Antalya'nın seçkin Fine Dining restoranı Asmani benzersiz menüsüyle lezzet tutkunlarını bekliyor!

Asmani Restoran’ın Executive Chef’i Mesut Yıldırım tarafından mevsimsel ürünlerin en tazeleriyle hazırlanan ve üç ayda bir mevsime göre yenilenen Asmani lezzetleri, rafine tatları ve şık sunumlarıyla unutulmaz bir tadım deneyimi vadediyor.

Akdeniz’e uzanan Bey Dağları'nın muhteşem manzarasına ev sahipliği yapan Akra Antalya’da yer alan Asmani Restoran yeni sezona güçlü bir giriş yapıyor. Fine Dining segmentindeki iddiasını her yıl bir adım öteye taşıyan Asmani, üç ayda bir mevsimsel olarak yenilenen menüsüyle yerel lezzetlere eşlik eden dünya mutfağının en özel tatlarını sade ve şık sunumlarla misafirlerine sunmaya devam ediyor.

Asmani Restoran’ın Executive Chef’i Mesut Yıldırım ve ekibi ile Fine Dining kültürünün tüm detaylarına yer veren Asmani’de gastronomi yolculuğu öğle yemeği hizmetiyle başlayarak ambiyans ve romantik esintilerin öne çıktığı akşam yemekleriyle taçlanıyor. Oturma düzeni ve şık dizaynıyla kalabalık gruplardan özel gün kutlamalarına kadar birçok farklı grubu ağırlayan Asmani Restoran, unutulmaz yaz akşamlarının bu sezon da değişmeyen adresi oluyor.

Sushi Bar’ı, Zengin Kav’ı ve Tarladan Sofraya lezzetleriyle ayrıcalıklı bir restoran

Uzak Doğu Mutfağı’ndan tüm dünyaya yayılan suşi konusunda zengin menüsüyle suşi severlerin favorisi Asmani Restoran, Maki’den, Nigiri’ye Rolls’lardan mix tabak sunumlarına kadar geniş bir suşi seçkisi sunuyor. Sınırlı sayıda markaların yanı sıra sofra şaraplarının da yer aldığı geniş kavıyla her damak zevkine hitap eden Asmani Restoran menüsünde yerel üreticilerden tedarik edilen ürünlere de geniş yer veriyor. Menüde tarladan sofraya lezzetlere; mandıra, olta, çiftlik, değirmen ve taze kasap lezzetleri eşlik ediyor.



Başarısını Ödüllerle Taçlandırıyor

Fine Dining hizmetleriyle misafirlerinin vazgeçilmezi olan Asmani, başarısı ödüllerle taçlandırıyor. 2024 yılında Gault & Millau Türkiye’nin açıkladığı listeye girerek 1 Toque” (1 şapka) ödülü ile “Gourmand Table International Cuisine” ödülüne layık görülürken Asmani, gastronomi dünyasında ses getiren prestijli ödüllerine yenilerini eklemek için hazırlıklarına devam ediyor.

Asmani Restoran Hakkında

Asmani, Türk ve Dünya mutfaklarından geleneksel lezzetlerin harmanlandığı menüsü ve özel barı ve panoramik görüntüsüyle öne çıkmaktadır. Geniş şarap kavı ve özenle hazırlanan kokteylleri ile dikkat çeken Asmani Akra Antalya’nın 10.katında yer almaktadır. Menüdeki tüm ürünlerin tazeliğine özellikle dikkat edilmektedir ve sürekli yenilenmektedir.

Akra Hotels Hakkında

Turizm yatırımlarında 2.600 çalışanı ve 4.331 yatak kapasitesi ile hizmet etmeye devam eden Akra Hotels, köklü geçmişinden aldığı güç ve 50 yılı aşan deneyimiyle uluslararası otelcilik alanında sunduğu hizmetler, öncü ve yenilikçi insan kıymetleri uygulamaları ve yarattığı gastronomi deneyimleriyle, her zaman “rekabet üstü” olmayı hedeflemektedir. Akra Hotels, turizm yatırımlarını, Kemer ve Sorgun’daki işletmelerinden sonra 2014 yılında Akra ve Akra V olarak ilk kez şehir otelciliğine adım atarak, Antalya’ya taze bir soluk getirmiştir. 2015’te Akra Fethiye ve 2019’da Akra Fethiye The Residence ile devam ettirip toplamda 6 işletmesiyle turizm sektöründe hizmet vermektedir. Turizmin yanı sıra Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 12 bin metrekarelik endüstriyel yıkama ve temizleme tesislerinde, günlük 80 ton tekstil temizleme kapasitesi ve 300’den fazla çalışanı ile hizmet veren, bölgenin en donanımlı ve en temiz tekstil yıkama ve temizleme tesisine sahiptir.