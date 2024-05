The Stay Grubu’nun Yeni Oteli “Bobo by The Stay” Bu Yaz Açılıyor

Adını, kendine özgü tarzları, sanat ve felsefe akımlarına olan ilgileri ve dünya görüşleriyle bohem burjuvazi yaşam tarzını benimseyen ‘Bobo’lardan alan otel, Cennet Koyu’nun en güzel noktasında, zeytin ağaçlarının arasında denize sıfır konumuyla misafirlerini ağırlayacak. Endüstriyel tasarıma sahip otel, 24 odası, 3 farklı konseptte restoranı, spa ve fitness alanı ve 2 plajıyla hizmet verecek.

Bebek Otel by The Stay’in lezzetleri Bodrum'da



Bebek Otel by The Stay’in lezzetlerini Bodrum’a taşıyan Bobo Restoran, Çin mutfağı ve Uzakdoğu kültürünün Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden Dragon Restaurant ve denize sıfır Yunan esintili balıkçı Paraliaki ile Bobo by The Stay, karadan ve denizden misafirlerine farklı gastronomik deneyimler sunacak.

Cennet Koyu’nun kristal sularına açılan Bobo Beach, misafirlere kum üzerinde, asırlık zeytin ağaçlarının gölgesinde ve doğanın huzurlu sesleri arasında dinlenebilecekleri çeşitli alanlar sunuyor.

Mimari tasarımı ünlü mimar Mahmut Anlar ve ekibi Geo ID tarafından gerçekleştirilen ve yetişkinlere özel olarak tasarlanan Bobo by The Stay; The Stay DNA’sına işlemiş olan kültür sanat aktiviteleri, sanatçı iş birlikleriyle doğanın içinde yapılacak özel enstalasyonlar, ritüelleşecek gün batımı partileri ve yaz sezonu boyunca düzenlenecek sürpriz etkinliklerle Bodrum Cennet Koyu’nda misafirlerini ağırlayacak.