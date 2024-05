2024’ün En Farklı Düğün Mekanları!

İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasıyla ünlü mekânları, romantik ve unutulmaz düğünler için idealdir. Birçok otel ve restoran, Boğaz'ın muhteşem manzarasına sahip düğün salonları ve teraslar sunar. İstanbul, düğünler için birçok seçenek sunan büyüleyici bir şehirdir. Farklı tarzlara ve tercihlere uygun çeşitli mekanlar, çiftlerin hayalini kurduğu düğünleri gerçekleştirmelerini sağlıyor. İşte İstanbul'un 2024 yılının en güzel düğün mekanlarını kapsayan rehberimiz:

Bu mekanlar arasında seçim yaparken, bütçeniz, konuk sayınız, tarzınız ve tercihleriniz göz önünde bulundurarak en uygun olanını seçebilirsiniz. İyi bir araştırma yaparak, hayalinizdeki düğün mekanını bulabilir ve unutulmaz bir düğün deneyimi yaşayabilirsiniz!

Kır Bahçesi Düğünleri: Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen çiftler için İstanbul'un çevresindeki kır bahçeleri harika bir seçenektir. Yeşillikler arasında, doğanın içinde romantik bir düğün gerçekleştirebilirsiniz. Boğaz Kenarı Yalılar: İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde, tarihi yalılarda düğün yapmak unutulmaz bir deneyim olacaktır. Tarihi dokusu ve muhteşem manzarasıyla Boğaz kenarı yalılar, romantik bir atmosfer sunar. Fabrika Dönüşümü Mekanlar: İstanbul'un eski fabrikalarından dönüştürülen mekanlar, endüstriyel bir dokuya sahip ve modern bir tarzı yansıtır. Endüstriyel şıklık ve rustik atmosfer arayan çiftler için ideal bir seçenektir. Korusal Düğün Mekanları: Şehir içinde ama doğanın içinde hissetmek isteyen çiftler için İstanbul'un korusal düğün mekanları harika bir seçenektir. Yeşillikler arasında romantik bir atmosferde düğün yapabilirsiniz. Saray Düğünleri: İstanbul'un tarihi sarayları, görkemli ve ihtişamlı düğünler için ideal bir ortam sunar. Tarihi dokusu ve muhteşem mimarisiyle saraylarda düğün yapmak, masalsı bir deneyim olacaktır.

Boğaz Düğünleri İçin Mekanlar

AJİ'A Bosphorus, Istanbul

Boğaz'ın en güzel yerinde bulunan A'jia Hotel'de rüya gibi bir düğün sizleri bekliyor. Boğaz'ın en güzel yerinde, eşsiz mimarisiyle göz kamaştıran A’jia Hotel, unutulmaz bir düğün için en doğru adres. Sonsuza dek hatırlanmasını istediğiniz düğününüz için A'jia, stil ve Boğaz manzarası ile düğünlerinizi görkemli bir eğlenceye dönüştürüyor. A'jia Hotel, yaz aylarında oturmalı düzende 300 kişi, kokteyl düzeninde 500 kişi ve kokteyl prolonge düzeninde 350 kişi, kış aylarında ise standart menülerinin dışında 70 kişilik akşam yemeği, 100 kişilik kokteyl organizasyonu kapasitesine sahip. Konuklarına hayalini kurdukları Boğaziçi etkinlik konseptini sunan A'jia, uygun menüler, müzik ve dekor düzenlemeleri ile ilgili düğün organizasyonu danışmanlığı da sağlıyor. A'jia, özel düğün acenteleri ve organizatörlerle işbirliği içerisinde olup, A'jia'nın en güçlü pazarlama yatırımı, eşsiz görkemli organizasyonlar aracılığıyla kazandığı konuklarda yatmaktadır. Unutulmaz bir düğün istiyorsanız, bunun için en doğru adres A'jia Hotel!

Adres: Kanlıca Mah., Halide Edip Adıvar 7, Beykoz, İstanbulCad., No:2

Çubuklu 29

Çubuklu 29, İstanbul'un göz alıcı Boğaz manzarası eşliğinde unutulmaz düğünler için mükemmel bir mekan. Düğün planlayan çiftler için sunduğu seçeneklerle her zevke uygun bir atmosfer yaratmayı başarıyor. Mekanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, açık havada yapılan düğünler için büyüleyici bir havuzlu alanının bulunması. Bu bahçe, romantik bir atmosfer yaratmak için mükemmel. Ayrıca kapalı alanı da mevcut. Bu sayede çiftlerin istekleri doğrultusunda tüm mekan dekore ediliyor ve farklı konseptlere uygun hale getiriliyor.

Adres. Barbaros caddesi No: 22 Çubuklu-Beykoz İstanbul. Telefon0216 322 28 29 / 0216 ...

