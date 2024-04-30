İnstagram: @markadoktoru



Evde yemek konusu bence önemli…

Birden fazla önem arzetmekte; ailenin toplanması yanı sıra gün boyu yapılan çabaların sonucu samimi ve maskesiz tüm aile bireyleri periodik olarak bir araya geliyor.

Bu süreçlerde klasik aile yemekleri haricinde Avrupa’da ve Amerika’da bu aralar moda olan başka bir yemek modelinden bahsedeceğim.

Güzel eviniz var; çok zenginsiniz ama evdeki aile bireylerinin hem daha donanımını artırmak hem de sosyalleşmesi açısından bazı star isimleri evinize çağırıp onlarla akşam yemeği yiyorsunuz.

Bu aralar çok moda olan bu konuda elbette en önemli konu güvenlik; diğer konu da akşamın güzel geçmesi için gelenlerle davet edenlerin entelektüel yapılarının yakın olması.

Akşam eve İlber Ortaylı’yı çağırdınız, evdeki çocuklarınız da sıkıldı, İlber Hoca da sıkıldı diyelim. Bu akşam yemeğinden hiç kimse bir şey anlamadı.

Bu tarz örnekleri çoğaltmak mümkün. Burada önemli olan çağıran kim ve vizyonu ne? Ayrıca gelen kim ve vizyonu ne?

Bu köprü kurulursa tadından yenmeyen güzel ve keyifli bir akşam olur.

İnternet çağında buna ne gerek var diyebilirsiniz. Bence tam da buna ihtiyaç var. Nitelikli sohbetlerin azaldığı bugünlerde iPad ve cep telefonları ile oynanmayan sahte olmayan aile yemeklerine ihtiyaç var.

Bu konu ile ilgili nitelikli diyalogları açabilecek ayrıca devam ettirecek bir ajans olması güzel. Adı: Marka Doktoru.

Sizi celebrity isimler ile buluşturuyor. (Elbette her iki tarafın rızası ile) Bu isimler sizin evinize geliyor. Keyifli ve nitelikli sohbetler ile yeni dostluklar kuruluyor.

Burada farklı konu başlıkları masaya yatırılabiliyor. (Siyaset ve din hariç). Konu başlıkları neler derseniz:

Sanat (Müzik-Tiyatro-Heykel vb)

Spor

Kültür

Gastronomi

Sinema

İş dünyası

Araba

Yat

Puro

İçecek

Turizm

Sanayi

Siz bu konulardan bir veya birkaçını seçip listeden konuşmacı olarak eve davet etmek istediklerinizi tarih ve menünüzü seçiyorsunuz.

Tüm hazırlığı siz yapıyorsunuz. Dilerseniz bu konuda size yardımcı olacak Tepe - Crowne Plaza catering de muhteşem sunumlar yapabiliyor. Garson vb. tüm konuları Tepe ile çözüyorsunuz.

Evinizde bir bakmışsınız sadece Türk değil Dünya starları ile yemektesiniz. Bu konu eskiden belki hayal idi ama artık gerçek.

Bu etkinliğin birkaç farklı seçeneği var.

Mekan sizin ama süsleme ve yemek seçenekleri başlı başına bir uzmanlık gerektirmekte.

Bu konuda çözüm bulmak olası bir değişik bir format var;

Bu özellikle İngiltere’de popüler: Karanlıkta Yemek…

Burada da tüm seçeneklerde olduğu gibi kapıda cep telefonları toplanıyor. Evde karanlık oda yaratılmış durumda. Garsonlar gece görüş dürbünü ile yemekleri servis ediyor. Gelen misafirler 5 duyu yerine 4 duyusunu daha iyi kullanarak hem lezzet hem de iletişim becerilerini arttırıyorlar. Bu etkinlik tüm misafirler için unutulmaz bir deneyim oluyor. Gece sonunda ışıklar açılıyor.

Bunun haricinde yine evinizde 3 boyutlu mapping sistemi ile hazırlanan özel bir odada yemek yeniyor. Hem ses hem de ışık gösterileri ile daha önce hazırlanan tema eşliğinde mükemmel bir menü sunuluyor. Örnek atlas okyanusu görselleri geldiğinde sofraya da atlas okyanusu menüsü sunulmuş oluyor. Bunlar hep senkronize, Hindistan görselleri geldiğinde Hint yemekleri sunuluyor. Bu da yemek değil bir deneyim.

Biz bu konularda çok antrenmanlıyız. Gerek New York gerek Dubai’de gerçekleştirdiğim etkinliklerde çok ilgi çeken bir format oldu.

Neyse artık yemek; sadece yemekten ibaret değil; yemek bir deneyim süresi olmalı.

Doymak isteyenler ile deneyim yaşamak isteyenler arasında fark burada.

Bu haftalık benden bu kadar, kalın sağlıcakla…