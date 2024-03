Kalbin yolunda oyunda kal

İnstagram: @senempremnilaya







Sıkışmışlık…

Sevgili dostum, seninle bir danışanımın hikayesini paylaşarak başlamak isterim. Çünkü bu hikayede hepimizden bir parça olduğunu hissediyorum. Özellikle son dönemlerde Dünya’daki geçirdiğimiz süreçler her insanı yaşamında zorluyor. Aslında alt başlığımızdan da anlayacağınız gibi sıkışmışlık duygusu! Senden ricam okumaya başlamadan yanına bir kalem,kağıt alman ve hayatında en çok seni zorlayan, sıkıştıran belki de hastalanmana neden olan her bir duyguyu içine girmeden sadece yaşamını uzaktan izler gibi not alman. Böylece birlikte satır aralarında buluşmamızın asıl amacı olan kalbimizi şifaya açma alanına giriş yapabiliriz. Okurken, yazarken bir nebze de olsa birbirimize dokunabiliriz.

Geçen hafta ki seanslarım arasında “Psişik Alan Çalışması” yaptığım bir danışanımın yaşadıklarını deneyimlerken gördüm ki yaşamı sanki donup kalmış gibi hiç ilerlemiyordu. Kalp kırıklıkları ve yaşadığı travmalar sonucunda tutkusunu ve coşkusunu kaybetmişti. Hayal kırıklıkları içinde sadece kaçmak istiyor, ne yapacağını kimden destek alacağını bilemiyordu. Yeni güne başlarken yataktan çıkmak bile istemiyordu. Eğer sende yaşamında bunları deneyimliyor isen içini ferah tut sevgili dostum. Aslında hepimiz dönem dönem kendimizi sıkışmış hissederiz. Bu çok doğal bir süreç dinamik, yoğun, koşturma içerisinde geçen yaşamlarda kendimiz olan merkezimizden uzaklaşır, deneyimler içerisinde kaybolabiliriz. Danışanıma Kalp diyelim. Yaşadığı bu travmatik döngü sonucundada ikinci beyin olan bağırsaklarında bir rahatsızlık hissetmeye başlamış. Kendisini ıstıraba sokacak derecede kabızlık, düzensizlik olmuş. Yaşamındaki o sıkışma hali bedenindede tezahür etmeye başlamıştı. Bir araya geldiğimizde yaşadığı durum ile ilgili de uzman desteği aldığını ifade etti.



Kendisine şunu sordum gerçekten tam olarak ne istiyorsun?

Bana verdiği cevap beni çok etkiledi. Daha 34 yaşında idi kendisi. Ve dedi ki:

“Yaşamımın geri kalanını böyle değil sağlıklı yaş alarak geçirmek istiyorum. “

Bunda kararlı mısın? diye sordum.

O da evet kararlıyım lakin gitmediğim yer kişi kalmadı.Birşeye ihtiyacım olduğunu hissediyorum ve onu arıyorum diye ifade etti. Kendisine tekrarlayan bir rüyası olup olmadığını sorduğumda çok şaşkın gözler ile bana baktı. Neden şimdi rüya der gibi.

Evet sevgili dostum, rüyalar bizim için önemli bir alan. Yaradan iki şekilde bizlerle konuşur.

1. Eşzamanlılıklar

2. Rüyalar ve tekrarlayan rüyalar mail kutunuza düşen ve açmadığınız mesajlar olarak birikir. Uyanık yaşamda size destek olacak birçok mesajı içermektedir. Bu yüzdende son derece önemlidir.

Rüyalarını yorumladığımızda temel nedenin birçok yakınının ölümü nedeniyle deneyimlediği kayıp duygusu olduğunu anladık.

Yaşadığımız sıkışıklık hissi içerisinde iken Dünya sanki yanımızdan geçip gidiyor ve biz onu sadece izliyormuşuz gibi gelir. Kayıp duygusu gibi travmatik duygular karşısında hem fiziksel bedenimiz he de ruhumuz donup kalır. İşte böyle duygular ve olaylar yaşadığımızda yaşama doğru dönmek için yaşam enerjimizi artırmak için sizlerle bazı hatırlatmalar paylaşacağım. Bedeninizde yaşadığınız bir hastalık daha derinlerde aynı Danışan Kalp’de olduğu gibi size önemli işaretler veriyordur. Vücudunuza aldığınız her bir besini sindirme biçiminiz bile dış dünyayı algılama biçiminizi içinizde nasıl hissettiğinizin sembolüdür. Düşünceler ve duygular tüm sistemimizi etkiler.

