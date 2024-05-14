Çağdaş Japon mutfağının ödüllü restoranı Zuma, 15 Mayıs’ta Bodrum’da kapılarını yeniden açıyor

Zuma Bodrum kapılarını açıyor

Yalıkavak Marina'da konumlanan ve Bodrum'un en popüler mekanlarından biri olan Zuma Bodrum, klasikleşmiş imza tabaklarına yenilikler ekleyerek misafirlerini ağırlıyor.

Sonsuzluk havuzu eşliğinde nefes kesici Bodrum manzarası altında gün batımında akşam yemeklerini sunan Zuma, dünya çapında ünlü lezzetleri ve kokteylleriyle yaz sezonunda da konuklarını ağırlıyor.

Özel lezzetler

Menüsünde japon robata grillleri, ızgaralar, sushi ve sashimi gibi klasik tabakların yanı sıra özel lezzetler de bulunuyor. Bu yıl ilk kez Zuma Bodrum menüsünde yer alan Çikolata Bar ise tatlı severleri cezbediyor.

Mutfak ise Zuma İstanbul'un Executive Chef'i Emrah Orak'a emanet.