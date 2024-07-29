En ilginç isimli Türk yemekleri

Türk Mutfağı, hiç şüphesiz dünyanın en eski ve köklü mutfaklarından...
Türk Mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri de barındırıyor.
Bazıları isimleri bazıları da görüntüleri ile ağızları açık bırakan yöresel yemekler, ise sizi bambaşka dünyalara götürüyor.
- Eli böğründe
- Dilber Dudağı
- Analı kızlı
- Babagannuş
- Batırık
- Hanım Göbeği.
- Kerhane tatlısı
- Sütlü Nuriye.
- Kuskus.
- Pırtımpırt.
- Kadınbudu köfte.
- Tosunum.
- Bici bici
- İncir Uyutması
- Karaçuval
- Kedi Batmaz
- Keledoş
- Kısır
- Köpoğlu
- Beyin
- İşkembe
- Kulak çorbası
- Kelle
- Kuskus
- Sakala çarpan
- Şiveydiz
- Tırşik Çorbası
- Yengen
- Dul avrat çorbası
- Çükündür
- Papaz yahnisi
- Şıllık tatlısı
- Mamalika
- Dede çorbası
- Zülbiye
- Dede çorbası
- Zirva
- Şeftali Kebabı
- Pırtımpırt
- Şevketibostan
- Ebegümeci
- Çığırtma
- Mafiş tatlısı
- Püşürük çorbası
- Derdimi alan
- Andırın doktoru
- İmamın sarığı
- Deve dikeni
Bu yazımda özellikle her yemeğin yöresini ,içeriğini size aktarmak isterdim ama aktarmayacağım.Çünkü etrafta o kadar çok gurme ve köşe yazarı ve fenomen türedi ki,baktım ki anadoluyu ve kültürümüzü tanımadan herkes gurme olmuş .
Tüm bu çakma gurmelerin artık emek hırsızı olarak hazıra konmalaraındanyoruldum.İlgisi olan iyi niyetli ve ülkesininin kültürünü merak edenler ,önce Google yazar sonra gidip yöresinde bu yemeği tadar .
Zaten maksat Türk yemek kültürümüzün derinliği ile ilgili bir farkındalık yaratmak .
Şimdi İtalya,Fransa,İspanya yemeklerinde bana bu derinlikte hangi gurme 10 yemek ismi çıkartabilir.
Bizim ülkemizde 7 bölgede sadece 333 çeşit bulgurdan yapılan yemek var .
Gurme veya köşe yazarı olacaksan önce Anadolu’yu gezeceksin yukarıdaki yemekleri hepsi olmasa bile çoğunutadacaksın sonra masaya gelip konuşacaksın .
Sosyal medya insanları doğru noktada özendirmek durumunda .
Bu haftalık benden bukadar merak eden varsa benim yanımda Anadolu’yu gezebilir .
Kalın sağlıcakla …