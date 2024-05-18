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Ege’nin Lezzetiyle Ritminin Ortak Buluşması; The Populist!

Bodrum'un masmavi sularıyla dans eden Yalıkavak'ta, lezzet ve müziğin muhteşem birleşim yeri olarak parlayan yeni bir mekan yola çıkıyor: The Populist!

Ege’nin Lezzetiyle Ritminin Ortak Buluşması; The Populist!
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 18-05-2024 10:44

İstanbul'un gecce hayatına yön veren mekanlarıyla ünlü olan The Populist, şimdi de Bodrum'un kalbi Yalıkavak Marina'da yeni bir renk sunmak için kapılarını açıyor. Mayıs ayında muhteşem bir açılışla Bodrum'un eşsiz manzarasına sahip olan The Populist, modern gastronominin en özgün tatlarını sunacak.

The Populist, İstanbul'un kalabalık ve betonla kaplı sokaklarından uzaklaşıp Ege'nin huzur dolu atmosferine üçüncü şubesini açıyor. Yepyeni bir menüyle misafirlerini ağırlayacak olan mekan, Bodrum'un göz alıcı manzarası eşliğinde lezzet ve müzik keyfini yaşatacak.

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