Çırağan Palace Kempinski İstanbul

Boğaz'ın kıyısında parıldayan muhteşem bir mimari, büyüleyici manzara, etkileyici dekorasyon, lüks hizmet kalitesi ve unutulmaz bir atmosfer... İşte tarihi Çırağan Sarayı, ömür boyu hatırlanacak masalsı düğünler için eşsiz bir seçenek sunuyor. 2500 kişilik ağırlama kapasitesiyle büyük düğünler için ideal olan Çırağan Sarayı, zengin düğün temaları, geniş yemek seçenekleri ve üstün hizmet kalitesiyle dikkat çekiyor. Bu muhteşem mekânı ziyaret ettiğinizde, isteklerinizi belirtmekten başka yapmanız gereken bir şey olmadığını göreceksiniz. Her detay özenle düşünülmüş ve düğününüzü unutulmaz kılmak için en üst düzeyde hizmet sunulmaktadır. Çırağan Sarayı, düğün gününüzü hayal ettiğiniz gibi gerçeğe dönüştürmek için ideal bir seçenektir.

Adres: Yıldız, Çırağan Cd. No:32, Beşiktaş; 02123264646

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul

Mandarin Oriental Bosphorus'un Bosphorus Garden Davet Alanı, Boğaz'ın masmavi sularıyla bütünleşen ve lüksün doğayla iç içe geçtiği bir ortamda mükemmel düğünlere ev sahipliği yapıyor. 900 metrekarelik geniş bir alana yayılan Bosphorus Balo Salonu ile her biri iki ayrı salona bölünebilen Melissa ve Jasmine Balo Salonları, gelin ve damat adaylarına hayallerindeki düğünün tarzı ve kapasitesine göre çarpıcı seçenekler sunuyor.

Farklı konseptlere uygun dekore edilmiş, yüksek tavanlı Crystal Etkinlik Salonu ise loft tarzında iki katlı tasarımı ve özel avlusuyla parti ve çok amaçlı davetler için muhteşem bir mekân olarak hizmet veriyor. Mandarin Oriental Bosphorus'un sunduğu bu özel mekânlar, çiftlere unutulmaz bir düğün deneyimi yaşatmak için tasarlanmıştır.

Adres: Kuruçeşme, Muallim Naci Cd. No: 62, 34345 Beşiktaş; 02123498888

Four Seasons Hotel Bosphorus

Four Seasons Hotel Bosphorus, eşsiz Boğaz manzarasıyla evlenecek çiftlere unutulmaz bir düğün deneyimi sunuyor. Zarif dokunuşlarla şekillendirilmiş ve her detayı incelikle planlanmış düğün programı, çiftlerin hayal ettikleri özel günü gerçeğe dönüştürüyor. Otel, geniş ağırlama kapasitesine sahip Atik Paşa Terası'nda 1000 kişiye kadar misafiri ağırlayabiliyor. Düğün gününüzde kendinizi özel hissetmeniz için her detay Four Seasons Bosphorus'ta özenle düşünülmüş. Bu muhteşem mekânda düğününüzü kutlarken, özel ve unutulmaz anlar yaşayacağınıza emin olabilirsiniz.

Adres: No:28, Çırağan Cd., Beşiktaş; 021238140000

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul'un doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen çiftler için eşsiz bir seçenek sunuyor. Defne ağaçlarıyla çevrili olan otel, şehrin panoramik manzarasını ve Boğaz'ı kucaklayarak benzersiz bir atmosfer sunuyor. Tüm özel davetler için farklı hizmet seçenekleri sunmanın yanı sıra, kalabalık organizasyonlardan butik davetlere kadar çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Six Senses Spa, gelinler ve misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmak için özel Gelin Hamamı ritüelleri sunuyor. Geleneksel ve modern çizgilerin bir araya geldiği spa merkezinde, Boğaz manzaralı 15 kişilik özel hamamda gurme ikramlar eşliğinde özel bir spa deneyimi sunuluyor. Bu benzersiz ortamda, gelin adayları için unutulmaz bir gün hazırlanıyor.

Six Senses Kocataş Mansions, doğanın huzurunu ve şehrin büyüsünü bir araya getirerek çiftlere unutulmaz bir düğün deneyimi sunuyor.

Adres: Merkez, Meserburnu Cd. No: 5, Sarıyer; 02123555500

Feriye Sarayı

İstanbul'un ikonik simgelerini manzarasında bir araya getiren Feriye Sarayı, Boğaz'ın kalbinde konumlanmıştır. Bir C•paces Grup markası olan Feriye, 100 yılı aşkın süredir birçok hikayeye ve mutlu başlangıçlara ev sahipliği yapmaktadır. Lokanta Feriye'nin deneyimli mutfak ekibi, en özel gününüzde özenle hazırlanmış menüler sunmaktadır.

