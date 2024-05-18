Filo D’olio Kurucusu & Şefi Danilo Zanna: “Benim için yereli desteklemek önemli"

İstanbul, İzmir ve Bursa'da yer alan Filo D’olio restoranlarında, İtalya'nın çeşitli bölgelerine özgü yemekler sunan Danilo Zanna, bu mekanların kurucusu ve baş şefidir. Zanna, ilk Filo D’olio'yu 3 yıl önce İzmir'de açtı. Mekanlarının arkasındaki fikri sorulduğunda, "Restoranlarımın amacı, kendi kültürümü Türkiye'ye doğru bir şekilde tanıtmak ve İtalyan mutfağını burada bilmeyenlere sevdirmekti. İtalyan yemeklerini doğru şekilde sunmak ve tanıtmak istedim. Filo D’olio'nun arkasında bu düşünce yatıyordu," diye yanıt veriyor.

Filo D’olio'nun anlamını açıklayan Zanna, "Filo D’olio, zeytinyağının şişeden tabağa akarken oluşturduğu ince akışa verilen isimdir. Kısaca, şişe ile tabak arasındaki çizgi demek. Aslında tarladan müşteriye ulaşan bir mutfak anlayışını temsil ediyor. İyi, doğru ve sürdürülebilir bir mutfak," diyor.

İtalya’nın 3 bölgesi 3 şehirde

Filo D’olio şu anda üç şehirde bulunuyor ve her biri İtalya'nın farklı bölgelerini temsil ediyor. Danilo Zanna bu durumu şöyle açıklıyor: "İstanbul'daki Filo D’olio, Roma bölgesini yansıtıyor. Menümüzde Roma'nın en klasik yemeklerini yorum yapmadan, orijinal halleriyle sunuyoruz."

Bursa'daki Filo D’olio'nun ise bir Sicilya hikayesi olduğunu belirten Zanna, Sicilya ve Türk mutfağının benzerliklerine dikkat çekiyor ve Bursa'daki restoranda balık ve mangal yemekleri hazırladıklarını ifade ediyor.

Son olarak, İzmir'deki Filo D’olio'nun Floransa'dan esintiler taşıdığını belirten Zanna, "Amuse bouche olarak sunduğumuz papa al pomodoro, Floransa'nın klasik yemeklerinden biri. İzmir'deki restoranın diğerlerinden farkı, daha fine dining bir mutfak sunması. Pek çok yemekte benim kişisel yorumlarım bulunuyor," diye açıklıyor.





“Benim için yereli desteklemek, üreticiden ürün almak çok kıymetli”



Filo D’olio'nun Kurucusu ve Şefi Danilo Zanna, mevsimselliğin önemine vurgu yaparak, restoranlarında bu konuya büyük özen gösterdiklerini belirtiyor. Türkiye'nin en iyi malzemelerini araştırıp bulduklarını ve bunların coğrafi işaretli olduğunu vurguluyor. "Özel malzemeler için de aynı özeni gösteriyoruz. Her bir malzemeyi özenle seçiyor ve kullanıyoruz. İtalya'dan özel olarak getirdiğimiz konserve ürünler de bulunuyor. Restoranlarımızda 38'i Türkiye'den, 17'si İtalya'dan olmak üzere toplam 55 coğrafi işaretli ürün kullanıyoruz. Yerel üreticiyi desteklemek, onlardan ürün almak bizim için çok değerli," diyor.

İtalyan mutfağının en önemli özelliğini sorduğumuzda ise Zanna, İtalya'ya özgü, özel ve kaliteli malzemelerin varlığını vurguluyor. İtalya'nın eşsiz bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu belirten Zanna, pandemiden sonra İtalyan mutfağında kalite seviyesinin arttığını dile getiriyor. "Trendler arasında sıfır kilometre ürünlere verilen önem büyük. Ancak benim dikkat çekmek istediğim nokta, İtalya'da yemek yemenin yeniden keyifli hale geldiği. Yemek yemek keyifli bir deneyim olmalı. Bu nedenle restoranlarda, malzemelerin ve konseptin yanı sıra yemeğin keyifli bir süreç olmasına odaklanılıyor," diye ekliyor.





“Filo D’olio’yu İtalya’ya taşımak istiyorum”



Filo D’olio'nun gelecek planlarından bahseden Danilo Zanna, orta vadeli hedeflerinin Filo D’olio'yu İtalya'ya taşımak olduğunu açıklıyor. Zanna, "En kısa zamanda Floransa'da mutlaka bir Filo D’olio şubesi açmak istiyoruz," diyor.

Ayrıca Zanna, Türkiye'de de bazı planları olduğunu belirtiyor. İstanbul'da Milano konseptli daha büyük bir restoran açmayı düşündüklerini ifade ederken, Ankara'da da sürpriz bir konseptle yer alacaklarını dile getiriyor.