Cilt bakım rutinleri / Nemlendirme

Herkese iyi bayramlar dilerim, lütfen yediklerinize dikkat edin ki cildiniz bozulmasın :)) Bildiğiniz gibi yediklerimiz de cildimizi çok etkiliyor. Neyse, konumuz bu değil, konumuz cilt bakım rutinleri serimizin üçüncü rutini 'Nemlendirme.' Aslında, bence en önemlisi bir anlamda cildimizi beslemek… Nemlendirici seçimi çok önemli, cildinizi iyi gözlemlememiz çok önemli, özellikle öğleden sonra cildimizde oluşan problemler, aslında cildimizin endişesi ve ona göre krem seçmemiz çok önemli… (Buraya kadar ok ise devam ediyorum.)

Peki,

Neden nemlendirici kullanmalıyız?

Nemlendirici kullanmanın birkaç faydası vardır. Öncelikle, cildinizi nemlendirerek kuruluğu önler ve cildinize esneklik kazandırır. Ayrıca, çevresel etmenlerin neden olduğu cilt hasarını azaltır ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Nemlendirici aynı zamanda cilt bariyerini güçlendirerek cildinizi dış etkilere karşı korur. Bu nedenlerle, nemlendirici kullanmak cildinizin sağlığı ve görünümü için önemlidir.

Nemlendirici kullanmazsak ne olur?

Nemlendirici kullanmamak cildin kurumasına ve çeşitli cilt problemlerine yol açabilir. Kuruluk, ciltte çatlaklar, pul pul dökülme ve kaşıntı gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, nemlendirici kullanmamanın uzun vadede cilt yaşlanmasını hızlandırabileceği ve çevresel etkilerin cilde daha fazla zarar verme olasılığını artırabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, nemlendirici kullanmak cildin sağlığı ve genel görünümü için önemlidir.

Cilt tipleri nelerdir?

Cilt tipleri genellikle dört kategoriye ayrılır:

Normal cilt: Normal cilt tipi genellikle dengeli bir yağ ve nem seviyesine sahiptir. Genellikle pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüme sahiptir. Yağlı cilt: Yağlı cilt tipi genellikle aşırı yağ üretir. T bölgelerinde (alın, burun ve çene) parlama ve gözeneklerin genişlemesi sık görülen belirtilerdir. Kuru cilt: Kuru cilt tipi genellikle nem eksikliği çeker. Cilt genellikle mat, pul pul dökülen ve gerilmiş hissedebilir. Karma cilt: Karma cilt tipi genellikle T bölgesinde yağlı, yanaklarda ise kuru veya normaldir. Bu tip ciltte genellikle gözeneklerin genişlemesi ve parlamalar olabilir.

Tüm bu endişelere göre nemlendiricinizi seçmeniz bence çok önemli…

SPF koruma faktörlü kremler gece kullanılır mı?

SPF korumalı kremler genellikle gece kullanımı için önerilmez çünkü SPF (Güneş Koruma Faktörü), cildi güneşin zararlı UV ışınlarından korumak için tasarlanmıştır. Gece kremleri genellikle cildin gece boyunca yenilenmesine ve iyileşmesine yardımcı olmak için özel olarak formüle edilmiştir. SPF içeren kremleri gece kullanmak, cildin doğal iyileşme sürecini engelleyebilir ve gözenekleri tıkayarak cilt sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, gece uyurken SPF içeren kremler yerine, cildinize uygun bir gece kremi veya serum kullanmanızı öneririm…

Aklıma gelmişken söylemek isterim;

Yağlı ve karma ciltler daha losyon ve jel kıvamında ürünleri tercih edebilirler…

BB ve CC kremlerin özelliklerini de yazmak istiyorum, bu konuda karışık :))

BB krem, hafif fondöten etkisi yaratırken, CC krem ton farklılıklarını düzenler. BB krem CC kremden daha fazla kapatıcı özelliğe sahiptir, ancak CC krem cildinize uyum sağlayarak renk eşitliği sağlar. BB krem daha yoğun nemlendirici içerir, bu sebepten dolayı yağlı cilde sahip olanlar CC kremi tercih edebilirler…

Bu haftalık benden bu kadar.

Sevgiler,

Tolga Aybakan