Feriye, düğün organizasyonunuzu benzersiz kılmak için dekor, fotoğraf çekimi, ses, ışık, müzik gibi hizmetleri de sağlamaktadır. Her detayın özenle planlandığı ve en yüksek kalitede hizmet sunulduğu Feriye Sarayı'nda düğününüz unutulmaz bir deneyim haline gelecektir.

Adres: Yıldız, Çırağan Cd. No:44, Beşiktaş; 02122272217

Conrad İstanbul Bosphorus

Conrad İstanbul Bosphorus, mutluluğa adım atacak çiftlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Görkemli salonları, deneyimli şefleri ve hizmet personeli ile geleneksel ve çağdaş düğünleri taçlandırıyor. İster 750 kişilik balo salonunda muhteşem bir düğün isterseniz de 500 kişilik panoramik terasında İstanbul Boğazı'na hakim manzarayla unutulmaz bir gün yaşayabilirsiniz.

Conrad İstanbul Bosphorus, düğün öncesi ve sonrasındaki kutlamaları da unutmuyor. Düğünden önce kral dairesinde veya Summit Bar'da özel bir davet düzenleyebilirsiniz. Düğünden sonra ise gece 01.30'dan sabaha kadar after party için bir araya gelebilirsiniz. Bu özel gününüzü kutlamak için her detayı düşünen Conrad İstanbul Bosphorus, size ve sevdiklerinize unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Adres: Cihannüma, Saray Cd No:5, 34353 Beşiktaş; 02123102525

The Grand Tarabya

The Grand Tarabya, İstanbul'un en güzel koyunda konumlanmış, incelikle hazırlanmış ve masalsı bir düğün hayali kuran çiftlere özel teklifler sunmaktadır. Otel, aile ve yakın dostlar arasında küçük bir nişan töreninden, 1000 kişilik görkemli bir düğüne kadar her türlü düğün için uygun bir ortam sunmaktadır. Özel uzman kadrosuyla, çiftlerin beklentilerini karşılamak için her detayı titizlikle planlamaktadır.

Yaz aylarında, Tarabya'nın muhteşem deniz manzaralı havuz başı alanında, kış aylarında ise panoramik deniz manzaralı salonunda düğünler düzenlenebilmektedir. The Grand Tarabya, mutluluğunuzu en kaliteli şekilde taçlandırmak için mükemmel bir seçenek sunmaktadır.

Adres: Tarabya, Haydar Aliyev Cd. No:154, Sarıyer; 02123633300

Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz

İstanbul Anadolu Yakası'nın incisi Kalamış'ta konumlanan Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz, muhteşem manzarası ve havuz başı konseptiyle özel günler için ideal bir mekân sunuyor. Büyük bir özenle hazırlanan Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz, sadece leziz menüsüyle değil aynı zamanda teknolojik altyapısı ve düğün sonrası partileriyle de unutulmaz bir gece yaşatıyor. Havuz başında 500, salonda ise 800 kişilik kapasitesiyle konukları ağırlamaya hazır olan Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz, özel günlerinizde size ve sevdiklerinize unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Adres: Fenerbahçe Mahallesi, Kalamış Caddesi Fenerbahçe Burnu, No:10, Kadıköy; 02165501907

Divan Kuruçeşme

Divan Kuruçeşme, İstanbul'un boğaz kenarındaki muhteşem konumu ve benzersiz atmosferiyle çiftlere unutulmaz düğün törenleri için ideal bir mekân sunuyor. Bu zarif ve prestijli mekân, yılların deneyimi ve mükemmeliyetçi hizmet anlayışıyla düğün organizasyonlarını en yüksek standartlarda gerçekleştiriyor.

Düğünlerde her detayın titizlikle planlandığı Divan Kuruçeşme'de, çiftlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren özel bir ekip bulunuyor. Gelin ve damat adayları, özel günlerini kutlamak için bu muhteşem mekânda romantik bir atmosferde buluşuyorlar.

Divan Kuruçeşme'nin geniş ve şık salonları, özel tasarlanmış dekorasyonu ve enfes menü seçenekleriyle düğünlerinizi unutulmaz kılıyor. Ayrıca, boğaz manzaralı teras alanı da çiftlerin ve konukların keyifli bir zaman geçirmelerini sağlıyor.

Her ayrıntının özenle düşünüldüğü, profesyonel ve deneyimli bir organizasyon ekibi ile Divan Kuruçeşme, çiftlerin en mutlu günlerini rüya gibi bir atmosferde yaşamalarını sağlıyor.

Adres: Kuruçeşme, Kuruçeşme Cd. No:61A, 34345 Beşiktaş/İstanbul(0212) 708 60 60

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul

İstanbul'un Taksim göbeğinde yer alan CVK Bosphorus Hotel, gösterişli tarihi dokusu ve eşsiz Boğaz manzarasıyla düğünler için unutulmaz bir mekân sunuyor. Bu muhteşem otelde gerçekleşecek düğünler, çiftlere hayallerindeki gibi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

CVK Bosphorus Hotel'in göz alıcı atmosferi ve Boğaz'ın büyüleyici manzarası, düğün gününüzü benzersiz kılacak bir arka plan oluşturuyor. Taksim'in merkezi konumuyla da ulaşım kolaylığı sağlayan bu mekân, konuklarınıza unutulmaz bir deneyim sunmak için her detayı özenle planlıyor.

