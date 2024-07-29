En ilginç isimli Türk yemekleri

Türk Mutfağı, hiç şüphesiz dünyanın en eski ve köklü mutfaklarından...

Türk Mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri de barındırıyor.

Bazıları isimleri bazıları da görüntüleri ile ağızları açık bırakan yöresel yemekler, ise sizi bambaşka dünyalara götürüyor.

Eli böğründe

Dilber Dudağı

Analı kızlı

Babagannuş

Batırık

Hanım Göbeği.

Kerhane tatlısı

Sütlü Nuriye.

Kuskus.

Pırtımpırt.

Kadınbudu köfte.

Tosunum.

Bici bici

İncir Uyutması

Karaçuval

Kedi Batmaz

Keledoş

Kısır

Köpoğlu

Beyin

İşkembe

Kulak çorbası

Kelle

Kuskus

Sakala çarpan

Şiveydiz

Tırşik Çorbası

Yengen

Dul avrat çorbası

Çükündür

Papaz yahnisi

Şıllık tatlısı

Mamalika

Dede çorbası

Zülbiye

Dede çorbası

Zirva

Şeftali Kebabı

Pırtımpırt

Şevketibostan

Ebegümeci

Çığırtma

Mafiş tatlısı

Püşürük çorbası

Derdimi alan

Andırın doktoru

İmamın sarığı

Deve dikeni

Bu yazımda özellikle her yemeğin yöresini ,içeriğini size aktarmak isterdim ama aktarmayacağım.Çünkü etrafta o kadar çok gurme ve köşe yazarı ve fenomen türedi ki,baktım ki anadoluyu ve kültürümüzü tanımadan herkes gurme olmuş .

Tüm bu çakma gurmelerin artık emek hırsızı olarak hazıra konmalaraındanyoruldum.İlgisi olan iyi niyetli ve ülkesininin kültürünü merak edenler ,önce Google yazar sonra gidip yöresinde bu yemeği tadar .

Zaten maksat Türk yemek kültürümüzün derinliği ile ilgili bir farkındalık yaratmak .

Şimdi İtalya,Fransa,İspanya yemeklerinde bana bu derinlikte hangi gurme 10 yemek ismi çıkartabilir.

Bizim ülkemizde 7 bölgede sadece 333 çeşit bulgurdan yapılan yemek var .

Gurme veya köşe yazarı olacaksan önce Anadolu’yu gezeceksin yukarıdaki yemekleri hepsi olmasa bile çoğunutadacaksın sonra masaya gelip konuşacaksın .

Sosyal medya insanları doğru noktada özendirmek durumunda .

Bu haftalık benden bukadar merak eden varsa benim yanımda Anadolu’yu gezebilir .

Kalın sağlıcakla …