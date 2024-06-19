Kırmızı dudaklar

Herkese merhaba,

Ne yazayım ne yazayım diye düşünürken aklıma bir konu geldi “Mükemmel dudaklar ve kırmızı ruj” her ne kadar kırmızı renk kışlık bir renk gibi düşünülse de ,bence bronz tenin en yakışanı kırmızı ruj,tabi ki kırmızının da tonları var , aynı zamanda kırmızı ruj çok risklidir

Vee mükemmel kırmızı ruj nasıl uygulanır başlıyoruz.





Öncelikle mükemmel makyaj mükemmel bir cilt bakımı ile başlar , bu mantıkta dudaklarımızın da bakımı pürüzsüzlüğü çok önemli, öncelikle dudak peeling i ile dudaklarımıza bakım yapalım ve bir dudak balmi sürelim ,sonrasında da nem maskesi kullanalım… artık dudaklarımız makyaja hazır ,

Step by step

1- Öncelikle tüm dudağımızı ince bir göz altı kapatıcısı ile kapatalım

2- Seçtiğiniz ruj renginin bir ton koyusu dudak kalemini tüm dudağımıza uygulayalım

3- Bir dudak fırçası yardımı ile dudağımızı 4 e bölerek rujumuzu uygulayalım

Dudak kalemi koyu renk rujlarda çok önemli bir uygulamadır , bu saye de rujunuz yukarıya doğru yürümez ve daha net görünür

Kırmızı rujun diğer dezavantajı ise dişleri sarı göstermesi, bunun için mavi alt tonlu kırmızı ruj seçmemiz çok önemli

"Mavi alt tonlu kırmızı ruj" terimi genellikle kırmızı rujların alt tonunu belirtmek için kullanılır. Mavi alt tonlu kırmızı rujlar, genellikle soğuk tonlara sahip kırmızılar olarak tanımlanır. Bu tür rujlar, mavi alt tonlarıyla zenginleştirilmiş kırmızı renklere sahiptir ve bu da dudaklarda daha soğuk, daha canlı ve daha belirgin bir etki yaratır. Mavi alt tonlu kırmızı rujlar genellikle dişlerin daha beyaz görünmesine yardımcı olabilir çünkü mavi tonlar, sarı tonları nötralize edebilir. Bu tür rujlar genellikle daha soluk ten tonlarına ve soğuk alt tonlara sahip olan kişilere daha iyi uyum sağlayabilir.

Kırmızı ruj kullandığınızda bence mükemmel allık bronz tonlarıdır, makyajda çok mono davranmak detayların kaybolmasına sebep oluyor bana kalırsa o yüzden farklı tonlar kullanıldığında, tüm detayların ortaya çıkmasını sağlıyor

Makyaj çok duygusal bir davranıştır, bence kırmızı ruj süren kimse masum değildir, içinde ki dişiliğin belki de en iyi ifadesi.

Benden şimdilik bu kadar ..

Sağlıkla kalın.

Tolga