Düğününüzü CVK Bosphorus Hotel'de gerçekleştirerek, hem tarihi dokuya sahip muhteşem bir mekânda evlenmenin hem de eşsiz Boğaz manzarasının keyfini çıkarmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Adres:Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 834437 Istanbul, Türkiye · +90 (212) 377 88 88

Fairmont Quasar İstanbul

Fairmont Quasar İstanbul, yaşam boyu keyifle hatırlayacağınız en özel anları hayal ettiğiniz ortamda unutulmaz anılara dönüştürüyor. Evlilik hazırlığında olan çiftleri bekleyen bu muhteşem mekân, Luna Balo Salonu ile bahçeye açılıyor ve kokteyl düzeninde 400'e yakın konuğu ağırlama imkanı sunuyor.

Yaz düğünü düşünenler için ise sonsuzluk havuzu yanındaki alan veya 26. kattaki geniş teras, benzersiz bir atmosferde unutulmaz bir gün geçirmelerine olanak tanıyor. Fairmont Quasar İstanbul'un sunduğu mükemmel hizmet kalitesi ve eşsiz manzarasıyla, çiftler burada en özel günlerini kutlamanın keyfini çıkarabilirler.

Adres: Fulya, Büyükdere Cd. No:76, Şişli; 02124038500

Sait Halim Paşa Yalısı

Bu klasik ve görkemli mekân, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan ve Boğaz'ın muhteşem manzarasını sunan bir yalıdır. Deniz boyunca uzanan rıhtımda yer alması, romantik bir düğün için ideal bir atmosfer sunar.

Harem Bahçe Salonu ve Clement's Bahçe, yaz düğünleri için mükemmel seçeneklerdir. Ayrıca, denizden ulaşım imkanı sağlayan iskelesinden düğününüze havalı bir giriş yapabilirsiniz.

Adres: Sait Halim Paşa Yalısı, Köybaşı Caddesi, No: 83, Yeniköy, İstanbul

Esma Sultan Yalısı

Pek tabii! Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı, gösterişli tarihi dokusu ve büyüleyici Boğaz manzarasıyla unutulmaz bir düğün deneyimi sunuyor. Bu tarihi mekân, muhteşem atmosferi ve eşsiz manzarasıyla çiftlerin en özel günlerini unutulmaz kılacak bir seçenektir.

Adres: Muallim Naci Cad. & Yalı Çıkmazı No:20 · (0212) 334 83 00

Shangri-La Bosphorus, Istanbul

Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Uzak Doğu kültürünü Türk misafirperverliğiyle birleştirerek misafirlerine eşsiz deneyimler sunuyor. Bu muhteşem mekân, rüyaları gerçekleştirerek tüm zamanların en unutulmaz düğünlerine imza atıyor. İki ayrı balo salonuyla 650 kişi kapasitesine sahip olan Shangri-La Bosphorus, düğün günü için Rolls Royce servisi gibi özel hizmetler sunarak çiftlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca, yurt dışındaki otellerinde çiftler için balayı imkanı da sunarak düğün gününden sonrasına kadar unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Adres: Sinanpaşa Mah, Hayrettin İskelesi Sok, No.1, Beşiktaş; 02122758888

Kır Düğünü İçin Mekanlar

Four Seasons Hotel Sultanahmet

Tarihi Yarımada'nın büyüleyici atmosferinde yer alan Four Seasons Hotel Sultanahmet, neo-klasik mimarisi ve eşsiz konumuyla çiftlere ve misafirlere unutulmaz bir kutlama deneyimi sunuyor. Otelin kır bahçesi ve kapalı alanı, kokteyl tarzında düzenlenen organizasyonlar için 450 kişiye kadar konuğu ağırlayabilecek kapasitededir. Bu özel otelde, herkesin hafızasına kazınacak bir kutlama düzenleyerek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Adres: Sultanahmet, Tevkifhane Sk. No:1; 02124013000

Swissotel The Bosphorus

Swissotel The Bosphorus, ihtişamlı balo salonlarından büyüleyici yemyeşil bahçelere kadar her detayın eksiksiz düşünüldüğü kusursuz bir düğün deneyimi sunuyor. Bu muhteşem mekân, özel menülerden Boğaz manzaralı odalara kadar çiftlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

Farklı kapasitelerdeki balo salonlarıyla masalsı bir düğün veya yemyeşil bahçesiyle alışılmışın dışında bir kır düğünü yapma imkanı sunan Swissotel The Bosphorus, çiftlere ömrün boyunca unutamayacakları bir gün yaşatmayı vaat ediyor. Burada düzenlenecek düğünler, zarif dekorasyonlar ve özel menülerle unutulmaz anılara dönüşüyor.

