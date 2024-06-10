Lyon'da 3 gün

Kısa süreli hafta sonu gezilerdinden ilginizi çekebilecek;Gastronomik marka kent Lyon’da neler yapabileceğinizi anlatmak isterim.

Ama ünlü şef Paul Bocuse sebebi ile Dünya’nın en önemli Gastronomik şehri olarak kabul edilen bu şehirde aç kaldığımı da ifade etmek isterim.

Baktığınızda Domuz ve deniz mahsulleri sevmiyorsanız Tartardan başka bir şey yok .E sevmiyorsanız da konu kapanıyor.

Gidilmeli mi elbette gidilmeli.O kadar kültürel alan ve gezilmesi gereken müze var ki ,bence Gastronomi daha ikinci planda kalmakta.

Peki gittik ne yapmalıyız derseniz?

1. Gün: Eski Lyon ve Saône Nehri Kenarı

Lyon'daki ilk gününüze Vieux Lyon (Eski Lyon) bölgesini keşfederek başlayın. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu bölge, dar sokakları, ortaçağ binaları ve traboule adı verilen gizli geçitleriyle ünlüdür. Sabahınızı Saint-Jean Katedrali'ni ziyaret ederek geçirin. Gotik ve Romanesk mimarinin mükemmel bir örneği olan bu katedral, Lyon'un tarihini keşfetmek için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Öğle yemeğinde, bir bouchonlyonnais'de geleneksel Lyon mutfağının tadına bakın. Bu rustik restoranlar, charcuterie, quenelle ve tarte à la praline gibi yerel lezzetler sunar. LesHalles de Lyon Paul Bocuse, Lyon mutfağını deneyimlemek için etkileyici bir yerdir.

Öğleden sonra Saône Nehri kenarında yürüyüş yapın. Fourvière Tepesi'ne çıkarak şehrin panoramik manzarasını izleyin. FourvièreBazilikası'nı ziyaret ederek bu muhteşem yapının güzelliğine hayran kalın.

2. Gün: Presqu'île ve Bellecour Meydanı

İkinci gününüzde Lyon'un Presqu'île bölgesini keşfedin. Bu bölge, Rhône ve Saônenehirlerinin birleştiği yerde bulunur ve Lyon'un ticaret merkezi olarak bilinir. Sabah, Fransa'nın en büyük meydanlarından biri olan Bellecour Meydanı'nı ziyaret edin. Meydanın ortasında, Kral XIV. Louis'in heykeli yer alır.

Rue de la République'de yürüyüş yaparak alışveriş yapın ve Lyon'un canlı atmosferinin tadını çıkarın. Öğle yemeğinde, Presqu'île bölgesindeki şık kafelerden birinde mola verin.

Öğleden sonra, MuséedesBeaux-Arts de Lyon'u (Lyon Güzel Sanatlar Müzesi) ziyaret edin. Fransa'nın en büyük sanat müzelerinden biri olan bu müze, geniş bir koleksiyona sahiptir. Burada, antik dönemden modern döneme kadar birçok önemli sanat eserini görebilirsiniz.

3. Gün: Croix-Rousse ve Gastronomi

Son gününüzde, Croix-Rousse bölgesini keşfedin. Bu bölge, tarihi ipek dokuma atölyeleri ile ünlüdür. Croix-Rousse Tepesi'nde yürüyüş yaparak, Lyon'un sanayi geçmişine tanıklık edin. Sabah, bölgedeki ipek atölyelerini ve müzelerini ziyaret edin.

Öğle yemeğinde, ünlü pastane PâtisserieSève'de tatlı bir mola verin. Bu pastane, çikolataları ve makaronları ile ünlüdür. Daha sonra, LesHalles de Lyon Paul Bocuse'a giderek Lyon'un gastronomi kültürünü daha da derinlemesine keşfedin. Burada, taze yerel ürünler ve lezzetli atıştırmalıkların tadına bakabilirsiniz.

