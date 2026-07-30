Frankie, Yeni Menüsü ve Atmosferiyle Yazın Vazgeçilmezleri Arasında

Yaz akşamları, doğru atmosferle buluştuğunda unutulmaz anılara dönüşüyor. Frankie, Galataport İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasında sunduğu yeni deneyimle bu yazın ritmini yeniden belirliyor. Yenilenen MediterrAsian menüsü, altın saatlerin büyüleyici atmosferi ve özenle seçilen müzikleriyle Frankie, gastronomiyi eğlenceyle buluşturan güçlü kimliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Akdeniz'in taze ve karakteristik ürünlerini Asya'nın cesur pişirme teknikleriyle buluşturan mutfağı sayesinde Frankie, yalnızca bir akşam yemeği değil, baştan sona planlanmış bir deneyim sunuyor. Gün batımının Boğaz'a yansıyan renkleri ise bu deneyime ayrı bir karakter katıyor.

Yeni MediterrAsian Menüsüyle Farklı Bir Lezzet Deneyimi

Frankie, mutfağının merkezine Akdeniz'in doğal ürünlerini yerleştirirken, Asya mutfağının baharatlarını ve modern pişirme tekniklerini aynı tabakta buluşturuyor. Böylece her tabak, dengeli tatlar ve yaratıcı dokunuşlarla dikkat çekiyor.

Yeni menü, klasik lezzet anlayışının dışına çıkan seçkileriyle gastronomi tutkunlarına farklı bir keşif sunuyor. Özgün reçeteler, kaliteli malzemeler ve rafine sunumlar sayesinde Frankie, yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapıyor.

Boğaz Manzarasında Altın Saatlerin Keyfi

Galataport İstanbul'un sahil hattında konumlanan Frankie, gün batımını izlemek isteyenler için şehrin en özel adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Güneşin Boğaz üzerinde bıraktığı altın tonlar, mekanın enerjisini tamamen değiştiriyor.

Bu atmosferi tamamlayan seçkin müzikler ise akşam boyunca ritmi canlı tutuyor. Böylece misafirler hem manzaranın hem de yaz gecelerinin keyfini aynı anda yaşayabiliyor.

Gastronomi ve Eğlence Aynı Masada Buluşuyor

Frankie, yalnızca mutfağıyla değil, kültürel buluşmaları ve dinamik atmosferiyle de öne çıkıyor. Haftanın yedi günü misafirlerini ağırlayan mekan, yemek deneyimini müzik ve sosyal yaşamla bir araya getiriyor.

Üstelik dünyanın en saygın restoran derecelendirme rehberlerinden biri olan Gault&Millau İstanbul seçkisinde aldığı ödülle kalite anlayışını uluslararası ölçekte de kanıtlıyor. Bu yaklaşım, Frankie'yi İstanbul'un gastronomi sahnesindeki güçlü adreslerden biri haline getiriyor.

Yaz boyunca yeni lezzetler keşfetmek, gün batımını Boğaz'ın en etkileyici noktalarından birinde izlemek ve kaliteli müzik eşliğinde keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için Frankie, sezonun öne çıkan buluşma noktaları arasında yer alıyor.