Adana’yı Renklere Boyayan Muhteşem Karnaval - Adana Portakal Çiçeği Karnavalı

İnstagram: @berrakberroo



Nisan demek "Portakal Çiçeği Karnaval"ı demek bundan sonra, başka program yapılmaz…Bol bol kebap yenir, şalgam içilir, dans edilir ve şehrin pek çok noktasında gerçekleşen eğlenceli etkinliklere katılıp sınırsız eğlenilir…İçinden ‘’Adana’ya Gidek Mi?’’ yada ‘’Adana Köprü başı’’ şarkılarını mırıldanarak tatlı tatlı gezilir. Doğası güzel, insanı güzel, yemekleri güzel, karnaval bu şehre çok yakışıyor. Anlatılmaz yaşanır denir ya, işte öyle… Bir kez olsun mutlaka yaşamalısınız.

Nisan’da Adana’da sloganıyla bu yıl 12. kez düzenlenen “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamına dahil edilmesiyle birlikte çok daha zengin bir içeriğe sahip oldu. 13 Nisan’da Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını yaptığı karnaval dolu dolu tam dokuz gün sürdü. Kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen konserler, söyleşiler, eğlenceli çocuk etkinlikleri, sergilerle karnaval coşkusuna 1,5 milyon insan katıldı.

Adana sokaklarını renkli, lezzetli ve eğlenceli hale getiren, insanları bir araya getirip coşturan ve hem esnafı hem halkı mutlu eden, yerli, yabancı çok fazla turisti şehre çeken bu şahane organizasyonun 19-21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen son kısmına katıldım. Benim için gerçekten unutulmazlar arasına girdi. Ülkemizde fark yaratan bir iş bu. Ülkemizin pek çok şehrinde festivaller yapılıyor ama biraz panayır havasında ve karmaşık yapıda oluyorlar. Adana Portakal Çiçeği ise Türkiye’de bu konuda fark yaratan bir organizasyon.

Düşünün Türk Hava Yolları bu karnaval için, ek sefer hizmetleri koyuyor, oteller, restoranlar dolup taşıyor, yer bulmakta zorlanıyorsunuz. günler öncesinde rezervasyonlar dolup taşıyor.

Karnaval boyunca Adana Merkez Park’ta kurulan dev sahnede, Gazapizm, Köfn, Mert Demir, Murat Boz, Tuğba Yurt, Fatma Turgut, Emir Can İğrek, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe gibi ünlü isimler, 40 bin metrekarelik devasa parkı doldurdu, sanatçılar her gece binlerce kişiye konser verdi. Adana Müzesi'nde "Türkan Şoray ve Şoray Uzun" söyleşisi, Türkan Şoray’ın ‘’Aman Adanalım’’ şarkısını söylemesi çok tatlıydı. Tüm konserler inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı.

Bir gece Emir Ersoy ekibinin sahnesinde Melis Sezen, Hazal Filiz Küçükköse ve eşi Gökçe Bahadır'ı da bizlere şarkı söyle, inanılmaz eğlendik. Diğer gece House of Kamer adlı Capri Adası’nda hissi veren mekanda keyifli bir akşam geçirdik.

Cumartesi günü yapılan kortej geçişi ise karnavalın benim için en unutulmaz kesitiydi. Yol boyunca üstü açık otobüslerin içinde adım adım ilerledik. Otobüslerin iki tarafında kalabalık insanların coşkusu, kalabalığı, enerjisi, neşesi, sıcaklığı, mutluluğu, tüm o yol boyunca, "Hoş geldiniz" diyerek sevgiyle karşılamaları ve bu coşkuyu aynı otobüsü paylaştığımız sevilen oyuncularla beraber paylaşıyor olmamız özellikle dip dibe oturduğum Caner Dindoruk’a duyulan ilgi ve sevginin büyüklüğüne canlı canlı şahit olmak çok keyifliydi.

Belediye Başkanı Zeydan Karalar tüm davetlerde çok iyi ev sahipliği yaptı. Herkese tek tek teşekkür etti desem yeridir.

