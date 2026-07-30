After Sunset'te Hafta Sonu Evren Katırcıoğlu ile Başlıyor

İstanbul geccelerinin en ayrıcalıklı buluşma noktalarından biri olan After Sunset, bu hafta sonu da müzik, gastronomi ve manzaranın kusursuz uyumunu aynı çatı altında bir araya getiriyor. Cuma ve cumartesi akşamları DJ kabinini devralacak Evren Katırcıoğlu, enerjisi yüksek performansıyla geccenin temposunu belirlerken, misafirler de Boğaz manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyimin parçası oluyor.

Şehrin yoğun temposundan kısa süreliğine uzaklaşmak isteyenler için After Sunset, gün batımından gecceye uzanan atmosferiyle dikkat çekiyor. Günün son ışıkları Boğaz üzerinde dans ederken başlayan deneyim, ilerleyen saatlerde müzik ve özel lezzetlerle bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Böylece her akşam kendine özgü bir hikaye yaratıyor.

Boğaz Manzarasında İmza Kokteyller ve Seçkin Lezzetler

After Sunset, yalnızca müzik programıyla değil, güçlü bar kültürüyle de öne çıkıyor. Bar ekibinin özenle hazırladığı imza kokteyller, özgün reçeteleri ve dengeli aromalarıyla her yudumu özel bir deneyime dönüştürüyor. Bunun yanında özenle seçilen şarap koleksiyonu da geceye sofistike bir dokunuş katıyor.

Lezzet ve sunum arasındaki uyum, mekanın modern atmosferiyle birleşince ortaya İstanbul'un en keyifli akşam duraklarından biri çıkıyor. Bu nedenle After Sunset, yalnızca bir buluşma noktası değil, aynı zamanda stil sahibi bir gecce deneyimi sunuyor.

Evren Katırcıoğlu ile Hafta Sonuna Güçlü Başlangıç

Bu hafta sonunun en dikkat çeken detaylarından biri ise kuşkusuz Evren Katırcıoğlu oluyor. Cuma ve cumartesi akşamı DJ kabininde yer alacak başarılı isim, dinamik setleriyle gecenin enerjisini sürekli yukarı taşıyor. Elektronik müziğin ritmini Boğaz'ın büyüleyici atmosferiyle buluşturan performansı, gecce boyunca temposunu koruyor.

Müziğin yükseldiği, kokteyllerin ustalıkla hazırlandığı ve İstanbul silüetinin geceye eşlik ettiği bu atmosfer, After Sunset'i hafta sonu planlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline getiriyor.

Şehrin en etkileyici manzaralarından birine karşı kaliteli müzik dinlemek, özel kokteylleri deneyimlemek ve yaz akşamlarının tadını çıkarmak isteyenler için After Sunset, bu hafta sonu da ritmi yükseltmeye hazırlanıyor.