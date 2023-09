Sahillerden şehir yaşamına dönen ciltler için bilmeniz gerekenler...

Herkese merhaba!

Eğlenceli keyifli ve bir o kadar da yorucu bir yaz mevsiminin daha sonuna geldik, cidlimizde en az bizim kadar yoruldu; tuzlu su, güneş, gecce hayatı ,uyku düzensizliği, aslına bakarsanız yazdığım tüm bu faktörler yaşlanma garantili. :) Bence önemli olan yaşının en iyisi olmak, yer çekimine karşı koymak imkansız tabii ki.. 20'li yaşlarda büyüme hormonu durduğu için yaşlanmaya başlıyoruz, o yüzden 20'li yaşlarda onarım serumu ile tanışmamız çok önemli, ama nedense bu konuya herkes önyargılı…

Onarım serumları çok önemli, cildi içerden besliyor ve hasarlı hücreleri onarıyor, hasarlı hücreler bu onarım serumları ile kontrol altına alınmaz ise; birbirine “dublike” ediyor yani bir fotokopi makinesi gibi hasarlı hücreler çoğalıyor. Serum kullanırsak bu hasarlı hücrelerimiz hapsoluyor ve çoğalmasını engelliyor, işte bu yüzden serum çok önemli, üstüne cildinizin endişesine uygun bir nemlendirici seçmeliyiz. Aslında sabah uyandığımız da hepimiz bebek gibiyiz. :) cilt endişeleri öğleden sonra kendini belli etmeye başlar; neler olur? T bölgenizde yağlanma, elastikiyet kaybı, ya da genel yağlanma ya da kuruma, işte bunları çok iyi gözlemlereyek ve cilt uzmanınıza endişenizi doğru anlatarak ürün tavsiyesi almak çok önemli. Cilt çok akıllı bir organ, ihtiyacı olmayan hiç birşeyi almaz.. Yaz dönüşü en büyük sorun güneşten kaynaklı pigment sorunları; bunlar için AHA (meyve asitli) onarım serumları mevcut, üstüne SPF korumalı bir nemlendirici yada güneş kremi ile yaz - kış cildinizi UVA +B ışınlarından koruyun, güneş olmasa bile bulutlu günlerde güneş ışınları çalışmaya devam ediyor,aman dikkat!!!



Haftalık bakım benim en sevdiim detaylardan, maskelerin ve peelinglerin gücüne çok inanıyorum! Kullandığınız tüm konsantre bakımı olarak düşünün, peeling yapmazsanız, ince bir çorabın üstünden bacaklarınıza krem sürdüğünüzü hayal edin; cildinizdeki ölü deri, kullandığınız ürünlerin performansını negatif yönde etkiler ve gitmesi gereken yerlere ürünler ulaşamaz, peelingi aslında bir nevi kese gibi düşünün, ama lütfen yüzünüzü keselemeyin, kese cildinizde çizilmelere yol açar ve bunlar daha sonra ki yıllarda çizgi olarak size merhaba der. Peeling teknolojisinde granüller yuvarlatılmış olduğu için cidlinizi çizmez, kılcal damarları yüzeye yakın ciltler daha ince yapıda olduğu için yoğun granüllü değil, jel yapıda bir peeling ile bakımlarına devam etmeliler.

Bir de Micro Dermabrasyon trendi var ve olur olmaz herkese tavsiye ediliyor. Ben bunu da çok sakıncalı buluyorum. Dermatoloğunuz dışında kimsenin bu tavsiyesini ciddiye almayın derim.. Agresif bir uygulama ve cildin koruma kalkanına zarar verip daha inceltebiliyor. Doğru koruma yapamadaığınızda ise cilt daha da lekelenmeye başlıyor, aman dikkat!

Veee göz bakımı!

Göz çevremiz cildimizden 10 kat daha ince olduğu için bakımı çok önemli ve spesifik bir nokta, göz dış taraftan yaşlanır çizgi kaz ayağı vs. o yüzden kremleri en hassas parmağınız (yüzük parmağı) ile C şeklinde kaş altından aşağıya doğru hafif baskılar ile uygulayın aman fazla baskı yapmayın baş ağrısı yapabilir. :) Cilt bakımı eşsiz bir deneyimdir her gün düzenli olarak yapılması çok değerli, sabah ve akşam; gecce hücre onarımı daha yüksek olduğu için gecce bakımlarımıza üşenmeyelim lütfen. :) Cildimizde hasar olmadan önce kontrol altına almak önemli. Hiç bir krem olan çizgiyi yok etmez, hafifletir ve daha flu görünür, günümüzde çizgiyi tek yok edecek yöntem enjeksiyonlar. Mesela ben 30 yaşında botox yaptırmaya başladım. O dönem herkes çok erken olduğunu söylese de, ben çizgi olmadan çizgilerimi kontrol altına aldım ve şimdi 45 yaşında yüzüme baktığım zaman doğru bir hareket yaptığımı düşünüyorum. Botox evet o noktada ki çizgi vs. çok iyi bir şekilde kontrol altına alıyor ama kullandığımız kremler ise cildimizin kalitesini ve aydınlığını kontrol altında alıyor, yani hepsi br arada olunca güzel, mükemmel bir makyaj, mükemmel bir cilt bakımı ile başladığını sakın unutmayın! Ölü deriden arınmış bir ciltte kullandığınız fondöten çok daha doğal duracaktır, mükemmel kapatıcı bir fondöten tabii ki hayat kurtarır ama bakımlı bir cilt hepsinden önemli ve değerli….



Cilt bakımının cinsiyeti yoktur!

Kendine değer veren herkes cilt bakımını yapmalı. Erkek cildinin kadın cildine göre yapısı tabii ki daha farklı, ama dediğim gibi herkesin endişesi farklı, cildinizi iyi gözlemleyin ve onu mutlu edin. Cildmiz en değerli giysimiz (çok klişe oldu bu laf ) ama gerçekten de öyle…

Aslında yazacak çok şey var; makyaj trendleri, yeni çıkan ürünler, kimlerin makyajı in, kimlerin ki out. :) Ama şimdilik benden bu kadar.