Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan geceyi her yıl Hıdırellez olarak kutlamaktayız. Bu yazımda sizlere Hıdırellez ile ilgili küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Baharın gelişiyle birlikte toprak ana uyanmaya başladı. Bizim de bedenimiz, ruhumuz ve aklımız yaza geçmek için hazırlanıyor. Bu hazırlık sürecinde kendimiz için yeni yaratımlar yapabiliriz. İstediklerimizi tezahür ettirmek için herkesin aynı anda kendine iyi gelen ritüelleri gerçekleştirmesi ile sistemde güçlü bir yaratım enerjisi açığa çıkıyor. Hem astrolojik açıdan hem de evrensel açıdan güçlü bir döngüden geçiyoruz. Hepimiz yaşamlarımızda gelecek yirmi yılımızı inşa ediyoruz. Haydi o zaman hep birlikte iyiyi, güzeli, aşkı, bolluğu, bereketi ve sevgiyi yaşamımıza çekelim. Bence ritüeller kişiye özel olmalı. Kendine iyi gelen her şey bir ritüeldir. Önemli olan zamanları kullanmak elzemdir. Gezegensel dizilimleri, dört elementin (hava, su, toprak, ateş) gücünü kullanmak, evrensel enerjinin desteğini almak tezahür ettirmek istediğimiz her neyse daha hızlı kendimize çekmemize yani çekim yasasının aktive olmasına vesile olur. Şimdi isterseniz Hıdırellez’in anlamına birlikte bir bakalım. Bu konuda anlatılan hikayelere, ezoterik ve kadim bilgilere göz atalım.





Hıdırellez; Hızır’ın karadan, İlyas’ın denizden hiç umulmayan bir zamanda çıkıp geldiği söylenir. 6 Mayıs aynı zamanda baharın başlangıcı, bereket ve bolluğa adım atış günüdür. Hızır günü olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kutlanmaktadır. 6 Mayıs günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığını bizlere hatırlatıyor.

Çocukluktan beri dinlediğimiz, anlatılan hikaye ve inançları hatırlayalım hep birlikte. Hızır ve İlyas peygamber yeryüzünde buluşup darda kalanlara, isteği olanlara, zorluk çekenlere yardım ederler. Hızır (a.s)’ın Allah’ın lütfu ile dolaştığı yerlerde yeşillikler çıkar ve çorak yerler çiçeklere bezenirdi.

Hızır eril enerjiyi simgelerken (güneş) İlyas dişil enerjiyi (ay) ifade eder. Bu özel günde yakılan ateş yıllık döngünün, enerjinin tamamlanmasıyla yeniden doğan güneştir. Böylece insanların yaşamlarına yeni yaratımlar gelir; kalpleri büyüyerek neşe ve bolluk kaplanır.





Kendi yaptığım küçük bir duayı paylaşacağım sizlerle. Kendi cümlelerinizle siz de yenisini oluşturabilirsiniz. Yaradan’ım senin izinin ve inayetinle geldim huzuruna, bana yardım et. Nurundan ruhuma aşk eyle. Niyetlerimin en yüce zamanda ilahi planlamada kolaylıkla, neşeyle, keyifle gerçekleşmesi için yardım et. “Rabbim uyan. Rabbim içimde uyan. Rabbim her yerde ve her şeyde uyan.” Diyerek isteklerimi sayıyorum. Anneannemden öğrendiğim bir Hızır duasını da ekliyorum. Atalarımızdan öğrendiğimiz bu gelenekler benim hoşuma gidiyor. Onları canlı tutmak, onlar gibi güçlü bir itikata sahip olmaktan çok hoşlanıyorum.

Anneanne duası;

“Bin bir adım, Allah bir adım, ya Kerim ya Kerem Allah, ya Rahim Ya Rahman Allah, yardım eyle Allah, La ilahe İllallah Muhammeden Resulullah yetiş imdadıma Hz. Hızır Ya Allah, Sen ol dersen olur. Yetiş Allah Hızır deryada erdim muradıma. Amin.”



Sevgili dostlar bu geceye özel hepimizin bildiği bir çok ritüel bulunmaktadır. Sizlerle bazılarını paylaşacağım. Kendi inanç sisteminize en uygun olanı, kalbinizi ferahlatanı seçmenizi tavsiye ederim. Her zaman Yaradan’ın yanımızda olduğunun güveni ve dualar ile yapınız ritüellerinizi.



5 Mayıs gecesi; geceden gül dallarına gümüş kuruşlar,cüzdanlar, bebek ve ev çizenler, çeyrekler, kırmızı bezler bağlanır, gül dibine genç kızlar yüzük atar, mani söyler, içki sofraları hazırlanır, davullar eşliğinde oyunlar oynanır, su kenarlarında, yeşilliklerde eğlenilir, ateşten atlanılırsa ev sahibi olacağına inanılır. Eve bolluk gelmesi için dolapların, kapıların, erzakların ağızları açılır. Evlere yeşil dallar asılır. Bolluk bereket ve zenginlik için gül yapraklarına para asılır.



Hızır’ın gülü çok sevdiği ve gül fidanlarını dolaştığı söylenir. Gül ritüelinde size tavsiyem bir kağıda isteklerinizi ev, araba, para, çocuk kırmızı kalem ile çizip kırmızı kurdele ve dua ile Gül Ağacının altına asmanız ve sabah gün doğumu ile akan bir suya oradan niyetlerinizi alıp atmanız.



O gün çalan kapılara mutlaka Hızır mı geldi acaba diye bakılır. Eğer bir fakir, gariban ya da çocuk gelmişse isteği hemen yerine getirilir.



Hızır; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış; özellikle de baharda aramızda dolanarak, bolluk ve sağlık dağıtır.



Hızır bir kişiye verilen addan çok aslında bir doğasal durumu, baharla vücut bulan yaşamın tazelenmesini simgeler. Sizler için en kalbi duamla yazımı sonlandıracağım. Yaradan ve Hızır kalplerinize ve yaşamlarınıza dokunsun, rahmet gelip sizi sarmalasın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Aşk’la…