Adres: Vişnezade, Acısu Sokaği No:19, Beşiktaş; 02123261100

Adile Sultan Sarayı

İstanbul'un en seçkin etkinlik mekanlarından biri olan Adile Sultan Sarayı, düğün, kokteyl ve gala yemekleri gibi birçok organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi bir mekanda kır düğünü yapabilme imkanı, Adile Sultan Sarayı'nı diğer mekanlardan farklı kılan önemli bir özelliktir.

Boğaz'ın muhteşem manzarasıyla bütünleşen ve ferah salonlara sahip olan Adile Sultan Sarayı, kapalı alanda 450, açık alanda ise 600 kişiyi ağırlayabilir. Kokteyl tarzındaki organizasyonlar için ise kapalı alanda 700, açık alanda 1000 kişilik bir kapasiteye sahiptir.

Uzman ekibiyle birlikte saraya adım attığınız anda, özel servis personeli size özel olarak tahsis edilir ve en özel gününüz boyunca size özel bir hizmet sunulur. Böylece, özel gününüzü dolu dolu yaşamanız için gerekli her detay düşünülerek sizin için en iyi şekilde hizmet verilir.

Adres: Kandilli, Vaniköy Cd No:12, Üsküdar/İstanbul; 02163322333

Bahar Country

Sarıyer'deki Bahar Country, Event Garden'a alternatif yeşil bir adres olarak dikkat çekiyor. Mahalle salonlarında düğün geleneğini yeniden tanımlayan Bahar Country, 1960 yılından beri sektördeki deneyimiyle öne çıkıyor.

Bahar Country, 100 kişiden 2000 kişiye kadar yemekli düğünlere ev sahipliği yapabilen geniş bir mekana sahiptir. Profesyonel ekibi ve uzman aşçılarıyla beş yıldızlı hizmet sunan mekan, çiftlere unutulmaz bir düğün deneyimi vaat ediyor.

Ayrıca, açık hava düğünlerinde yağmura karşı şık çözümler sunarak misafirlerin rahatını düşünüyor. Bahar Country'de düzenlenen düğünlerde, masal gibi bir gece yaşamanız için özel after partyler de düzenleniyor. Bu muhteşem mekanda geçireceğiniz gece, unutulmaz anılarla dolu olacak!

Adres: Bahçeköy Yolu No:83 Sarıyer, İstanbul



Casa Lavanda

Ulupelit Köyü'nde bulunan Casa Lavanda Boutique Hotel, Şile'ye bağlı kır düğünleri için muhteşem bir mekandır. Casa Lavanda'nın bahçesinde yer alan zarif ve nadir bitkiler, eşsiz bir düğün kutlaması için mükemmel bir atmosfer sunar.

Şef Emre'nin özenle hazırladığı gastronomik menüler, mekanın biyodinamik çiftliğinde yetiştirilen ürünlerden oluşur, böylece lezzetli ve sağlıklı bir yemek deneyimi yaşanır. Casa Lavanda'da düğün günü dışarıdan misafir kabul edilmez ve tüm ekibin dikkati size odaklanır, böylece çiftler rahatlıkla en özel günlerini yaşayabilirler.

Adres: Ulupelit Köyü, Seçilmiş Sk. No.2 Şile; 02167365640

Hilton İstanbul Bosphorus

1955 yılından beri İstanbul'da en görkemli düğünlere ev sahipliği yapan ikonik otel, Hilton İstanbul Bosphorus, rüya gibi bir düğünle dünyaevine girmek isteyenler için birbirinden şık mekânlarını kusursuz hizmet anlayışıyla sunuyor. Hilton İstanbul Bosphorus'ta birden fazla düğün alanı seçeneği mevcuttur; yüksek kişi sayısı kapasitesiyle Nalo Salonu, yeşiller içinde aşkınıza imza atabileceğiniz Bahçe Salonu, Hilton havuz başı veya özel davetleriniz için Boğaz manzaralı Bosphorus Lounge gibi seçenekler bulunmaktadır.

Adres: Harbiye, Cumhuriyet Cd. No:50, 34367 Şişli; 02123156000

Mihrabat Korusu

Güneşin batışını izleyerek kutlamak isteyen çiftler için Mihrabat Korusu, muhteşem bir seçenek olabilir. Boğaz'ın serin esintisi eşliğinde, yeşillikler içinde romantik bir düğün hayal edenler için burası adeta bir cennet köşesi. İstanbul'un tarih kokan atmosferinde, sevdikleriyle birlikte unutulmaz anlara imza atmak isteyen çiftler için Mihrabat Korusu, adeta bir düş gibi bir düğün mekânı olabilir.

