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Olgun ciltlerin bakımı ve makyajı nasıl olmalı?

Tolga Aybakan
Tolga Aybakan
Yayın Tarihi : 16-05-2024 13:29

Başlığı yazarken çok düşündüm , yaşlı cilt mi yazsam, yaş almış cilt mi yazsam ,sonunda en tatlı “olgun” cümlesini yazdım , işin gerçeği yaşlılık ve gençlik diye bir olgu hepimizin hayatında var, ifadelerimizi sözlerimizi istediğimiz kadar evirip çevirelim ,yaşlanıyoruz :) ama yaş dediğimiz sadece bir rakam bence ,önemli olan yaşımızın en iyisi olmak ,istediğimiz kadar bakım estetik vs yapalım, gözümüzün ferinden bence herşey okunuyor, mesela kendimden bir örnek vereyim, ben 46 yaşındayım ,30 yaşından beri botox yaptırıyorum, yüzümde nerdeyse oturmuş hiç çizgim yok ama 2 yıl önce ki fotoğraflarıma bile baktığımda, evet cildim nerdeyse aynı ama tazeliğim gitmiş ,bakışlarımda ki canlılık değişmiş, o yüzden yaşımızı kabullenmek en mantıklısı..

Yaş ile birlikte cildimizin ihtiyaçları bakımı ve yapmamız gereken makyaj da değişkenlik gösteriyor, çünkü ihtiyaçlar değişiyor …

Öncelikle olgun cildin ihtiyacı nedir?

Daha fazla Onarım

Daha fazla Nem

Daha fazla Parlaklık

Daha fazla Toparlanma

Tüm bunlar için öncelikle günlük nemlendirici,onarım serumu ve haftalık maskelerin çok düzenli kullanılması çok önemli.

Daha genç yaşlarda ysğılan mskyaj çok önemsense de bence olgun yaşlarda ki makyaj çok daha önemli daha genç görünmek için kullanılması renkler ve tabi ki kullanılmaması gereken renkler :)

Öncelikle bu yaşlarda pembeler her zaman daha canlı gösterir, bronz ve şeftaliler daha yorgun…

Göz makyajında siyah yerine kahve maskaralar ,kahve ve renkli göz kalemleri…

Fondötende bol nemli ve ışıltılı fondötenler çok işe yarar… renk olarak ta 1 ton açık fondöten tavsiye ederim… ayrıca dozunda ışıltı çizgilerimizi her zaman ilisyon etkisi yaratır, fazla ışıltı çizgileri daha belli eder, aman dikkat!!!

Göz farı sürerken mümkünse gözleriniz açık uygulayın, gözlerinizi kapatıp sürdüğünü göz farları malesef elastikiyet kaybından gözlerinizi açınca yok oluyor:) o yüzden göz farını ve gölgeleri gözleriniz açık uyguların ,göz kalemi de aynı şekilde sadece yanlara küçük bir kuyruk ile daha toparlanmış bir bakış elde edebiliriz….

Yanaklar da kontür bence asla, sadece koşmuş ve kızarmış gibi görünen pembelikte uygulanmalı…

Dudaklar kesinlikle dudak kalemi ile çerçevelenmeli, zira rujunuz dudak çevresinde ki çizgilerden dolayı yukarıya doğru yürüyebilir, ama dudak kalemi bunu engeller .ne çok mat ne çok ışıltılı,orta karar bir parlaklık dudaklar için yeterli,

Umarım yazdıklarım faydalı olur.

Hepinize sevgiler

Tolga Aybakan

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