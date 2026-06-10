Kenan Doğulu’nun İhtimaller Rüzgarı Antalya’dan İstanbul’a Esti!

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Kenan Doğulu, kariyerinin en özel projelerinden biri olan İhtimaller ile peş peşe iki unutulmaz konsere imza attı. Sanatçı, önce Akra Caz Festivali kapsamında Antalya’da sahne aldı, ardından bir gün sonra Swissôtel The Bosphorus bünyesindeki Sultanpark’ta müzikseverlerle buluştu. Her iki konser de büyük ilgi görürken, yaz sezonunun en çok konuşulan performansları arasında yerini aldı.

Kenan Doğulu’nun sevilen şarkılarını caz düzenlemeleriyle yeniden yorumladığı İhtimaller projesi, hem Antalya’da hem de İstanbul’da izleyicilerden tam not aldı. Güçlü sahne enerjisi, usta müzisyenlerden oluşan orkestrası ve özgün repertuvarıyla dikkat çeken proje, müzikseverlere alışılmışın dışında bir konser deneyimi sundu.

Akra Caz Festivali’nin Açılışını Kenan Doğulu Yaptı

Bu yıl yine önemli isimleri ağırlayan Akra Caz Festivali, kapılarını Kenan Doğulu’nun İhtimaller projesiyle açtı. Antalya’da gerçekleşen konser, festivalin en merak edilen performanslarından biri olarak öne çıktı.

Kenan Doğulu’ya sahnede Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenleri eşlik etti. Piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu, trompette Şenova Ülker, saksafonda Engin Recepoğulları, trombonda Bulut Gülen ve gitarda Sarp Maden performanslarıyla gecceye güçlü bir katkı sundu. Davulda ise Mehmet İkiz ve Ferit Odman yer aldı.

Doğulu’nun yıllardır hafızalara kazınan şarkıları, caz armonileriyle yeniden şekillendi. Böylece izleyiciler, sanatçının repertuvarını çok daha farklı bir perspektiften deneyimleme fırsatı buldu. Festival alanını dolduran müzikseverler, gecce boyunca şarkılara eşlik ederken performans sonunda sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.

Sultanpark’ta Yazın En Özel Akşamlarından Biri Yaşandı

Antalya’daki konserin hemen ardından rotasını İstanbul’a çeviren Kenan Doğulu, bu kez Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Sultanpark sahnesine çıktı.

İstanbul’un en sevilen açık hava etkinlik alanlarından biri olan Sultanpark, o akşam müzikseverleri yıldızların altında ağırladı. Boğaz’ın serin esintisi, yemyeşil atmosfer ve yaz akşamlarının enerjisi, İhtimaller projesinin ruhuyla kusursuz bir uyum yakaladı.

Konser boyunca Kenan Doğulu’nun klasikleşen eserleri caz dokunuşlarıyla yeniden hayat buldu. Tanıdık melodiler farklı düzenlemelerle sahneye taşınırken, dinleyiciler her şarkıda yeni bir keşif yaşadı. Müzikal kalite kadar sahne tasarımı ve atmosfer de geceye damga vurdu.

Pop ve Caz Arasında Kurulan Güçlü Köprü

İhtimaller, yalnızca bir konser serisi değil, aynı zamanda Kenan Doğulu’nun müzikal yolculuğunda önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Proje, pop müziğin geniş kitlelere ulaşan enerjisini cazın özgür ve sofistike dünyasıyla buluşturuyor.

Bu yaklaşım sayesinde hem Kenan Doğulu dinleyicileri hem de caz tutkunları ortak bir müzikal zeminde buluşuyor. Antalya ve İstanbul’da gerçekleşen konserler de bu buluşmanın ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi.

Yaz Sezonunun En Çok Konuşulan Performanslarından Biri Oldu

Arka arkaya gerçekleşen iki büyük konser, kültür-sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Akra Caz Festivali’nin açılış geccesi ve Sultanpark’taki açık hava konseri, sezonun en dikkat çeken müzik etkinlikleri arasında gösterildi.

Kenan Doğulu’nun sahnedeki enerjisi, usta müzisyenlerden oluşan ekibi ve cazla yeniden yorumlanan repertuvarı, izleyicilere uzun süre hafızalardan silinmeyecek iki gecce yaşattı.

Antalya’dan İstanbul’a uzanan bu özel müzik yolculuğu, İhtimaller projesinin yalnızca bir konser değil, aynı zamanda güçlü bir sanatsal deneyim olduğunu bir kez daha ortaya koydu.