Adres: Kanlıca Mahallesi, Mihrabat Cad. No:50, 34810 Beykoz, İstanbul

Fransız Bahçeleri / Jardin de France

Tarabya'daki bu muhteşem mekan, gerçekten de düğünler için bir vaha gibi görünüyor! Yeşillikler içinde, Boğaz manzarasıyla bütünleşen bu atmosferde düzenlenen düğünler, masalsı bir hava sunuyor. Nilüfer havuzu ve tarihi suruyla çevrili bu mekan, adeta bir peri masalından fırlamış gibi. Kemeriyle Champs-Elysees’deki Arc de Tripmphe'yi andıran bu yapı, düğününüzü unutulmaz kılacak detaylardan sadece biri. İki ana bölümden oluşan bu mekanda, her şey düşünülmüş gibi görünüyor: Kokteyl alanı, bar, oturma grupları, nikah platformu ve 700 kişiye kadar hizmet verebilen oturmalı yemek alanı... Gece 12'den sonra bile dans etmeye devam edebileceğiniz kapalı dans pisti, bu mekanın gerçekten de fark yaratan özelliklerinden biri. Bu özel günde sabahın ilk ışıklarına kadar dans etmek isteyenleri bu büyülü mekana davet etmek gerçekten de harika olurdu.

Adres: Tarabya, Ahi Çelebi Caddesi, No : 50 Sarıyer, İstanbul

Kemer Country Club

İstanbul'da şehirden uzaklaştıkça karşınıza çıkacak Kemer Country Club, yeşil çimleri ve çevredeki ağaçlarla kaplı alanları ile göz alıyor. Doğanın güzellikleriyle iç içe unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyorsanız aradığınız kaliteli kır düğünü Kemer Country Club’da! Kemer Country Club, düğün mekanı olarak sunduğu hizmetlerin yanı sıra, çiftlerin ve konukların tatil yapabilecekleri harika bir tesis. Lüks odaları, yüzme havuzu, tenis kortları ve spa gibi birçok olanak sunan bu mekan, yemekli düzende 750 ve kokteyl düzeninde ise 1000 kişilik kapasiteye sahip.

Adres. Atlı Spor Cad. No:7 P.K: 34077. Göktürk/İstanbul. Telefon0212 239 70 10.

Event Garden

Event Garden, sadece bir yemek yeme yeri olarak değil, aynı zamanda bahar ve yaz aylarının en popüler düğün mekanlarından biri olarak da biliniyor. Bu mekan, doğayla iç içe olmanıza olanak sağlarken aynı zamanda şehirden uzakta, yeşillikler içinde eşsiz bir atmosfer sunuyor. Büyük bir alana sahip olması da unutulmamalı; bu sayede geniş bir davetli listesiyle düğün yapmak mümkün hale geliyor. Event Garden'ın yemyeşil bahçeleri, muhteşem orman manzarası ve zengin menüsüyle, kır düğünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor.

Adres: Ptt Evleri Mah., Bahçeköy Cad. No:87, 34453 Sarıyer, İstanbul



Salon Düğünü Yapılacak Mekanlar

Soho House İstanbul

İstanbul'a da şıklığı ve yaratıcılığıyla damgasını vuran Soho House, son zamanların en trend düğün mekânlarından biri haline geldi. Big Room, renkli Haliç manzarasına sahip terası ve Cecconi Soho House içinde düğünlerinizi gerçekleştirebileceğiniz 3 farklı mekâna ev sahipliği yapıyor. Bu mekanlar, ayakta 500 kişiye ve oturma düzeninde 200 kişiye kadar misafir ağırlama kapasitesine sahip. Esnek bar düzeni, üstün ses ve projeksiyon sistemleri ile öne çıkan Soho House, özel sahnesi ve kulis imkanıyla da dikkat çekiyor. Çiçek düzenlemelerinden pastalara, masa dekorasyonlarından genel atmosfere kadar her detayda Soho House İstanbul ekibinin yaratıcılığı ve estetiğine güvenebilirsiniz. Beyoğlu'nun merkezi konumunda yer alan bu mekân, ulaşım açısından da oldukça kolay bir seçenek sunuyor. Şık kıyafetlerinizle toplu taşıma araçlarıyla buraya rahatlıkla ulaşabilir ve unutulmaz bir düğün deneyimi yaşayabilirsiniz.

Adres: Evliya Çelebi Mahallesi, Meşrutiyet Cad. Beyoğlu, İstanbul

Pera Palace Hotel İstanbul

İstanbul'un eşsiz atmosferine sahip tarihi Pera Palace Hotel, çiftlerin en özel günlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için mükemmel bir seçenek sunuyor. 120 yıldan fazla bir süredir tarihi etkinliklere ev sahipliği yapmış olan Pera Palace Hotel, 220 kişiye kadar misafiri ağırlama kapasitesine sahiptir. Tesis, İstanbul'un kalbi Pera'da yer alır ve tarih kokan atmosferi, mimarisi ve dekorasyonuyla düğün gününüze eşsiz bir ihtişam katıyor.

