İstanbul’un En İyi 3 İtalyan Şefi Marcello’da

Gastronomi dünyasından üç önemli isim

Shangri-La Bosphorus Istanbul’un deneyimli Executive Chef’i Giovanni Terracciano, Paper Moon Restaurant’ın başarılı Executive Chef’i Giuseppe Pressani ve Marcello’nun kendi Executive Chef’i Luigi Mariconda, birlikte özel bir menü oluşturacaklar.

Bu özel menü, İtalyan mutfağının ruhunu yansıtan zengin ve çeşitli lezzetlerle dolu olacak. Etkinlik boyunca, şeflerin kendilerine özgü sunumlarıyla, misafirler Marcello’nun sıcak ve davetkar atmosferinde unutulmaz bir yemek deneyimi yaşayacaklar.

Üç şef de Napolili kökenli olup, kendi restoranlarında büyük başarılar elde etmiş isimlerdir. Bu özel gecede, İstanbul’un merkezi Nişantaşı’nda bulunan Marcello’nun renkli iç mekanı ve yemyeşil terası, konuklarına gerçek bir İtalyan ambiyansı sunacak.