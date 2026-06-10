Servis Ücreti Alan Restorana Yarım Milyon TL’yi Aşan Ceza

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafe işletmelerinde tüketicilerden tahsil edilen servis ücretlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak İstanbul Beyoğlu’nda faaliyet gösteren bir restoranda yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı şekilde servis ücreti alındığı tespit edildi. Bakanlık, söz konusu işletmeye toplamda 560 bin TL’yi aşan idari yaptırım uygularken, haksız fiyat artışı şüphesiyle de ayrı bir inceleme başlattı.

Yetkililer, tüketicilerin yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin bedelini ödemesi gerektiğini vurgularken, servis ücreti veya benzeri adlarla talep edilen ek ödemelerin mevzuata aykırı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Beyoğlu’ndaki Restoranda 69 Ayrı İşlemde Servis Ücreti Alındı

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Beyoğlu’nda faaliyet gösteren bir restoranda tüketicilerden “servis ücreti” adı altında ek ödeme talep edildiği belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda işletmenin yalnızca 6 Haziran 2026 tarihinde düzenlediği 69 farklı adisyonda servis ücreti uyguladığı ortaya çıktı. Denetim ekipleri, söz konusu işlemleri detaylı şekilde değerlendirdi. Ardından mevzuata aykırı uygulama nedeniyle işletmeye 274 bin 137 TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlık, tüketicilerden alınan her ek ücretin fiyat listelerinde açık şekilde yer alması gerektiğini ve yürürlükteki düzenlemelere uygun hareket edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Menü ve Fiyat Listelerinde de İhlal Tespit Edildi

Denetimler sırasında yalnızca servis ücreti uygulamasıyla sınırlı kalınmadı. Ekipler, işletmenin giriş bölümünde yer alan fiyat listeleri ile satışa sunulan ürünleri de karşılaştırdı.

İnceleme sonucunda satışta bulunan 72 farklı ürünün fiyat bilgisinin girişte yer alan menüde bulunmadığı tespit edildi. Bu durumun tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ilkesine aykırı olduğu değerlendirildi.

Söz konusu ihlal nedeniyle işletmeye ayrıca 286 bin 56 TL tutarında idari yaptırım uygulandı. Böylece işletmeye kesilen toplam ceza tutarı 560 bin TL’yi aştı.

Haksız Fiyat Artışı Şüphesiyle Yeni İnceleme Başlatıldı

Denetimler sırasında bazı ürünlerde fiyat hareketleri de mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde altı farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığına yönelik bulgular elde edildi.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ilgili ürünlerle ilgili detaylı inceleme başlattı. Hazırlanan dosya, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

Kurulun yapacağı inceleme sonucunda ek yaptırımların gündeme gelmesi de mümkün görünüyor.

Bakanlık: Servis Ücreti Uygulamasına İzin Verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı tarafından daha önce yürürlüğe alınan düzenlemeyle restoran, lokanta ve kafe gibi işletmelerde servis ücreti uygulamasına son verilmişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, servis ücretinin hangi isim altında talep edildiğinin önem taşımadığı vurgulandı. Açıklamada, tüketicilerden servis ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla ek bedel talep edilmesinin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü belirtti. Tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumayı hedefleyen Bakanlık, fiyat şeffaflığını güçlendirmeyi ve adil rekabet ortamını desteklemeyi amaçlıyor.

Önümüzdeki dönemde de benzer uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceği ve mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.