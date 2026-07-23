Montiano Alaçatı'da Tek Geccelik Lezzet Deneyimi Başlıyor

Alaçatı'nın büyüleyici atmosferi, 12 Ağustos akşamı gastronomi ve şarap tutkunlarını aynı sofrada buluşturuyor. Montiano Alaçatı Restoran, Monreve Alaçatı Otel bünyesinde düzenleyeceği özel gastronomi geccesiyle misafirlerine yalnızca bir akşam yemeği değil, hafızalarda iz bırakacak çok katmanlı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Gec cenin merkezinde ise Şef Turan Kakan imzasını taşıyan özel bir menü yer alıyor. Ege'nin yerel ürünlerinden ilham alan reçeteler, modern tekniklerle yeniden yorumlanırken her tabak özenle seçilen şaraplarla eşleşiyor. Üstelik deneyim, uzman anlatımları sayesinde yalnızca damakta değil, bilgiyle de zenginleşiyor.

Şef Turan Kakan'dan Ege Ruhunu Yansıtan Özel Menü

Bu özel gecede Şef Turan Kakan, yalnızca etkinliğe özel hazırladığı Şefin Özel Menüsü ile misafirlerini ağırlayacak. Menü, klasik lezzetleri Ege'nin karakteristik ürünleriyle buluştururken her tabakta mevsimselliği ve yerelliği ön plana çıkarıyor.

Lezzet yolculuğu boyunca kullanılan malzemeler, şefin yaratıcı yorumuyla farklı bir kimlik kazanıyor. Böylece misafirler, Alaçatı'nın gastronomi kültürünü modern dokunuşlarla deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Şarapların Hikâyesi Yasemin Lakeç'in Anlatımıyla Sofraya Taşınıyor

Gastronomi gecesinin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise tadım eğitmeni Yasemin Lakeç oluşturuyor.

Gece boyunca Lakeç, menüye eşlik eden şarapların bağ hikâyelerini, yetiştikleri coğrafyanın karakterini, üzüm çeşitlerini ve aromatik özelliklerini detaylı şekilde anlatacak. Böylece misafirler yalnızca şarap tadımı yapmayacak. Aynı zamanda her kadehin arkasındaki üretim kültürünü ve hikâyeyi de keşfedecek.

Bu özel anlatım, akşam yemeğini çok daha zengin ve interaktif bir gastronomi deneyimine dönüştürecek.

Monreve Alaçatı'da Konaklama Ayrıcalığı da Sunuluyor

Monreve Alaçatı, gastronomi deneyimini konaklama ayrıcalığıyla tamamlıyor.

Etkinliğe katılan misafirler, aynı gece Monreve Alaçatı Otel'de gerçekleştirecekleri konaklamalarda yüzde 10 indirim fırsatından yararlanabilecek. Böylece Alaçatı'nın yaz akşamı keyfi, otelin şık atmosferinde konforlu bir konaklamayla devam edecek.

Lezzet, şarap ve konaklamayı aynı çatı altında buluşturan bu ayrıcalık, etkinliği daha da özel hale getiriyor.

12 Ağustos Akşamı Alaçatı'nın En Özel Sofralarından Biri Kurulacak

Gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek bu özel akşam, sınırlı kontenjanla gerçekleşecek.

12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak organizasyon, Montiano Alaçatı Restoran'ın zarif atmosferinde gerçekleşecek. Şef Turan Kakan'ın özel menüsü, Yasemin Lakeç'in anlatımı ve Alaçatı'nın eşsiz yaz atmosferi, unutulmaz bir gastronomi buluşmasına imza atacak.

Rezervasyon yaptırmak isteyen misafirler, +90 533 702 23 12 numaralı telefon üzerinden yerlerini ayırtabilir.