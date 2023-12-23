Yine, yeni yıl geldi: Yılbaşı geccesi makyajı

Bir yıl ne kadar çabuk geçiyor, inanamıyorum, dünyada savaşların bitmesi, çocukların ölmemesi, herkesin istediği hayatı yaşamasını temenni ederek yazıma başlıyorum… Eskiden güzellik yarışmalarında modeller derdi ya; dünyada barış istiyorum diye! :)) Öyle bir giriş oldu, ama ben gerçekten çok içten yazdım.

Yeni yıl makyajı diyince aklımıza ilk gelen şey, kırmızı ruj!!! Kırmızı ruj çok özeldir, sofiistikedir, seksidir, enerjiktir, kendini ifade etme şeklidir, olmak istediğinizi olduğunuz bir görünüştür kısacası. ;)

Fakat kırmızı ruj süreceğiniz makyajınızda dikkat etmemiz gereken detaylar çok fazla; adım adım yeni yıl makyajı yapalım mı? Haydi o zaman başlayalım! Bir makyajdaki en önemli şey ten makyajıdır. Kırmızı ruj sürdüğümüzde şeftali ve pembe alt tonlu fondötenlerin aksine, daha bej tonlu fondötenler seçmemiz bence önemli. Hatta yarım ton daha açık ton kullanmanızı tavsiye ederim fondötende…

Işıltılı yada mat bir fonöten tavsiye ederim. Yani aslında, gözenekli ve hafifte olsa pürüzlü ciltlerde ışıltılı ten makyajı önermiyorum, matlaştırmak daha iyi, ama bebek gibi bir cildiniz varsa istediğiniz ışıltıyı kullanabilirsiniz. :)

Açık tonda aydınlık bir ten yarattıktan sonra göz makyajına geçiyorum, yine aydınlık bir göz altı kapatıcısı ile tüm göz kapağını boyayalım ki göz makyajımızın kalıcılığını arttıralım. Geçen yazımda bahsettiğim gibi asimetrik eyelinerlar çok moda, ister klasik ister asimetrik eyeliner uygulaması yapıyoruz. Kaş altına hafif bir ışıltı ama çok değil, çok olursa gözleriniz şiş görünebilir aman dikkat!

Kaşlarımızı doğal bırakalım, kaş jeli ile sadece taranabilir, maskara da tarzınıza bırakıyorum ister çok yoğun, ister takma kirpik, isterseniz doğal ama trendi tekrar hatırlatmak isterim ki doğal kirpikler moda…

Göz üstüne doğal yonda bir göz farını tüm göz kapağına sürebiliriz eğer gölgr de istiyorsak,kajve tonlarında hafif bir gölge yapabiliriz

Göz altımızda 3 renk kalem tavsiyem var

Ben göz içinde kırmızı kaleme bayılıyorum bu makyajda. İkinci tavsiyem gold (altın) rengi kalem. Üçüncü tavsiyem de kahverengi kalem, siyah kalemi çok tavsiye etmiyorum göz altına bu makyajda, eyeliner daha sert bir efekt verdiği için, artık gözaltını da siyah kullanarak bakışları daha da sertleştirmek istemem…

Yanaklar

Bence en önemli nokta yanaklar! Kesinlikle kahverengi ve bronz tonlarında olmalı kırmızı ruj kullanıyorsak…

Dudaklar adım adım şöyle...

Tüm dudaklarınızı gözaltı kapatıcısı ile kapatın.

Kullanacağınız kırmızı rujun, bir ton koyusu, çok net bir dudak çerçevesi uygulayalım.

Ve rujunuzu bir dudak fırçası ile resim yapar gibi dikkatli şekilde boyayalım!

Dudağımızın üstüne (burun ile dudak arası) aydınlatalım ki üst dudağımız daha kalkık dursun; aynı uygulamayı dudak altına da uygulayalım tüm gözler dudaklarınızda olsun. ;)

Transparan toz pudra ile tüm yüzünüze puf puf pudralayalım.

Sizi ifade eden baharatlı yada çiçeksi bir parfüm ile havaya sıktığınız parfümünüzün altından geçin; sanki bir parfüm yağmuru gibi...

Herkese harika bir yıl dilerim!

O korkunç, sevimsiz espiriyi yapayım mı size?

Hazır mısınız?

Ok, seneye görüşmek üzere! :)))