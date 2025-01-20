Tarsus: Tarih, İnanç ve Lezzetin Buluştuğu Şehir

Tarsus, Mersin’in tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan ilçelerinden biridir. Binlerce yıllık geçmişi, inanç turizmi için önemli noktaları ve zengin mutfağıyla sadece yerli değil, yabancı turistlerin de ilgisini çeken bir cazibe merkezidir.

Tarsus’un Önemi

Tarsus, tarihin her döneminde stratejik bir merkez olmuştur. Antik dönemlerden bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan şehir, Kilikya bölgesinin başkenti olarak bilinmiştir. Kleopatra Kapısı’ndan Aziz Pavlus’a, Eshab-ı Kehf’ten Daniyal Peygamber Kabri’ne kadar pek çok hikâyeye tanıklık eden bu kadim şehir, hem inanç hem de tarih turizmi açısından önemli bir duraktır.

Gezilecek Yerler

Tarsus’ta gezilecek yerler, ziyaretçilere adeta bir zaman yolculuğu sunar. İşte mutlaka görülmesi gereken lokasyonlar:

1. Kleopatra Kapısı

Tarsus’un simgelerinden biri olan Kleopatra Kapısı, Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Roma İmparatoru Marcus Antonius’un buluştuğu yer olarak anılır. Bu tarihi kapı, antik Tarsus’un ihtişamını gözler önüne serer.

2. St. Paul Kuyusu

Hristiyanlık için önemli bir isim olan Aziz Pavlus’un doğduğu evin bulunduğu alan, Hristiyan hacılar için kutsal kabul edilir. Kuyunun suyu, kutsal olarak görülmekte ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir.

3. Eshab-ı Kehf Mağarası

İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik için önemli olan bu mağara, Kuran’da Kehf Suresi’nde bahsedilen yedi uyurlar efsanesine konu olmuştur. Tarsus’un en çok ziyaret edilen inanç turizmi noktalarından biridir.

4. Danyal Peygamber Kabri

Tarsus Ulu Camii avlusunda bulunan Danyal Peygamber’in kabri, özellikle manevi huzur arayanların uğrak yerlerinden biridir.

5. Tarsus Şelalesi

Doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal bir lokasyon olan Tarsus Şelalesi, hem tarihi kalıntıları hem de doğal güzelliğiyle dikkat çeker.

Tarsus’ta İnanç Turizmi

Tarsus, üç büyük dinin ortak değerlerine ev sahipliği yapmasıyla tam anlamıyla bir hoşgörü şehridir. Aziz Pavlus’un doğum yeri olması, Eshab-ı Kehf Mağarası gibi İslam ve Hristiyanlık için kutsal kabul edilen yerlerin bulunması, Tarsus’u inanç turizmi açısından cazip hale getirir. Ayrıca tarihi camiler, kiliseler ve türbelerle dolu bu şehir, adeta bir açık hava müzesidir.

Tarsus Mutfağı ve Gastronomi

Tarsus’un zengin mutfağı, şehrin tarihi ve kültürel çeşitliliğinin bir yansımasıdır. İşte Tarsus’ta tadılması gereken lezzetler:

• Tarsus Lahmacunu: İnce hamuru ve bol malzemesiyle farklı bir lahmacun deneyimi sunar.

• Humus: Tarsus’un en meşhur yemeklerinden biri olan humus, buradaki restoranlarda kendine has bir lezzetle hazırlanır.

• Şalgam Suyu: Tarsus’ta yemeğin yanında mutlaka bir bardak şalgam suyu önerilir.

• Cezerye: Havuçtan yapılan bu tatlı, Tarsus’un simgelerinden biridir.

• Fellah Köftesi: Bulgur ve baharatla hazırlanan bu köfte, hafif bir lezzet arayanlar için idealdir.

Sonuç

Tarsus, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz Bölgesi’nin parlayan yıldızlarından biridir. İnanç turizmi açısından derin bir manevi anlam taşıyan şehir, aynı zamanda gastronomi meraklıları için de bir cennettir. Tarsus’u ziyaret etmek, hem tarih ve kültürü keşfetmek hem de damaklarda unutulmaz tatlar bırakmak anlamına gelir. Bu kadim şehir, keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir.

Aziz Pavlus (St. Paul), Hristiyanlık tarihinde büyük bir öneme sahip olan ve dinin yayılmasında etkili rol oynayan bir figürdür. Asıl adı Saul olan Pavlus, M.S. 1. yüzyılda, Tarsus’ta doğmuştur. Yahudi bir ailenin çocuğu olarak yetişen Pavlus, aynı zamanda Roma vatandaşlığına da sahipti.

İlk başta Hristiyanlara karşı düşmanlık besleyen ve onları zulme uğratan Pavlus, Şam’a yaptığı bir yolculuk sırasında büyük bir değişim yaşamıştır. Rivayete göre bu yolculuk sırasında İsa’nın ilahi bir şekilde kendisine göründüğüne inanır. Bu olay, Pavlus’un yaşamını tamamen değiştirir ve onu Hristiyanlığın en önemli savunucularından biri haline getirir.

