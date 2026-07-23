Side’de Yazın Ritmi AFRO NIGHT ile Liman’da Yükseliyor

Yaz gecCeleri Side’de hız kesmeden devam ederken, Liman Restaurant Lounge Club bu kez enerjisini Afro müziğin ritmiyle buluşturuyor. 26 Temmuz Pazar geccesi düzenlenecek AFRO NIGHT, tropik atmosferi, güçlü DJ performansları ve imza kokteylleriyle sezonun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Akdeniz’in büyüleyici manzarasına karşı eğlenceyi bambaşka bir seviyeye taşıyan gecce, müziğin enerjisini hissetmek ve yazın en hareketli atmosferlerinden birini deneyimlemek isteyenleri Side’nin en özel adreslerinden birinde buluşturacak.

26 Temmuz’da Afro Night Heyecanı Başlıyor

26 Temmuz Pazar günü saat 22.00’de kapılarını açacak AFRO NIGHT, Afro beat ritimlerini tropikal dokunuşlarla bir araya getirerek misafirlerine sabaha kadar sürecek dinamik bir gecce vadediyor.

Yüksek enerjili müzik seçkisi, dansın hiç durmadığı atmosfer ve yazın ruhunu yansıtan konseptiyle etkinlik, Liman Restaurant Lounge Club'ın eğlence anlayışını bir kez daha sahneye taşıyacak.

Gecce boyunca çalacak Afro ritimleri, Akdeniz kıyısındaki eşsiz ambiyansla birleşerek Side’de unutulmaz bir yaz geccesine dönüşecek.

Liman Restaurant Lounge Club’da Eğlence ve Lezzet Bir Arada

Antik Side Limanı'nın en özel noktalarından birinde konumlanan Liman Restaurant Lounge Club, yalnızca manzarasıyla değil, gastronomisi ve gecce hayatına kattığı enerjiyle de öne çıkıyor.

Etkinlik boyunca misafirler, mekânın özenle hazırladığı imza kokteylleri eşliğinde müziğin ritmine eşlik ederken, tropikal konseptin sunduğu atmosferin keyfini çıkaracak. Şık dekorasyonu, deniz manzarası ve yüksek enerjisiyle Liman, yaz geccelerini unutulmaz deneyimlere dönüştürmeye devam ediyor.

Müzik, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan mekân, Side gecce hayatının en güçlü buluşma noktaları arasında yer almayı sürdürüyor.

Yazın En Sıcak Gecelerinden Birine Hazır Olun

Afro kültürünün enerjisinden ilham alan konseptiyle AFRO NIGHT, yalnızca bir parti değil, aynı zamanda yazın ritmini doyasıya hissettiren özel bir deneyim sunacak.

Tropikal atmosfer, hareketli müzikler ve Liman Restaurant Lounge Club'ın kendine özgü ambiyansı sayesinde gecce boyunca tempo hiç düşmeyecek. Yaz sezonunun en dikkat çekici organizasyonlarından biri olmaya aday etkinlik, Side’de eğlenceyi seven herkesi aynı ritimde buluşturacak.

Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle organizasyona katılmak isteyen misafirlerin rezervasyonlarını önceden yaptırmaları tavsiye ediliyor.

Etkinlik Bilgileri

Tarih: 26 Temmuz Pazar

Kapı Açılışı: 22.00

Mekan: Liman Restaurant Lounge Club – Side

Rezervasyon: +90 553 668 81 11