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Hygge Felsefesi nedir?

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 06-11-2023 11:56

Hygge; Danimarka dili Danca'dan geliyor ve dünyanın en mutlu insanları Danimarkalıların ruhunu anlatmak için kullanılıyor. 

Özünde hygge, bulunduğunuz ortamda sıcak bir atmosfer yaratmak, sevdiğiniz iyi insanlarla güzel vakit geçirmek ve hayatın tadını çıkarmak olarak aktarılabilir. Örnek evinizde sıcacık battaniyenizin altında mum ışığında oturmak Hygge’dir. 

Sevdiğiniz biriyle hoşunuza giden bir film izlemek Hygge’dir. 

Arkadaşlarınız ve ailenizle oturup vakit geçirmek, hayattaki küçük ve büyük şeylerden bahsetmek de Hygge’dir. 

Danimarkalı insanların neden dünyanın en mutlu insanları olduğunuz şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi?

Hygge Nereden Geliyor?

Hygge’nin kökenleri aslında Danimarka dilinden, "esenlik- rahat olmak hali" gibi bir anlam ifade ediyor. 

Hygge Danimarkalılar tarafından oldukça benimsenmiş, hayatlarının her alanına etki etmiş ve onları dünyanın en mutlu insanları yapmıştır. 

Hygge, hayattaki basit şeylerle rahatlık anlamına gelir.. Aynı zamanda hygge, zihninizi özgür bırakmanın ve küçük şeylerle mutlu olmanın kolay ve ücretsiz bir yoludur. Rahat bir yaşam alanı tasarlayarak, zihninize ve bedeninize önem göstererek kendi hygge yaşam tarzınızı oluşturabilirsiniz.

Evinizde dağınıklığın önüne geçmenin bir adımı da yeni bir şey satın almadan önce mutlaka kendinize buna ihtiyacım var mı diye sormaktır. İhtiyacınız olmayan eşyalar evinizde birikir ve dağınıklık oluşturur, ayrıca tasarruf yapmanızın önünde de bir engel olur.

Yaşadığınız alanı güzelleştirmek sandığınızdan çok daha kolay aslında, rahat ve sıcak bir yuva için bazen gerekenler renkli bitkiler, yumuşacık battaniyeler ve sevdiğiniz bir kupada içilen kahvedir.

Gün içinde işler arasında koşturmaktan insan bazen nefes almayı bile unutabiliyor. Kendine zaman ayırmak zihni rahatlatmanın en iyi yollarından biridir. Zaman akıp giderken ve zihniniz sürekli düşüncelerle kaplıyken bazen durmak gerekir.

Gününe başlamadan önce telefonu bırakmak, kitap okumak, gerçekten sevdiğin bir müziği dinlemek, sadece o ana odaklanmak günün geri kalanı için gereken enerjiyi depolamanızı sağlayacak.

Vakit konusunda sıkıntı yaşayanlar için ise bu zamanları uzun tutmanıza gerek  yok günde beş dakika ile denemeye başlayın.

Hygge’ın çoğu zaman, evlerde sıcak ve rahat bir alan yaratmakla ilgili olsa da, Danimarkalılar her mevsimi kucaklar ve dışarıda vakit geçirirler. Hygge denge ve sağlıklı yaşam yaratmakla ilgilidir. Sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri açık havada vakit geçirmek, temiz hava almaktır. Doğada vakit geçirmek canlandırıcı bir enerji vermekle kalmaz aynı zamanda insanın biyolojik yapısı gereği doğada olunca rahatlama eğilimi göstermektedir.

Aslında kendine zaman ayırmak, basit yaşamak, sade yaşamak, doğada olmak, doğal takılmak gibi düşünebilirsiniz.

Araştırmalar, sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmenin bizi çok mutlu ettiğini gösteriyor. Arkadaşlarınızla ve ailenizle sıcak bir fincan kahve için bir araya gelin...

Sıcak bir yemek servis edin, masa oyunlarını ortaya çıkarın ya da saatlerce gülün. Kahkaha, sohbet ve arkadaşlığın sıcaklığı, hepsi Hygge’nin bir parçasıdır.

Gastronomide nasıl?

Hygge, hayatta ki iyi şeylerden beslenmek ve faydalanmak üzerine kuruludur. Sağlıklı ve mutlu bir ruh ancak sağlıklı bir bedenden çıkar. Bedenini iyi hale getirebilmek için sağlıklı ve besleyici yiyecekleri tercih etmelisiniz.

Açık büfe kahvaltı akşam yemeği Danimarka da bizdeki format değil.

Ülkemizde bu felsefeyi uygulamak isteyen ünlülerden kimler var derseniz; Buse Terim, Müge Boz ilk aklıma gelenlerden…

Dekorda ise; uygulamaya bakıldığında minimalist, sade ve karmaşıklıktan arındırılmış bir ortam sunuyor. Yani mekanların dekore edilmesinde aşırılıktan uzak durulmalı ve gereksiz eşyalardan sakınılmalıdır. 

Aynı zamanda bolca bitki kullanılmalı ve dekorlar doğal malzemeler içermelidir.

Dekorasyonda kullanılan renkler ise nötr ve sade renkler. Evinize uyarlarken, doğayı evinize davet edin, bitkilere yer açın, aşırılıktan sakının ve tüm bunları yaparken sizi mutlu eden şeylere odaklanmayı da unutmayın.

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla…

 

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