Daha sonra farklı bölgelere yaptığı misyonerlik gezileriyle Hristiyanlığın Anadolu, Yunanistan ve Roma İmparatorluğu’nun diğer bölgelerinde yayılmasını sağlamıştır. Ayrıca, Yeni Ahit’te yer alan mektupları (Pavlus’un Mektupları), Hristiyan inancının temellerini şekillendiren önemli yazılı kaynaklardır.

Pavlus, sonunda Roma’da tutuklanmış ve burada idam edilmiştir. Bugün, Tarsus’ta doğduğu yer olarak bilinen Aziz Pavlus Kuyusu, Hristiyanlar için kutsal bir hac noktasıdır. Onun hikâyesi, inanç ve dönüşümün güçlü bir örneği olarak kabul edilir.

Aziz Pavlus (St. Paul), Hristiyanlık tarihinde büyük bir öneme sahip olan ve dinin yayılmasında etkili rol oynayan bir figürdür. Asıl adı Saul olan Pavlus, M.S. 1. yüzyılda, Tarsus’ta doğmuştur. Yahudi bir ailenin çocuğu olarak yetişen Pavlus, aynı zamanda Roma vatandaşlığına da sahipti.

Daha sonra farklı bölgelere yaptığı misyonerlik gezileriyle Hristiyanlığın Anadolu, Yunanistan ve Roma İmparatorluğu’nun diğer bölgelerinde yayılmasını sağlamıştır. Ayrıca, Yeni Ahit’te yer alan mektupları (Pavlus’un Mektupları), Hristiyan inancının temellerini şekillendiren önemli yazılı kaynaklardır.

Kültürel anlamda beni doyuran bu nitelikli gezi için başta Aturjet derneğimizin temellerini atan değerli turizm USTA sı Hüseyin Kurtoğulları ve yeni dönem FİJET Dünya turizm yazarları ve gazeteciler derneği başkanı olacak olan /halen başkan yardımcısı Delal Atamdede ye teşekkürler .

Elbette bu etkinlikte ev sahibimiz genç dinamik iş bitirici ve çözüm odaklı Tarsus belediye başkanı Ali Boltaç ve ekibine ayrıca teşekkür ederim . Başkanın özel sektörden gelmesi ve partiler üzeri bakış açısı ile kent çok kısa sürede hakettiği yere gelecek diye düşünüyorum.

Tarsus’da yaratılan Gastronom Merkezi beni çok şaşırttı .Ayrıca Tarsus’a değer katanlar konağını gezmeniz ve orada Esin Erkoç ve ekibi ile tanışmanız önemli .Sayamadığım pekçok özel yemeği burada tatma imkanı buldum.Emeklerine sağlık.

LOUNGE Kültürü İGA Lounge ve THY Lounge

Lounge işletmelerinin temel amacı, misafirlerine rahat, şık ve keyifli bir ortam sunarak dinlenme, sosyalleşme ve kaliteli vakit geçirme imkânı sağlamaktır. Bu tür işletmeler, genellikle sakin bir atmosfer, estetik bir tasarım ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkar.

Lounge İşletmelerinin Amaçları:

1. Konfor ve Rahatlık Sunmak:

Lounge’lar, ziyaretçilerine huzurlu ve rahat bir ortam sunmayı amaçlar. Şık mobilyalar, loş ışıklandırma ve dinlendirici müzik, bu hedefin bir parçasıdır.

2. Sosyal Alan Sağlamak:

Lounge’lar, bireylerin arkadaşlarıyla ya da iş bağlantılarıyla buluşabileceği, sosyal etkileşimde bulunabileceği bir ortamdır. Bu mekanlar, hem iş hem de eğlence odaklı buluşmalara olanak tanır.

3. Kaliteli Yiyecek ve İçecek Deneyimi:

Lounge’lar genellikle özenle hazırlanan kokteyller, kahve çeşitleri, atıştırmalıklar ve bazen dünya mutfağından yemekler sunar. Kaliteli hizmet anlayışı, misafir memnuniyetini artırmayı hedefler.

4. Lüks ve Prestij Sunmak:

Lounge işletmeleri, genellikle daha seçkin bir müşteri kitlesini hedefler. Dekorasyon, hizmet kalitesi ve atmosfer, bir prestij unsuru olarak tasarlanır.

5. Eğlence ve Dinlenme Dengesi Kurmak:

Lounge’lar, yüksek enerjili bir eğlence sunmaktan ziyade, daha sakin bir eğlence ve dinlenme deneyimi yaşatır. Canlı müzik performansları veya DJ eşliğinde dinlendirici bir atmosfer yaratılır.

6. Hedef Kitleye Özgü Deneyim Sunmak

Bu genel bilgileri şimdi bizim THY lounge ve İga Lounge da ne kadar uyguluyoruz derseniz.Bence mükemmel bir kurgu ile başlayan emek ve çalışmalar hergeçen gün kalite çizgisinin düşmesi ile ilerlemekte .Neden derseniz;

Gereksiz insan kabalabalığı, günübirlik fiyatların düşük kalması ,personelin yetersizliği ,tüm sunum noktalarında sıra olması ,havalimanı yeme içme alanlarının aşırı pahalı olması, transfer yolcularının ve her türlü kredi kartları olanların bu Lounglara alınıyor olması .Kalite ve nezihlik ortamını ortadan kaldırma noktasına gelmiş durumda.

Olumlu eleştirilerime acilen kulak verilmesini öneririm.

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla …