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İlkbahar & Yaz trendleri

Tolga Aybakan
Tolga Aybakan
Yayın Tarihi : 05-04-2025 15:59

Herkese merhaba ,

Yaz yaklaşırken sizlere ilkbahar, yaz makyaj trendlerini yazmak istedim

 

2025 yaz makyaj trendleri, hem doğal güzelliği öne çıkaran hem de cesur ve yaratıcı dokunuşlara yer veren bir denge kuruyor. İşte öne çıkan başlıca trendler:

1. Işıltılı ve Sağlıklı Ten

• “Glowy skin” yani ışıltılı, nemli görünümlü tenler yine başrolde.

• Ağır fondötenler yerine renkli nemlendiriciler, skin tint’ler veya hafif yapılı BB/CC kremler tercih ediliyor.

• Cilt bakımı ve makyaj bir arada: SPF’li, nemlendiricili baz ürünler ön planda.

 

2. Renkli Gözler

• Pastel tonlar (lavanta, mint yeşili, bebek mavisi) ve neon farlar yazın göz makyajında sıkça karşımıza çıkacak.

• Grafik eyeliner’lar, çift renkli eyeliner uygulamaları dikkat çekiyor.

• Alt kirpik dibine renk uygulama da oldukça trend.

3. Dudaklarda “Juicy” Etki

• Parlak bitişli lip gloss’lar geri döndü ve bu yazın favorisi!

• Kiraz, çilek tonları ve doğal pembe-nude renkler dudaklarda taze bir etki yaratıyor.

• Lip oil’ler de hem bakım hem parlaklık için popüler.

 

4. Monokrom Makyaj

• Göz, yanak ve dudakta aynı tonların kullanılması trend.

• Özellikle şeftali, bronz ve pembe tonlarıyla sade ama bütünlüklü bir görünüm sağlanıyor.

 

5. Yaratıcı Detaylar

• Yüzde minik taşlar, ışıltılı aksesuarlar, metalik efektler yaz festivallerinin vazgeçilmezi olacak.

• Kaşlarda renkli maskara ya da hafif “soap brow” stiliyle belirgin ama doğal duruşlar dikkat çekecek.

 

Ve bildiğiniz gibi bir de tırnak trendi var artık , bununla alakalı da trendtopic leri araştırdım;

 

2025 yaz tırnak modası hem doğallık hem de yaratıcılık arasında gidip geliyor. Renkler canlı, tasarımlar eğlenceli ve biraz da retro dokunuşlar içeriyor. İşte bu yazın öne çıkan tırnak trendleri:

 

1. Jelly Nails (Jelibon Tırnaklar)

• Transparan, parlak ve renkli tırnaklar.

• Özellikle şeftali, çilek, lavanta gibi meyvemsi renklerde çok moda.

• Hafif ıslak görünüm, yazın ferahlığını yansıtıyor.

 

 

2. Krom & Ayna Efekti

• Gümüş, altın, rose gold veya holografik krom kaplamalar popüler.

• Minimal ama çarpıcı bir etki yaratıyor.

• Tek renk uygulama da olur, Fransız ucu gibi bölgesel detaylar da.

 

 

3. Soft French / Colorful French

• Klasik beyazın yerini pastel uçlar alıyor: bebek mavisi, lila, limon sarısı.

• Uçlar ince tutuluyor, bazı tasarımlarda renkli uç + boş tırnak kombinleniyor.

• “Double french” yani çift hatlı versiyonlar da moda.

 

 

4. Negatif Alanlı Tasarımlar (Negative Space)

• Tırnağın bir kısmı boş bırakılıyor, geri kalanına minimal çizgiler, kalpler, dalgalar yapılıyor.

• Özellikle nude baz üstüne beyaz ya da renkli geometrik çizimler çok şık duruyor.

 

 

5. Meyve & Çiçek Desenleri

• Kiraz, çilek, limon gibi meyve figürleri tırnaklarda eğlenceli bir yaz havası yaratıyor.

• Ayrıca küçük çiçek motifleri (daisy, lavanta gibi) doğal ve tatlı bir hava katıyor.

 

 

6. Kısa, Oval ve Doğal Şekiller

• Doğal uzunlukta, oval veya badem şekilli tırnaklar ön planda.

• Fazla uzun, kare tırnaklar yerini daha kullanışlı, sade ama bakımlı görünümlere bırakıyor.

 

 

7. “Milk Bath Nails”

• Süt beyazı baz üzerine gömülü çiçekler veya opak bulut efekti çok moda.

• Hem zarif hem yenilikçi bir görünüm sağlıyor

 

Herkese harika günler dilerim ..

Sevgiyle kalın

Tolga Aybakan

 

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