Son olarak, akşam yemeği için şehrin en iyi restoranlarından birinde rezervasyon yaptırın. Lyon, dünya çapında tanınan restoranlara ev sahipliği yapar ve burada unutulmaz bir yemek deneyimi yaşama şansınız yüksek.

Lyon'da geçireceğiniz üç gün boyunca, hem tarihi keşfedecek hem de dünyanın en iyi mutfaklarından birini deneyimleyeceksiniz. Bu güzel şehir, zengin kültürü ve lezzetli yemekleriyle sizi büyüleyecek.

Lyon Hakkında Özet Bilgiler

**Konum ve Genel Bilgiler:**

- **Ülke:** Fransa

- **Bölge:** Auvergne-Rhône-Alpes

- **Nüfus:** Yaklaşık 500,000 (metropol alanıyla birlikte yaklaşık 2.3 milyon)

- **Coğrafi Konum:** Rhône ve Saône nehirlerinin birleştiği noktada yer alır.

**Tarih:**

- **Kuruluş:** MÖ 43 yılında Romalılar tarafından "Lugdunum" adıyla kuruldu.

- **Ortaçağ ve Rönesans:** Önemli bir ticaret ve finans merkeziydi.

- **19. Yüzyıl:** İpek endüstrisi ile ünlendi.

- **2. Dünya Savaşı:** Direniş hareketinin merkeziydi.

**Kültür ve Turizm:**

- **UNESCO Dünya Mirası:** Lyon'un tarihi merkezi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndedir.

- **Mimari:** Ortaçağ, Rönesans ve modern dönem mimarisine ev sahipliği yapar.

- **Önemli Mekanlar:** Fourvière Bazilikası, Saint-Jean Katedrali, Bellecour Meydanı, Croix-Rousse.

- **Müzeler:** MuséedesBeaux-Arts de Lyon, MuséedesConfluences, Lumière Müzesi.

**Gastronomi:**

- **Ünlü Şef:** Paul Bocuse, Lyon'un gastronomi dünyasındaki en önemli figürlerinden biridir.

- **Yerel Lezzetler:** Bouchonlyonnais restoranlarında quenelle, saucisson, tarte à la praline gibi geleneksel yemekler sunulur.

- **Gıda Pazarı:** LesHalles de Lyon Paul Bocuse, taze yerel ürünlerin ve lezzetli yemeklerin bulunduğu ünlü bir kapalı gıda pazarıdır.

**Ekonomi:**

- **Sektörler:** Finans, biyoteknoloji, yazılım ve oyun geliştirme, kimya ve ipek endüstrisi.

- **Önemli Şirketler:** Lyon, birçok uluslararası şirketin merkezi veya önemli bir ofisine ev sahipliği yapmaktadır.

**Eğitim ve Araştırma:**

- **Üniversiteler:** Université de Lyon, şehirdeki en büyük ve prestijli üniversite ağını oluşturur.

- **Araştırma Merkezleri:** Biyoteknoloji ve mühendislik alanlarında önde gelen araştırma merkezlerine sahiptir.

**Ulaşım:**

- **Havaalanı:** Lyon-Saint Exupéry Havalimanı

- **Demiryolu:** TGV ile Paris ve Marsilya gibi büyük şehirlere hızlı tren bağlantısı vardır.

- **Toplu Taşıma:** Gelişmiş metro, tramvay ve otobüs ağı bulunmaktadır.

**Etkinlikler ve Festivaller:**

- **FêtedesLumières:** Her yıl Aralık ayında düzenlenen, ışık festivali olarak bilinir ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeker.

- **NuitsSonores:** Mayıs ayında düzenlenen elektronik müzik festivali.

Lyon, tarihi zenginlikleri, kültürel çeşitliliği ve gastronomi alanındaki üstünlüğü ile öne çıkan bir şehirdir. Hem geçmişi hem de modern yaşamı bir arada sunarak ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar.

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla …