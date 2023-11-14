Kışın cilt bakımı nasıl olmalı?

Herkese merhaba

Kış geldi, değişen havalar ile birlikte, cildimizde, saçımızda bu değişime uyum sağlaması çok önemli..

Bana göre iyi cilt önce temizlik ile daha sonrasında nem ile güçlenir. Sanal ortamda çok bilgi var, çok ürün var, her şey çok, güzellik ve bakım herkesin zaafı olduğu için "onu kullan, bunu kullan" derken önce cebimiz sonra da cildimiz zarar görüyor…

Gerçekten ihtiyacınız olan, hedef odaklı ürün alışverişi yapmanızı tavsiye ederim.

Mükemmel bir cilde nasıl sahip olabiliriz?

Cevap veriyorum: OLAMAYIZ :)

Eskiden güneş, hava kirliliği v.b. durumlardan cildimiz yaşlanırken, şimdi cildin yaşlanma sebeplerine stres ve duygusal travmalar eklendi. Eskiden hiç birimiz günübirlik depresyonlara girip çıkmazdık :) Artık bunu başarabiliyoruz malesef… Duygularımız vücudumuz ile birlikte cildimizi de çok etkiliyor.





Daha iyi bir cilde sahip olmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için düzenli temizlik, nemlendirme, güneş koruması ve sağlıklı beslenme önemlidir. Ayrıca yeterli su içmek, stresten kaçınmak ve uyku düzenine dikkat etmek de cildin genel sağlığını olumlu yönde etkiler.

Kış bakımına geri dönüyorum…

Bol bol bol Nem

Haftalık nem maskelerinizi daha fazla kullanın.

C vitaminli ürün ve serumlar, yaz aylarından kalan güneş hasarı renk eşitsizliği gibi cilt problemlerinize iyi gelecektir.

Peeling çok önemli, ölü deriden arındırdığınız cildinize, kullandığınız ürünler çok daha etkili olacaktır, kullandığınız peelingin granüllerini cildinize göre seçmeniz çok önemli, hassas ve kılcal damarları yüzeye yakın ciltler daha ince granül tercih etmeli , daha karma ve yağlı ciltler yoğun granül tercih edebilirler

Güneş kremi yaz kış kullanılmalı, uva & uvb ışınları daima çalışıyor bulutlu havalar dahil…max 30 spf kullanmanız yeterli.

Dudaklar için peeling ve yeni trend dudak yağı kullanın inanılmaz konforlu bir ve bakım.

Ben ellerime de düzenli peeling yapıyorum( hayır delirmedim) :))

Gündüz el kremi kullanmayı sevmeyenlere tavsiyem, el kremlerinizi gecce yatarken sürün… mis gibi … Yaşımızı saklayamadığımız iki bölge var cildimizde boynunuz ve ellerimiz.



instagram.com/colostrumtr



Peeling = Kese

Bunu unutmayın.

Saç konusunda da yine tavsiyem saç tipinize uygun maske uygulaması yapın. Bakın hep nem nem nem...

Bu arada bol su içerek cildinizi nemlendiremeyiz, içtiğimiz su hücrelerimiz için çok faydalı ama, cilt dışardan beslenir unutmayın .. o yüzden nem maskesi çok önemli

Bir de kolajen krizimiz var.

Kolajen nedir peki?

Kolajen, vücutta bulunan bir protein türüdür ve cilt, kemikler, kaslar, tendonlar ve bağ dokularının oluşumunda önemli bir rol oynar. Cildin esnekliğini artırır, kemikleri destekler ve genel dokuların sağlığını sürdürmede önemli bir yapı taşıdır.

Yüzümüzde ki kolajen konusunu size çok basit anlatacağım.

Bir saç lastiğini iki eliniz ile tutun ve kıvırın, işte yıllar geçtikçe cildimizin altında ki kolajen bağ dokusu bir saç lastiği gibi kıvrılır ve ve bu kıvrılma bize çizgi olarak geri döner, kullandığımız kolajen peptitli ürünler, bu kıvrılmış olan dokuyu açar ve alttan yukarı doğru ittirerek çizginin daha az ve silik görünmesini sağlar konu bu :)

Reklam değil ben kullanıyorum ve çok memnunum “Kiperin” marka kolajen benim favorim.





Bu haftanın yıldızı olarak size harika bir nem maskesi öneriyorum ,genelde kendi kullandığım ürünleri tavsiye ediyorum her zaman aklınızda olsun bana iyi gelen size iyi gelmeyebilir siz daima dernatoloğunuza başvurun ve ürün kullanın ,benim verdiklerim genel tavsiyedir.

Evet bu haftanın yıldızı

Sisley Flower Mask









Gelecek yazım kış makyaj trendleri

Takipte kalın.

Ve kendinize iyi bakın