Oyuncu Melis Sezen davetliler içinde en enerjik, güler yüzlü ve eğlenceli isimlerden biriydi. Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Meliha Okur, Murat Güloğlu da aynı şekilde çok keyiflilerdi. Otomotiv sektörünün duayen gazetecilerinden sevgili arkadaşlarım Emre Özpeynirci ve Sümer Demirciler de her zamanki gibi grubun en neşeli isimleriydi. Biz grup olarak bu gibi isimlerle beraberdik. Tüm eğlencelerde de iç içeydik. Karnaval fikrini ortaya çıkaran ve yıllardır organizasyonu kısmını layığıyla yapan Toyota Otomotiv Ceo’su Sayın Ali Haydar Bozkurt’a, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için a’dan z’ye tüm detayları her zaman en iyi şekilde organize eden Message İletişim ekibine ve Taçnur Aydın’a ve bizi araçlarıyla her yere hızlıca transfer eden Toyota Türkiye’ye, Byd’ye ve Lexus’a da teşekkür ederim.

Şimdi gelelim biraz Adana hakkında kısmına:

Sıcak biraz sinir yapıyor arada güneşe ateş ediyorlar falan ama yüzlerinde sıfır depresyon alameti… Eğlenmeyi, eğlenceyi seviyor bu Adana milleti…Erkekler eşlerine kıskançlık yapmazmış, kadınlar komin halinde takılmaya bayılırmış, şehri turuncu turuncu taneleriyle narenciye ağaçları ve iç açan renkleriyle koca koca begonviller süslüyor ve bununla beraber her yer kebap kokuyor. Rakı, şalgamsız içilmiyor.

Öğün döngünüzü, geccenizi gündüzünüzü birbirine karıştırır bu şehir. Kahvaltıda yenecek börek gece yarısı yeniyor, aksam yenecek ciğer kahvaltıda geliyor, öğleni hafif geçirmek ne mümkün herkes kebap pişiriyor. Kaburgacılarda et akşama kalmadan tükeniyor. Anadolu milletinin ikramlardaki cömertliği, yemeğin hem kaliteli hem de ucuz yenmesi buraların en güzel özelliği… Kebaplarda; erkek koyun eti kullanılıyor ve sinirleri özenle ayıklanıyor. Adana’da dişi et makbul değil. Dana eti de tercih edilmiyor, genelde kuzu ve koyun tercih ediliyor. Bu konuda hassaslar. Adana sadece yemekten ibaret değil: Çukurova Üniversitesi, Yumurtalık Petrol Tesisleri, İncirlik Hava Üssü , Altın Koza Film Festivali, dünyanın en eski köprüsü olduğu söylenen Taş Köprüsü, Çivi kullanılmadan inşa edilen Hasan Ağa Camii, Tarihi Kazancılar Çarşısı, acılı kebapları ve muhteşem lezzetleriyle tanınan Adana’mız Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında bereketli topraklar üzerinde kurulu. Mersin, Hatay, Osmaniye ve Adana’yı kapsayan Çukurova Bölgesi’nin de merkezi. Ülkemizin ‘’Beyaz Altın’’ diye tabir ettiğimiz pamuk ambarı. Şehrin doğusundan batısına uzunluğu 100 km.

Kebap yemek için bazı adresler: Bir kere iyi kebap yemek isterseniz mutlaka çarşıya gitmelisiniz. Bunu aklınızda tutun. Ciğer yemek için Kazancılar’da Ciğerci Mehmet, Ciğerci Mahmut’u öneririm. Yeşil Kapı, 5 ocak, İştah Kebap 1950 (eski olan), Ciğerci Mahmut, Ciğerci Mehmet, Tarihi Kazancılar Kebapçısı, 5 Ocak, Kebap 52, Park Zirve Onbaşılar, Baba Kebap, Onur Kebap, Koray Ocakbaşı, Dede, Hasan Usta, Eyvan, Elem, Birbiçer, Gazipaşa, Onur Kebap, Kebapçı Ali Baba(Kurttepe), Kuruköprü Ocakbaşı, Kaburgacı Yaşar da önereceğim bazı adresler.

Levent Börekçilik, Börekçi Rıza ve Şırdancı Bedo da geç saatlerde mutlaka uğranması gereken yerler. Kazım Büfe’de de muzlu süt içmeyi ve Hamburgerci Mükerrem’e uğramayı da unutmayın.