Her bir bireyin otonom sistemi çok güçlüdür. Asla kontrolü bırakmak istemez. Bir terapiye veya danışmanlığa başvurduğunuzda aslında nörolojik olarak yeni bir sinir ağ sistemi oluşturulur. Burada evrensel bakış açısına hizalanarak idrak etmeniz, sistemi algılamanız, kendinizi keşfetmeniz son derece önemlidir.

Şimdi aldığınız notlara tekrar dönüp bakmanızı rica ediyorum. Sizlerle paylaşacağım hatırlatmaları yaşamınıza dahil edebilmeniz için her biri üzerine not alarak, zaman ayırıp üzerine düşünün. Size aynı Danışan Kalbe katkı sağladığı gibi destek olacaktır.

En önem verdiğim ve her zaman eğitimlerimde de çok vurguladığım bir cümle var. “Yaradan eylemde tezahür eder”. Hareketi yaşamımıza dahil etmek çok önemlidir. Yaşamın kendisi her zaman hareket halindedir.Bu yüzden yaşam enerjinizle, temelde var olan herşeyin tek şey olduğunun bilgisi ile Yaradan ile uyumlanmak için içinizdeki akışı keşfetmeniz ve eylem alanında olmamız çok önemlidir. Bilim dünyasının da bahsettiği gibi hareketsizlik gerginlik yaratır. Sindirim sisteminiz, dolaşım sisteminiz ve sinir sisteminiz bundan etkilenir. Böylece bağışıklık sisteminiz zayıflamaya başlar. Hormon üreten organlarınız etkilenir. Vücudunuzda öfke, korku, kaygı gibi duygular içinde sıkışıp kaldığımızda böbrek üstü bezler tıkanır. Tüm kadim öğretiler ve biliminde söylediği gibi yaşam akıcıdır ve her zaman değişir, gelişir. Bizlere sadece izin vermek, bazen durmak, lakin günün sonunda her düştüğünde yeniden kalkmak gerektirir. Sıkışmışlık sadece dualite sonucunda bir yanılsamadır. Düştüğünde kalkabilecek gücü bulabilmen için aşağıda seninle paylaştıklarım destek olacaktır.

Sağlıklı yaş almak için bedenine iyi bakman gerekir. Bu dünyadaki aracın bedenindir. Herkes kendi bedenine iyi gelen beslenme şeklini keşfetmesi gerekir. Kendine uygun beslenme yöntemini keşfet!

İşlenmiş gıda, şeker, glüten, sigara, alkolü hayatından çıkar!

Su tüketimi çok önemlidir. Hem yiyeceklerinin sindirilmesine hem vücuduna girmesine hem de atılmasına destek olur. Kilox35= Günlük su tüketimin olarak ayarlayabilirsin!

Egzersizi yaşamının bir parçası yap!

Kendine iyi gelenleri uygula!

Dünya oyuncusu değil, ruhsal bir oyuncu ol!

Yolun kalp yolu. Hatırla!

Sevgiyi, kabul ve affetmeyi öğrenmeye çalış!

İlişkiler yoluyla öğrendiğini hatırla!

İradeni kullanarak, bilinçli seçimler yap!

Alt enerji merkezlerinle çalış!

Yaradan ile hemhal olacak vakitler ayır!

Her zaman bir kalp taşıdığını hatırla!

Yalnız olmadığını hatırla!

Cesur ve kararlı ol!

Hiçbir duygunu bastırma! Gör, tanı, içinde kaybolmadan geri çekil, gözlemle ve oyun farkındalığına geç!

Hizmet misyonunu hatırla!

Bir nefeslik olan bu dünya ilahi sevgi oyun alanı olduğunu hatırla!

OYUNDA KAL! Asla vazgeçme!

Sevgili dostum, seninle ilk buluşmamızın katkı olmasını dilerim. Yeniden buluşana kadar hoşça kal. Aşk’la.