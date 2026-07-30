Lucca Beach, Bodrum'da Gastronomiyi Beach Deneyiminin Merkezine Taşıyor

Bodrum yazı artık yalnızca deniz, güneş ve beach club deneyiminden ibaret değil. Son yıllarda bölgenin gastronomi sahnesi de hızla gelişirken, nitelikli restoran konseptleri tatil deneyiminin en önemli parçalarından biri haline geliyor. Bu dönüşümün dikkat çeken adreslerinden biri olan Lucca Beach, bu sezon geliştirdiği yeni konseptiyle beach kültürünün ötesine geçerek güçlü bir gastronomi destinasyonu kimliği kazanıyor.

Gölköy'de, Demirbükü Koyu'nun Mavi Bayraklı sahilinde konumlanan Lucca Beach, artık yalnızca denize girmek isteyenleri değil, iyi yemek için yola çıkan misafirleri de ağırlıyor. Üstelik restoran, beach kullanımından tamamen bağımsız hizmet veriyor. Rezervasyon yaptıran misafirler giriş ücreti ödemeden yalnızca restoran deneyimi yaşayabiliyor. Bu yaklaşım, Bodrum'da gastronomi odaklı buluşmalar için yeni bir alternatif oluşturuyor.

Lucca Beach'in Merkezinde Artık Gastronomi Var

Yirmi yılı aşkın süredir gastronomi alanında güçlü bir marka kimliği oluşturan Lucca, bu deneyimini Bodrum'a farklı bir bakış açısıyla taşıyor. Lucca Beach Restaurant, 150 kişilik restoran alanında deniz manzarasını rafine mutfak anlayışıyla buluşturuyor.

Mutfağın başında ise Michelin Rehberi tarafından tavsiye edilen Executive Şef Tuncay Uçar yer alıyor. Şef Uçar, Ege ve Akdeniz'in ürün çeşitliliğini modern pişirme teknikleriyle yorumlayarak doğallığı ön plana çıkaran bir mutfak anlayışı sunuyor.

Her tabakta mevsimsellik belirleyici rol üstleniyor. Günlük temin edilen deniz ürünleri, yerel üreticilerden gelen sebzeler, zeytinyağı bazlı tarifler ve odun ateşinde pişirme teknikleri menünün karakterini oluşturuyor. Böylece malzemenin kendi lezzeti ön plana çıkarken, her tabak sade ama güçlü bir kimlik kazanıyor.

Restoran ve Beach İçin İki Ayrı Menü Hazırlandı

Bu sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden biri de restoran ve beach alanları için tamamen farklı iki menünün hazırlanması oldu. Gün boyu beach atmosferine eşlik eden hafif ve paylaşılabilir tabaklar ile restoranın daha kapsamlı gastronomi seçkisi birbirinden ayrılıyor.

Restoran menüsünde yer alan ürünler kalite, teknik ve mevsimsellik ekseninde şekilleniyor. Ahtapot Escabeche, Bodrum Deniz Mahsulleri Ceviche, Nektarin Salatası, Chili Sea Bass, Lobster Paccheri ve odun ateşinde hazırlanan paylaşım tabakları menünün öne çıkan lezzetleri arasında bulunuyor.

Bunun yanında Raw Bar seçkisi, taş fırından çıkan pizzalar, kömür ızgarasında hazırlanan imza tarifler ve Lucca'nın sevilen tatlıları günün farklı saatlerine hitap eden çok katmanlı bir gastronomi deneyimi oluşturuyor.

Beach Kullanımı Şart Değil

Lucca Beach Restaurant'ın en önemli farklarından biri de restoran hizmetini beach deneyiminden tamamen ayırması oluyor. Restoranda yemek yemek isteyen misafirlerin beach alanını kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca bu deneyim için giriş ücreti de talep edilmiyor.

Bu yaklaşım sayesinde Lucca Beach, yalnızca yaz sezonunun popüler beach club'larından biri olmanın ötesine geçiyor. Öğle yemeklerinden gün batımı buluşmalarına, uzun akşam sofralarından özel kutlamalara kadar farklı gastronomi deneyimlerine ev sahipliği yapıyor.

Demirbükü'nde Yeni Nesil Yaşam Deneyimi

Lucca Beach, gastronomiyi beach kültürü, wellness, spor ve sosyal yaşamla bir araya getirerek bütüncül bir yaşam anlayışı sunuyor. Demirbükü'nün doğal atmosferiyle bütünleşen mekan, uluslararası beach destinasyonlarının yoğunlaştığı bölgede güçlü bir Türk markası olarak dikkat çekiyor.

Misafirler tesise Seba Gölköy girişinden kara yoluyla rahatlıkla ulaşabiliyor. Deniz yolunu tercih edenler için ise Lucca Beach'in özel teknesi her gün Türkbükü'nden düzenli seferler gerçekleştiriyor. Böylece ulaşım da deneyimin konforlu bir parçasına dönüşüyor.

Bodrum'da Gastronomi İçin Yeni Bir Buluşma Noktası

Lucca Beach, bu sezon ortaya koyduğu yeni vizyonla Bodrum'da beach deneyimini gastronomiyle buluşturan güçlü bir yaşam alanı oluşturuyor. Michelin tavsiyeli şefin yönettiği mutfağı, beach kullanımından bağımsız restoran konsepti, mevsimsel menüsü ve Demirbükü'nün doğal atmosferi sayesinde yalnızca yazın değil, Bodrum gastronomisinin de dikkat çeken adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.

İyi yemeği deniz manzarasıyla buluşturmak isteyenler için Lucca Beach Restaurant, yaz sezonunun en güçlü gastronomi durakları arasında yer alıyor.



Kara ve Denizden Konforlu Ulaşım

Misafirler mekana, Seba Gölköy-Demirbükü özel girişi ve otopark üzerinden kara yoluyla kolayca ulaşabiliyor.

Deniz yolunu tercih edenler için ise Lucca Beach’in özel teknesi her gün; Türkbükü Mavi'nin önünden saat 11.00 ve 12.00'de Demirbükü'ne hareket ediyor. Dönüş seferleri ise saat 17.00 ve 19.00’da.

Adres: Göltürkbükü, Cennet Koyu Caddesi, 48483 Bodrum / Muğla / TURKIYE

Telefon: 0090 535 452 84 84

Email: [email protected]

Rezervasyon için: www.luccabeach.com