Adres: Evliya Çelebi, Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Cd. No:52, Beyoğlu; 02123774000

Beykoz Kundura Fabrikası

Beykoz Kundura Fabrikası, sıra dışı bir düğün deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçenek. Sokak çalgıcılarının eşlik ettiği, sihirbazların katıldığı bir panayır düğünü mü istersiniz, yoksa romantik bir kır düğünü atmosferinde, sahildeki salaş iskeleye tekneyle ulaşan misafirlerle mi evlenmek istersiniz? Belki de uzun masaların sokaklara taşındığı bir festival düğünü hayal edersiniz. Beykoz Kundura Fabrikası, tüm bu farklı konseptleri gerçeğe dönüştürmek için sınırsız olanaklar sunuyor.

1810 yılında tabakhane olarak kurulan bu fabrika, Türk sinemasının ve televizyon dizilerinin sıkça tercih ettiği bir mekân olmasının yanı sıra, eski yapıların dekorlarından faydalanarak benzersiz bir atmosfer sunuyor. Demirhane binasında 70 kişilik yemekli düğünler düzenlenebilirken, fabrikanın farklı alanlarında 1000 kişiye kadar misafir ağırlama imkanı bulunuyor. Her zevke ve tarza uygun bir düğün için Beykoz Kundura Fabrikası, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mükemmel bir seçenek.

Adres: Yalıköy Mahallesi, Süreyya İlmen Cad. No:1, 34820 Beykoz, İstanbul





Hilton İstanbul Bomonti

Hilton İstanbul Bomonti, deneyimli ekibi ve kusursuz hizmetiyle düşlediğiniz düğünü gerçeğe dönüştürmeniz için size geniş bir yelpaze sunuyor. Farklı konseptlere ve büyüklüklere uygun mekânlarıyla, görkemli bir düğün, şık bir kokteyl veya unutulmaz bir after party için gereken tüm imkânlar sağlanıyor. Grand Balo Salonu, 1600 kişiye kadar ağırlama kapasitesiyle büyük ve gösterişli organizasyonlar için ideal bir seçenek sunarken, daha sakin ve özel bir etkinlik planlıyorsanız, 450 kişilik bir balo salonu da mevcuttur. Düğünden sonra eğlenceye devam etmek isteyenler için ise otelin 34. katında bulunan Cloud 34 Bar veya Summit Suite gibi seçenekler, muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde unutulmaz bir gece sunar.

Adres: Merkez, Silahşör Cd. No:42; Şişli; 02123753000





Raffles İstanbul Zorlu Center

Raffles İstanbul Zorlu Center, her ayrıntıyı özenle düşünen ve kusursuz hizmet anlayışını benimseyen bir oteldir. İhtişamlı balo salonunun yanı sıra "düğün butler" hizmeti ve geleneksel veya modern yorumuyla "gelin hamamı" gibi özel detaylarla unutulmaz düğünlere ev sahipliği yapar. Kokteyllerde 1000 kişiye kadar, oturmalı düzende ise 700 kişiye kadar misafiri ağırlayabilen geniş alanı ve dev ekranıyla her düğün farklı bir atmosfere sahiptir.

Adres: Levazım, Zorlu Center, Koru Sok., Beşiktaş; 02129240200



The Ritz-Carlton, Istanbul

The Ritz-Carlton, Istanbul, zarafetiyle göz kamaştıran yepyeni balo salonuyla unutulmaz davetlere ev sahipliği yapıyor. 650 kişiye kadar ağırlama kapasitesine sahip olan balo salonu ve dış mekân düğünleri için açık hava terasıyla, lüks, ihtişam ve kusursuz bir düğün hayali kuranlar için ideal bir oteldir.

Adres: Süzer Plaza Askerocağı Caddesi, Elmadağ Cd. No:6, Şişli; 02123344444



Hyatt Regency İstanbul, Ataköy

Hyatt Regency Istanbul Ataköy, düğün gününüzde size kusursuz bir deneyim sunmak için hazır. Otelden, sadece yakın çevrenizin katılacağı samimi bir tören için uygun mekanlar bulabileceğiniz gibi, 1200 kişi kapasiteli geniş bir balo salonu veya 700 kişi kapasiteli bir bahçe de seçenekleriniz arasında. Profesyonel ekibi, her aşamada size yardımcı olacak ve düğün gününüzü hayalinizdeki gibi gerçekleştirmeniz için çalışacak. Her detayın özenle planlandığı bu özel gününüzde, Hyatt Regency Istanbul Ataköy, unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Adres: Ataköy 2-5-6. Kisim Rauf Orbay Caddesi, Kennedy Cad. No:2/1; 02124631234



JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea

JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, düğün sahiplerine unutulmaz bir gün yaşatmak için her detayı düşünmüş durumda. Özel davetinizden düğün yemeğinize ve imza kokteyllerinize kadar her aşamada en ince detaylar titizlikle planlanmış. Balo salonunun aynı katta bulunan gelin süiti veya terasından deniz manzarasını seyredebileceğiniz balayı süiti, stresten uzaklaşabileceğiniz, özel anlarınızı kutlayabileceğiniz ve detaylı hazırlıklarınızı yapabileceğiniz mükemmel mekanlar sunuyor. Ayrıca, çiftlere özel bu ayrıcalıklı suitlerin yanı sıra, aileler için de iki adet günlük hazırlık odası bulunuyor. JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, size ve sevdiklerinize hayallerinizdeki düğün gününü yaşamanız için gereken her şeyi sunuyor.

Adres: Ataköy 2-5-6., Kisim Mah, Rauf Orbay Cd., Bakırköy; 02124130101



Havuz Başında Düğün Mekanları

Grand Hyatt Istanbul

Grand Hyatt Istanbul düğünleri, sizi tarih, kültür ve lezzetin büyüsüne çağırıyor. Çağdaş tasarımı ve misafirperverliğiyle Grand Hyatt Istanbul, sonsuz aşkın ve birlikteliğin sembolü olan düğün gününüzü, sizin ve sevdikleriniz için özel kılıyor. Yaz aylarında, yeşilliklerle çevrili havuz başında gerçekleşen 300 kişilik balo salonu, hayallerinizin ötesinde bir düğün için ideal bir mekân sunuyor. Düğünün ardından after party ise, düğün alanına çok yakın bir salonda düzenleniyor, böylece eğlenceye ara vermeden kutlamalara devam edebilirsiniz. Grand Hyatt Istanbul, unutulmaz bir düğün deneyimi için gereken her detayı düşünüyor ve sizin için en iyisini sunmaya hazır.

Adres: Harbiye, Taşkışla Cd. No:1, 34367 Şişli; 02123681234



Park Hotel Polonezköy

Beykoz'da bulunan Park Hotel Polonezköy, doğa ile iç içe orman manzaralı bir mekan. Havuz başında, kır manzaralı bir düğün yapmak isteyen çiftler burayı değerlendirebilirler.

Yemekli kapasitesinin ortalama 500-750 kişi olduğunu söyleyip, daha kalabalık davetli listesi olanlar için kokteyl yapmalarını öneriyoruz.

Adres; Polonezköy Mh, Dünya Cd, Kuşhan Çıkmazı Sk, Park Polonezköy Hotel0 216 624 5969



Cemile Sultan Korusu

Anadolu yakasında Kandilli tepelerinde konumlanan muhteşem bir manzaraya sahip Cemile Sultan Korusu, açık ve kapalı alanı bulanan havuz başı düğün mekanlarından biri.

Mekan, Boğaz manzarasının yanı sıra doğa ile iç içe olan mekan kır ve orman manzarasına da sahip. Bütün bu özellikleriyle havuz başında evlenmek isteyen çiftler için bulunmaz fırsat. Hepsini bir arada bulabileceğiniz bir seçenek.



Talia Garden

Talia Garden yine Anadolu yakasında Beykoz'da yer alan, geniş alana sahip bir mekan. Havuz başında düğün yapmak isteyen çiftler Beykoz’un yeşilliklerinde, şehrin kalabalığı ve gürültüsünden uzak olan bu mekanı çok sevecekler.

Yemekli kapasitesi 500-750 olan mekanın ekibinin de çok güler yüzlü olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

İstanbul Yelken Kulübü

Kadıköy'de yer alan İstanbul Yelken Kulübü, 1952 yılından beri hizmet veriyor. Teras, havuz, bahçe ve kapalı balo salonu olmak üzere 4 farklı alan ve 4 farklı konsept seçenekleri bulunuyor. Bu alanlarda yemekli düzende 200 kişiden 450 kişiye kadar davetli ağırlanabiliyor.

Ayrıca havuz başında düğününüzü yaptıktan sonra after parti için kapalı alana geçebiliyorsunuz.

Adres; İstanbul Yelken Spor Kulübü. Alara Sok. No: 8A Fenerbahçe Burnu 34726 Kadıköy



Elite World Grand İstanbul Küçükyalı

Elite World Grand İstanbul Küçükyalı, havuz başı düğün mekanı olmanın yanı sıra salon düğünü hayal edenlere de 1.000 metrekarelik görkemli ve zarif dekorasyonu ile dikkat çeken bir salon seçeneği sunuyor.

Açık ve kapalı alan seçenekleri bulabileceğin mekanda, havuz başında 200 ila 300 kişilik butik davetlere ev sahipliği yapabilirsin.

Adres;İnönü Caddesi No: 22 Küçükyalı – Maltepe – İstanbul