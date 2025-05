Bahar aylarında cilt bakımı

Herkese merhaba ,



Bir türlü gelmeyen bahar, geliyor gibi yapıp giden hatta :) neyse ki artık mayıs geldi, yılın ennn güzel ayı , çünkü ben doğdum ;))



Her mevsim cildimizin ihtiyaçları değişir, bu tamamen havanın ısısı ile orantılı, cildimiz en akıllı organlarımızdan birisi ve neye ihtiyacı olduğunu size verdiği tepkiler ile harika anlatır, çook iyi gözlemlememiz gerekiyor bu yüzden..



Bahar aylarında cilt bakımında nelere dikkat etmeliyiz, hadi başlayalım bakalım



Bahar aylarında hava değişimi (nem, sıcaklık, polen gibi etkiler) cildin ihtiyaçlarını değiştirir. İşte bahar için doğru cilt bakımı adımları:



⸻





1. Hafifleyen Temizlik

• Kışın daha yoğun temizleyiciler veya kremsi ürünler kullanılırken, baharda daha hafif, köpüren, jel bazlı bir temizleyiciye geçmek iyi olur.

• Ama cildi kurutmayan formüller seçilmeli. Yumuşak yüz temizleyiciler ideal.



Öneri: Sabun gibi “sert” temizleyicilerden kaçın.



⸻



2. Peeling Şart (Ama Dikkatli)

• Baharda ölü deriler birikmeye eğilimli olur, gözenekler tıkanabilir.

• Haftada 1-2 kez nazik bir kimyasal peeling (AHA, BHA gibi) veya çok hafif partiküllü bir fiziksel peeling yapılabilir.



Öneri:

Cildi tahriş eden sert scrublardan uzak dur. Özellikle güneşe çıkmadan önce peeling yapmamalısın.



⸻





3. Nemlendirici Seçimini Hafiflet

• Kışın kullanılan ağır, yağlı kremler yerine daha hafif su bazlı veya jelly tarzı nemlendiricilere geçilmelidir.

• Jel formüller cildin nefes almasını sağlar.



Öneri:

İçinde hyaluronik asit olan nemlendiriciler baharda çok işe yarar



⸻





4. Güneş Kremi Artık Zorunlu

• Baharda UV ışınları güçlenir. Güneş koruyucu sadece yazın değil, kış aylarında baharda her sabah sürülmeli.

• En az 30 SPF, tercihen 50 SPF korumalı, hafif formüller kullanabilirsiniz



Öneri:

Güneş kremini makyaj altına uygula, istersen gün içinde de sprey formda tazeleyebilirsin.



⸻



5. Antioksidanları Artır

• Baharda polen, hava değişimi gibi etmenler serbest radikal hasarını artırır.

• Serumlarında C vitamini, niacinamide, E vitamini gibi antioksidanlar bulundurursan cildin daha parlak ve korunaklı olur.



Öneri:

Sabah rutininde C vitamini serumu + güneş kremi muhteşem ikili!



⸻



6. Beslenme ve Su Tüketimi

• Bol su içmek cilt bariyerini destekler.

• Mevsim meyveleri (çilek, kivi, ananas gibi C vitamini zengini şeyler) cildi içeriden besler.



⸻



7. Ekstra Bahar Önerileri

• Polen Alerjisi: Eğer baharda alerjin varsa, cilt bariyerini güçlendiren kremler (seramid içerenler gibi) kullan. Cildi korumak çok önemli.

• Hafif Maskeler: Nem veren veya yatıştırıcı maskeler haftada bir iyi gelir. Özellikle aloe vera içeren ürünler bahar için idealdir.

• Daha Az Makyaj: Gözeneklerin tıkanmasını önlemek için daha hafif makyaj yapmaya çalış. BB krem + güneş koruyucu iyi bir kombin olabilir.