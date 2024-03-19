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Evcil hayvan gastronomisi

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 19-03-2024 18:12

İnstagram: @markadoktoru

Ülkemizde bu konu ne kadar ön planda bilemiyorum ama özellikle Amerika'da sadece evdeki köpek ve kedileriniz için gross marketler var. İçinde gez gez bitmiyor.

İnsan gaza gelip bu kadar güzellikler için bari gidip bir köpek daha alayım dersiniz.

Hiç olmadı bir akvaryum balığı …

Tabi bu işler dışardan bakıldığı gibi basit değil .

Birincisi ülkemizde hayvana bakış açısı önemli.

Bizlerin çocuğumuz  olarak gördüğümüz minik dostlarımızı sokaktaki adam ‘’it’’ olarak görmekte.

Kedilere eziyet çektirerek öldüren mi ararsın, taş atan çocuklar mı ararsın ne ararsan bizde var.

Bir de seçim arifesinde belediye başkanlarına seslenmek lazım. Köpeğin  varsa park nerde? Gelişmiş toplumlarda yollardaki kasis oranlarının az olması ve parkların çokluğu önemli bir gösterge olduğunu biliyoruz.

İnsanların yürüyeceği kaldırım yok sen köpeğine park mı sorguluyorsun diyebilirsiniz. Evet sorguluyorum.

Binalarda her kattan ne kazanacağız dönemi artık kabak tadı verdi. Herkes evcil hayvanı ile nitelikli zaman geçirmek ve huzur istiyor.Küçücük evlerin içinde turşu gibi yaşamak bir coğrafi kader değil. Ülkemiz büyük vizyonlar küçük.

Bakalım en önemli  şehirlere; Newyork, Dubai, Londra, Los Angeles, Miami, Chicago, Prag, Berlin, Frankfurt, Zürih hepsinde muhteşem parklar var. Bizde parka gitmek için mücadele vereceksin araban ile gidip park yeri bulacaksın şaka mı? Bu eziyete kim girer, üstüne bir de hayvanı arabaya koyacaksın yağmur çamur varsa hem arabanı hem de evini ayrı sileceksin…

Dünya nerde bizde durum nerde? Bu gerçeklerin yanı sıra bir de özellikle bilinçsiz hayvan sahiplerini eleştirmek istiyorum.

İlişki başlarında bir şekilde para ile köpek yavrusu alınıp kıza hediye ediliyor. Kız ve ilişki büyüyor. Sonra hediye eden çocuk ile hediye alan kız ayrılıyor. Köpek ortada kalıyor. Köpeğin pislikleri de sokak ortasında kalıyor. Ne güzel hikaye değil mi? Bugünlerde sabah sokaklarda dolaşan kimsesiz evcil hayvanlardan bahsetmiyorum. Bir de sahipliler ortalıkta kakasını yapan pislikeri toplamaktan aciz bencil bir grup ortaya çıktı. Biz sizin bencil olduğunuzu biliyoruz da bir de pisliklerinizi çekmek zorunda mıyız? İyi niyetli belediyeler sokakları yıkıyor, çöpleri sürekli topluyor ama entel geçinen arkadaşlar pislik bırakmayı kendilerinde bir hak görüyor.

 

Gelelim evcil hayvan gastronomisine; 25 yıl önce köpekle tatil yapılan oteller olmalı diye bir inovatif fikir çıkardığımda millet güldü. Ben yine de uyguladım. kopekletatil.com sitesini kurdum. O dönemde web nedir noktasında olan turizm camiası ve özellikle otellere kabul ettirmek kolay olmadı. Bodrum'da Marverde tatil köyü ile başlayıp 1 sene içinde 100 tesise kabul ettirdim. Ama bu süreçler kolay olmuyor. Senin vizyonun karşıdakinin algılama vizyonu kadar.. İstediğin kadar anlat adam günü kurtarma derdinde ise fikirler bir yere kadar …

Şimdi geldiğimiz nokta ise en lüks tesislerde evcil hayvanlar konusu en önemli konu…

Peki evcil hayvanlarımız ne yiyecek? Bunu düşünen var mı?

Var Rafet İnce şefi tebrik ederim. Petchefinstagramdan nitelikli yayınlar yapıyor. Takip etmenizi öneririm.

Ayrıca kimsesiz hayvanlar için yıllardır uğraşan değerli dostum Özgün Öztürk’e de buradan teşekkürler .(Yaşam hakkına saygı platformu)

Ayrıca gastronomik mekanların; artık evcil hayvan dostu mekanlar olarak öne çıkmak istediklerini biliyoruz .

Bu anlamda yakında ‘’Pet dostu mekanlar’’ listesi GTD -Gecceolarak hazırlık içinde olduğumuzu ve kapılarına bir de plaket vereceğimiziburadan bilgilendirmek isterim .

Hayvan seven insan; insan da sever doğayı da sever, ayrıca zerafet içerir.

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla …

 

 

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